DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

1- SULTANGAZİ\'DE POLİS OPERASYONU-1

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi\'nde çok sayıda polisin katıldığı operasyon düzenleniyor. Operasyona zırhlı polis araçları ile polis helikopteri de destek veriyor. Özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Operasyonun içeriği hakkında henüz bilgi verilmedi.

-Polis helikopteri

-Zırhlı polis araçları

-Özel harekat polisleri

07.03.2018 - 11.14 Haber Kodu : 180307040

2- JANDARMANIN UYUŞTURUCU BASKINI KAMERADA

*Yangın söndürme tüplerindeki uyuşturucu maddeyi narkotik köpeği \'ETAP\' buldu

Haber: İhsan YALÇIN-İSTANBUL DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışına uyuşturucu götürüleceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takip sırasında şüphelilerin kimlik bilgileri ve kullandıkları araçlar tespit edildi. Çalışmayı derinleştiren jandarma 28 Şubat 2018 günü şüpheliler Ö.Ö. ve N.D\'nin uyuşturucu maddeyi yurt dışına götürmek için hazırlık yaptığını belirledi. Harekete geçen jandarma, şüpheliler Ö.Ö ve N.D\'nin Büyükçekmece D-100 Karayolu üzerinde buluştuğu lokanta önünde güvenlik önlemi aldı. Cadde ve sokak çıkışları kapatıldı. Şüpheli Ö.Ö aracı ile hareket edeceği esnada yakalandı. Şüpheli Ö.Ö\'nün kullandığı araçta narkotik köpeği \"Etap\" ile arama yapıldı. ETAP\'ın bagaja tepki vermesi üzerine burada yapılan aramada 3 yangın söndürme tüpü incelemeye alındı.

Yapılan kontrollerde tüplerin basınç vanalarının boş gösterdiği ancak ağırlığının normal olduğu anlaşıldı. Basınç vanalarını açan jandarma, yangın tüplerinin içine preslenerek gizlenmiş 24 kilogram eroini ele geçirdi. Şüphelilerin, narkotik köpeğinin tepki vermesini önlemek amacıyla tüp kapaklarına kokulu şekerli sakız yapıştırıldığı da tespit edildi. Uyuşturucu maddenin nerede ve kimler tarafından imal edildiğine yönelik çalışmalar devam ediyor.

07.03.2018 - 11.29 Haber Kodu : 180307043

3- 4 İLDE FETÖ OPERASYONU: 41 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen\'in kitaplarının yayıncısı olan Işık Yayıncılık çalışanı 60 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 41 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 19 kişi ise aranıyor.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen\'in kitaplarının yayıncısı olan Işık Yayıncılık çalışanı 60 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 41 kişi gözaltına alındı. Firari 19 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Şüphelilerin bankalardan kredi çekip Bank Asyaya yatırdıkları da tespit edildi.

4- ÇETİN EMEÇ MEZARI BAŞINDA ANILDI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM / İstanbul, DHA

7 Mart 1990\'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç, Zincirlikuyu Mezarlığı\'ndaki kabri başında anıldı.

Törene Çetin Emeç\'in eşi Bilge Emeç, kızı Mehveş Emeç Birol, damadı Özalp Birol, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, CHP Eski İstanbul Milletvekili, gazeteci Oktay Ekşi ile Çetin Emeç\'in yakınları ve gazeteci dostları katıldı.

Anma töreninde bir konuşma yapan Çetin Emeç\'in damadı Özalp Birol, \"Sevgili kayınpederim hepimizin bildiği gibi Türk gazeteciliğinin kilometre taşlarından biri. Bugün vefatının 28\'inci yılı. Bu vesileyle hem merhum Çetin Emeç beyfendinin hem de tüm basın şehitlerine onun şahsında sevgi, saygı ve özlemle anıyorum. Kayınpederimin katilleri halen bulunamadı. Zaten bunlar açığa çıktığı gün, aydınlatıldığı gün Türkiye bambaşka bir boyuta geçer\" dedi.

\"YAZI YAZARKEN ASLA KALEMİNİ EĞİP BÜKMEDİ\"

Ardından söz alan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, \"Çetin Emeç denince benim aklıma gazetecilik ekolü geliyor. Meslek hayatı boyunca Hürriyet ve Milliyet gibi iki büyük gazeteyi yönetti. Hem gazeteleri yönetirken hem de yazı yazarken asla kalemini eğip bükmedi ve bizlere çok büyük bir örnek oldu. Bizim yetişmemize de çok büyük katkısı vardır. Özgür gazetecilik, demokrasi, cumhuriyet ruhuna çok büyük emekler vermiştir. Bu vesileyle ben hem Çetin Emeç ustamızı, Abdi İpekçi\'yi, Uğur Mumcu\'yu yine bu uğurda kaybettiğimiz şehit verdiğimiz meslektaşlarımızı rahmetle, özlemle ve saygıyla anıyoruz\" diye konuştu.

\"GENÇ MESLEKTAŞLARIMIZ TARAFINDAN UNUTULMAMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM\"

Türk demokrasisinin gelişmesinde Çetin Emeç\'in büyük emekleri olduğunu söyleyen Bila, \"Gerçekten de Türk demokrasisinin gelişmesi ve yerleşmesi konusunda Türk basınının çok büyük emekleri vardır. Demokrasiye ve cumhuriyete düşman karanlık güçlerin de bu ustalarımızı hedef alması anlamlıdır. Çünkü onlar halk için demokrasi için Cumhuriyet için çok büyük fedakârlıklarda bulunmuşlardır. Çetin Emeç gibi diğer ustalarımızda halkımızın verdiği her oyun, ödediği her verginin hesabını sormuş, gazeteciliğin temel işlevlerinin evrensel düzeyde yerine getirmişlerdir. Ben bu ustalarımızın genç meslektaşlarımız tarafından unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. Onlara en büyük önerim, tavsiyem bu ustalarımızın meslek hayatlarında neler yaptıklarını, kitaplarını düşüncelerini yaptıkları gazeteleri incelesin ve kendilerine örnek alsınlar. Çünkü gazeteciliği evrensel ilkelerle beraber yaşatmamızın başka bir yolu yoktur. Bu bakımdan bu ustalarımızın değerini her geçen gün çok daha fazla anlıyoruz. Ben başta Emeç ailesi olmak üzere tüm sevenlerine, dostlarına ve meslektaşlarımıza yeniden baş sağlığı diliyoruz onu büyük bir özlemle saygıyla huzurlarınızda anıyorum ve saygıyla önünde eğiliyorum\" dedi.

Konuşmaların ardından Çetin Emeç\'in mezarı başında dua okundu.

07.03.2018 - 12.03 Haber Kodu : 180307055

5- SİNAN ERCAN MEZARI BAŞINDA ANILDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

7 Mart 1990\'da Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç\'e düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden şoförü Sinan Ercan, Karacaahmet Mezarlığı\'ndaki kabri başında anıldı.

Anma törenine Sinan Ercan\'ın oğlu Müfit Ercan, ablası İlknur Yardım, yakınları ve arkadaşları katıldı. Zincirlikuyu Camii imamı Mustafa Yaman tarafından mezarı başında dualar okundu.

Sinan Ercan\'ın oğlu Müfit Ercan, anma töreninin ardına, \"28 yıl oldu. Rahmetlinin bu yıl torunu oldu eğer yaşasaydı o da çok mutlu olurdu. Nasip değilmiş. Torunu büyünce tanıştıracağım dedesiyle. Bu yıl ayrı bir burukluğumuz var\" diye konuştu. Ablası İlknur Yardım gözyaşları içinde, \"Hep aynı günü yaşıyoruz. 28 yıl geçti ama dün gibi değişen hiçbir şey yok acımız var. Sadece ailede eksilenler oldu. Başımız sağ olsun\" diye konuştu.

07.03.2018 - 13.12 Haber Kodu : 180307057

6- MECİDİYEKÖY\'DE METROBÜSÜN ÇARPTIĞI KADIN YOLCU YARALANDI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA

Mecidiyeköy\'de metrobüs, durakta bekleyen yolcuya çarptı. Hafif yaralanan kadın yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 10:30 sıralarında Mecidiyeköy metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre durakta metrobüs bekleyen kadın yolcu metrobüsün çarpması sonucu yaralandı. Duraktaki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri metrobüs durağında yaralıya ilk müdahalede bulundu. Ayağından hafif yaralanan kadın sedye ile ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmadı.

07.03.2018 - 11.49 Haber Kodu : 180307049

- (ÖZEL)

7- HERKES UNUTTU, ONLAR UNUTMADI ANCAK...

* Fatih\'te iki arkadaş, herkesin unuttuğu tarihi yapıyı 3 yıllık çaba sonucu 500 bin lira harcayarak ortaya çıkardı.

* Kısa sürece yerli yabancı birçok kişinin ilgi odağı haline gelen \'Kubbe İstanbul\' belediyenin engeline katıldı. Belediye, Kubbe İstanbul\'u mühürledi.

* Yargıya gitmeye hazırlanan iki arkadaş, \"Kat kat sıvalar atılmıştı. Bunları eğer biz kaldırmasaydık kimse görmeyecekti. İlk etapta maskeyle girebildiğimiz yerden tonlarca moloz çıkartarak bir kültür sanat merkezi oluşturduk\" diyerek karara tepki gösterdi.

Haber: İlknur SARGUT - Kamera: Özgür KUMANOVALI-İSTANBUL (DHA)

Fatih\'te herkesin unuttuğu moloz yığını halindeki tarihi yapıyı kendi imkanlarıyla restore ettirip kültür ve sanat faaliyetlerinin yürütüldüğü bir merkez haline getiren Harun Reşit Göktaş ve Fahri Akdağ\'ın 3 yıllık çabaları belediyeye takıldı. Kısa sürede yerli yabancı bir çok kişinin gözdesi haline gelen \'Kubbe İstanbul\'un kapısına mühür vuruldu. Toplam 500 bin liraya mal olan restorasyon işlemini yapının tarihi dokusuna zarar vermeden gerçekleştirdiklerini belirten Harun Reşit Göktaş ve Fahri Akdağ mahkemeye gitmeye hazırlanıyor.

\"NERESİ İSTANBUL UNUTULDU\"

Üzeri betonlarla kaplı yapıyı, kiraladıktan sonra elleriyle kazıyıp Kubbe İstanbul adlı kültür sanat merkezini kurduğunu söyleyen Göktaş, merkezin kısa sürede yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldiğini belirtti. Tarihi yapının uzun yıllar sahipsiz ve atıl vaziyette kaldığını ifade eden Göktaş, restorasyon çalışması sonucu alandan binlerce ton moloz çıkardıklarını söyledi. Tarihin üzerine kat kat sıva yapıldığını belirten Göktaş, \"Burada çok ciddi bir tarih var ve bu gizlenmiş. Büyüğü, küçüğü tüm ülkem bu tarihi duysun görsün istiyorum. İstanbul o kadar büyüdü ki neresi olduğu unutuldu. Burada bin 500 yıllık bir yapı var ve üzerine kat kat sıvalar atılmış. Bunları eğer biz kaldırmasaydık kimse görmeyecekti. İlk etapta maskeyle girebildiğimiz yerden tonlarca moloz çıkartarak bir kültür sanat merkezi oluşturduk\" dedi.

\"YASAL BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAK İSTİYORUZ\"

Kubbe İstanbul\'u yasal bir şekilde işletmek istediklerini ve bunun için bir ruhsat başvurusunda bulunduklarını ifade eden Göktaş, \"Biz bir şeyleri açığa çıkarttık ve inanıyorum ki bu daha da açığa çıkacak. Bizim başvurularımız var. Burası illaki birilerinin gözüne çarpacak. Biz yasal bir iş yapmak istiyoruz. Kaçak olsun istemiyoruz. Vergi levhamız, çeşitli sertifikalarımız var. Biz asla devletimizi karşımıza almayız aksine devletimizin destekçisiyiz. Zaten inanıyorum ki burası çok yakın zamanda sahip çıkılan bir yer olacaktır\" diye konuştu.

\"ECDAD YADİGARINA SAHİP ÇIKIYORLAR\"

Kubbe İstanbul\'un mühürlenmesi bazı çevre sakinlerini de üzdü. Onlardan biri olan Abdullah Sırma (68) ara sıra kubbeye kuşlara yem atmaya çıktığını söyledi. Kubbe İstanbul\'un yeni halini çok beğendiğini anlatan Sırma, \"Burada gördüğünüz gibi bir süre önce yeni bir yer açıldı, Kubbe İstanbul diye bir yer. Bilim insanları burada İstanbul\'un tahrip edilen değerlerini, ecdat yadigarı eserleri tahrip eden insanları belediyeye müracaat edip bunları tekrar ihya etmek istediler. Bu kişilerin açtığı yeri belediye gelip mühürledi. Benim gördüğüm burada binlerce kaçak, korsan yer olduğu halde hiçbirini inceleyip bakmadılar. Direkt gelip buradaki bu müesseseyi susturmaya çalışan bir zihniyeti ben asla kabul edemedim\" ifadelerini kullandı.

BELEDİYE \'İZİNSİZ\' DEDİ

Belediye yetkilileri ise Çakmakçılar Yokuşu Sağır Han\'ın çatısında bulunan kültür ve sanat merkezi olarak faaliyete geçen \'Kubbe İstanbul\'un eski eser tescilli yapı olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

\"Belediyemize gelen şikayetler üzerine yapılan tespit sonucu, eski eser tescilli yapıda mevcut sıvaların sökülerek geniş kapsamlı izinsiz tadilatlar yapıldığı görülerek, İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu\'na 07/12/2017 tarihli yazı ile iş yeri ile alakalı şikayet ve tespitlere dair hususlar belediyemiz tarafından iletilmiş ve yasal işlemlere esas olmak üzere görüş talep edilmiştir. Bunun yanı sıra, ilgilisinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusu aşamasında tescilli eski eser yapıda izinsiz ve projesiz uygulamalar yaptığı anlaşıldığından ruhsat talebi uygun görülmemiş olup şikayete konu iş yeri ruhsatsız faaliyeti nedeniyle mühürlenerek faaliyetten men edilmiştir\"

07.03.2018 - 11.51 Haber Kodu : 180307051

(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

8- İSTANBUL\'DAKİ DEV ARSA EL DEĞİŞTİRDİ

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

Bayrampaşa\'da otogarın yanında bulunan 63 bin metrekarelik arsa 145 milyon liraya satıldı. Alanın şu an için sadece ticari yapılaşmaya açık olduğu belirtildi. Belediye arsanın rayiç bedelini 214 milyon lira olarak belirlemişti. 63 bin metrekarelik ticari alanın KDV dahil 145 milyon liraya bir yatırım fonuna satıldığı belirtildi. Katarlı ve Azeri firmaların ortak olduğu fonun, araziyi lojistik firmalara kiraya vermeyi planladığı öğrenildi.

07.03.2018 - 12.19 Haber Kodu : 180307060

