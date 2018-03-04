DHA İSTANBUL BÜLTENİ -2 



1- DANIŞTAY, ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI\'NDAKİ \"KUMTAŞI OCAĞI VE KIRMA ELEME TESİSİ\" İÇİN VERİLEN \"ÇED GEREKLİ DEĞİL\" RAPORUNU BOZDU

Haber: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL DHA

Kuzey Ormanları Savunması, yapımına devam edilen üçüncü havalimanı projesindeki Eyüp Işıklar Köyü\'nde yer alan \"Kumtaşı Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi\" ile ilgili İstanbul Valiliği\'ne karşı açtığı davayı kazandı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilen ve İstanbul 12\'nci İdare Mahkemesi\'nin hukuka aykırı bulmadığı \"Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir\" kararı, Danıştay 14\'üncü Dairesi tarafından bozuldu. Danıştay 14. Dairesi, dava konusu işlemin iptaline, dosyanın mahkemesine gönderilmesine, karar düzeltme yolunun kapalı olduğunun duyurulmasına oy birliği ile karar vererek, İstanbul 12\'nci İdare Mahkemesi\'ne gönderdi.

İŞLEMİN İPTALİNE KARAR VERİLDİ

İGA Havalimanı İşletmeleri A.Ş. tarafından yapılan \"Kumtaşı Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi\" için İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'nün başvurusu üzerine 12\'nci İdare Mahkemesi 19 Ocak 2016\'da \"ÇED gerekli değildir\" yönünde karar vermişti. Kuzey Ormanları Savunması\'nın kararın iptali için açtığı dava, ilk önce 12. İdare Mahkemesi\'nce 30 Mayıs 2017\'de reddedildi. Bunun üzerine Kuzey Ormanları Savunması, Danıştay 14\'üncü Dairesi\'ne başvurdu ve daire başvuruyu kabul etti, 12\'nci İdare Mahkemesi\'nin kararını bozdu, davaya konu işlemin iptaline karar verdi.

AVUKAT ÖZDEMİR: EKOLOJİK DENGE TAHRİP EDİLİYOR

Kuzey Ormanları Savunması gönüllüsü Avukat Ozan Özdemir, DHA\'ya yaptığı açıklamada,

\"Üçüncü Havalimanı projesinin dolgusu için kullanılması düşünülen ve dava süresince kullanılan taş ocakları, yangından mal kaçırır gibi kaçırılarak ve hukuku dolanarak faaliyete başlamıştır. Rezerv alanları daha fazla olmasına rağmen, ruhsat istenen alanlar ÇED Yönetmeliği\'ndeki sınırların altında gösterilerek taş ocakları için uygun hukuki zemin yaratılmaya çalışıldı. \'ÇED gerekli değildir\' kararı verilerek idari zorluklar hızlandırılarak aşıldı. Kanuna göre ivedi yargılama usulüne tabi olacak bu davaların en fazla 2-3 ay içerisinde sonuçlandırılması gerekirken, Işıklar Köyü\'ndeki taş ocağı ile ilgili dava 2 senede sonuçlanarak \'ÇED gerekli değildir\' kararının hukuka aykırı olduğu tespit edildi\" dedi.

Özdemir, \"Kuzey Ormanları\'nın bir parçası olan, \'ÇED gerekli değildir\' kararı verilerek doğayı, yaşam alanlarını parça parça katleden taş ocakları ile ilgili vermiş olduğumuz mücadeleyi zorlu ve uzun bir sürecin sonunda kazanmış olmanın buruk bir sevincini yaşıyoruz. Buruk diyoruz, çünkü kopyala-yapıştır şeklinde ve bilimsellikten uzak hazırlanan proje tanıtım dosyalarıyla ÇED süreci aşılmaya çalışılmakta ve maalesef yetkili kurumlarca bu hususa çanak tutularak ekolojik sistemde geri döndürülemeyecek tahribatların sorumlusu olunmaktadır\" diye konuştu.

AĞAÇLI KÖYÜ\'NDEKİ TAŞ OCAĞI DAVASI DEVAM EDİYOR

Ağaçlı Köyü\'ndeki taş ocağı davasına ilişkin de bilgi veren Özdemir, \"Yetersiz ve çelişkili bilirkişi raporunun hükme esas alınarak verilen karar, Danıştay\'dan döndü ve yeniden bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verildi. Ağaçlı Köyü\'ndeki taş ocağı ile ilgili hukuki süreç devam ediyor. Kuzey Ormanları gönüllüleri olarak haklı mücadelemiz ve dayanışmamız devam edecek. Umudumuz ve inancımız Ağaçlı Köyü\'ndeki taş ocağı ile ilgili devam eden davanın da hukukun ve doğanın kazanmasıyla sonuçlanması\" diye konuştu.

MAHKEME: 24 DEĞİL 86,87 HEKTAR

Danıştay 14\'üncü Dairesi\'nin iptal kararında şu ifadeler yer aldı:

\"İGA Havalimanı İşletmeleri A.Ş. tarafından yapılması planlanan Kumtaşı Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi ile ilgili olarak İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce verilen 19 Ocak 2016 günü 2016118 sayılı \"ÇED gerekli değildir\" kararının dava konusu edildiği, söz konusu açık işletme ile yapılacak madencilik faaliyetinin 25 hektarın altında 24 hektarlık alana ilişkin olması nedeniyle proje tanıtım dosyası üzerinden inceleme yapılarak işlemin tesis edildiği, ancak dosyada bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yap-işlet-devret modeli kamu yatırımları hammadde üretim izin belgesinde ruhsat alanının 86.87 hektar olduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda, ruhsat alanı 86,87 olan ve yönetmelikte belirtilen 25 hektarlık sınırdan daha büyük bir alanı kapsadığı anlaşılan faaliyet konusunun ÇED sürecine tabi olduğu ve ÇED gerekli değildir kararı verilemeyeceği anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık, aksi yöndeki idare mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamıştır\"

Danıştay 14. Dairesi, bu nedenlerle, İstanbul 12. İdare Mahkemesi\'nce verilen 30 Mayıs 2017 günlü, E:2016/258, K:2017/999 sayılı kararının bozulmasına, 2577 sayılı kanunun 20/A-2(i) maddesi uyarınca dava konusu işlemin iptaline, dosyanın mahkemesine gönderilmesine, karar düzeltme yolunun kapalı olduğunun duyurulmasına oy birliği ile karar verdi.



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2- BAKIRKÖY\'DE \"8 MART MİTİNGİ\" İÇİN GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

8 Mart Kadınlar Platformu tarafından Bakırköy Özgürlük Meydanı\'nda düzenlenecek miting öncesinde polis geniş güvenlik önlemi aldı.

\"8 Mart\" isimli miting öncesinde Özgürlük Meydanı\'na çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. İncirli Caddesi ve meydana giden yollar polis bariyerleriyle kapatıldı. Meydana girmek isteyenlerin üzeri ve çantaları tek tek arandı.

Görüntü Dökümü:

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- Yoların görüntüsü

- Polislerin görüntüsü

- Polislerin arama yapması

- Meydandan görüntüler

- Detaylar

04.03.2018 - 11.43 Haber Kodu : 180304031_

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3- (ek bilgi ve görüntülerle)- İSTANBUL\'DA DOLU VE YAĞMUR

Haber: Murat SOLAK-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da bazı bölgelerde dolu ve sağanak yağmur etkili oluyor. Küçükçekmece\'de önce yağmur ardından da dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışı kısa sürdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nün İstanbul için yaptığı sağanak yağış uyarısının ardından sabah saatlerinden itibaren İstanbul genelinde yağmur etkili oluyor. Küçükçekmece\'de yağmurun yanı sıra kısa süreli dolu yağışı etkili olurken sağnak yağmur ise devam ediyor. Yağmur nedeniyle trafikte aksamalara neden oluyor. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise ellerindeki eşyalarla korunmaya çalıştılar.

Görüntü Dökümü:

KÜÇÜKÇEKMECE

-Yağmur ve dolu

-Detaylar

-CEVİZLİBAĞ

-Yağmurdan görüntü

-Yağmurdan korunmaya çalışanlar

-Yıldırımdan görüntü

-ÜSKÜDAR

-Yağmur

-Trafikten görüntü

-Detaylar

04.03.2018 - 10.57 Haber Kodu : 180304020

04.03.2018 - 11.26 Haber Kodu : 180304025

04.03.2018 - 11.31 Haber Kodu : 180304027

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4- ATAKÖY\'DE YAĞMUR NEDENİYLE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Haber-Kamera: Murat SOLAK / İSTANBUL DHA

İstanbul\'da sabah saatlerinden başlayan yağmur nedeniyle Ataköy\'de bazı rögarların taşması sonucu yollar göle döndü.

İstanbul\'da sabah saatlerinden başlayan ve etkisini arttıran yoğun yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bakırköy Ataköy\'de bazı rögarların taşması sonucu yollar göle döndü. Oluşan su birikintilerinde sürücüler zor anlar yaşarken belediye ekipleri de suları tahliye edebilmek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

-Göle dönen yollar

-Araçların su birikintilerinden geçmesi

-Genel detaylar

04.03.2018 - 12.36 Haber Kodu : 180304051

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5- MAKET CEP TELEFONUNU GERÇEK ZANNEDİP ÇALDI

Haber: Özgür EREN İSTANBUL DHA

Bağcılarda bir hırsızlık şüphelisi, akaryakıt istasyonunun marketinde rafta duran maket cep telefonunu gerçek zannedip çaldı. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Bağcılar\'daki bir akaryakıt istasyonunun marketinde meydana geldi. Müşteri gibi markete giren hırsızlık şüphelisi, kasiyerin başka müşteri ile ilgilendiğini görünce önce orta bölümdeki raftan çikolata alıp cebine koydu.

ÇALDIĞI CEP TELEFONUNU İNCELEDİ

Daha sonra başka raftan ürün alan hırsızlık şüphelisi aldığı ürünün parasını kasiyere bıraktı. Hırsızlık şüphelisi marketten çıkacağı sırada rafta duran maket cep telefonunu gerçek zannedip aldı. Şüphelinin çaldığı maket cep telefonunu incelemesi de güvenlik kameralarına yansıdı. Siyah giyimli kişi marketten hızla çıkarak istasyondan uzaklaştı.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik Kamerası şüphelinin markete müşteri gibi girişi

-Güvenlik Kamerası kişinin rafın önünde eğilip maket cep telefonunu cebine koyması

-Güvenlik Kamerası kişinin başka raftan başka ürün alıp ücretini ödemesi

-Güvenlik Kamerası kişinin marketten çıkarken çaldığı maket cep telefonunu incelemesi

-Güvenlik Kamerası kişinin marketten çıkışı



04.03.2018 - 12.00 Haber Kodu : 180304037

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(TEKRAR)-

6- LİSE ÖĞRENCİLERİ YANGIN SÖNDÜREN DRONE GELİŞTİRDİ

İhsan YALÇIN - Harun UYANIK / İSTANBUL DHA

İstanbul\'da lise öğrencileri, yangına müdahale edebilen drone geliştirdi. 4 öğrencinin şimdiki hedefi bu drone\'u yangın söndürücü kimyasal toz da püskürtebilen hale getirip itfaiye ekiplerinin kullanabileceği seviyeye ulaştırmak.

Drone\'ların kullanım alanı giderek artıyor. Görüntü çekimi için geliştirilen Drone\'lar şu anda başta askeri alanda da kullanıyor. Beşiktaş\'taki özel bir okulun öğrencileri ise bu alanlara bir yenisi daha eklendi.

2,5 AYDA YAPTILAR

9 sınıf öğrencileri Yusuf Özşalom, İrem Kamhi, Pelin Avramoğlu ve Moti Barokas alevlere müdahale edebilen bir drone tasarlamak için kolları sıvadı. Yaklaşık 2,5 ayda da \'İtfaiye drone\' adını verdikleri insansız hava aracını geliştirdi.

15 yaşındaki öğrenciler geçtiğimiz günlerde drone\'un test uçuşunu yapıp bir çöp kovasındaki alevlere müdahale etti. \'İtfaiye drone\' sorunsuz havalandı; kısa bir sürede kovadan yükselen alevleri söndürmeyi başardı. 4 öğrencinin şimdiki hedefi bu drone\'u yangın söndürücü kimyasal toz da püskürtebilen hale getirip itfaiye ekiplerinin kullanabileceği seviyeye ulaştırmak.

İNSANLIĞA FAYDALI İNSANSIZ HAVA ARACI

Hayallerinin insanlığa faydalı bir insansız hava aracı geliştirmek olduğunu söyleyen Yusuf Özşalom, \"Günümüzde her yer gökdelenlerle dolu. İtfaiyelerin de normal şartlarda gökdelenlerin en üst kısımlarındaki alevlere müdahalesi oldukça güç. Amacımız bu drone ile yüksek yerlerde çıkan yangına müdahale edebilmek ve o bölgeyi güvenli hale getirebilmek. Tabi bu şuanda bir prototip. Bu aracı çok daha geliştireceğiz\" diye konuştu.

Drone\'un çalışma sistemiyle ilgili bilgi veren İrem Kamhi ise, \"Mekanizmada su akıtmayan kap, motorlu su pompası, bu pompayı açıp kapamayı sağlayan servo (yazılım) ile 3D yazıcıdan bastığımız fıskiye bulunuyor. Bu mekanizmada servomuz anahtarı ileri doğru iterek pompayı çalıştırmaya başlıyor; su kaptan pompa ile çekilip fıskiyeye aktarılıyor ve fıskiyeden açtığımız deliklerle suyu alevlerin üzerine dağıtıyoruz\" ifadesini kullandı.



Görüntü Dökümü:

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-Öğrencilerin okul laboratuvarında çalışması

-İtfaiye drone\'nun parçaları

-İtfaiye drone\'nun havalanması

-Drone\'nun çöp kovasındaki alevleri söndürmesi

-Röpler.

-Genel ve detaylar

03.03.2018 - 10.34 Haber Kodu : 180303030

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