DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2



1- DEV FESTİVAL ZİYARETÇİ AKINI İLE BAŞLADI

*Demirören Medya Grubu\'nun da iletişim sponsoru olduğu festivalde her kesimine hitap eden farklı aktiviteler ve teknoloji yarışmaları dikkat çekiyor.

Haber-Kamera: Enver ALAS - Gülseli KENARLI - Can EROK - İbrahim MAŞE / İSTANBUL,DHA

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapılarını bugün ziyaretçilere açtı.

Açılışına sayılı günler kala dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı\'nda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapılarını bugün ziyaretçilere açtı.

İstanbul Yeni Havalimanı\'nda gerçekleşen festival, sabah saatlerinden itibaren binlerce öğrencinin de aralarında bulunduğu yoğun ziyaretçi akınına uğradı.

UÇAKLARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR

Demirören Medya Grubu\'nun da iletişim sponsoru olduğu festivalde ziyaretçiler uçaklarla fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.Özellikle festival kapsamında, toplumun her kesimine hitap eden farklı aktiviteler ve teknoloji yarışmaları dikkat çekiyor.

HER KESİME HİTAP EDİYOR

Türkiye\'de ilk kez roket yarışması da festivalde yapılacak. Festivalde ortaokuldan yüksek öğrenim mezunlarına kadar geniş bir yaş aralığına hitap eden ve yarışmacıların teknolojik ürünler tasarlayıp geliştirecekleri teknoloji yarışmaları,havacılık gösterileri, çocuk ve gençlere yönelik aktiviteler,teknoloji girişimleri ve yatırımcılarının biraraya geleceği uluslararası girişim fuarı,teknoloji gündemine ilişkin seminerler,teknoloji yarışmalarına katılan ekiplerin takım tanıtım standları, teknoloji firmalarının marka tanıtım standları yer alıyor.

2 MİLYON LİRA ÖDÜL DAĞITILACAK

Toplam 12 kategoride olacak yarışmalarda 2 milyon lira ödül dağıtılacak.Yarışmaları kazanan takımlara, 30 bin ila 250 bin lira arasında değişen ödüller verilecek.Yarışma kapsamında Havalimanı Sistemleri Nesnelerin İnterneti Uygulamaları, İHA Destekli İnsansız Kara Aracı, İnsanlık Yararına Teknoloji, İnsansız Su Altı Sistemleri, Robotaksi, Robotik Fetih 1453, Roket, Savaşan İHA, Sürü İHA ve Yapay Zeka yarışmaları da yer alıyor.

Görüntü Dökümü

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-Teknofest alanı

-F-4 ve F-16\'lardan görüntüler

-Öğrencilerin uçaklara ilgisi

-Pilotlarla resim çektirenler

-Alanı ziyaret edenler

-Askeri uçaklar

-Genel ve detaylar

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2- (geniş haber)- D-100\'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI : 2 YARALI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA

Kadıköy D-100 karayolunda bir aracın takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazaya aynı yönde giden iki araç da karışınca trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza 09.30 sıralarında D-100 karayolu Harem istikameti Acıbadem Köprüsü altında meydana geldi. İçinde 4 kişi bulunan bir otomobil bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Aynı yönde ilerleyen iki otomobile çarptıktan sonra durabilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekipelrine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini aldı. İtfaiye ekipleri de araçta sıkışan iki yaralıyı kısa sürede kurtararak hastaneye sevketti.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

3 aracın karıştığı kaza nedeniyle Harem istikametine trafik yoğunluğu yaşanadı.Yaralıların hastaneye sevkedilmesi ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü

-Takla atan aracın görüntüsü

-Kazaya karışan diğer araçların görüntüsü

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Vatandaşlarla röportaj

-Yaşanan trafik

-Yolun açılması

-Genel ve detay görüntüler

20.09.2018 -09.48 Haber Kodu : 180920015

20.09.2018 -10.12 Haber Kodu : 180920019

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3- FATİH\'TE AHŞAP BİNADA YANGIN-1

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA

Fatih\'te 3 katlı ahşap binada depo olarak kullanılan çatı katı alev alev yandı.

Yangın saat 09.30 sıralarında Küçükpazar mektep sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında çıktı. Ahşap ürün deposu olarak kullanılan çatı katında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine Fatih ve Beyoğlu itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler merdiven yardımıyla yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında çatı katı ve çatı tamamen yandı.

Görüntü Dökümü:

-CEP TELEFONU

-Alevli görüntü

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Binadan görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

-Detaylar

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4- CİNAYET ŞÜPHELİSİ KALAŞNİKOF İLE YAKALANDI

Haber: Erhan TEKTEN-İSTANBUL DHA

Pendik\'te bir kişiyi öldüren zanlı özel harekat polislerinin operasyonuyla yakalandı. Evde yapılan aramada 1 kalaşnikof ile 5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Pendik Kaynarca Mahallesi\'nde 20 Mayıs\'ta S.L\'nin öldürülmesi olayının şüphelisini yakaladı. Şüphelinin yakalandığı evde kalaşnikof ele geçirildi. Cinayet şüphelisi M.B.Ö. (20) Tepeören Mahallesi\'nde bulunan bir sitede saklandığı ve burada uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine, dün özel harekat ekipleri ile birlikte operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucu M.B.Ö kıskıvrak yakalanırken, evde yapılan aramalarda, 1 adet sahte sürücü belgesi, 1 cep telefonu, 5 kilo 150 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu madde satışından elde edilen 81 bin 40 lira ve 50 dolar, 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 3 adet fişek ve 1 adet Kalaşnikof ve 30 adet fişeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

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-Ele geçirilen malzemeler

-Kalaşnikofun görüntüsü

-Şüphelinin emniyetten çıkarılması

20.09.2018 - 11.03 - Haber Kodu : 180920036

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5- BUSİNESS YOLCULARI YEMEKLERİNİ KENDİSİ SEÇECEK

Haber: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

TÜRK Hava Yolları\'nın (THY) kıtalar arası uçuşlarında business sınıfında seyahat eden yolcular uçakta ikram edilen yemeklerini uçuştan önce kendisi belirleyecek.

Uçak içi ikramda sayılı havayolu şirketlerinden biri olan Türk Hava Yolları, business sınıfında seyahat eden yolcularına, yemeklerini uçuş öncesi seçebilmelerine olanak sağlayan projesini uygulamaya aldı. Yolcular web sayfası ve/veya mobil uygulama üzerinden ana yemeklerin içerik ve görsellerinden seçimlerini yapabilecekler. Yolcular bu seçimlerini, uçuşlarının gerçekleşeceği tarihin 1 hafta öncesinden başlayarak son 48 saate kadar yapabilecekler. Türk Hava Yolları\'nın faaliyete geçirdiği bu yeniliklerden, İstanbul çıkışlı Atlanta, Bangkok, Pekin, Bogota, Boston, Cape Town, Şikago, Guangzhou, Hanoi, Havana, Ho Chi Minh Kenti, Hong Kong, Houston, Cakarta, Johannesburg, Kuala Lumpur, Los Angeles, Manila, Miami, Montreal, New York, Phuket, Port Louis, San Francisco, Sao Paulo, Seul, Şangay, Singapur, Taipei, Tokyo, Toronto, Washington DC, Caracas, Panama City, Madagascar, Durban, Maputo, Buenos Aires\'e seyahat eden business sınıfı yolcular yararlanacak.



DİLEDİĞİN ZAMAN SERVİS İMKANI

Türk Hava Yolları\'nın kıtalar arası uçuşlarda sunduğu diğer yenilik ise Business sınıfı yolcuları, uçuş esnasında ikramlarını istedikleri zaman talep edecekler. Dünyada bazı hava yolu şirketinin uyguladığı bu servis konsepti ile yolcular dinlenecekleri ve ikram talep edecekleri zamanı kendileri belirleyecek. Türk Hava Yolları\'nın İstanbul çıkışlı ve varışlı tüm kıtalar arası gece seferlerinde yolcular bu servisten faydalanabilecek.



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