DHA İSTANBUL BÜLTENİ -2 

1- BAKAN SELÇUK: EĞİTİMDE KIYAMETİ KOPARMAMIZ LAZIM

* Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,

\"Dahi sayısı, üstün zekalı sayısı bizim ülkemizin nüfusu kadar olan ülkeler var dünyada. Başka bir rekabet var. Başka bir bilim ve teknoloji var dünyada. Bizim kıyameti koparmamız lazım eğitimde\"

Haber: Cansel KİRAZ Kamera: Harun UYANIK, İSTANBUL DHA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, \"Başka bir rekabet var. Başka bir bilim ve teknoloji var dünyada. Bizim kıyameti koparmamız lazım eğitimde. \"Bir şey yapmak lazım\"ın ötesinde kıyameti koparmamız lazım.\"dedi.

Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, \"2023\'e Doğru Türk Eğitim Sistemi\" konferansına katıldı. İstanbul\'da bir otelde düzenlenen konferansta bilim, sanat, hukuk sendika ve düşünce kuruluşlarından eğitim gönüllüleri de yer aldı.

\"TÜRKİYE İÇİN ÇOK GÜZEL BİR UFUK GÖRÜYORUM\"

Konferansın açılışında konuşan bakan Selçuk, konferans başlangıcında yapılan sinevizyon gösterimine dikkat çekerek konuşmasının başlığının \"Yusuf\'un hakkını vermek\" olduğunu söyledi. Selçuk, \"Bizim Yusuf\'un hakkını vermemiz lazım. Eğitim meselesini çok uzun yıllardır dava edinmiş, üzerinde düşünmeyi görev addetmiş birisi olarak Yusuf\'un hakkını çok önemsiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri ve teveccühüyle göreve geldiğimden beri Yusuflar beni uyutmuyor. Dünyadaki büyük örneklere baktığımızda hangi ülkeler eğitim reformunda başarılı olmuşlar diye incelediğimizde gördüğümüz şey, büyük liderlikler yapılmışsa eğitim projeleri gerçekten başarılı oluyor. Benim bu görevi kabul etme sebeplerimden bir tanesi de sayın cumhurbaşkanımızın liderliği. Eğer böyle bir liderlik olmasa gerçekten bir bakanın böyle bir işin altından kalkması kim olursa olsun çok zor görünüyor. Eğer biz bu liderliğin izinde meselemize sahip çıkabilirsek Türkiye için çok güzel bir ufuk görüyorum. Bütün bu karamsarlığa rağmen, bütün bu eksikliklere rağmen. Türkiye\'nin bugüne kadar ortaya koyduğu birçok başarıyı eğitimle taçlandırmasının zamanı geldi diye düşünüyoruz toplum olarak ve çok ciddi bir beklenti var\" dedi.

\"Bu toplantının adına biz \"Bulma Konferansı\" dedik\" diyen Milli Eğitim Bakan Selçuk, bunu asimetrik bir düşünce olması için yapılmadığına dikkat çekerek, \" Bu toplum Katip Çelebi\'den beri arıyor. 1610\'lardan beri arıyor. Artık bulalım. Biz bulmak için buradayız. Ama bir taraftan da ezberi ve taklidi bırakıp tahkike geçmek için de buradayız. Yaptığımız iş daha çok taklitle mi ilgili, ezberle mi ilgili yoksa tahkikle mi ilgili bunun yanıtı ortaya konduğunda zaten bizim fotoğrafımız da çıkmış olacak\" şeklinde konuştu.

\"ÜSTÜN ZEKALI SAYISI BİZİM ÜLKEMİZİN NÜFUSU KADAR OLAN ÜLKELER VAR\"

Bakan Selçuk sözlerine şu şekilde devam etti:

\"Araştırma, sorgulama akıl ve kalp için buradayız. Sizler hepiniz iyi ki buradasınız. Eğitim, antropolojidir. Nörobilimdir. Biyolojidir. Eğitim ilahiyattır, felsefedir. Eğitim sadece \"eğitim\" değildir. Sadece eğitim olursa kısır kalır. Bu topluluğa bir isim verilseydi, \"iltifat beklemeksizin marifete talip olanlar grubu\" denilebilirdi size. Hiçbiriniz iltifat beklemiyorsunuz. Hepiniz marifetin peşindesiniz. Bizim böyle bir gruba ihtiyacımız var\" Size bir isim verilseydi bir şey yapmak lazım grubu derlerdi. Bir şey yapmak lazım. Dahi sayısı, üstün zekalı sayısı bizim ülkemizin nüfusu kadar olan ülkeler var dünyada. Başka bir rekabet var. Başka bir bilim ve teknoloji var dünyada. Bizim kıyameti koparmamız lazım eğitimde. \"Bir şey yapmak lazım\"ın ötesinde kıyameti koparmamız lazım.\"

\"Bakan Selçuk\'un konuşmasının ardından konferans basına kapalı olarak devam etti.

Görüntü Dökümü

-Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk\'un ve katılımcıların görüntüsü

-Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk\'un konuşması

-Genel ve detaylar

08.09.2018 - 11.41 Haber Kodu : 180908041_

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(ÖZEL)

2-EMNİYET KEMERİ TAKMAYAN VE CEP TELEFONUYLA KONUŞAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, TEM Otoyolu giriş-çıkışlarında trafik denetimi yaptı. Denetimde 404 sürücüye emniyet kemerinden ceza kesilirken 103 sürücüye ise seyir halinde cep telefonuyla konuşmak ve kullanmaktan ceza kesildi.



TRAFİK DENETİMİNDE TOPLAM 54 BİN 756 TL CEZA KESİLDİ

Emniyet kemeri ve seyir halinde cep telefonu denetimi yapılan noktalardan birisi de Kurtköy TEM gişeleriydi.

Trafik ekipleri, 404 sürücüye \"emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak ve kullanmamak\"tan, 101 sürücüye ise \"araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek, araçlardan bir şey atmak veya dökmek, seyir halinde cep veya araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanmak\"tan cezai işlem uyguladı. Denetimde toplam 54 bin 756 TL ceza kesildiği öğrenildi.



\"TERLEDİĞİM İÇİN EMNİYET KEMERİ BİRAZ ÖNCE ÇIKARDIM\"

Denetimde durdurulan bir sürücü polise \"Terlediğim için emniyet kemerini biraz önce çıkardım\" yanıtını verdi. Ancak bu yanıt sürücüyü ceza yemekten kurtaramadı.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU TRAFİK İLGİLİ TALİMATLARİNİ İL VALİLİKLERİNE İLETMİŞTİ

Dün bir projenin tanıtım programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu trafik kazalarının terör kadar can sıktığını belirterek, \"Her vatandaşımızın emniyet kemeri takmasını kesinlikle ve kesinlikle temin edeceğiz. Direksiyon başında cep telefonu kullanımını kesinlikle ve kesinlikle bitireceğiz. Emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması, seyir halinde cep telefonu kullanımı, aşırı hıza ilişkin yapılacak iş ve işlemlerle trafik kazalarını önleme planı hazırlanmasına ilişkin talimatlar il valiliklerine gönderdim\" diye konuşmuştu.

Görüntü Dökümü

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-Denetim noktası

-Trafik polisleri sürücüleri durdurması

-Emniyet kemeri olmayan sürücüler

-Sürücüye alkol testi yapılması

-Polis ve sürücülerin diyaloğları

-Ceza kesilenlerden görüntü

-Sürücü ve Trafik polisi ile diyaloğları

-Genel ve detaylar

08.09.2018 - 10.53 Haber Kodu : 180908028

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3- İSTANBUL\'DA YAĞMUR

Alper KORKMAZ-Hüseyin COŞKUN-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da bazı bölgelerde yağmur etkili oluyor. Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul\'da beklenen yağmur başladı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara sığındı.

Görüntü Dökümü:

-Yağmurdan görüntü

-Detaylar

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4- CUMARTESİ ANNELERİNE BU HAFTA DA İZİN VERİLMEDİ



Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA)

Cumartesi Anneleri\'nin 702\'nci hafta eylemi öncesi Galatasaray Meydanı ve meydana çıkan tüm ara sokaklar, polis bariyerleri ile kapatıldı.Polis, İHD önünde toplanan grubun Galatasaray Meydanı\'na yürüyüşüne izin vermedi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) binası önünde bir araya gelen Cumartesi Anneleri, İstiklal Caddesi üzerinden Galatasaray Meydanı\'na yürümek istedi. Büyükparmakkapı Sokak üzerinde önlem alan polis ekipleri yürüyüşün izinsiz olduğunu söyleyerek grubun ilerlemesine müsaade etmedi. Gruptakiler bunun üzerine Büyükparmakkapı sokakta bir süre oturma eylemi yaptı. Bu sırada Cumartesi annelerinden bir kadın fenalık geçirdi.Grup, yapılan basın açıklaması ve polis ekiplerinin uyarısının ardından, oturma eylemini sonlandırarak İHD önüne geri döndü.İHD camına kayıpların fotoğraflarını asan grup üyeleri daha sonra dağıldı.



Görüntü Dökümü:

İHD önünde toplanan grup üyeleri

Yürüyüşe geçilmesi

Polisin grubu Büyükparmakkapı Sokakta durdurması

Fenalık geçiren kadın

Polisin \"eylemin izinsiz olduğunu ve dağılmalarını\" anons etmesi

İHD camına kayıp fotoğraflarının asılması

Genel ve detaylar





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5- ATAŞEHİR\'DE KUMAR OPERASYONU

Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

Ataşehir\'de kumar oynandığı belirlenen 2 adrese yapılan baskında 19 kişi gözaltına alındı.

Kumar oynandığı istihbaratını alan Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonlarda kumar oynamaya yer temin eden G.E. ve E.İ. ile kumar oynadıkları tespit edilen 17 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 26 adet bilgisayar ile bin 600 lira ele geçirildi. 17 kişiye kabahatler kanunundan işlem yapılırken, G.E. ile E.İ. adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü:

-Kumar oynayanlar

-Bilgisayarlar

-Detaylar

08.09.2018 - 13.22 Haber Kodu : 180908075_

