DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZEYTİNBURNU SAHİLİNDE VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu Sahili\'nde vatandaşlarla sohbet etti.

Azerbaycan\'ın başkenti Bakü\'de düzenlenen Kafkas İslam Ordusu\'nun teşkili ve Bakü\'nün kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenlerine katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurda döndü. Akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı\'ndan ayrılan Erdoğan\'ın konvoyu Zeytinburnu Sahilinde durdu. Erdoğan aracından inerek sahildeki vatandaşların yanına gitti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklara oyuncak dağıttı. Sahilde oturanlarla sohbet eden Erdoğan, vatandaşlarla çay içti.Yaklaşık bir saat sahilde kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra buradan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan\'ın etrafında toplanan kalabalık

-Fotoğraf çekilenler

-Erdoğan\'ın çocuklara oyuncak hediye etmesi

-Erdoğan\'ın sahilden ayrılması

-Genel ve detaylar

15.09.2018 - 23.00 Haber Kodu : 180915198

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2- ŞİŞLİ\'DE DÖVİZ BÜROSÜ SOYGUNU KAMERADA

*Soyguncuların kaçış anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Şişli\'de bir döviz bürosu, silahlı ve maskeli kişilerce soyuldu. Yaklaşık 400 bin lira değerinde döviz alan soyguncular, kendilerini bekleyen otomobille ters istikametten kaçarak izlerini kaybettirdi. Film gibi soygunda, soyguncuların döviz bürosundan çıkıp otomobile binişleri çevredeki vatandaşlarca cep telefonlarıyla görüntülendi.

Olay, dün saat 17.10\'da, Halaskargazi Caddesi 186 numarada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, döviz bürosunun önünde park eden beyaz renkli bir otomobilin içinden çıkan maskeli ve silahlı 3 kişi, havaya 5 el ateş etti. Maskeli kişilerden biri giriş kısmında beklerken, diğer ikisi, çalışanların şaşkın bakışları altında tezgah üzerinden atlayarak içeri girdi. İçeridekilere tabancalarını doğrultan maskeli kişiler, yaklaşık 400 bin lira değerindeki dövizi alarak yanlarında getirdikleri çantaya koydu.

Soygunun ardından dışarı çıkarak geldikleri otomobile binen soyguncular, refüjü aşarak karşı yola girdi. Burada bir süre ters yönde ilerleyen soyguncular izlerini kaybettirdi.

SOYGUN ANI KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde soygunculardan birinini havaya ateş etmesi görülüyor. İki soyguncu dışarıda beklerken diğer ikisi de içerde soygunu gerçekleştiriyor. Soyguncular bir dakika sonra geldikleri araca binip hızla olay yerinden uzaklaşıyor. Yaklaşık 400 bin lira değerinde döviz alan soyguncuların içiri girip çıkması 1 dakika sürdü.

FİLM GİBİ SOYGUN CEP TELEFONU KAMERASINDA

Soyguncuların döviz bürosundan çıkıp otomobile binmeleri çevredeki vatandaşlarca cep telefonlarıyla da görüntülendi.

Olayı gören Erol B. adlı vatandaş \"Beyaz bir araba geldi. Arabadan indiler, ateş etmeye başladılar. Sonra döviz bürosuna girdiler. Sonra arabaya binip kaçtılar. Döviz bürosunu soymuşlar. 3\'ü içeri girdi, biri arabada kaldı. İçeri giren 3\'ü maskeliydi, arabada kalanın maskesi yoktu\" dedi.

Görüntü dökümü:

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-GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

-Soyguncuların gelişi

-Hava ateş etmeleri

-Dışarıda bekleyenler

-Çıkmaları ve kaçmaları

CEP TELEFONU

-4 açıdan cep telefonu görüntüsü

-Hırsızların çıkışı, otomobile binişi ve kaçış anı

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Olay yeri

-Polislerin incelemeleri

-Toplanan kalabalık

-Genel ve detaylar

15.09.2018 - 17.46 Haber Kodu : 180915145

15.09.2018 - 17.48 Haber Kodu : 180915147

15.09.2018 - 18.09 Haber Kodu : 180915157

15.09.2018 - 18.07 Haber Kodu : 180915158

15.09.2018 - 18.46 Haber Kodu : 180915168

15.09.2018 - 19.53 Haber Kodu : 180915176

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3- SAHTE POLİSTEN KENDİSİNİ YAKALAYAN POLİSLERE: BEN DE POLİSİM

Haber: Soner HASIRCIOĞLU-Kamera: /İSTANBUL, (DHA)

Fatih\'te kendisini \"polis\" olarak tanıtarak bankamatikten para çeken vatandaşların paralarını çaldığı öne sürülen M.B., polisin takibi sonucu konakladığı otelin çevresinde gözaltına alındı. Şüpheli M.B\'nin kendisini gözaltına alan polislere \"Ben de polisim\" dediği öğrenildi.

ARKASINI DÖNÜNCE ÇANTAYI ALDI

Alemdar Mahallesi\'nde 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti. Ö.S., bir bankamatikten 2 bin dolar ve 200 lira para çekti. Bu sırada Saylık\'ın yanına gelen bir kişi, kendisinin \"polis\" olduğunu söyleyerek kimlik sorup üst araması yapmak istedi. Saylık\'ın arkasını dönmesini fırsat bilen bir şüpheli içerisinde para bulunan çantayı alarak lüks bir otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Saylık bir süre çantasını çalan dolandırıcının peşinden koştu. Saylık daha sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

KİMLİĞİ ÇIKARIRKEN CÜZDANI ALDI

Polisin dolandırıcıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü sırada 18 Ağustus\'ta Fatih Cankurtaran Mahallesi\'nde yeni bir dolandırıcılık olayı yaşandı. B.D., Alemdar Caddesi üzerinde bulunan bir bankamatikten para çektiği esnada bir kişi yanına gelen bir kişi \"polis\" olduğunu söyleyerek kimlik sordu. D.\'nin cüzdanından kimliğini çıkarmak istediği sırada şüpheli elindeki cüzdanı alarak kayıplara karıştı. D\' de hemen polise giderek şikayetçi oldu.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri, her iki olayın da benzer yönlerinin bulunması nedeniyle soruşturmayı derinleştirdi. Polis, her iki mağdurun ifadeleri doğrultusunda olaya karışan lüks otomobilin plakasını tespit etti. Polis, otomobilin sahibinin ifadeleri doğrultusunda şüphelinin M. B. olduğunu tespit etti. Öte yandan polis dolandırıcılık anlarının güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Görüntülerde, şüphelinin yanındaki bir kişiyle bankamatikten para çekenlerin yanına yaklaştığı, kimlik sorduğu ve daha sonra hızla uzaklaştığı görülüyor.

OTELE GELİRKEN POLİSE YAKALADI

Asayiş Büro Amirliği\'ne bağlı ekipler bunun üzerine soruşturmayı daha da derinleştirerek şüpheli M.B. isimli şüphelinin Şişli\'de bir otelde kaldığını belirledi. Şüphelinin içeride bulunmadığını öğrenen polis, otel ve çevresinde gerekli önlemleri alarak beklemeye başladı. Polis, M.B.\'yi bir süre sonra otele doğru geldiğini sırada gözaltına aldı.

KENDİSİNİ YAKALAYAN POLİSLERE: \"BEN DE POLİSİM\"

M.B\'nin üzerinde ve çantasındaki aramalarda 2 adet sahte polis tanıtım kartı ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi. M.B\'nin kendisini gözaltına alan polislere \"Ben de polisim\" dediği öğrenildi. Gözaltına alınan M.B.\'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümleri:

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-Cep Telefonu Görüntüleri:

- Şüphelinin yakalanma anı

- Şüphelinin üzerinden çıkan sahte polis tanıtım kartının görüntüsü

- Şüphelinin gözaltına alınması

- Şüphelinin adliyeye sevki

15.09.2018 - 19.47 Haber Kodu : 180915175

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4- FATİH\'TE ASAYİŞ DENETİMİ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı polis ve mahalle bekçileri gece saatlerinde Şehremini, Horhor, Aksaray ve Kumkapı bölgelerinde genel asayiş denetimi yaptı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Polis ve Gece Kartalları olarak bilinen mahalle bekçileri 22.00 ile 00.00 saatleri arasında Şehremini, Horhor, Aksaray ve Kumkapı bölgelerinde genel asayiş denetimi yaptı. İnternet kafelerde şüpheli görülen kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde yoklama kaçağı çıkan bir kişiye işlem yapılırken, aranması olan başka bir kişi de gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Öte yandan denetim sırasında çeşitli nedenlerden dolayı gözaltına alınanların olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Polis ve bekçilerin uygulaması

- İnternet kafelerde yapılan kimlik kontrolü

- Yoklama kaçağı çıkan kişi ile röp

- Vatandaş ile röp

- Gözaltına alınan kişinin emniyete götürülmesi

- Genel ve detaylar

16.09.2018 - 01.37 Haber Kodu : 180916007

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5- BEYLÜKDÜZÜ\'NDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KADIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Şengüler YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)

Beylikdüzü\'nde aracında silahlı saldırıya uğrayan Aslı Çağatay son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz Perşembe günü yaşanan olayda ağır yaralanan Aslı Çağatay, dün kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Ak Parti Esenyurt eski meclis üyesi olduğu öğrenilen Aslı Çağatay için bugün ikindi vakti Avcılar Merkez Ulu Camii\'nde tören düzenlendi. Törene başta Çağatay ailesi olmak üzere Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Adatepe, Ak Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı\'ndan çok sayıda partili ve Çağatay\'ın tanıdıkları katıldı. Cami avlusunda Çağatay\'ın yakınları taziyeleri kabul etti. Daha sonra İkindi namazının ardından kılınan Cenaze Namazı ile Aslı Çağatay\'ın cenazesi, Yakuplu aile mezarlığına defnedildi.



Görüntü dökümü

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-Aslı Çağatay\'ın fotoğrafı

-Cenazenin camiye getirilişi

-Ailenin taziyeleri kabul etmesi

-Kılınan Cenaze namazı

-Cenazenin mezarlığa götürülmesi

15.09.2018 - 19.37 Haber Kodu : 180915174

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6- WASHİNGTON\'TA SERBEST BIRAKILAN SİNAN NARİN İSTANBUL\'A GELDİ

ANIL UÇAN/İSTANBUL,(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Washington ziyareti sırasında Türkiye Büyükelçiliği önündeki kavgaya karışan ve yaklaşık 11 aydır tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Sinan Narin İstanbul\'a geldi.

ABD\'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Mayıs 2017\'deki ziyareti sırasında Washington\'daki Türk Büyükelçiliği konutu önünde çıkan kavga nedeniyle tutuklanan ve Mayıs ayında serbest kalan Sinan Narin İstanbul\'a geldi. Serbest bırakıldıktan 4 ay sonra ilk kez Türkiye\'ye gelen Sinan Narin\'i Atatürk Havalimanı\'nda çok sayıda arkadaşı Türk Bayrağı ve sloganlarla karşıladı.

\"BANA EN ÇOK MORALİ VEREN CUMHURBAŞKANIMIZDI\"

Basın mensuplarına açıklama yapan Sinan Narin,\"İlk önce Cumhurbaşkanımızda Allah razı olsun. Allah devletimizin milletimizin başından eksik etmesin. O olmasaydı burada olmayı hayal bile edemezdim. Cumhurbaşkanımızın o heybetli yürüyüşünden, zalimlerin korktuğunu ve tedirgin olduğunu orada insan daha iyi öğreniyor. Yani o kadar yoğun işinden benimle ilgilenmesi, beni bir Türk olarak gururlandırdı. Amerika Washington hapishanesi en kötü hapishanelerden bir tanesi. Orada bile Cumhurbaşkanımızdan mesajlar geldi. Bana en çok morali veren cumhurbaşkanımızdı. Beni 10 yıl ile yargıladılar. İlk söylediğim Cumhurbaşkanımıza söyleyin \'Onun için canım feda, Türk milletine canım feda, her şey vatan için, 10 değil 20 sene de yatarım\' dedim. Ama en sonunda Cumhurbaşkanımızın çabalarıyla 4 sene ceza verdiler. 1 sene hapis yattım. 3 senesini de denetimli serbestlik olarak cezalandırdılar. Bu 3 seneyi kontrollü olarak geçireceğim.\" diye konuştu.

\"CUMHURBAŞKANIMIZI GÖRMEK İSTİYORUM\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın programı müsait olursa görüşmek istediğini belirten Sinan Narin \"Cezaevindeki şartlar çok kötüydü. Yemekler çok kötüydü. İnsan haklarından bahsediyorlar ya 11 ay boyunca güneş görmedik. Yeşil yiyecek bile görmedik. Sadece ben değil hapishanede bulunan herkes. Hapishanede bulunan herkes. Amerikan hükümeti 2 hafta süre verdi. İnşallah sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmek istiyorum. Eğer programı müsait olursa. Şuan da çok meşgul. İstanbul\'a anne babamı görmek için geldim. 3 senedir görmüyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Sinan Narin\'in havalimanı yürüyüş detayları

-Sinan Narin röp

-Sinan Narin\'in arkadaşlarıyla kavuşması

-Sinan Meydan\'ın Türk bayrağı ile pozu ve sloganlar

-Genel Detaylar

15.09.2018 - 18.26 Haber Kodu : 180915163

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7- BAKAN SOYLU, GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ\'NDE DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Akın ÇELİKTAŞ- İdris TİFTİKCİ, İSTANBUL (DHA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'nde değerlendirme toplantısına katıldı. Soylu\'nun yanı sıra toplantıda İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Göç İdaresi Genel Müdür Vekili Abdullah Ayaz ile ilgili daire başkanları da yer aldı. Valilik Ek Hizmet Binası\'nda yapılan toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti.

Görüntü dökümü:

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-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun toplantıya girişi

-Toplantıdan görüntü

-Genel ve detaylar

16.09.2018 - 03.24 Haber Kodu : 180916008

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8- VATAN CADDESİ\'NDE KAZA:1 ÖLÜ

Haber-Kamera: Murat SOLAK/İSTANBUL DHA

Fatih Vatan Caddesi\'nde yolun karşına geçmeye çalışan kişi, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza saat 06.00 sıralarında Vatan Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan 58 yaşındaki Şaban Şentürk\'e hızla gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Şentürk yaklaşık 50 metre sürüklendi. Şentürk\'e çarpan otomobil ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde Şentürk\'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Şentürk\'ün cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan siyah otomobili yakalamak için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntü

-Hayatını kaybeden Şentürk\'ten görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Genel ve detaylar

