DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5 

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BAŞBAKAN YILDIRIM\'IN GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım\'ı Mabeyn Köşkü\'nde kabul ediyor.

Erdoğan, Ak Parti temsilcileri ile Mabeyn Köşkü\'nde basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 buçuk saat süren toplantının bitmesinin ardından Erdoğan, Başbakan Yıldırım\'ı kabul etti. Görüşme 17.45 sıralarında başladı.

Görüntü Dökümü:

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-Ak Parti temsilcilerinin Mabeyn Köşkü\'nden ayrılması

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2- SUR DİBİNE GÖMÜLÜ 3 MİLYON LİRA DEĞERİNDE 123 TÜP \'KOBRA ZEHİRİ\' ELE GEÇİRİLDİ

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine \'Kobra zehri\' ticareti yapan Suriye uyruklu bir kişiyi belirledi. Polis ekipleri, M.A. isimli Suriye uyruklu şüphelinin Silivrikapı\'daki sur dibine bir paket bıraktığını tespit etti. Organize ekipleri, 2 gün boyunca aralıksız olarak paketi almaya gelecek kişiyi bekledi. Paketi kimsenin almaması üzerine ekipler, yaptığı çalışmada 123 tüp kobra zehirine ulaştı.

YASADIŞI YOLLARDAN GETİRİLDİ, PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON LİRA

Polis ekipleri, Kobra zehri dolu 123 tüpü incelemek üzere İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesine yolladı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira değerinde olduğunu, zehirinin yasadışı yollardan Suriye\'den getirildiğini ileri sürdü. Polis ekipleri, Suriye uyruklu M.A.\'yı yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

KİMYASAL SİLAH, KANSER TEDAVİSİ VE DOPİNG İLAÇLARINDA KULLANILIYOR

Kimyasal silahların ayrıştırılması, kanser tedavisi, doping ve kozmetik sanayisinde kullanıldığı, dünyanın en pahalı ikinci zehri olduğu belirtilen kobra zehrinin küçük bir damlasının, 8 saniyede bir fili öldürebilecek etkide olduğu öğrenildi. Kobra zehrinin yakın zamanlarda Trabzon, Tokat, Ankara ve Niğde\'de düzenlenen operasyonlarda da ele geçirildiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kobra zehirlerinin ele geçirilen kobra zehiri

01.12.2017 - 17.58 Haber Kodu : 171201176_

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(ÖZEL)

3- FATİH\'TE BİR GARİP OLAY

- EVİNİN GİRİŞİ KALDIRIM TAŞIYLA ÖRÜLDÜ...

- Ne evine girebiliyor ne de eşyalarını çıkarabiliyor.

- Görenleri şaşkına çeviren manzara.

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK/İstanbul,(DHA)

Fatih\'te, 3 katlı binanın bodrum katında kiracı olarak oturan 57 yaşındaki Mustafa Doğu\'nun evinin girişi, kaldırımı işgal ettiği gerekçesiyle belediye ekipleri tarafından kaldırım yapılarak kapatıldı. Başka giriş kapısı olmadığı için evine giremeyen Doğu, \"Eşyalarım içerde kaldı. Ekipler kapının girişini kapatınca dışarıda kaldım. Daha önce hiçbir tebligatta bulunulmadı. Ne yapacağımı bilmiyorum\" diye sitem etti.

SABAHA KARŞI BELEDİYE EKİPLERİ GELDİ

Zeyrek Mahallesi Sırımcılar Sokak üzerindeki apartmanın bodrum katında oturan 57 yaşındaki Mustafa Doğu\'nun evine sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Fatih Belediyesi\'ne bağlı ekipler geldi. Ekipler, Mustafa Doğu\'nun evi terk etmesi gerektiğini, giriş kapısını kaldırım taşıyla öreceklerini söyledi. Duruma anlam veremeyen Doğu, Fatih Belediyesi\'nin yolunu tuttu. Burada yetkililerle görüşen Mustafa Doğu\'ya, kapı girişindeki merdivenlerin kaldırımı işgal ettiği gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı\'nın talimatıyla kapatılacağı söylendi.

KAPISININ ÖNÜNE KALDIRIM TAŞI DÖŞENDİ

Daha sonra evine geri dönen Doğu, kapısının girişinin kaldırım taşıyla döşenip kapatıldığını gördü. Evinin başka giriş kapısı olmadığı için dışarıda kalan Doğu, eşyalarının içeride olduğunu ve kendisine daha önce tebligatta bulunulmadığını savunarak yetkililere sitem etti.

\"TEBLİGATTA BULUNMADILAR\"

4 yıldır bu dairede tek başına oturduğunu belirten Mustafa Doğu, \"Sabah 05.00 sıralarında ekipler geldi, kapımı çaldı. Daireyi boşaltmam gerektiğini, burayı kapatacaklarını söyledi. Neden olduğunu belediyeden öğrenmem gerektiğini söylediler. Evi boşlatmam için bana süre de vermediler. Durumu anlamak için belediyeye gittim. Geldiğimde evin girişini kapatmışlardı. Kapı girişindeki merdiven burayı bozuyormuş, gerekçe bu. Eşyalarım içeride. Ben de dışarıda kaldım\" dedi. Gaziantep Belediyesi\'nden emekli olduğunu söyleyen Doğu, \"Yıllardır bu ülkeye vergi ödedim. Bu hale mi düştük\" diye yakındı.

MAHALLE SAKİNLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Duruma bazı mahalle sakinleri de tepki gösterdi. Aynı mahallede oturan Faik Özçelik, \"Mahalle sakinleri olarak bu duruma üzüldük. Sabah gelip kaldırıyorlar ve burayı kapatacaklarını söylüyorlar. Kalacak yeri yok. İki bina ötede aynı konumda bir yer daha var ama orası kapatılmadı. Tebligat da verilmemiş, uyarılmamış. Böyle bir durum dünyanın hiçbir yerinde olmaz\" diye konuştu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TALİMATIYLA KAPATILMIŞ

Fatih Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre; söz konusu dairenin giriş kapısının İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından verilen talimatla, imara aykırı olduğu gerekçesiyle kapatıldı.



Görüntü dökümü:

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-Kaldırımla döşenen kapının önünden görüntü

-Kapatılan kapı

-Binadan detay görüntü

-Mustafa Doğu ile röportaj

-Bir mahalle sakini ile röportaj

-Aynı mahallede benzer durumdaki bodrum katı

-Detaylar



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4- METROBÜS ÜSTÜNDE 12 DURAK YOLCULUK EDEN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA

Metrobüsün üstüne çıkarak 12 durak boyunca tehlikeli bir şekilde yolculuk eden 2 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 kişi, Gayrettepe\'deki Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Metrobüs üzerindeki yolcu eden gençler, görüntüleri sosyal medyada paylaşmıştı.

Görüntü Dökümü:

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- 2 gencin emniyete getirilmesi

- Tehlikeli yolculuktan görüntüler

01.12.2017 - 17.30 Haber Kodu : 171201166_

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5- ALİ TARAKÇI\'YI PARA KARŞILIĞI VURDUKLARINI İTİRAF ETTİLER



Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

Esenyurt\'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan gazeteci Ali Tarakçı, olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi. İki şüphelinin poliste verdikleri ifadelerinde olayı para karşılığı yaptıklarını itiraf ettiği öğrenildi. Diğer iki şüpheli ise suçlamaları kabul etmedi.

Esenyurt\'ta 11 gün önce meydana gelen olayda gazeteci Ali Tarakçı uğradığı silahlı saldırı sonucu vurularak yaralanmıştı. Polis olayla ilgili yaptığı soruşturmada Ali Tarakçı\'yı olay sabahı evinde çıktıktan sonra adım adım takip ederek silahlı saldırıda bulunanlarla ilgili operasyonda önce Turgay E. ve Veysel K.\'yı gözaltına almıştı. Turgay E.\'nin evinde yapılan aramada ise 3 adet tabanca ele geçirilmişti. Gazeteci Ali Tarakçı\'yı tabancayla vurduğu tespit edilen Veysel K.\'nın olaydan sonra kullandığı silahı teslim ettiğini söylediği Rahmi Y.\'de aynı gün gözaltına alınmıştı.

ALİ TARAKÇI\'NIN OTOMOBİLİNİN RESMİNİ ATAN 4.ŞÜPHELİDE YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma sonucu Rahmi Y.\'nin telefonundan olayı gerçekleştiren diğer iki şüphelinin cep telefonlarına Ali Tarakçı\'nın kullandığı otomobilin resminin atıldığı tespit edildi. Yapılan inceleme sonucu bu resmi Rahmi Y.\'nin telefonuna attığı tespit edilen Metin E.\'de yakalandı.

İKİ ŞÜPHELİ OLAYI PARA İÇİN YAPTIKLARINI İTİRAF ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğünde olayı gerçekleştirdilerini itiraf eden Turgay E. ve Veysel K. para için yaptıklarını söyledi. Cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Turgay E. ifadesinde \"Bize otomobilin resmini Rahmi Y. attı. Para karşılığı bu işi yapmak için anlaştık.\" dediği öğrenildi. Öte yandan gözaltına alınan Rahmi Y. ile Metin E. ise kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi. Metin E.\'nin yapılan telefon incelemesinde Ali Tarakçı\'nın otomobilinin resminin kayıtlı olduğu görüldü.

YENİ GÖZALTILAR OLABİLİR

Yetkililer soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü önümüzdeki günlerde olayla ilgili yeni gözaltılar olabileceğini belirttiler.

Görüntü Dökümü:

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Şüphelilerin adliyeye sevki

01.12.2017 - 16.58 Haber Kodu : 171201152

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6- ÇİFÇİLERİN BORÇLARI 1 YIL ERTELENDİ

Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL DHA

Başbakan Binali Yıldırım\'ın talimatıyla çiftçilerin borçları 1 yıl ertelendi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; bu yıl yaşanan doğal afetler nedeniyle zarar gören çiftçilerin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarına Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 yıllık erteleme imkanı getirildi. 80 bin çiftçinin bu yapılanmadan yararlanması öngörüldüğü bildirildi.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin de; borçlarını ödeme zorluğu çeken çiftçilere, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması için, mevcut kredi borçlarını, 5 yıla yayılan taksitlendirme imkanı verdiği kaydedildi.