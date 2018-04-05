DHA İSTANBUL BÜLTENİ -2

1- BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ\'NDE POLİS İNCELEMESİ

Haber: Erhan TEKTEN - Çağatay KENARLI - Hakan KAYA İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürülüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş Belediyesi\'nde inceleme yapıyor. Belediyenin binasına gelen polis ekiplerinin bilgisayarları incelediği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın Beşiktaş Belediyesi\'yle ilgili yürüttüğü yeni bir soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Beşiktaş Belediyesi binasına geldi. Polis ekiplerinin belediyede bulunan bazı bilgisayarları incelediği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Binanın görüntüsü

-Polis ekipleri

-Detaylar

05.04.2018 - 10.38 Haber Kodu : 180405027

05.04.2018 - 10.40 Haber Kodu : 180405029

05.04.2018 - 10.41 Haber Kodu : 180405030

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(özel görüntülerle)

2- MALTEPE\'DE 5 KATLI BİNADA CAN PAZARI

- ALEV KAPANINDAN KAÇIŞ ANLARI KAMERAYA YANSIDI

* Maltepe\'de 5 katlı binanın girişi katındaki işyerinde yangın çıktı.

* İş yeri alev alev yanarken yangına uykuda yakalananlar zor anlar yaşadı.

* Çok sayıda itfaiye ekibi mahsur kalanları kurtarmak için seferler oldu.

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Maltepe\'de 5 katlı bir binanın giriş katındaki iş yerinde çıkan yangında can pazarı yaşandı. Giriş katındaki işyeri alev alev yanan binadakiler çocuklarını kucaklayarak kendilerini dışarı attı. Mahsur kalanları ise itfaiye kurtardı.

Fındıklı Mahallesi Hancıoğlu Caddesi\'nde bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki marketteki yangın saat 07.30 sıralarında çıktı.

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alev alev yanan iş yerine müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevkedildi.

DUMAN ALEVLERİN ARASINDAN ÇIKTILAR

Yangına uykuda yakalanan bina sakinleri zor anlar yaşadı. Üst katlarda mahsur kalanları kurtarmak için itfaiye ekipleri seferler oldu. Bazı bina sakinleri kendi imkanlarıyla binadan çıktı, ancak üst katlarda bina sakinlerin itfaiye pencere ve balkonlara uzattığı merdivenle kurtardı. Mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çocuklarını kucaklayan bina sakinleri alev ve dumanlar arasında kendi imkanlarıyla binadan çıkmayı başardı.

BÜYÜK KORKU VE PANİK YAŞANDI

Can pazarının yaşandığı yangında bazı bina sakinleri gözyaşlarını tutamadı. Dumandan etkilenen çok sayıda bina sakini ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan bina sakinlerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Binada mahsur kalanlar itfaiyenin merdiven aracıyla kurtarıldı. Yangında iş yeri kullanılmaz hale gelen yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Bu arada binadan çıkan bazı çocukların oyuncaklarının kucaklarında olduğu görüldü.



Görüntü Dökümü:

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-Alevlerden görüntü (ÖZEL)

-Binadan yükselen yoğun duman(ÖZEL)

-Binadan kendi imkanlarıyla çıkanlardan görüntü(ÖZEL)

-Yaşanan korku ve panik (ÖZEL)

-Hayvanın alan bina sakinin görüntüsü(ÖZEL)

-Bebekleriyle çıkan vatandaşların görüntü(özel)

-Mahsur kalanların görüntüsü(ÖZEL)

-İtfaiyenin söndürme çalışmaları

-Mahsur kalanların kurtarılması

-Dumandan etkilenenlerin ambulansa konması

-Vatandaşlarla röp

-Çocukların oyuncaklarıyla çıkması

-Genel ve detay görüntüler

05.04.2018 - 08.20 Haber Kodu : 180405008

05.04.2018 - 08.53 Haber Kodu : 180405009

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3- ATAŞEHİR\'DE YANGIN PANİĞİ: EŞİNİ YANAN EVDE ZANNEDİNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Ataşehir\'de 5 katlı bir binanın 3. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Bina sakinleri kendi imkanlarıyla binadan çıkarken yanan dairede oturan kadın eşinin içeride olduğunu zannedince uzun süre gözyaşı döktü.

Yangın saat 10.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi Karaoğlan sokakta bulunan 5 katlı bir binanın 3. katındaki dairede çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın nedeniyle binayı bir anda dumanlar sardı. Bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken panik yaşandı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ev sahibi Melek Sarı eşinin yanan dairede olduğunu zannedince uzun süre gözyaşı döktü. Komşuları şoka giren kadını teselli etmeye çalıştı. Sağlık ekipleri kadına ambulansta müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında yangın kontrol altına alındı. Evde yapılan incelemede yanana dairede kimsenin olmadığı öğrenildi. Eşi Süleyman Sarı\'nın evde olmadığı öğrenen kadın rahat bir nefes aldı.

Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Binadan görüntü

-Daireden yükselen duman

-Binadan çıkanların görüntüsü

-Yaşanana panik

-Yerdeki vatandaşların görüntüsü

-Melek Sarı\'nın görüntüsü

-Kadının ağlaması

-Kadın ile röp.

-Komşularının teselli etmeye çalışması

-Sağlık ekiplerinin ambulansa götürmesi

-Vatandaş ile röp

-Genel ve detay görüntüler

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(ÖZEL)

4- POLİS MERKEZİ BAHÇESİNDE YÜZLERCE KUTU SAHTE PARFÜM

- Bağcılar\'da polisin yaptığı operasyonda ünlü markaların taklidi 12 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi.

- Yüzlerce koli sahte parfüm polis merkezinin bahçesini doldurdu

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL DHA

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı devriye polis ekipleri, gelen bir ihbar üzerine bir minibüsü takip etmeye başladı. Kendilerinin izlendiğinin farkında olmayan ve içinde 2 şüphelinin bulunduğu minibüse bir işyerinden kolilerin taşındığını gören polis baskın yaptı. Yapılan baskında minibüs ile işyerinde çok sayıda sahte parfüm ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli de sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

ÜNLÜ MARKALARA AİT BİNLERCE SAHTE PARFÜM ELE GEÇİRİLDİ

Piyasaya sürülmeden ele geçirilen sahte parfümler, taşınarak Güneşli Polis Merkezinin bahçesine getirildi. Yüzlerce kolinin içinde bulunan binlerce sahte parfümler polis ekiplerince tek tek sayılarak kayıt altına alındı. Yapılan operasyonda ünlü markaların taklidi 12 bin şişe sahte parfüm ele geçirildiği öğrenildi. Sahte parfümlerin piyasa değerinin yaklaşık 350 bin lira olduğu öğrenildi. Gözaltındaki 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürerken, yakalanan minibüste çekici ile otoparka götürüldü. Sahte parfümlerinde imha edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Ele geçirilen sahte parfümler

- Polis ekiplerinin sayım yapması

- Yakalanan minibüsün görüntüsü

- Genel ve detaylar

05.04.2018 - 10.42 Haber Kodu : 180405031

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5- İSTANBUL\'DA SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU (1)

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 5 ilde düzenlediği operasyonda 23 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik suçlarından İstanbul merkezli Ağrı, Edirne, Kırklareli ve Muğla illerinde operasyon başlatıldı. 23 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerin, üretimi ve ithalatı yapılmadığı halde çok sayıda lüks aracı, sahte belge düzenleyerek gümrükten giriş yapmış gibi göstererek sahte Türk Standartları Enstitüsü (TSE) raporları düzenleyip bu araçlara tescil işlemi yaptırdıkları ifade edildi. Şüphelilerin bu araçları satın almak için bankalardan kredi çekip ortadan kayboldukları belirtiliyor

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6- YENİBOSNA\'DA METROBÜS KUYRUĞU

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

Yenibosna ile Bahçelievler durakları arasında metrobüs kuyrukları oluştu.

İstanbul\'da sabah erken saatlerde Yenibosna ile Bahçelievler durakları arasında metrobüs kuyrukları oluştu. Zincirlikuyu istikametinde yaşanan yoğunluk nedeniyle metrobüsler peş peşe beklemek zorunda kaldı.

Görüntü Dökümü:

-Metrobüs kuyrukları

-Detaylar

05.04.2018 - 09.58 Haber Kodu : 180405013

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7- KARISINI ÖLDÜREN EŞE, \'TASARLAYARAK ÖLDÜRMEK\"TEN MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTEMİ



Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA

Arkadaşına eşinin kafasına sıkacağını söyledi, 10 Ekim 2017 tarihinde eşini bıçakladı. 15 Ekim 2017 tarihinde öldüreceğine dair tehdit mesajları gönderdiği eşi hem karakola başvurdu hem de aile mahkemesine başvurarak uzaklaştırma kararı aldı. 9 gün sonra 24 Ekim tarihinde yeniden eşini tehdit etti, eşi yine soluğu karakolda aldı. 4 gün sonra 28 Ekim tarihinde aracıyla seyir halinde olan eşine 4 kurşun sıkarak öldürdü. Tüm bu detayların yer aldığı iddianamede Emrah Yılmaz için, eşi Selva Sağlam Yılmaz\'ı \"Tasarlayarak öldürmek\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davanın iddianamesinde Emrah Yılmaz\'ın (40) 10 Ekim 2017 tarihinde evde tartıştığı eşi Selva Sağlam Yılmaz\'ı (61) bıçakladığı, ardından da Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdüğü, kadının kendisini bıçaklayan eşinden şikayetçi olmadığı belirtildi.

10 EKİM\'DE BIÇAKLANDI, 15 VE 24 EKİM\'DE TEHDİT EDİLDİ, 28 EKİM\'DE ÖLDÜRÜLDÜ

15 Ekim tarihinde tekrar polise başvuran Selva Sağlam Yılmaz\'ın kendisi ve kardeşine eşi Emrah Yılmaz\'ın tehdit mesajları gönderdiğini, aile mahkemesine başvurarak eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtilen iddianamede, \"24 Ekim 2017 tarihinde tekrar karakola başvurarak eşinin mesaj yoluyla kendisini tehdit ettiğini, hakarette bulunduğunu, buna yönelik mesajları tutanak altına aldırdığını, çantasından aldığı kredi kartları ile para çektiğini, çantasında bulunan bir kısım parayı da çaldığını\" bildirdiği belirtildi.

TİCARİ TAKSİDEN İNİP EŞİNİN ARACINA ATEŞ ETTİ

İddianamede, Selva Sağlam Yılmaz\'ın 28 Ekim 2017 tarihinde aracı ile Kadıköy Merdivenköye\'de seyir halinde iken ticari taksiden inen Emrah Yılmaz\'ın araca ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtığı, Selva Sağlam Yılmaz\'ın olay yerinde hayatını kaybettiği anlatıldı.

Olay yerinde bulunan mermi çekirdeği ve kovanların bir gün sonra yakalanan şüpheliden ele geçirilen tabanca ile uyumlu olduğu belirtilen iddianamede, Adli Tıp Kurumu raporuna göre maktul Selva Sağlam Yılmaz\'ın vücudunda 4 adet mermi giriş izine rastlandığı, bunlardan üçünün öldürücü nitelikte olduğu kaydedildi.

Şüphelinin sorgusunda eşini başkası ile ilişkisi olduğunu düşündüğü için cinnet geçirip bıçakladığını söylediği belirtilen iddianamede, olay günü Merdivenköy\'e kiralık daire bakmak için gittiğini, yolda eşinin aracına rastladığını, taksiciye aracı takip etmesini söylediğini, trafik sıkışınca da taksiden inip 4 el ateş ettiğini, gittiği Akyazı\'da ormanda saklandığını, hava soğuk olunca da jandarmaya konum atarak teslim olduğunu beyan ettiği ifade edildi.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA ARKADAŞINI ARAYARAK, \'ÇOK MUTLUYUM\' DEMİŞ

İddianamede tanık Ali Osman Yıldızhan\'ın beyanlarına da yer verildi. Tanık Ali Osman Yıldızhan\'ın, ifadesinde Emrah Yılmaz\'ın olaydan 20 gün önce yanına gelerek eşinin kafasına sıkacağını söylediği şeklinde beyanda bulunduğu kaydedilen iddianamede, \"Ali Osman Yıldızhan olay günü de Emrah\'ın kendisini arayarak, \'çok mutluyum, \'huzurluyum\' şeklinde beyanda bulunduğu\" belirtildi.

CİNAYET GÖZ GÖRE GÖRE GELMİŞ

Emrah Yılmaz ile Selva Sağlam Yılmaz\'ın resmi nikahlı eş oldukları, parasal sorunlar nedeniyle aralarında bazı sorunlar yaşandığı, şüphelinin bu nedenle olay tarihinden önce de eşini bıçakladığı belirtilen iddianamede, \"Sonrasında da tehdit içeren mesajlar gönderdiği, bunun üzerine maktul Selva Sağlam Yılmaz\'ın aile mahkemesinden uzaklaştırma kararı aldırdığı, bıçaklama ve tehdit olaylarına ilişkin ayrı soruşturmalar yürütüldüğü, şüphelinin maktulü öldürmeyi planladığı, olay günü maktulün aracıyla geçeceği noktayı önceden öğrenip ticari taksi ile buraya geldiği, maktulün aracını görünce de ticari taksiyi durdurarak araçtan inerek maktule tabanca ile ateş ettiği, şüphelinin daha önce maktulü öldüreceğine ilişkin mesajlar göndermesi, tanık Ali Osman\'a maktulün kafasına sıkacağını söylemesi, olay günü maktulü takip edip eylemini gerçekleştirmesi dikkate alındığında, eylemini tasarlayarak işlediğinin sabit olduğu, şüphelinin anlatılan şekilde tasarlayarak eşini kasten öldürmek\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

İddianamede şüphelinin ayrıca 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu\'na muhalefet suçundan da cezalandırılması talep edildi.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

Görüntü Dökümü:(arşiv)

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-Olay yerinden görüntüler

-Görgü tanıklarının anlatımları

-Sağlık ekiplerinin incelemeleri

-Detaylar

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8- MALTEPE SAHİL YOLU\'NDA KAZA : 1YARALI



Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA

Maltepe Sahil Yolu\'nda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza sabah saatlerinde Maltepe Turgut Özal Bulvarı sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 RB 4174 plakalı araç sahil yolunda seyir halindeyken, 34 LAL 789 plakalı servis aracının yandan çarpmasıyla devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye müdahale etti. Aracın devrilmesiyle sahil yolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşanadı. Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

Görüntü Dökümü:

-Takla atan aracın görüntüsü

-İtfaiye ve görüntü

-Vatandaş ile röp

-Trafikten görüntü

-Genel ve detay görüntüler

05.04.2018 - 10.17 Haber Kodu : 180405018

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