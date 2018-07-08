DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, NUMAN KURTULMUŞ\'UN KIZININ NİKAH TÖRENİNE KATILDI

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş\'un kızının düğününe katılarak, nikah şahidi oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş\'un kızı Ayşe Kurtulmuş ile Fatih Çalış dünya evine girdi. Haliç Kongre Merkezi\'nde düzenlenen nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile çok sayıda davetli katıldı. Törende Ayşe Kurtulmuş\'un nikah şahitliğini Erdoğan yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca evlilik cüzdanını da Ayşe Kurtulmuş\'a verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Nikahtan Fotoğraflar

-Erdoğan ve Binali Yıldırım\'ın konvoylarının kongre merkezinden çıkışı

07.07.2018 - 22.08 Haber Kodu : 180707180

07.07.2018 - 22.20 Haber Kodu : 180707184

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2- FATİH\'TE MOTOSİKLET KAZASI: 1 AĞIR YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA

Fatih\'te tramvay yolunda ilerleyen bir motosiklet sürücüsü dönüş yapan taksiye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza Fatih\'te gece saat 03:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BIL 387 plakalı motosikletin sürücüsü Millet Caddesi üzerinde tramvay yolunda ilerlerken Pazar Tekke Durağı\'na geldiği sırada dönüş yapan Mehmet A.\'nın kullandığı 34 TBB 84 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar bir yandan yaralının yardımına koşarken bir yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem aldı. Sağlık ekipleri de ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

TAKSİ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası polis ekipleri taksi sürücüsünü gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Kazaya karışan taksi ve motosiklet, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Meslektaşlarının kaza yaptığını haber alan çalışanlar olay yerine gelerek polisten bilgi aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Kazaya karışan motosiklet ve ticari taksi

- Yerde yaralının görüntüsü

- Sağlık ekiplerinin müdahalesi

- Polis ekiplerinin çalışması

- Genel ve detaylar

08.07.2018 - 07.37 Haber Kodu : 180708009

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(ÖZEL)

3- ABD SAVAŞ GEMİSİ BOĞAZDAN GEÇTİ

* İstanbul Boğazı\'ndan geçen savaş gemisi Karadeniz\'e açıldı.

* Savaş gemisine sahil güvenlik botları da eşlik etti.

* Geminin arka kısmında askeri helikopter görülürken helikopterin yan tarafında ise ağır silahlar ile nöbet tutan askerler dikkat çekti.

Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA)

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) donanmasına ait 20 Borda numaralı USS \'Mount whitney\' adlı gemi dün saat 17.00\'de Marmara\'dan İstanbul Boğazı\'na girdi.

Savaş gemisine sahil güvenlik botları da eşlik etti. ABD savaş gemisinin geçişi sırasında çok sayıda askerin güvertede olduğu gözlendi.

Geminin arka kısmında askeri helikopter görülürken helikopterin yan tarafında ise ağır silahlar ile nöbet tutan askerler dikkat çekti.

189 metre uzunluğunda 33 metre genişliğinde \'Blue Ridge\' sınıfı komuta ve kontrol gemisi Karadenize açıldı.

Dün de Amerika Birleşik Devletleri (ABD) donanmasına ait 78 Borda numaralı \'USS Porter\' isimli güdümlü füze derstroyeri saat 16.30\'da Marmara\'dan İstanbul Boğazı\'na girerek Karadeniz\'e açılmıştı.

Görüntü Dökümü

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-ABD savaş gemisinden genel görüntü

-FSM Köprüsünden detay görüntü

-Gemiden detay görüntü

-Gemideki askerlerden detay görüntü

-Gemide nöbet tutan silahlı askerlerden detay görüntü

- Gemideki helikopterden detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

07.07.2018 - 18.58 Haber Kodu : 180707149

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4- ENGELLİ HAKLARI FORUMU ÜYELERİNDEN BEYOĞLU\'NDA EYLEM

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL (DHA)

Engelli Hakları Forumu üyesi grup Galatasaray Lisesi önünde basın açıklaması yaparak kamusal alanlarda yaşadıkları sorunları

dile getirdi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi Galatasaray Lisesi önünde bir araya gelen grup adına açıklamayı Engelli Hakları Forumu üyesi Merve Demirdöven yaptı. Demirdöven, \"Engeller dolayısıyla engelliler için, evde müebbet hapis yada süresiz sokağa çıkma yasağı hükmünü koruyor. İyimser bir tablodan söz etmek, olanaksız çünkü yan yana yürümeyelim diye yapılmış, daracık kaldırımlar, kot farkı tümseklerinin elektrik direklerinin ağaç kıyımlarını görünmez kılmak üzere konulmuş çiçek saksılarının, reklam panolarının, gelişi güzel yerleştirilmiş levhaların ve taşıtlara yönelik bariyer oluşturan mantarların işgali altındadır\" dedi.

\"BÜYÜK BİR TEHTİD OLUŞTURMAKTADIR\"

\"Tekerleğin dönmesini kolaylaştırmak üzere tasarlanmış kavşaklar, yaya ve engelliler için ölüm saçıyor\" diyen Demirdöven sözlerine şöyle devam etti: Toplu ulaşım araçlarında anons sistemleri, rampalar, gösterge panoları, ya yok yada düzgün çalışmıyor. Metrolarda havalandırma sistemi yetersiz, peronlarda yolcuların raylara düşmesini önlemek için düşünülmüş peron ayırıcı sistem yaygın ve standart değil birkaç istasyonda var birçok istasyonda yok. Bu özelliği algılayan bir görme engellinin bütün istasyonlarda aynı beklentiyle davranması kaçınılmaz olduğu için bu durum büyük bir tehdit oluşturmaktadır.

Demirdöven, \"Tekrar tekrar yıkılıp yapılan hastane, okul, kamu binası park ve spor alanları, erişim engelleriyle engellilerin önüne çıkmaya devam etmektedir. Nitekim bu yok sayma tavrı, geride kalan seçimlerde de gözlemlenmiş, oy kullanabilecek durumdaki zihinsel engellilere oy kullandırılmamış, seyyar sandığa başvurmayan engelliler, sandığa ulaşamadan geri dönmüş, kendi başına oy kullanmak isteyen görme engelliler, YSK tarafından kendi kaderleriyle baş başa bırakılmıştır\" diye konuştu. Engelli Hakları Forumu üyesi grup, 7 Temmuz tarihini Erişebilirlik için Mücadele günü ilan ettiklerini belirtti.

Görüntü Dökümü:

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-Basın açıklaması

-Genel ve detaylar

07.07.2018 - 21.32 Haber Kodu : 180707173

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