DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

(ÖZEL)

1 - BÜYÜK YANGININ İZLERİ SİLİNDİ; POLİKLİNİK HİZMETİ VERİLMEYE BAŞLANDI

- Gaziosmanpaşa\'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde büyük yangının izleri silindi.

- Yangının büyümesine neden olduğu tespit edilen dış cephe izolasyon malzemeleri tamamıyla değiştirildi. Ayrıca yangında hasar gören hasta odaları, koridorlar ve binanın iç kısımı bütünüyle yenilendi.

- Hastanede poliklinik hizmeti verilmeye başlandı. Halen iç kısımda devam eden çalışmaların tamamlanmasının ardından hastanenin tam kapasiteli olarak 2019 Ocak ayında açılması planlanıyor.

Haber-Kamera - Ali AKSOYER- Murat SOLAK- Melih OKUMUŞ / İSTANBUL,(DHA)

Gaziosmanpaşa\'da yaklaşık 9 ay önce çıkan yangın sonucunda büyük hasar gören Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde başlayan tadilatta sona gelindi. Bütün dış cephesi yenilenen hastanede poliklinik hizmeti verilmeye başlandı.

9 AY ÖNCE YANMIŞTI

Gaziosmanpaşa\'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde 5 Nisan\'ta büyük yangın çıkmıştı. Kısa sürede dış cepheye sıçrayan alevler binayı sarmıştı. Büyük paniğin yaşandığı olay sırasında içerde bulunan yaklaşık 300 hasta çevre hastanelere tahliye edilmiş, yangın saatler süren söndürme çalışmaları sonucunda kontrol altına alınmıştı. Yapılan incelemelerde yangının atık cam şişe kumbarasının etrafında bulunan çöplere düşürülen ateş sonucunda çıktığı belirtilmişti.

HASTANE BÜTÜNÜYLE YENİLENDİ

Yangının ardından kapatılan hastanede büyük bir tadilat başlatıldı. Yaklaşık 9 ay süren tadilat sırasında yangının büyümesine neden olduğu tespit edilen dış cephe izolasyon malzemeleri tamamıyla değiştirildi. Ayrıca yangında hasar gören hasta odaları, koridorlar ve binanın iç kısımı bütünüyle yenilendi.

POLİKLİNİK HİZMETİ VERİLMEYE BAŞLANDI

Tadilatın büyük oranda tamamlanmasının ardından Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde geçtiğimiz pazartesinden itibaren poliklinik hizmeti verilmeye başlandı. Halen iç kısımda devam eden çalışmaların tamamlanmasının ardından hastanenin tam kapasiteli olarak 2019 Ocak ayında açılması planlanıyor.

\"BURAYI CANLANDIRAN HASTANEYDİ\"

Öte yandan 9 aydır büyük sıkıntı yaşadıklarını söyleyen çevre esnafı, hastanenin açılacak olmasından dolayı sevinçli olduklarını söylediler. Bölgede medikal malzeme dükkanı bulunan Nejat Adaçam, \" 9 aylık süreç bizim için hüsran oldu. Çünkü kiralar, eleman parası, bütün giderlerimizi buradan karşılıyorduk. Bu dönemi çok sıkıntılı geçirdik. Bu bölge hastane olmadığında oldukça boş. Burayı canlandıran hastaneydi\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-

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-HASTANENİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

-Poliklinik girişinden görüntü

-Hastaneye gelen vatandaşlardan görüntü

-Çevre esnafı ile röp

-Genel ve detaylar

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Yangınla ilgili arşiv görüntü

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(Geniş haber)

2- CEMİL CANDAŞ CİNAYETİNDE 4 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ



Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) ŞİŞLİ Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş\'ın iki sene önce belediye binasında başından vurularak öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istenirken; 3 sanık hakkında ise 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Diğer sanıkların ise beraati talep edildi.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Hacı Avcı, Şenol Şahin, Rıza Keten ve Engin Gölve ile başka suçtan tutuklu sanık Bilal Yaman ile tutuksuz sanık Selahattin Keten katıldı. Öldürülen Cemil Candaş\'ın eşi Nurcan Candaş ile kardeşi Cemal Candaş, Naci Candaş ve Çağlar Candaş ile Çağlar Candaş da duruşmada hazır bulundu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşmada, Savcı Cihan Çelebi, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanık Şenol Şahin\'in 18 Temmuz 2016\'da Şişli Belediyesi Hizmet binasına ana kapdan silahsız olarak X-Ray\'dan geçiş yaparak elinde sarı bir zarfla 3. kata çıktığı, tuvalete girip çıktığında, kamera görüntülerine göre her ne kadar elinde zarfla kamufle etmeye çalışsa da belinin ön kısmında, göbeğinin üzerine takılı tabancanın görüldüğü kaydedildi. Silahın tuvalette sanık Rıza Keten tarafından verildiği kanaatine varıldığı, sanık Hacı Avcı\'nın, Şahin\'e bir şey söylediği, bunun üzerine Şahin\'in ani bir dönüş yaparak maktülün bulunduğu kata yöneldiği anlatıldı. Sanıklardan Metin Şentürk\'ün, maktülü işaret ettiği belirtilen mütalaada, bunun üzerine Şenol Şahin\'in Cemil Candaş\'a birkaç kez ateş ettiği, kaçmaya çalışırken birinci kattaki koruma görevlileri tarafından yakalandığı belirtildi.

RUHSATLARINI İPTAL ETMİŞ

Mütalaada, maktül Cemil Candaş\'ın Şişli Belediyesi Başkanlığı\'nda imardan, taşınmazların ruhsatlarının düzenlenmesinden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı, görevi sırasında belediye tarafından kullanılmakta olan yapım, kullanma ve yıkım ruhsatlarının düzenlendiği MAKS isimli sisteme kaçak girilmesi suretiyle sanıklar Mithat Yılmaz, Rıza Keten ve Selahattin Keten\'e ait taşınmazların ruhsatlarının tanzim edildiğini tespit ederek iptal işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlayıp suç duyurusunda bulunulmasını sağladığı ifade edildi. Maktülün iptal ve suç duyuruları sonrasında kendisine iki gün arayla saldırı teşebbüsünde bulunulduğu, ruhsatı iptal olan sanık Mithat Yılmaz\'ın belediyede iş takipçiliği yapan sanık Hacı Avcı\'nın maktülü makamında tehdit ettiği de vurgulandı.

Kardeşi Rıza Keten ile birlikte yönettikleri inşaat şirketleri olan sanık Selahattin Keten\'in 4 taşınmazının ruhsatları MAKS sistemine kaçak girilmesi suretiyle gerçeğe aykırı bir şekilde düzenlendiğinin, maktül Cemil Candaş\'ın görevde bulunduğu dönemde tespit edilmesi üzerine ruhsatların maktül tarafından iptal edilmesi, ruhsatı iptal edilen diğer sanık Mithat Yılmaz ile Selahattin ve Rıza Keten\'in arasında gayrimenkul alım satım işlemleri olduğuna da mütalaada dikkat çekildi. Ayrıca sanık Selahattin Keten\'in Mithat Yılmaz ile olayın gerçekleştiği andan sonraki bir saat içerisinde birden fazla telefon görüşmesi olduğu tespitine de yer verildi.



4 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Mütalaada, sanıklardan Mithat Yılmaz, Rıza Keten ve Selahattin Keten’in, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş’ın \"Tasarlayarak öldürülmesine azmettirme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı, sanıklardan Şenol Şahin’in de \"Tasarlayarak öldürmek suçundan\" ağırlaştırılmış müebbet hapsini ve \"Ruhsatsız silah taşımak\" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapsini talep etti.

3 SANIĞA 20 YILA KADAR HAPİS, 3 SANIĞA BERAAT TALEP EDİLDİ

Sanıklardan Hacı Avcı, Metin Şentürk ve Engin Gölve’nin de \"Tasarlayarak kasten öldürme suçuna yardım etmekten\" 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. 3 sanığın beraatına karar verilmesini de talep eden savcı, sanıklardan Mithat Yılmaz hakkında kırmızı bülten de çıkarılmasını istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanıklar Hacı Avcı, Engin Gölve, Şenol Şahin ve Rıza Keten\'in tutukluluk halinin devamına, firari sanık Mithat Yılmaz hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verdi. Heyet, bir önceki celse tahliye edilen Selahattin Keten ile itiraz üzerine üst mahkemece yakalama emri verildiğini, bu nedenle tutuklamaya dönüştürme işleminin üst mahkemece yapılmasına da hükmetti. Duruşma tarafların mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için ertelendi.

Görüntü Dökümü:

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-ARŞİV



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3- İMAMOĞLU: BİNALİ YILDIRIM MECLİS BAŞKANLIĞI\'NDAN İSTİFA ETMEDEN ADAY OLURSA İŞİ ZORLAŞIR

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK/ Onur MERİÇ/İSTANBUL,(DHA)

Cumhuriyet Halk Partisi\'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan (İBB) Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın \'Binali Yıldırım\'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması durumunda istifa etmesine gerek yok\' sözleri üzerine, \"Binali Yıldırım aday olacaksa işi zorlaşır diye düşünüyorum. Çünkü halk daha böyle büyükşehir belediye başkan adayı kimliğine bürünmüş birilerini ister\" dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında sabah saatlerinde eski İBB Başkanı Bedrettin Dalan\'ı ziyaret eden CHP\'li İBB adayı Ekrem İmamoğlu, 12.30\'da 1989 - 1994 yılları arasında İBB Başkanlığı yapan Nurettin Sözen\'i ziyaret etti. Ziyaret öncesi bir gazetecinin, \"Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada muhtemel rakibiniz olacak Binali Yıldırım\'ın Meclis Başkanlığı görevinden istifa etmesine gerek olmadığını söylemişti. Bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz\" sorusuna İmamoğlu, \"Bu Ankara\'nın konusu. Yasal bir mevzu çok fikir yürütebileceğim bir mevzu değil. Yalnız, Binali Yıldırım aday olacaksa işi zorlaşır diye düşünüyorum. Çünkü halk daha böyle büyükşehir belediye başkan adayı kimliğine bürünmüş birilerini ister. Daha rahat sokakta yürüyebilsin ister. Bunlar bir öneri tabi. Ancak diğer tarafını Ankara bilir ben bir şey diyemeyeceğim. Ben açımdan bir dezavantaj durumu olmaz. Tam tersine kendileri açısından bir dezavantaj olur. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı\'nın sokaklarda dolaşması zorlaşır. Etrafındaki koruma kalkanı vesaire zor olabilir. Tavsiyem, daha bir İstanbul vatandaşı olarak sokakta gezmesi ve caddelerde dolaşması. Onlar için daha lehine olur\" dedi.

Ardından Nurettin Sözen ile Nişantaşı\'ndaki çalışma ofisine buluşan Ekrem İmamoğlu, burada Sözen\'in başkanlığı dönemindeki yapılan açılışların ve çalışmaların fotoğraflandığı sergiyi gezdi. İkili daha sonra bir süre baş başa sohbet etti.

Görüntü dökümü

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-İmamoğlu\'nun Sözen\'in çalışma ofisine gelişi

-İmamoğlu\'nun açıklaması

-Sözen\'in İmamoğlu\'na çalışma ofisini gezdirmesi



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4- HASTANE BAHÇESİNDEKİ ESKİ BÜFE YANDI

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesindeki bulunan ve kullanılmayan tek katlı boş büfe binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın öğle saatlerinde meydana geldi. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde bulunan ve daha önce büfe olarak kullanılan binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının itfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi hastaneye sevk edildi. Bu sırada bazı görevlilerde yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale etti. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü. Çıkan yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Görüntü dökümü:

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-Yangından cep telefonu görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinden ve araçlardan görüntü

-Diğer detaylar

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5- BAŞAKŞEHİR\'DE BUZLANAN YOLDA KAZA

Haber-Kamera: Sibel GÜLERSÖYLER/İSTANBUL,(DHA)

Başakşehir Olimpiyat Stadı Mevki İSKİ Yolu üzerinde buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Görgü tanıklarının ifadesine göre yolda hızla ilerleyen bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından takla atmaya attı. 30 yaşlarında olduğu öğrenilen Orhan Kelengi takla atan araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Orhan Kelengi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan bölgeye çok sayıda tuzlama ekibi sevk edildi. Polisin kaza ile ilgili incelemeleri devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Kaza yapan araç

-İtfaiye ekipleri

-Genel ve detaylar

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6- BAKAN SOYLU, YEŞİLAY\'IN \"UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE DEĞERLENDİRME\" TOPLANTISINA KATILDI

İdris TİFTİKÇİ/iSTANBUL, (DHA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yeşilay\'daki \"Uyuşturucu ile Mücadele 2018 Değerlendirme ve 2019 İstişare Toplantısı\"na katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Yeşilay Başkanı Mücahit Öztürk ve Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak\'ın da katıldığı toplantı basına kapalı gerçekleştirildi. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkez binasında yaklaşık 3 süren toplantının ardından Bakan Soylu ve beraberindekiler, \"bağımlılık\" temasıyla hazırlanan karikatürlerin yer aldığı sergileyi gezdi. Bakan Soylu, Yeşilay\'ın bağımlılık konusuna dikkat çekmek için geleneksel şekilde uluslararası boyutta düzenlediği yarışma hakkında bilgiler aldı.

Görüntü dökümü:

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-Soylu\'nun görüntüsü

-Esra Albayrak\'ın görüntüsü

-Vali\'nin görüntüsü

-Toplantı salonu

-Sergiyi gezmeleri

-Genel ve detaylar