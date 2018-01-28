DHA İSTANBUL BÜLTENİ -2

1- (ÖZEL)-ŞEHİT EŞİNİ ÜNİFORMASIYLA KARŞILADI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK), Suriye\'nin Afrin kentinde düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan piyade üstçavuş Fatih Mehmethan\'ın cenazesi İstanbul\'a getirildi. Sabah saatlerinde uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı\'na getirilen şehidi

ailesi karşıladı. Konvoy eşliğinde Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı\'nın gasilhanesine getirilen şehidi, 4 aylık eşi

Gamze Mehmethan giydiği askeri üniforma ile karşıladı ve \"Kalk da bana gel\" diye seslendi. Gamze Mehmethan bu sözlerin ardından eşinin tabutunun başında gözyaşlarına boğuldu.

Görüntü Dökümü:

-----------------------------

-Şehidin naaşının askerler tarafından taşınması

-Gamze Mehmethan\'ın eşine seslenmesi

-Şehidin yakınlarından görüntü

-Eşinin tabut başında ağlaması

-Genel ve detay

28.01.2018 - 12.33 Haber Kodu : 180128054

===================

2- KADIKÖY\'DE GENÇ KIZA SALDIRAN ŞÜPHELİ YENİDEN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ (1)

Haber:Özden ATİK / Kamera: İstanbul DHA

Kadıköy\'de 17 yaşındaki genç kıza yumrukla saldıran A.K.G. (28) emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı\'na sevk edildi.

A.K.G. (28), dün adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılan zanlı A.K.G. dün akşam saatlerınde yeniden gözaltına alınmıştı.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Şüpheli A.K.G.\'nin emniyetten çıkışından görüntü

-Genel ve detaylar

28.01.2018 - 11.33 Haber Kodu : 180128040

=================

3- CELAL ADAN: AFRİN\'DE TÜRK MİLLETİNİN VARLIĞININ DEVAMI NOKTASINDA BİR İRADE ORTAYA KONULMUŞTUR...

* MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan,

\"Afrin\'de Türk milletinin varlığının devamı noktasında bir irade ortaya konulmuştur. Afrin\'i ihmal ederseniz, sınırlarımızı ihmal ederseniz, İstanbul\'u da Ankara\'yı da koruyamazsınız. Dolayısıyla bugün Türk milleti Afrin\'de verilen mücadelenin yanında yer almalıdır\"

\"Cumhuriyet Halk Partisi\'nin (CHP) zaman zaman yaptığı özellikle yabancıların da yaptığı propagandaya denk ifadeleri milletimizi incitmektedir. Türkiye\'deki bütün aydınların, siyasilerin bu mücadelenin yanında olması gerekir\"

Haber - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İSTABUL DHA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bayrampaşa İlçe Başkanlığı tarafından, 650 kadın üye için partiye katılım toplantısı düzenlendi. Bayrampaşa\'da bir otelde düzenlenen katılım törenine, MHP Genel Başkan Yardımcıları Celal Adan ve Semih Yalçın\'ın yanı sıra

İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş ile partililer katıldı.

\"AFRİNDE HER KESİMDEN İNSAN ASKERİMİZİ KUCAKLIYOR\"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan burada yaptığı konuşmasında Türkiye\'nin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, \"MHP kurulduğu günden bu güne memleket meselesi olduğunda hiç bir hesap yapmadan, bu milletin birliği için, geleceği için hayatını koyan bir siyasi geleneğe sahiptir. Geçmişte şehitler verdiğimiz günlerde tek hesap yapmadık. Tek hesabımız devletin yüceliği, milletin birliğidir\" diye konuştu. Adan, \'Zeytin Dalı\' operasyonuna ilişkin şunları söyledi: \" Üç, beş satılmış bugün bile Afrin\'de şehit verdiğimiz bu süreçte bile oradaki savaşa karşı çıkanlar var. Afrin Türk milletinin oksijen kaynağıdır. Afrin biterse, yok olursa oksijenimiz biter. Yaşama hakkımızı kaybederiz. Orada askerimiz şehit olurken, askerimizi suçlayan, aydın geçinenlere bakmayınız. Holdinglere, medyanın sahtekarlarına bakmayınız. Coğrafyamız yanıyor. Bugün medeni diye kendini ifade eden ülkeler Irak\'ı, Suriye\'yi yaktılar. Ahlaksızlıklara öncülük yaptılar. Sadece Irak\'ta Amerikalı askerlerin ırzına geçtiği 30-35 bin genç kız intihar etti. Ne iffet, ne namus tanıyorlar.Ama bugün Afrin\'de Türk askeri adalete öncülük yapıyor. Afrin\'de her kesimden insan askerimizi kucaklıyor. Geri dönüşler başladı Afrin\'de.\"

\"ÇOK KÖTÜ ŞEYLERE ŞAHİT OLUYORUZ\"

Celal Adan, salondan çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi\'nde \"115 Hamile Çocuk\" iddialarına ilişkin de şunları söyledi: Bizim milletimizin hayatında kadın önemlidir. Bugün çok kötü şeylere şahit oluyoruz. 15 yaş altı çocukların hamileliğinden bahsediliyor. Gerçekten milletimize yakışmayan durumlardır. Devlet görevlilerinin biraz daha dikkatli çalışmasında, bu işleri takip etmesinde ve bunlara müsaade etmemesinde büyük yarar vardır.\"

\"AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ BU COĞRAFYAYA İHANET ETMİŞTİR\"

Adan, milli birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, \"Yenikapı\'da başlayan milli birlik, beraberlik sürecinin İstanbul halkı tarafından anlaşıldığını görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Afrin\'de şehit verirken muhalefet partilerinin ve bir kısım aydının milletimizi inciten tutumunu protesto ediyoruz. Afrin\'de Türk milletinin varlığının devamı noktasında bir irade ortaya konulmuştur. Afrin\'i ihmal ederseniz, sınırlarımızı ihmal ederseniz, İstanbul\'u da Ankara\'yı da koruyamazsınız. Dolayısıyla bugün Türk milleti Afrin\'de verilen mücadelenin yanında yer almalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi\'nin (CHP) zaman zaman yaptığı özellikle yabancıların da yaptığı propagandaya denk ifadeleri milletimizi incitmektedir. Türkiye\'deki bütün aydınların, siyasilerin bu mücadelenin yanında olması gerekir. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) bu coğrafyaya ihanet etmiştir. PKK\'nın aynısı olan terör örgütüne silah vermeye devam etmektedir. Biz bir NATO ülkesiyiz. NATO ülkesinin sınırlarını NATO korur. Fakat kendileri \'NATO\'dan bağımsız sınırları koruyacağız\' diye birilerini silahlandırdıklarını ifade ettiler. Sonra bundan vazgeçtiler. En son ABD sözcüsü PKK\'ya nasıl yardım ettiklerini ifade etti. Büyük milletimize sesleniyorum. PKK\'ya silah verildiği bir dönemde milli birlik içinde devletin yanında yer almayacağız da ne zaman yer alacağız?\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Salondan detaylar

-Adan\'ın açıklamaları

-Üyelere rozet takılması

-Genel ve detaylar

28.01.2018 - 12.32 Haber Kodu : 180128053

=============

4- 2. ABDULHAMİD İÇİN DÜZENLENEN FOTOĞRAF MARATONU BAŞLADI

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA - İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen,\"Sultan İkinci Abdülhamid Han\'ın Dersaadeti Foto Maratonu\" başladı. Maratona katılan 286 kişi, 26 eseri saat 17.00\'a kadar fotoğraflayacak.

İBB Kültür A.Ş. tarafından İkinci Abdulhamid\'in ölümünün 100. yılındaki anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen fotoğraf maratonu, Yıldız Hamidiye Camii\'nden başladı. İzmir, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Samsun, Hatay, Aydın, İzmit, Gaziantep gibi Türkiye\'nin pek çok ilinden 286 kişi, Darülaceze\'deki kayıt işlemlerinin ardından otobüslerle yola çıktı.

Yarışmacıların foto maratonun bitiş çizgisini akşam saatlerinde 17.00\'dan önce geçmeleri gerekiyor. Yarışmacılar ayrıca başlangıç ve bitiş çizgisi arasında kalan 26 yapıyı fotoğraflamak için yaklaşık 8 kilometre yol kat edecekler. Yarışmacılar iki nokta arasında toplu taşıma araçları dışında vesait kullanamayacak. İsteyen katılımcılar yaya hareket edebilecek. Gündelik hayatın içinde varlığı hissedilen 26 yapı fotoğrafını bitiş çizgisinde kurulan standlarda onaylatan yarışmacılar 48 saat içinde e-transfer yoluyla en fazla 10 adet fotoğrafı jüriye ulaştıracak. Yıldız Sarayı\'nda başlayan foto maratonu, İkinci Mahmut Türbesi\'nde son bulacak.

BİRİNCİYE 7 BİN 500 TL ÖDÜL VERİLECEK

1 Şubat\'ta toplanacak olan jüri, sonuçları 8 Şubat\'ta \"Sultan II. Abdülhamid Han\'ın 100. Vefat Yıldönümü Anma Etkinlikleri\" kapsamında Osmanlı Arşivleri Konferans Salonu\'nda düzenlenecek olan törende açıklayacak. Tüm fotoğraf sanatçılarına ve halka açık olacak yarışmada birinciye 7 bin 500 TL, ikinciye 5 bin TL, üçüncüye 2 bin 500 TL ödül verilecek. Yarışmada ayrıca 50 fotoğraf, telif bedeli ödenerek sergilenecek. Türkiye Fotoğraf Sanatları Federasyonu tarafından icra edilen olan yarışmanın jürisi; Mustafa Yılmaz, Ali İhsan Güçlü, İsmail Küçük, Firdevs Sayılan ve Cengizhan Günesen\'den oluşuyor.

11 METRELİK SELFİE ÇUBUĞU İLGİ ODAĞI OLDU

Yarışma renkli görüntülere de sahne oldu. Yarışmaya Kuşadası\'ndan katılan fotoğraf sanatçısı Yılmaz Topçu\'nun kendi üretimi olan 11 metrelik selfie çubuğu, katılımcıların ilgi odağı oldu. DHA\'ya konuşan Topçu, \"Bana sordukları zaman buna profesyonel selfie çubuğu diyorum. Çünkü monopod dediğim zaman anlaşılmıyor. 11 metre uzunluğunda, saf karbondan Uzak Doğu\'dan parça hâlinde getirdim ve monte ettim. Projesi bana ait. Drone\'dan daha faydalı bir şey. Onun giremediği pek çok yere girebiliyorum. Camilerde kubbe içinden çekim yapma özelliğine sahip. Müzelerde üçayak kullanmak yasak. Tek ayakta sıkıntı yok. Yaklaşık 3 bin dolar civarında bir maliyeti var. Sadece 250 dolar kargosu tuttu. Birkaç kere makineyi düşürdüm ama şimdi güvenli.\" dedi.

Maratona katılan bir diğer yarışmacı Burcu Kaftar, \"Arkadaşımın sayesinde öğrendim. Kültürümüz, tarihi mirasımızın içeriğini öğrendikten sonra katılmak istedim. Sıra sıra çekmeye başladık. Elimizde haritalar var.Güzel şeyler çıkaracağımızı düşünüyorum. Tarihimizi derinlemesine öğrenmiş ve üstünden geçmiş olacağız\" diye konuştu.

İkinci Abdulhamid\'in aynı zamanda bir fotoğrafçı olduğunu söyleyen Tanin Helvacı ise,\"Bu maratonun gayelerinden biri de İkinci Abdulhamid\'in çok iyi bir fotoğrafçı olması, Osmanlı İmparatorluğu\'nda fotoğrafı geliştirmesi. Kendisinin Saray\'da bir fotoğraf atölyesi bulunmakta\" dedi.



Görüntü Dökümü:

-----------

-Yıldız Hamidiye Camii\'ne katılımcıların getirilmesi

-Fotoğraf çekenler

-Röportajlar

-Selfie çubuğu

-Genel ve detay

28.01.2018 - 13.35 Haber Kodu : 180128080

=================

5- SARIYER\'DE HAFRİYAT KAMYONU ŞARAMPOLE YUVARLANDI

* Sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Akın ÇELİKTAŞ /İstanbul DHA

Sarıyer\'de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu şarampole yuvarlandı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza, Sarıyer Gümüşdere- Uskumruköy Yolu\'nda saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye döküm sahasından gelen Ayhan Tekeş\'in kullandığı 54 H 5646 plakalı hafriyat kamyonu henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Ayhan Tekeş, kazadan yara almadan kurtuldu. Hafriyat kamyonu şoförü Ayhan Tekeş \"Hafriyat döküm sahasından geliyordum. Yukarıdan araç gelince kamyon kaydı. Toparlayamadım. Yukarıdan aşağıya kaydı\" dedi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Kaza yapan hafriyat kamyonu

-Şoför ile röp.

-Jandarmanın trafiği yönlendirmesi

-Genel ve detaylar

28.01.2018 - 14.08 Haber Kodu : 180128096

=================

