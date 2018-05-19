DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

1- TAKSİM\'DE 19 MAYIS TÖRENİ

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL DHA

19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı\'nda tören düzenlendi.

CHP temsilcileri, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü temsilcilerinin, kendi çelenklerini bıraktıktan sonra tören alanından ayrılmalarını alkışlarla protesto etti.

19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle, Cumhuriyet Anıtı\'nda tören düzenlendi. Törene, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, CHP ve DSP temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, tören alanına girenleri tek tek aradı. Etkinlik programının açıklanmasının ardından başlayan törende, ilk olarak, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü çelengi Cumhuriyet Anıtı önüne konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasından sonra Cemal Reşit Rey Konser Salonunda, İstanbul Valisi Vasip Şahin\'in de katılımıyla bir etkinlik düzenleneceği anonsu yapıldı. Bunun ardından, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü temsilcileri, tören alanından ayrıldı. CHP temsilcileri durumu alkışlarla protesto etti.

CHP Beyoğlu İlçe Başkanı Bekir Özcan, Atatürk\'ün Samsun\'a çıkmasının ardından 99 yıl geçtiğini hatırlatarak \"Yani, bugün, parça parça bölünmüş Anadolu\'nun biraraya getirildiği gündür. O yüzden, siz anıta çelengi bırakıp kaçamazsınız. O yüzden bu bayramlar halka mal olmuştur. Halkla beraber kutlanmalıdır\" dedi. CHP ve DSP temsilcileri daha sonra, kendi çelenklerini anıta bıraktı.

Görüntü Dökümü

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-Törene katılanlardan detay görüntü

-Törene katılan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulundan detay görüntü

-Törene çelenk bırakılması

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-CHPlilerin töreni protesto etmesi

-CHP Beyoğlu İlçe Başkanı Bekir Özcanın konuşması

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(ÖZEL)

2- TRAFİK KAZASI SONRASI LEVYE VE BEYZBOL SOPALI KAVGA

- POLİSİN YANINDA BİLE BİRBİRLERİN ARAÇLARINI TEKMELEDİLER

Haber: Ersan SAN - Kamera: Alişan KOYUNCU - İSTANBUL DHA

Bağcılar\'da meydana gelen trafik kazasının ardından kazanın tarafları birbirine girdi. Levye ve beyzbol sopasının kullanıldığı kavgada bir kişi yaralandı. Kazanın ardından yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi Matbacılar Caddesi ile Hüseyin Karaaslan Caddesi\'nin kesişiminde lüks bir otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından iki araç içinde bulunanlar arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. Levye ve beyzbol sopasının kullanıldığı kavgada hafif ticari araç içinde bulunan 2 kişiden biri yaralandı. Lüks araçtakiler daha sonra, diğer aracın camını beyzbol sopasıyla kırdı. Kavganın büyümesinin ardından çevredekiler olay yerine polis ekiplerini çağırdı. Ancak kavga polisin yanında da devam etti.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere, lüks aracın sahibi ve arkadaşlarının, hafif ticari araca saldırması, tekme atması ve dikiz aynasını kırması görülüyor. Polisin müdahalesi sırasında bile kazanın taraflarının birbirine saldırması güvenlik kamerasına yansıyor.

Yaralı kişi daha sonra yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Kaza ve kavga nedeniyle aksamalar yaşanan trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Görüntü dökümü:

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-GÜVENLİK KAMERASI

-Hafif ticari araca saldırmaları

-Birbirlerine saldıran grup

-Etrafta toplananlar

-Polis ekiplerinin kavgayı ayırmaya çalışması

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Kaza yapan araçlar

-Polis ekipleri

-Trafikteki aksamalar

-Genel ve detaylar

19.05.2018 - 11.12 Haber Kodu : 180519033

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3- OKUL ÖNÜNDE GERGİNLİK; ZIRHLI ARAÇ SEVK EDİLDİ

Haber -Kamera: Alper KORKMAZ /İSTANBUL(DHA),

Sultangazi\'de bulunan Mehmetçik İlköğretim okulunun velileri, okul bahçesinde kurulan şişme lunapark için öğrencilerden para toplandığı iddiasıyla okul yönetimini protesto etti.

Mehmetçik İlköğretim Okulu\'nun velilerinin iddiasına göre, okul bahçesine kurulan şişme lunapark için öğrencilerden 10 TL ücret talep edildi. Bu ücreti vermeyen öğrenciler ise iddiaya göre teneffüse çıkarılmadı. Olayı duyan veliler, duruma tepki göstermek için okul önünde toplandı. Okulun karşısına \"Ticarethane değil okul, müşteri değil öğrenci \" yazılı pankart asan veliler okul yönetimi aleyhinde slogan attı.

Yaşanan gerginlik üzerine okula polis ve çok sayıda zırhlı araç sevk edildi. Polis ekipleri ile veliler arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

\"OKULUMUZ TİCARETHANEYE DÖNDÜ\"

Öğrenci velilerinden Esin Taştan, \"Artık okulumuz ticarethaneye döndü. Her hafta velilerin para vermesinden yorulduk. Paramızın ne için toplandığını bilmiyoruz. Hiç mi devlet yardım etmiyor. Yoksa bunlar cebe mi atılıyor. Şimdi de oyun parkı getirildi. Burası vakıf değil, yardım diye bir şey olamaz\" diye konuştu. Bir başka veli Döne Türker ise, \"Yok tiyatro parası, yok sirk parası sürekli para toplanıyor ama bu paraların nereye gittiğini bilmiyoruz. Hiç bir şey yapılmıyor okulumuza\" dedi.

Okul yönetiminin istifası için imza toplayan veliler, daha sonra okul önünden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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Protesto gösterisinden görüntü

Öğrencilerden görüntü

Polis ekiplerinden görüntü

Veliler ile röportaj

Pankart ve atılan sloganlardan görüntü

Okuldan görüntü

Diğer detaylar

19.05.2018 - 10.11 Haber Kodu : 180519020

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(ÖZEL)

4- \"O\" POLİSE BİR DAVA DAHA

- Esenyurt\'ta liseli gencin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırılan polis memuruna, aynı olayla ilgili \"Silahla tehdit\" ve \"Görevi kötüye kullanma\" suçlarından 8 yıla kadar hapis istendi.

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA

Esenyurt\'ta silahından çıkan kurşunla lise öğrencisi Ömer Barış Topkara\'nın (16) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırılan polis memuru H.D.S. (21) hakkında bir dava daha açıldı. Olay tarihinde polis memuru H.D.S.\'nin, gözaltına aldığı 16 yaşındaki Ömer Barış Topkara ile arkadaşına yönetmeliğe aykırı olarak kelepçe taktığı ve silahını mağdurlara doğrultup sallayarak \'Kaçmayı denemeyin, kaçarsanız ne olacağını biliyorsunuz?\' şeklinde sözler sarf ettiği belirtilen iddianamede, polis memuru H.D.S.\'nin \"Silahla tehdit\" ve \"Görevi kötüye kullanma\" suçlarından 8 yıla kadar hapsi istendi. Sanık H.D.S. ilk duruşmada suçlamaları reddederek beraatini istedi.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca 16 Şubat 2017 tarihinde meydana gelen olay iddianameye göre olay şöyle oldu: Esenyurt\'ta AVM\'de bulunan bir mağazada hırsızlık yapıldığı polise bildirildi. İhbar üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde polis memuru olarak görev yapan H.D.S. (21) ve S.T.(49) olay yerine intikal etti. Bu sırada hırsızlık olayına ilişkin Ömer Barış Topkara ve arkadaşı mağaza yetkililerince kontrol altına alındı. Polis S.T., Ömer Barış Topkara\'nın bacağına tekme ile vurdu. Polis memuru S.T. ayrıca mağdurlar Ömer Barış Topkara ve arkadaşı E.S.\'ye \'Üstünüzdeki kıyafet ne biçim kıyafet eş cinsel misiniz?\' şeklinde sözler sarf etti. Yakalama Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği\'ne göre çocuklara kelepçe takılamayacağı açıkça belirtilmiş olmasına rağmen mağdur çocuklar birbirlerine kelepçelendi.

\"HÜKME AYKIRI HAREKET ETTİLER\"

Mağdurların daha sonra polis merkezine götürülürken kaçmış olmalarının şüphelilerin bahse konu amir hükme aykırı hareket etmiş oldukları gerçeğini değiştirmeyeceği vurgulanan iddianamede, şüphelilerin \"Görevi kötüye kullanma\" suçunu iştirak halinde işledikleri, her ne kadar şüpheliler mağdurların yaşlarını büyük olduğunu değerlendirdiklerini belirtmiş iseler de mağdurların yaşlarını beyan etmiş olmaları karşısında şüphelilerin bu savunmalarına itibar edilmediği kaydedildi. .

\"TEHDİT SUÇUNU İŞLEDİĞİ BELİRTİLDİ\"

Polis memuru H.D.S.\'nin, mağdurların Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) sıfatıyla yakalanmalarının ardından AVM çıkışına doğru giderken silahını kılıfından çıkarıp mağdurlara doğrultup sallayarak \'Kaçmayı denemeyin, kaçarsanız ne olacağını biliyorsunuz?\' şeklinde sözler sarf ederek \"Tehdit\" suçunu zincirleme şekilde işlediği öne sürüldü. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli H.D.S.\'nin \"Silahla tehdit\" ve \"Görevi kötüye kullanma\" suçlarından 3 yıldan 8 yıla, diğer şüpheli polis memuru S.T. hakkında ise \"Basit yaralama\",\"Hakaret\" ve \"Görevi kötüye kullanma\" suçlarından 2 yıldan 8 yıla kadar hapsi talep edildi.

\"18 YAŞINDAN BÜYÜK GÖRÜNDÜKLERİNDEN KAÇMAMALARI İÇİN KELEPÇELEDİK\"

Büyükçekmece 1. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada ifade veren polis memuru H.D.S., olay yerine intikal ettiklerinde iki şüphelinin mağazanın deposunda tutulduğunu anlatarak, \"Görevimiz gereği yapmamız gereken işlemleri yaptık. Şahıslardan kimliklerini istedik. Ancak üzerlerinde kimlikleri yoktu. TC kimlik numaralarını sorduk. Ancak söyleyemediler. Bu nedenle de sistemimizden sanıkların kimliğini sorgulayamadık. Ancak görüntü itibariyle 18 yaşından büyük göründüklerinden şahısların kaçmaması için birbirlerine kelepçeledik. Çocuklara kelepçe takılmayacağını zaten biliyordum. Ancak şahıslar büyük göründükleri için kelepçe takmakta bir mahsur görmedim. Kelepçeyi ben taktım ancak amirimin emri ile taktım. Daha sonra şahıslara kaçmamaları gerektiği yolunda uyarıda bulundum. Onları tehdit etmek, hakaret etmek ya da onları yaralamak gibi bir eylemim olmadı. Zaten AVM\'den çıktıktan sonra doktor muayenesinden sonra ağır cezada yargılandığım olaylar meydana geldi. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatime karar verilsin\" dedi. Sanık H.D.S. olay yerine intikal ettiğinde şahısların üzerindeki kıyafetten dolayı onlara herhangi bir şey söylemediğini, amirinin de kıyafetleri ile ilgili bir şey söylediğini ve duymadığını belirtti. Topkara ve arkadaşına kelepçe taktıktan sonra tokat atmadığını, amirinin de tekme attığını görmediğini kaydeden H.D.S., Topkara ve arkadaşına AVM çıkışında kaçmamaları gerektiği yolunda uyarıda bulunduğunu belirtti.

\"MÜŞTEKİLERE HAKARET İÇEREN HERHANGİ BİR ŞEY SÖYLEMEDİM\"

Diğer polis memuru S.T. de \"Öncelikle şahıslara hırsızlık yapıp yapmadıklarını sorduk. Yapmadıklarını söylediler. Oraya gittiğimizde zaten agresif hareketler sergiliyorlardı. \'Suçu biz işlemedik. Hırsızlık yapmadık\' diyorlardı. Sabıkaları olup olmadığını sordum. Ancak öncesinde üzerlerinde kimlik olup olmadığını sordum. Kimlikleri olmadığını anlayınca TC kimlik numaralarını sorduk. Bilmedikleri için sistemde sorgulamalarını yapamadık. Görüntü itibariyle 18 yaşından büyük görünüyorlardı. Bunun üzerine ikisini birbirlerine kelepçeledik. Bu esnada çocukların üzerindeki kıyafetten ve hallerinden bahsederek onlara böyle bir şey sorup hakaret edecek olsam etrafta bir sürü insan varken yapacak kadar tecrübesiz bir insan değilim. Biz şahıslar ile yaklaşık doktor muayenesi aşamasına kadar 2 saat kadar birlikte kaldık. Ekip arabasında uzun süre yalnız kaldık, böyle bir şey söyleyecek olsam kimsenin olmadığı ortamda söylerim. Müştekilere hakaret içeren herhangi bir şey söylemedim. Çocuklara tekme atmak ya da tokat atmak gibi bir eylemim olmadı. H.D.S.\'nin de olmadı\" diye konuştu.

BABA TOPKARA: ŞİKAYETÇİYİM

Ömer Barış Topkara\'nın babası Seyfettin Topkara duruşmada sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. Öte yandan olay günü Ömer Barış Topkara\'nın yanında bulunan arkadaşı mağdur E.S. de olay günü yaşananları anlatarak şikayetçi olduğunu belirtti. Tanıkların dinlenmesi için duruşma ertelendi.

İDDİANAME VE OLAYIN GEÇMİŞİ

16 Şubat 2017 tarihinde Ömer Barış Topkara ile arkadaşı hırsızlık eylemi gerçekleştirdi. Bu eylemin ardından kolluk kuvvetleri tarafından olay mahallinden alınan Topkara ve arkadaşı ardından darp-adli raporu almak üzere Esenyurt Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Elleri birbirine kelepçelenmiş çocuklar kaçmaya başladı ve çocukları takip eden polis memuru H.D.S. hastane kapısında havaya doğru bir el ateş etti. Söz konusu kovalamaca yaklaşık 150 metre sürdü. Eylemin gerçekleşmiş olduğu yere vardıklarında çocuklar teslim olmak üzere durdu, ancak buna rağmen polis memuru H.D.S., kendisine karşı teslim olma iradesini sunan Topkara\'nın omuz hizasına doğru silah elinde olacak vaziyette vurdu. Vurduğu esnada silah ateş aldı ve

Topkara olay yerinde hayatını kaybetti. Sanık H.D.S. \"Haksız tahrik altında çocuğu olası kast ile öldürme\" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak \"Haksız tahrik\" maddesince uygulanan indirimin asgari hadden yapılması gerektiğini vurgulayan İstinaf Mahkemesi, sanık H.D.S.\'yi \"Haksız tahrik altında çocuğu olası kast ile öldürme\" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Görüntü Dökümü:

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Olayla ilgili arşiv görüntü



19.05.2018 - 10.53 Haber Kodu : 180519029_

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5- HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ; TRAFİK FELÇ OLDU

Haber- Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Başakşehir\'de virajı alamayan hafriyat kamyonu devrildi. Kamyondaki toprak ve kaya parçaları yola saçılırken, sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza saat 10.00 sılarında Tem Otoyolu yan yol Altınşehir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sezer Aydın yönetimindeki 59 FT 013 plakalı hafriyat yüklü kamyon virajı alamayarak bariyerlere çarpıp devrildi. Kamyondaki toprak ve kayalar yola saçıldı. Devrilen kamyonun içindeki Aydın kendi imkanlarıyla araç içinden çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan şoför yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Devrilen kamyon ve yola saçılan kaya parçaları nedeniyle yan yol Altınşehir istikametinde durma noktasına gelirken uzun araç kuyrukları oluştu. Yaşanan kazayı anlatan Burhan Küçük isimli vatandaş \"Sesleri duydum geldim.Viraja sert girmiş oraya vurunca kurtarmak isterken bu tarafa devrilmiş. Durumu iyiydi\" diye konuştu. Olay yerine gelen vinç, devrilen kamyonu kaldırırken yola savrulan toprak ve kayalar da ekipler tarafından temizlendi.

Görüntü Dökümü:

-Trafikten görüntü

-Devrilen kamyondan görüntü

-İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntü

-Görgü tanığı ile röportaj

-Diğer detaylar

19.05.2018 - 11.23 Haber Kodu : 180519037_

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6- FISTIK FİYATINDAKİ ARTIŞTA TOPTANCIDAN STOKÇUYA SUÇLAMA



\"Antep\'in zenginleri artık paralarını altın, Euro yerine Antep fıstığına yatırıyor\"

Haber-Kamera: Gül KABA-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)

RAMAZAN ayının gelmesiyle artan fıstık fiyatları hem baklavacıları hem de kuru gıda halindeki toptancıları isyan ettirdi. İç Antep fıstığını satamadıkları için ellerinde bulundurmadıklarını belirten toptancılar, fiyat artışına, iç fıstıkları ellerinde bulundurup piyasaya sürmeyen stokçuların neden olduğunu söyledi.

Rami Kuru Gıda Hali\'ndeki, kabuklu fıstığın fiyatı 65 liradan, tatlılarda kullanılan İç Antep fıstığının fiyatı ise 210 liraya satılıyor. Toptancılar, kuru yemiş fiyatlarının artmasından şikayetçi olduklarını ve bu durumun satışlarını olumsuz etkilediğini belirtti.

\"ANTEPLİ TÜCCARLAR FIRSATÇILIK YAPIYOR\"

İç fıstık fiyatlarının artmasıyla satışların düştüğünü söyleyen Kuru Gıda Toptancıları\'ndan Ağıt Uluhatun, \"Şu anda Antepli tüccarlar malı saklıyor, satmak istemiyor. Onlar fırsatçılık yaptığı zaman biz de almıyoruz. Tatlıcılar mal almaya geliyor, fiyatları görünce almıyorlar biz de satmak istemiyoruz. Önceden 4-5 kilo Antep fıstığı satardım şimdi 200 gram,yarım kilo satıyorum\" diye konuştu.

\"HURMANIN DA FİYATLARI ARTIYOR\"

Ramazan ayının gelmesiyle hurmaya da talebin arttığını fakat doların yükselmesiyle fiyatlarında da artış olduğunu söyleyen Uluhatun, \"Hurma dışarıdan geliyor, doların yükselmesi fiyatları baya etkiledi. Hurma, normalde dışarıda 55 lira, şu anda bizde 40 lira. Böyle olduğu halde halkın alım gücü yetmeyince satışlar azaldı\" dedi.

\"ALTIN, EURO YERİNE ANTEP FISTIĞINA YATIRIM YAPIYORLAR\"

İç Antep fıstığının kilosu çok yüksek olduğu için ithal iç fıstık satan Mehmet Ünverdi ise, fiyatların yükselmesinin mahsulün azlığından kaynaklandığını belirterek \"Bu konuda bir diğer büyük etken de stokçular. Antep\'in zenginleri artık paralarını altın, Euro yerine Antep fıstığına yatırıyor. Yerli fıstığının fiyatları çok yüksek olduğu için müşterilere veremiyoruz, onlar da zaten almıyorlar. Tezgahta yer alan ithal fıstıklar ise Özbekistan, Tacikistan, Afganistan gibi Orta Asya cumhuriyetlerinden geliyor\" ifadelerini kullandı.



\"İTHAL FISTIĞIN LEZZETİ AYNI OLMAZ\"

Çözüm olarak önerilen ithal fıstığın kabul görebileceğini ve tutabileceğini söyleyen Mehmet Ulu da,\"İran fıstığı var, onu getirseler tutar. Tutmaz diye bir şey yok. Ama lezzeti aynı olmaz. Ona Antep fıstığı diyemezsin\" dedi. Birçok toptancı ise fiyatların geçen seneye oranla arttığını ama en çok da son 15 gün içerisinde yükseldiğini vurguladı.

Görüntü Dökümü:

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-Kuru gıda halinden Antep fıstığı detayları

-Tezgahtan hurma ve kuruyemiş detayları

-Halden detaylar

-Kuru Gıda Toptancıları\'ndan Ağıt Uluhatun röportajı

-İthal iç fıstık satan Mehmet Ünverdi röportajı

-Mehmet Ulu röportajı

-Halde alışveriş yapan vatandaş detayları

19.05.2018 - 11.11 Haber Kodu : 180519032