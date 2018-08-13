DHA İSTANBUL BÜLTENİ -2

1- İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI\'NDAN EKONOMİK SALDIRILARA SORUŞTURMA

*İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı,

\"Her türlü yönlendirici haber yazılı ve görsel yayın operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile birlikte ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu, Bankacılık Kanunu, SPK Mevzuatı ve ilgili kanun maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmıştır\"

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Türkiye\'ye yönelik olarak sosyal barışı, iç huzuru, ekonomik güveniliği hedef alan ekonomik saldırılarla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, \"Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'ne yönelik 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki güçler tarafından gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyeti\'nin sosyal barışını, iç huzurunu birliğini ve ekonomik güvenliğini hedef alan ekonomik saldırılar kapsamında, bu amaca hizmet eder mahiyette her türlü yönlendirici haber yazılı ve görsel yayın operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile birlikte ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu, Bankacılık Kanunu, SPK Mevzuatı ve ilgili kanun maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmıştır\" denildi.



===========

(aktüel görüntülerle geniş haber)

2- BOĞAZ\'DA BÜYÜK TEHLİKE: YALILARA DOĞRU SÜRÜKLENEN GEMİ SON ANDA DURDU

-Geminin sürüklenme anı kamerada

Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA

İstanbul Boğazı\'nda yine gemi tehlikesi yaşandı. Karadeniz\'den Marmara\'ya doğru ilerleyen Malta bayraklı kargo gemisi Çengelköy açıklarında arızalandı. Yalılara doğru sürüklenen gemi demir atarak son anda durabildi. Geminin sürüklenme anı kıyıdakiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul Boğazı\'nda Malta bayraklı \'Hazar\' adlı kargo gemisi sabah saatlerinde Karadeniz\'den boğaza giriş yaptı. Gemi 08.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına geldiğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle sürüklenmeye başladı. Geminin kaptanı hemen çapa attı ancak gemi Anadolu Hisarı\'nda kıyıya yakın bir noktada ters dönerek durabildi. Geminin olduğu yere sahil güvenlik botları sevk edildi.

Yaklaşık 1.5 saat süren çalışmaların ardından gemi sahil güvelik ve deniz polisi eşliğinde Karadeniz\'e doğru tekrar hareket etti. Yeniköy açıklarına gelen gemi Marmara Denizi\'ne doğru tekrar dönüş yapıp 10.45 sıralarında Marmara Denizi\'ne açıldı.

SÜRÜKLENME ANI KAMERADA

Karadeniz\'den Marmara\'ya doğru ilerlerken arızalanan Malta bayraklı kargo gemisinin sürüklenme anı sahildeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde geminin sürüklenerek kıyıya kadar yaklaşması var.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-CEP telefonu görüntüsü geminin sürüklenip dönmesi

-Geminin ters dönmesi durması

-Gemiden genel ve yakın detaylar

-Sahil güvenlik ve deniz polisinden detay görüntü

-Geminin hareket etmesi

-Geminin Yeniköy açıklarından dönüş yapması

CEP TELEFONU

-Geminin sürüklenme anı

-Geminin aktüel görüntü



13.08.2018 - 08.47 Haber Kodu : 180813025

13.08.2018 - 08.59 Haber Kodu : 180813026

13.08.2018 - 09.04 Haber Kodu : 180813027

13.08.2018 - 09.19 Haber Kodu : 180813030

13.08.2018 - 09.57 Haber Kodu : 180813032

13.08.2018 - 10.09 Haber Kodu : 180813033

13.08.2018 - 10.18 Haber Kodu : 180813035

=============

(ÖZEL)

3- TÜRSAB BAŞKANI BAĞLIKAYA: OTELLERDE ÇOK CİDDİ DOLULUK YAŞANIYOR



* TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya,

\"Turizmcinin en verimli aylarından bir tanesindeyiz ve üstüne bir de bayram gelince otellerde ciddi doluluklar yaşanıyor\"

\"Doluluk oranları şu anda yüzde 95\'in üzerinde ama otellerin tamamı dolacaktır\"

Haber - Kamera: Enver ALAS - Anıl UÇAN / İSTANBUL,DHA

Yaz sezonuna denk gelen Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından turizm sektöründe ciddi hareketlilik yaşanıyor. Tatil merkezlerinde rezervasyonlar yüzde 95\'in üstüne çıktı, bayrama kadar da doluluk oranlarının yüzde 100\'e ulaşması bekleniyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, \"Turizmcinin en verimli aylarından bir tanesindeyiz ve üstüne bir de bayram gelince otellerde ciddi doluluklar yaşanıyor. Doluluk oranları şu anda yüzde 95\'in üzerinde ama otellerin tamamı dolacaktır\" diye konuştu.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, başta 9 günlük kurban bayramı tatilinin turizmciye yansıması olmak üzere turizm sektöründeki önemli gelişmeleri DHA\'ya değerlendirdi.

\"BAZI STANDARTLARDAKİ OTELLERDE HİÇ YER KALMADI\"

9 günlük bayram tatilinin Ağustos ayına denk gelmesiyle otel doluluk oranlarının çok yüksek olduğunun altını çizen Firuz Bağlıkaya, \"Ağustos ayı en verimli tatil ayı. Otel dolulukları zaten çok yüksek. Türkiye\'deki yabancı turist sayısında da yüzde 30 gibi çok ciddi bir artış var. Dolayısıyla turizmcinin en verimli aylarından bir tanesindeyiz ve üstüne bir de bayram gelince çok ciddi doluluklar yaşanıyor. Bazı standartlardaki otellerde hiç yer kalmadı. Doluluk oranları şu anda yüzde 95\'in üzerinde ama otellerin tamamı dolacaktır\" diye konuştu.

ALTERNATİF TURLARDA KARADENİZ BÖLGESİ CAZİP

Başkan Bağlıkaya, bayram tatili için en fazla rağbet gören bölgelerin başında başta Ege ve Akdeniz\'in sahil bölgelerinin geldiğini vurguladı. Ayrıca akraba ziyaretlerinin de turizm hareketini beraberinde getirildiğini kaydeden Bağlıkaya, alternatif tatil turlarında da ciddi bir yoğunluk olduğunu ve özellikle bu alanda Karadeniz bölgesinin büyük talep gördüğünü aktardı.

KARADENİZDEKİ SEL FELAKETLERİNİN BÖLGEDEKİ TURİZME ETKİSİ

Karadeniz bölgesindeki tatil otellerinde doluluk oranlarının yüksek olduğu bilgisini paylaşan Bağlıkaya, özellikle son günlerde Ordu ve Rize bölgelerinde yaşanan sel felaketlerinin turizm sektörünü çok ciddi anlamda etkileyeceği yönünde bir düşünce taşımadığını dile getirerek, \"Tam tersine vatandaşların o bölgelere daha fazla seyahat etmelerini teşvik etmek lazım. Hem bölgedeki vatandaşların morali ve motivasyonu için önemli hem de bölge ekonomisine katkısı açısından çok önemlidir. Bayramda o bölgeye gitmeyi planlamayan vatandaşların bile gitmelerinde fayda var\" değerlendirmesinde bulundu.

BOOKİNG BENZERİ SİTELERE İLİŞKİN BAŞLATILAN HUKUKİ İŞLEM

TÜRSAB Yönetim Kurulu\'nun Booking benzeri 20\'ye yakın internet sitesi hakkında haksız rekabet gerekçesiyle hukuki işlem başlatacağını duyurmasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Firuz Bağlıkaya, şunları söyledi: \"Booking.com, Türkiye\'de haksız rekabetten dolayı sadece Türk vatandaşlarına Türkiye\'deki ürünlerin satışı durduruldu. Türk vatandaşları yurt dışı için ürün alabiliyor, yurt dışındaki tüm turist potansiyeli Türkiye\'deki booking.com \'u kullanarak seyahat edebiliyor. Bu konuda çok karmaşa yaşanıyor. Çok kısıtlı bir alanda, haksız rekabetten dolayı sitenin yayını durduruldu. Sadece vergi ile de değil haksız rekabetten dolayı durduruldu. Almanya\'da ve Hollanda\'da da bu tür davalar var. Türkiye tek örneği değil. Vergi ikinci bir aşama. Kaldı ki vergisini veriyor olsa bile Hollanda ile Türkiye arasında ikili vergi anlaşması var. Ama esas konu haksız rekabet. Şimdi bu haksız rekabeti aynı şekilde uygulayan sitelerin var olduğuyla ilgili bilgi sahibiyiz. Dolayısıyla biz Yönetim Kurulu olarak bu sitelerin araştırılması ve listelenmesi ve hukuki bir işlem başlatılması konusunda karar aldık. Haksız rekabete yol açan varsa bununla ilgili girişimde bulunulacak ve sınırı ise Türkiye\'de Türk vatandaşına Türk ürün satıyorsa... Yani yurt dışından Türkiye\'ye satılan ürünlerle ilgili değil.\"

BOOKİNG ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Bu konuda yapılan eleştirilere de değinen Bağlıkaya, eleştirilerin bilgi eksikliğinden kaynaklandığını savundu. Bağlıkaya, \"Detaylı araştırsalar onların dediği gibi ortaya karışık bir iptal davası yok. Türkiye\'de Türk vatandaşına Türk ürünü satılması ile ilgili haksız bir rekabetten bahsediyoruz. Biz vergi memuru değiliz. Vergi bizim işimiz değil. Bizi ilgilendiren kısmı haksız rekabet. Bizim seyahat acentelerimizle ilgili haksız rekabet var mı yok mu ona bakıyoruz\" şeklinde konuştu.

Konunun tüketici haklarıyla ilgili taşıdığı hassasiyetler açısından da bahseden Bağlıkaya, \"Bakın bu sitelerin merkezi yurtdışlarında olan ve genelde arandığında çok zor muhatap bulunan şirketler. Bizim burada sistemimizin içinde yasal, Bakanlık (Kültür ve Turizm Bakanlığı) tarafından belgelenmiş aynı işi yapan insanlar var. Dolayısıyla müşteri hakları açısından baktığımız zaman boşluklar var. Olaya biraz daha geniş bakmamız gerekiyor. Yurtdışında ki şirketlerin burada tüketici haklarıyla ilgili bir sorun yaşandığı zaman karşımızda muhatap yok. Bir şekilde sistemin içerisine girmelerini sağlamamız gerekiyor\" şeklinde konuştu.

\"DENETİMLERE BAŞLADIK\"

Başkan Bağlıkaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın TÜRSAB\'a verdiği denetim yetkisiyle ilgili de bilgi verdi. Denetimlere başladıklarını aktaran Bağlıkaya, \"Hemen hemen bütün havalimanlarında, tatil yörelerinde denetimcilerimiz çalışıyor. Seyahat Acenteleri Birliği belgesini amacı dışında kullanan veya kullanmaması gerektiği halde bu faaliyetleri yapanları denetliyoruz. Yaptırım gücümüz ise belgelerin iptali konusunda var. Bakanlığımıza belge iptali talebiyle dosyaları iletiyoruz. Bakanlığımız da bu konuda çok hızlı aksiyon alıyor\" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Firuz Bağlıkaya\'nın açıklamaları

-Bağlıkaya\'nın soruları yanıtlaması

-Bağlıkaya\'nın çalışması

-Genel ve detaylar



===============



4- DENİZDE KAYBOLAN 14 YAŞINDAKİ KIZIN CENAZESİ BULUNDU

Ersan SAN / İstanbul DHA

Arnavutköy\'de gittikleri piknikte denize girdikten sonra dalgalara kapılarak kaybolan 14 yaşındaki Edanur Erol\'un cesedine ulaşıldı.

Dün meydana gelen olayda Ramazan Akdağ kardeşi ve baldızının ailesiyle Karaburun Sahili\'ne piknik yapmaya gitmişti. Bu sırada öğle vaktinde ailelerin 3 çocuğu yüzmek için denize girmiş, dalgalara kapılan 2 çocuk kurtarılırken, 14 yaşındaki Edanur Erol, akıntıyla sürüklenerek gözden kaybolmuştu. Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı dalgıç ekipleri tarafından yapılan aramalarda dün sonuç alınamamıştı. Sabah saatlerinde Erol\'un cansız bedenine ulaşıldı. Su yüzeyinde bulunan Erol\'un cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

---------------------

CEP TELEFONU KAMERASI

-Sahil güvenlik ekiplerinin yaptığı aramalar

-Denizdeki büyük dalgalar

-Dalgıçların araması

12.08.2018 - 23.14 Haber Kodu : 180812179



============

5- CİHANGİR\'DE KAMERADAKİ SİLAHLI SALDIRININ ZANLILARI YAKALANDI

Haber: Çağatay KENARLI-Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA

Cihangir\'de husumetli olduğu kişinin önünü keserek silahlı saldırı düzenleyen 2 kişi yakalandı. Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından görüntülenmişti.

Önceki gece Beyoğlu Cihangir\'de meydana gelen olayda Savaş Öztürk\'ün yolu husumetli olduğu bir grup tarafından kesilmiş Öztürk aracına binerek kaçmıştı. Gruptakiler aracın arkasından koşarak ateş açmış ancak olayda yaralanan olmamıştı. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri F.A ve B.A\'yı yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. F.A. ve B.A. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

GÜVENLİK KAMERASI

-Öztürk\'ün kaçması

-Arkadan ateş açılması

-Yere düşen saldırgan

-Ateş etmeye devam etmesi

-Kaçışan vatandaşlar

-AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Zanlıların emniyetten çıkış

-Detaylar

13.08.2018 - 09,34 Haber Kodu : 180813031

============