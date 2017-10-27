DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

1- VİLLADAKİ CİNAYETTE 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI 4 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ



Haber: Ali AKSOYER Kamera : Ramazan EĞRİ /İSTANBUL,(DHA)

Beykoz\'da dün gece lüks bir sitede bir kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı silahlı çatışma olayıyla ilgili Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü aralarında 3 kişiyi gözaltına aldı. Villa satışı için bir araya geldikleri öğrenilen iki grubun, villanın müştemilatında otururken tartıştıkları ve ardından silahların çekildiği öğrenildi. Olay sırasında villada oturan bir avukatında olayla ilgili ifadesinin alınacağı öğrenildi. Ele geçirilen üçü ruhsatsız 4 tabanca ise kriminal laboratuarda inceleniyor.

Beykoz, Acarlar Mahallesi\'nde bulunan lüks sitedeki bir villada gece saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda çıkan silahlı çatışmada Oktay Üzüm vurularak hayatını kaybetmiş 2 kişide yaralanmıştı. Olayda hayatını kaybeden Oktay Üzüm\'ün daha önceden kasten yaralama, tehdit ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından polise geliş kaydı olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada birbiriyle çatışan iki grubun villa satışı nedeniyle bir araya geldikleri öğrenildi. Gündüz saatlerinde satış için Noter\'e giden grupların bir evrakta eksik çıkması üzerine villaya geri döndükleri öğrenildi. İzmir\'den villayı almak için gelen C.O.\'nun eve çıktığı sırada bahçede bulunan müştemilatta içki içtikleri öğrenilen diğer şahısların aralarında önce kavga çıktığı daha sonra silahların çekildiği belirlendi.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili yaptığı soruşturmada olayla ilgili Barış Ü. Erkan A., Uğur S. adlı kişileri gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte üçü ruhsatlı 4 tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin ikisinin ruhsatsız silahlarını olaydan sonra sakladıkları, bu tabancaların polis tarafından bulunduğu öğrenildi. Olay sırasında villada olduğu öğrenilen bir avukatında ifadesinin alınacağı öğrenildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirttiler.



Görüntü dökümü:

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-Olay yerindeki polisleri

-Alınan önlemler

-Hastane önünden görüntüler

-Ölen kişinin yakınları

-Olayda yaralanan bir kişinin ambulansa bindirilmesi

-Genel ve detaylar

27.10.2017 - 04.35 Haber Kodu : 171027009

27.10.2017 - 06.22 Haber Kodu : 171027011

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2- HAMAL KILIĞINDAKİ POLİS 800 KİLO KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ BULDU

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Hamal kılığına giren bir polis kafenin altında bulunan dehlizdeki kaçak nargile tütünü deposunu ortaya çıkarttı. Dehlizde yapılan aramalarda 800 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih Beyazıt Mahallesi\'nde bazı kişilerin kaçak nargile tütünü sattığını belirleyerek çalışma başlattı.



HAMAL KILIĞINDAKİ POLİS TÜTÜNLERİ TAŞIMAK İÇİN 80 LİRAYA ANLAŞTI

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne görevli bir polis memuru şüphelilerin kaçak nargile tütünlerini sakladıkları yeri belirlemek için Beyazıt\'ta hamal kılığında fiziki takip başlattı. Şüphelilerle kolilenmiş nargile tütünlerini taşımak için günlük 80 liradan anlaşan polis memuru tütünlerin saklandığı yeri belirleyerek müdürlerine bilgi vermesi üzerine operasyon başlatıldı.



İŞYERİ ALTINDAKİ DEHLİZDE 800 KİLO NARGİLE TÜTÜNÜ

Polis ekipleri bir işyerinden girilen dehlizde yaptığı çalışmalarda piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olan 800 kilo kaçak nargile tününü ele geçirdi. Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheliye \'5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet\' kapsamında işlem başlatılarak para cezası verildi. Hamal kılığındaki polisin üzerine yerleştirilen gizli kamerada tütünlerin taşınması görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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(POLİS KAMERASI)

-Dehlizde bulunan nargile tütünlerinin taşınması

-Genel ve detaylar

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3- TUSKON DAVASI\'NDA 5. GÜN



Haber: Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)

Aralarında firari sanıklar Fetullah Gülen, TUSKON Başkanı Rızanur Meral ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Kadir Topbaş\'ın tutuklu yargılanan damadı Ömer Faruk Kavurmacı ve işadamı Faruk Güllü\'nün de bulunduğu 31\'i tutuklu 86 sanıklı TUSKON davasının beşinci duruşması yapıldı.

Duruşmaya Başkan Ali Öztürk ile sanıklar arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Başkan Ali Öztürk, telefon konuşmalarında muhatabına, \"Facetime varmı, Coco varmı?\" sorusunu soran sanığa, \"Niye kriptolu haberleşme aracını kullanma ihtiyacı duydun\" sorusunu sordu. Sanık bu soruyu, \"Modern çalışıyoruz\" sözleri ile yanıtladı.

Başkan Ali Öztürk, Yenikapı mitingine katıldığını söyleyen sanığa, \"Fotoğraf çekip Facebook\'tan paylaştın mı\" sorusunu sordu. Sanık bu soruyu, \"Ben sevmiyorum böyle şeyleri sözleri ile yanıtladı.

Başkan Ali Öztürk, sorgusu için kürsüye gelen tutuklu bir sanığa da, \"Sen sabahtan beri çok dua ediyorsun. Burada Allah doğru söyleyene yardım eder\" sözleri ile uyarıda bulundu.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi\'nin karşısında bulunan duruşma salonunda görülen davanın beşinci duruşmasına 19\'u tutuklu 45 sanık katıldı.

Bugünkü duruşma tutuklu sanık Levent Dursun Akın\'ın sorgusu ile başladı. 21 yıldır ticaretle uğraştığını söyleyen Akın, \"Mobilya sektöründe tanınan ve takdir edilen birisiyim. İTO Meclis üyesiyim. Hakkımdaki iddialar gerçekdışı ve mesnetsizdir. İş Dünyası Gelişim Derneği\'ne (İŞGED) ihracatımı arttırmak, ticaretimi büyütmek için katıldım. TUSKON ve MARİFED\'e üyeliğim olmadı. Bu dernek üyeliğimden ötürü terör örgütü üyeliğine muhatap olmam kamu vicdanını yaralamaktadır. İŞGED\'den 2014 istifa ettim. İddianamede öne sürüldüğü gibi ben TUSKON İTO komitesi üyesi değilim. Öyle bir birim de yoktur\" dedi.

\'HERKES DERNEKLERE ÜYE AMA KİMSE GELMEMİŞ, BEN Mİ GİDİYORDUM\'

2016 yılında yapılan TUSKON 6. Olağan kurulunda İŞGED delegesi olarak yer yönündeki iddianın doğru olmadığını söyleyen Akın, \"Bu tarihte ben İŞGED üyesi değilim. Böyle bir delege listesi varsa bilgim dışında ismim yazılmıştır\" diyerek suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme Başkanı Ali Öztürk\'ün, \"Buradaki herkes derneklere üye ancak kimse gelmemiş. Ben mi gidiyordum\" demesi üzerine Akın, \"Ben gitmiyorum\" dedi.

Başkan Ali Öztürk, çapraz sorgu sırasında sanığa ait telefon tapelerini okuyarak, \"Sende Facetime varmı, Coco var mı? demişsin. Niye kriptolu haberleşme aracını kullanma ihtiyacı duydun\" sorusunu ise, \"Modern çalışıyoruz. Yurt dışına çıktığımızda bu programları kullanıyorduk\" dedi.

\'FOTOĞRAF ÇEKİP FACEBOOK\'TAN YAYINLADIN MI\'

Darbe girişimi sonrası demokrasi nöbetlerine katıldığını söyleyen sanık Akın, Yenikapı mitingine de katıldığını söyleyince Başkan Ali Öztürk, \"Fotoğraf çekip Facebook\'tan paylaştın mı?\" diye sordu. Akın bu soruyu, \"Ben sevmiyorum böyle şeyleri\" diyerek ile yanıtladı.

\'BURADA ALLAH DOĞRU SÖYLEYENE YARDIM EDER\'

Akın\'dan sonra tutuklu sanık Metin Hanay\'ın sorgusuna geçildi. Sorgusu için kürsüye gelen Metin Hanay, Mahkeme Başkanı Ali Öztürk\'ün, \"Sen sabahtan beri çok dua ediyorsun. Burada Allah doğru söyleyene yardım eder\" şeklindeki sözleri ile karşılaştı.

Duruşma, suçlamaları kabul etmeyen Hanay\'ın çapraz sorgusu ile sürüyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TUSKON\'a yönelik yapılan FETÖ soruşturması sonucu hazırlanan iddianamede, firari şüpheliler Fetullah Gülen, TUSKON Başkanı Başkanı Rızanur Meral, TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay hakkında, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"Türkiye Cumhuriyet hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"Silahlı terör örgütü yöneticiliği\" ve \"Özel belgede sahtecilik\" suçlarından 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis 25 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

İstifa eden İBB Başkanı Kadir Topbaş\'ın damadı işadamı Ömer Faruk Kavurmacı, Mehmet Fatih Baltacı, Mustafa Şevki Kavurmacı, Ahmet Tuzlu, Cahit Durmaz ile işadamı Faruk Güllü\'nün de aralarında bulunduğu 83 işadamı hakkında ise \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Şüphelilerden Ramazan Erdem, Serkan Ercan ve Süleyman Tari hakkında ayrıca \"Özel belgede sahtecilik\" suçundan 1\'er yıldan 3\'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

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4- (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE ) DOLMABAHÇE\'DE ŞEHİTLER ANITI TAMAMLANDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Zeki GÜNAL/İSTANBUL(DHA)

Beşiktaş\'ta Şehitler Tepesi\'nin karşısında şehitler için yapılan anıt tamamlandı. Ön tarafına polis ambleminin ekleneceği anıtın önümüzdeki ay içinde açılması planlanıyor. İstanbul\'da 10 Aralık 2016\'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde meydana gelen terör saldırılarında 39\'u emniyet mensubu, 46 kişi şehit olmuştu. Saldırıdan sonra Beşiktaş Belediyesi Meclis\'inin kararıyla \"Şehitler Tepesi\" olarak değiştirilerek buranın karşı kısmına şehitlerin anısına anıt dikilmesine karar verilmişti. Yapımına geçtiğimiz günlerde başlanan anıt tamamlandı. Tamamlanan anıtın çevresi yeniden yeşillendirilirken, ışıklandırma çalışmaları da sona erdi. Anıtın ön tarafına bir polis amblemi yerleştirileceği belirtildi. Tamamlanan anıtın önümüzdeki Kasım ayı içinde açılması planlanıyor.

Görüntü Dökümü

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-Anıtın havadan görüntüsü

-Anıtın belediye tarafından hazırlanan animasyonu



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5- ŞİŞLİ BELEDİYE BİNASINDA TEMİZLİK YAPAN İŞÇİ 2. KATTAN DÜŞTÜ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Şişli Belediye binasında cam silen temizlik görevlisi 2. kattan düşerek yaralandı.

Olay saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın 2. katında cam silen temizlik görevlisi bir anda dengesini kaybederek düştü. Diğer çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalede bulunarak yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

Görüntü dökümü

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-Belediye binası önündeki kalabalık ve ambulanslar

-Yaralının hastaneye getirilmesi

-Sedye ile acil servise girişi

-Belediye binasından görüntüler

-Röportajlar

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6- METEOROLOJİDEN \"SOĞUK HAVA\" UYARISI

Haber: Enver ALAS - İstanbul DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağını açıkladı.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, \" Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin batı kesimlerinin cumartesi günü akşam saatlerinden sonra Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği, sıcaklıkların pazar günü yağışla birlikte iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta sonuna kadar soğuk havanın ülkemizin büyük bir bölümünde etkili olması bekleniyor\" denildi.

Önümüzdeki 4 gün beklenen hava durumu ise şöyle açıklandı:

28.10.2017 Cumartesi: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu\'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu\'nun doğusu ile Antalya , Tunceli ve Elazığ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale çevreleri ile Aydın\'ın batı, İzmir\'in güney ve Balıkesir\'in batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden iç ve kuzeydoğu kesimlerde yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının güneyli rüzgarlarla ülkemizin büyük bölümünde mevsim normalleri civarı ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

29.10.2017 Pazar, Cumhuriyet Bayramı : Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara\'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu\'nun batısı, Güneydoğu Anadolu\'nun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz ile Antalya\'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yağışla birlikte iç batı ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Üç büyük ilde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında hava;

*İstanbul\'da ilk saatlerde görülecek sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor.

*Ankara\'da sabah saatlerinde görülecek sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

*İzmir\'de Cumartesiyi Pazar\'a bağlayan gece görülecek yağışların sabah ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

30.10.2017 Pazartesi: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara\'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu\'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu\'nun kuzey ve doğusu ile, Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz\'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu\'nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli (50-75 km/saat) esmesi bekleniyor.

Salı gününden hafta sonuna kadar iç ve batı kesimlerde yağış beklenmezken, yağışlı havanın kuzey ve doğu kesimlerde etkili olması bekleniyor.

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7- 29 EKİM PAZAR GÜNÜ İSTANBUL\'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPALI

Haber: İstanbul DHA

İstanbul\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla Vatan Caddesi ve bağlantı yolları trafiğe pazar günü trafiğe kapatılacak.

06.30-16.00 saatlerinde kapalı kalacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

\"Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Gidiş ve gelişler, D-100 istikametinden Vatan Caddesi Girişi, 10. Yıl Caddesinden Vatan Caddesi girişi, Edirnekapı\'dan Vatan Caddesi girişi, Oğuzhan Caddesi\'nden Vatan Caddesi girişi, Sofular Caddesi\'nden Vatan Caddesi Girişi, Halıcılar Caddesi\'nden Vatan Caddesi girişi, Akdeniz Caddesi\'nden Vatan Caddesi girişi, Akşemsettin Caddesi\'nden Vatan Caddesi girişi, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı\'ndan (Aksaray\'dan) Vatan Caddesi girişleri, Vatan Caddesi\'ne çıkan tüm cadde ve sokaklar.\"

ALTERNATİF GÜZERGAH

Sürücüler için Millet ve Fevzipaşa Caddeleri ise alternatif güzergah olarak gösterildi.