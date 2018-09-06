DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1

(havadan görüntülerle)

1- BEYLİKDÜZÜ\'NDE FABRİKA YANGINI

Haber: Alper KORKMAZ-Ersan SAN-İSTANBUL DHA

Beylikdüzü Mermerciler Sanayi sitesinde bulunan bir fabrikanın depo kısmı alev alev yandı.

Yangın 07.30 sıralarında etiket üretimi yapan fabrikanın bodrum katındaki depo kısmında çıktı. İhbar üzerine olay yerine Beylikdüzü, Çatalca, Hadımköy, Avcılar, Esenyurt, Bakırköy, Kocasinan ve Kıraç\'tan itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle çalışanlar ve çevredeki fabrikaların çalışanları dışarı çıktı. Kimyasal maddelerin de alev almasıyla kısa sürede büyüyen yangına müdahale eden ekipler yangını 1 saatlik çalışmanın ardından kortrol altına aldı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

HAVADAN GÖRÜNTÜ

-Yükselen dumanlar

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Yangından görüntü

-Dumanlar

-İtfaiyenin müdahalesi

-Çalışanların görüntüsü

-Detaylar

06.09.2018 - 08.48 Haber Kodu : 180906017

06.09.2018 - 08.37 Haber Kodu : 180906016

06.09.2018 - 08.17 Haber Kodu : 180906015

============

2 - SULTANBEYLİ\'DE MOBİLYA ATÖLYESİNDE YANGIN

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Sultanbeyli\'de bir caminin altında mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alınırken bir süre duman tahliyesi yapıldı. İçerideki yoğun duman etkilenmemek için itfaiye erlerinin zaman zaman ayran içtikleri görüldü.

Olay, Battalgazi Mahallesi\'nde Selçukhan Camiisinde saat 03.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Caminin alt katında faaliyet gösteren mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye,sağlık ve polis sevk edildi.



İTFAİYE ERLERİ DUMANDAN ZEHİRLENMEMEK İÇİN AYRAN İÇTİ

Sabah işe giden vatandaşlar dumanların yükseldiğini görünce İtfaiyeye haber verdi. Yangın yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alınarak bir süre caminin içerisinde ve atölyede duman tahliyesi yapıldı. Öte yandan içerideki yoğun duman nedeniyle itfaiye ekipleri zaman zaman zorluk yaşarken zehirlenmemek için ayran içtikleri görüldü.



YANGIN NEDENİYLE CAMİDE SABAH NAMAZI KILINMADI

Polis ekipleri yangın yerinde geniş güvenlik önlemi alındı. Camiin içerisinde ve alt katta bulunan atölyede maddi hasar meydana gelirken sabah namaz içerideki dumanlar nedeniyle kılınmayacağı öğrenildi.



YANGINDA YARALANAN VE DUMANDAN ETKİLENEN OLMADI

Talha Berk adlı vatandaş, \"Burada mobilya atölyesi var, uyandık birazcık duman vardı burada daha sonra duman daha fazla artınca, itfaiye ekipleri geldi, kapıyı kırıp yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri zamanında müdahale etti, inşallah çok bir zarar olmadan kurtulurlar. Herhangi bir yaralanan ve ya dumandan etkilenen olmadı\" diye konuştu.

İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.



Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Olay yeri

-İtfaiye ekiplerin çalışması

-itfaiye ekipleri yangına müdahalesi

-Yoğun duman çıkması

-İtfaiye erleri ayran içmesi

-Polis ve sağlık ekipleri

-Camiiden detaylar

-Vatandaşla röp.

-Genel ve detaylar

06.09.2018 - 06.04 Haber Kodu : 180906008

===================================

3- MALTEPE\'DE SİLAHLI MARKET SOYGUNU

*Maltepe Esenkent\'te maskeli bir kişi silahla gelerek kasadaki paraları alıp kaçtı. Bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken polis soyguncuyu arıyor.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)

Olay dün saat 21.00 sıralarında Maltepe Esenkent Mahallesi Penguen Sokak üzerinde bulunan bir markette gerçekleşti. Maskeli ve silahlı bir kişi, kasiyerin yanına gelerek kasadaki paraları istedi. Kasiyer kasada bulunan yaklaşık 600 lira parayı soyguncuya verdi. Soyguncu paraları aldıktan sonra marketten hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, market çalışanlarından olayla ilgili bilgi aldı. Polis ekipleri marketin güvenlik kameralarını inceledikten sonra soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

-----------------------

-Market önünde bekleyen polis araçları

-Market çalışanları

-Polisin çalışması

-Genel ve detay

05.09.2018 - 22.07 Haber Kodu : 180905197

=================

4- KAĞITHANE\'DE BIÇAKLI-SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI



Haber-Kamera:Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Kağıthane\'de iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada bıçak ve silahlar konuştu. Bir kişi bıçakla, bir kişi de silahla yaralandı. Olayda kullanılan silah kavganın yaşandığı sokakta bulundu.



Olay, saat 23.00 sıralarında Kağıthane Zincirlidere Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı.



GELDİĞİ ARABAYLA HASTANEYE GİTTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Diğer yaralı ise, olay yerine geldiği otomobil ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne gitti.



OLAYDA KULLANILAN SİLAH SOKAKTA BULUNDU

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yaptığı çalışmada olayda kullanılan silah ve bıçağı sokakta buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü dökümü:

-------------

-Olay yeri

-Polisi ekiplerinin çalışması

-Yerdeki tabanca

-Polisin tabancayı incelemesi

-Toplanan vatandaşlar

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Genel ve detay görüntüler



06.09.2018 - 00.40 Haber Kodu : 180906005

======================

5- PATLAYAN SU BORUSUNDAN FIŞKIRAN SU 7 KATLI APARTMAN YÜKSEKLİĞİNE ULAŞTI

Haber-Kamera: İstanbul,(DHA)

Eyüp Alibeyköy Mahallesi\'nde patlayan borudan fışkıran su, 7 katlı apartman yüksekliğine ulaştı. O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Alibeyköy Mahallesi Gelincik Sokak\'ta şebeke suyunun aktığı boru, yapılan çalışmalar sırasında patladı. Hattan çıkan tazyikli su sokağa döküldü. Borudan fışkıran su zaman zaman 7 katlı apartman yüksekliğine ulaştı. Yoldan geçenler cep telefonuyla bu anı görüntüledi.

Görüntü dökümü:

----------------

-Cep telefonu görüntüsü

-Fışkıran su

-Yanındaki apartman

-Genel ve detaylar

05.09.2018 - 21.17 Haber Kodu : 180905180

05.09.2018 - 22.00 Haber Kodu : 180905194

=====================================

6- İSTANBUL\'DA YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ -Ozan URAL-Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHA

İstanbul\'da Meteorolojinin yaptığı gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından gece saatlerinde başlayan yağmur etkili oldu.

Görüntü dökümü:

---------------

-Taksim\'den yağış görüntüsü

-Sirkeci\'den yağış

-Genel ve detay görüntüler

06.09.2018 - 02.07 Haber Kodu : 180906007

================================

7- İSTANBUL\'DA ŞİMŞEKLİ GECE

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR- Ali Kerem BENGİ-Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA

İstanbul?da Meteorolojinin yaptığı gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından gece saatlerinde şimşek ve gök gürültüsü etkili oluyor.

Görüntü dökümü:

---------------

-Şimşek görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

06.09.2018 - 00.57 Haber Kodu : 180906006

==================================



