DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

1- SANCAKTEPE\'DE ŞEHİT OLAN ASKERLERİN CENAZELERİ ADLİ TIP\'A GÖTÜRÜLDÜ



Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK

Sancaktepe\'de mahalle arasına düşen helikopterde şehit olan 4 askerin cenazesi, hastaneden alınarak Adli Tıp Kurumu Morgu\'na götürüldü.

2- BAKAN AKAR, HASTANEDE YARALI ASKER HAKKINDA BİLGİ ALDI

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - İdris TİFTİKÇİ, İSTANBUL, (DHA)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sancaktepe\'de düşen helikopterde yaralanan askerle ilgili Sancaktepe Devlet Hastanesi\'nde yetkililerden bilgi aldı. Şehit yakınlarına taziyelerini de ileten Akar, daha sonra hastaneden ayrıldı.

Akar\'ın hastaneden ayrılmasından sonra İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Memişoğlu, \"Askerimizi ameliyattan çıkardık, şimdi yoğun bakıma alıyoruz. Size birkaç saat içinde ayrıntılı bilgi vereceğiz. Şuan durumu kritik\" açıklamasını yaptı.

(AKTÜEL GÖRÜNTÜLERLE)

3-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BAĞIMLILIKLA TERÖR BİRBİRİNE BENZER

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, \"Bağımlılıkla terör birbirine benzer. Bunlarla etkin mücadelenin yolu, sivrisineklerle uğraşmak, yanında bataklığı kurutmaktır. Bunu başarmamız lazım. Kaynağını kesmediğimiz de bağımlılıktan kaynaklanan sıkıntıların önüne sadece polisle, jandarmayla sosyal hizmet uzmanıyla, sağlık personeliyle geçmemiz mümkün değildir\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, WOW Kongre Merkezi\'nde düzenlenecek Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu\'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının başında, \"Samandıra\'da elim bir helikopter kazasında kaybettiğimiz askerlerimize Allah\'tan rahmet, yaralı askerimize Rabbimden şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine Türk Silahlı Kuvvetlerimize milletimize başsağlığı dileklerimi ifade ediyorum. Rabbim milletimizi ve özellikle askerimiz her türlü kazadan afetten beladan korusun niyazında bulunuyorum\" diye konuştu.

\"HARAMI HELALİ BİLEN TOPLUMDA UYUŞTURUCU, ALKOL, HIRSIZLIK HAKSIZLIK DİYE BİR SORUN OLAMAZ\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Yeşilay\'ın çalışmalarını hep destekledik desteklemeye devam edeceğiz. Bağımlılıkla mücadele konusunda kat etmemiz gereken çok yol bulunuyor. Uyuşturucu ve alkol tüketiminin yaygınlaşmasından tütün tüketimiyle mücadelede istediğimiz neticeleri alamamamızdan şikayet ediyorsak çalışma yöntemlerimizi gözden geçirmeliyiz. Bir yerde bir eksiklik var. Elbette önleyici polisiye tedbirler, tedaviye yönelik sağlık hizmetleri önemlidir. Bunlar en iyi şekilde verilmelidir ama asıl mesele bu tür köklü alışkanlıkların yerleşmesine zemin hazırlayan iklimi ortadan kaldırmaktır. Haramı helali bilen toplumda uyuşturucu, alkol, hırsızlık haksızlık diye bir sorun olamaz. Bu tür sıkıntılar varsa bağımlılıktan öte sorunlarımız var demektir\" şeklinde konuştu.

\"BAĞIMLILIKLA TERÖR BİRBİRİNE BENZER\"

Erdoğan, \"Bağımlılıkla terör birbirine benzer. Bunlarla etkin mücadelenin yolu, sivrisineklerle uğraşmak, yanında bataklığı kurutmaktır. Bunu başarmamız lazım. Kaynağını kesmediğimiz de bağımlılıktan kaynaklanan sıkıntıların önüne sadece polisle, jandarmayla sosyal hizmet uzmanıyla, sağlık personeliyle geçmemiz mümkün değildir. Ülke yönetiminin en üst düzey sorumlusu olarak bu tür toplantılardan ve sizlerden beklentim meselenin asıl kaynağının tespiti ve çözümü hususunda, eğer disiplinlerle birlikte neler yapılabileceğinin yol haritasını önümüze koyamazsak bu sıkıntı devam eder. Uzmanlar olarak sizler bize bu rehberliği yaptığınızda işimiz çok daha kolaylaşacaktır\" dedi.

ELEKTRONİK BAĞIMLILIK

Erdoğan, \"Şimdi bağımlılığında artık çeşitlendiğini görüyoruz. Bağımlılık dediğimiz zaman artık sadece alkol veyahut tütün bağımlılığı değil. Artık bakıyorsunuz elektronik araçlardaki bağımlılık, bilgisayarından, elimizdeki cep telefonuna varıncaya kadar… O bağımlılık çok daha büyük tehditleri oluşturuyor. Eğer bugün 2 yaşındaki bir yavru, cep telefonuyla o kadar bağımlı hale geliyor ki her şeyinden kopuyor, hatta annesinden babasından kaçıyor. Giriyor bir odaya orada onunla meşgul oluyor. Bu ayrı bir tehdit. Buna karşı neler yapabiliriz, bunun üzerinde de ayrıca çalışmamız gerekiyor. Bugün Türkiye\'de cep telefonu sayısı, satılmış oran olarak söylüyorum 70 milyon civarında. Bizim nüfusumuz 81 milyon. Bu çok ciddi olumsuz sinyaller veriyor\" dedi.

\"ÜRETEN DE, TAŞIYAN DA, SATAN DA BUNLARIN AYNI ZAMANDA TÜKETİCİSİ OLMAKTAN KURTULAMAZö

Erdoğan, \"Terör örgütlerinin en önemli finansman kaynağının uyuşturucu ticaretiyle, alkol ve tütün ürünleri kaçakçılığı olması tesadüf değildir. Bağımlılık yapan maddeler öyle tehlikelidir ki üreten de, taşıyan da, satan da bunların aynı zamanda tüketicisi olmaktan kurtulamaz. Dolayısıyla bağımlılık yapan ürünlere karşı verilen mücadele aynı zamanda terörün kaynaklarını kurutmaya yönelik bir mücadeledir. Terörün olmadığı yerlerde organize suç örgütleri aynı işlevleri üstlenir. Bizim gözümüzde bunların hiçbirinin diğerinden farkı yoktur\" diye konuştu.

TİLKİCE HAREKET EDİYORLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Öyle tilkice hareket ediyorlar. Çıkarmışlar bir elektrikli sigara falan. Garip garip şeyler. \'Efendim bunda nikotin yok\' ne var, \'çok ama çok az nikotin var\'. Bu ne biliyor musunuz; o dudak alışkanlığı denen olay başladığı andan itibaren herkes bakacaksınız ki herkes sigara alışkanlığını adeta yemek yer gibi yemeye başlayacak. Çok geldiler bize hala geliyorlar; \'Şu kadar yatırım yapacağız, 500 milyon dolarlık yatırım yapacağız, 1 milyar dolar yatırım yapacağız\'. Biz de kendileri alternatif teklifler götürüyoruz. Peki siz bunu Türkiye\'de değil de yurt dışına ihraç edebilecek misiniz? Bunu yapar mısınız? Hiç olmazsa yüzde 10\'u burada olsun. Sizin tezgahınız başka. Siz buradaki gençliği buna alıştırmak istiyorsunuz. Kusura bakma biz buna müsaade etmeyiz. Terör örgütlerinin arkasında duranlar, teröristleri teşvik edenler, aynı zamanda onların bu tür faaliyetlerine destek verdiklerini bilmelidir. Mücadeleyi her alanda yürütmeden terörizmle başa çıkılamaz. Terör örgütlerinin uyuşturucu ticareti ile mücadelemizde de yeteri kadar destek alamadığımızı burada özellikle belirtmek isterim. Terör örgütlerini açıkça ve gizlice destekleyenlerin, İslami terör yaftasıyla tüm Müslümanları töhmet altında bırakıyor olmaları da ayrıca bir garabet örneğidir. İslam ile terörü kimse bir araya getiremez\" şeklinde konuştu.

\"DÜNYA SESSİZ, HİÇ PARİS\'İ GÖRMÜYOR\"

Erdoğan, \"Gezi olaylarında uluslararası medya sürekli Taksim\'i gösterdi değil mi? Şu anda Paris\'te terör eylemleri var, uluslararası medyada bir ses var mı, yok. Dünya sessiz, hiç Paris\'i görmüyor. Niye görmüyorlar? Onların lekelenmesini istemiyorlar. İsteseniz de istemeseniz de dünya bunu takip ediyor\" diye konuştu.

4- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KATAR EMİRİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Gülseli KENARLI/İSTANBUL, (DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri S¸eyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü\'ndeki görüşme basına kapalı olarak devam ediyor.

5-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SLOVAKYA DIŞİŞLERİ BAKANINI KABUL ETTİ

Gülseli KENARLI / İSTANBUL, (DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak\'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü\'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

6- ÇAVUŞOĞLU: \"UKRAYNA HEM DE RUSYA\'YA SAĞ DUYULU DAVRANMALARI ÇAĞRISINDA BULUNMAK İSTERİM\"

*Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

\"Fransa\'nın şu anda kullandığı aşırı gücü tasvip etmiyoruz. Özellikle Fransa İçişleri Bakanı\'nın kullandığı tehditkar dilin de olayları tırmandırdığını görüyoruz\"

\"Her şeyden önce hem Ukrayna hem de Rusya\'ya bu süreçte sağ duyulu davranmaları çağrısında bulunmak isterim\"

\"Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatından bizimde beklentilerimiz var. Özellikle seçim gözlem misyonlarının daha dengeli daha objektif görev yapmasıdır\"

\"Cevap aradığımız sorulardan bir tanesi de \'Kaşıkçı\'nın cesedi nerede?\' Bu cinayeti işleyenler şu anda Suudi Arabistan\'ın elinde olduğu için doğrudan bir sorgulama yok. Dolayısıyla Suudi Arabistan başsavcısının bu konuda bilgi vermesi gerekiyor\"

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lacjak ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Ortaköy\'deki Avrupa Birliği (AB) İstanbul Temsilciliği Binasında gerçekleşen görüşmede Slovakya\'nın 2019 yılında üstleneceği AGİT Dönem Başkanlığı çerçevesinde, Avrupa-Atlantik coğrafyasındaki güncel sınamalar ile AGİT gündeminde yer alan konuların yanı sıra, Türkiye-Slovakya ikili ilişkileri, ülkemizin AB üyelik süreci, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

BAKAN ŞEHİTLERİN AİLELERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Lacjak ortak basın toplantısı düzenledi. İstanbul Sancaktepe\'de yaşanan helikopter kazasında şehit düşenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek konuşmasına başlayan Çavuşoğlu, \"Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatından bizimde beklentilerimiz var. Özellikle seçim gözlem misyonlarının daha dengeli daha objektif görev yapmasıdır. Çünkü, bu AGİT\'in prestiji ve güvenirliği bakımından önemli. Bu bir yıl içerisinde neler yapabiliriz birlikte değerlendirdik. AGİT ile yaşadığımız bir konuda sivil toplum platformlarının FETÖ\'ye bağlı sivil toplum örgütlerinin katılmasıdır. Sivil toplum örgütüne darbe yapmış bir terör örgütünün herhangi bir temsilcisinin veya sözde bir sivil toplum örgütünün katılması tabii ki bizim kabul edeceğimiz bir konu değildir. Bu konuyu nasıl çözeceğimiz birlikte değerlendirdik\" dedi.

\"TÜRKİYE\'NİN AB\'YE KATILIM SÜRECİNİN ASKIYA ALINMASI ÇÖZÜM DEĞİLDİR\"

Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Lacjak ise Slovakya\'nın 2019 yılında AGİT Dönem Başkanlığı yapacağını hatırlatarak \"AGİT Dönem Başkanlığına ciddi bir şekilde hazırlanıyoruz. Türkiye\'nin görüşlerini de almak istedik. Ortak birçok noktamız var. Önceliklerimiz noktasında, Türkiye\'nin AB\'ye katılım sürecinin askıya alınması çözüm değildir. Türkiye\'nin oynadığı yapıcı rolün altını çizmek isterim. Türkiye\'yi tebrik etmek istediğim husus terörle mücadele... Suriye\'deki çatışmanın sona erdirilmesi için elinden geleni yapıyor. Göç konusunda da yapıcı bir rol üstlendi\" diye konuştu.

\"UKRAYNA HEM DE RUSYA\'YA BU SÜREÇTE SAĞ DUYULU DAVRANMALARI ÇAĞRISINDA BULUNMAK İSTERİM\"

Konuşmaların ardından, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bir basın mensubunun Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimle ilgili görüşlerine sorması üzerine Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, \"Bu süreci yakından takip ediyoruz. Her şeyden önce hem Ukrayna hem de Rusya\'ya bu süreçte sağ duyulu davranmaları çağrısında bulunmak isterim. Elbette Kırım\'ı statüsü ve bazı konularda tartışmalar devam ediyor. Çözülmeyen sorunlar var, belirsizlik de var. Bu sorunların çözümü zaman alabilir, ortada de facto durumlar da var. Bu süreçte, bu tür sorunların bir daha yaşanmaması için bazı kuralların belirlenmesi gerekiyor. Zaten Karadeniz\'de yeterince gerginlik var ve ara ara da tırmanmayı görüyoruz. Son olay da gerginliği arttırdı. Biz bundan yana değiliz. Her iki ülkeyle de ilişkilerimiz son derece iyi. Her iki ülkeyle de bu gerginliği azaltmaları için gerekli temaslarda bulunacağız. Buradan da bu çağrıyı yapmak istedim\" şeklinde cevap verdi.

\"FRANSA ŞU ANDA ÇOK AŞIRI GÜÇ KULLANIYOR. ÖLENLER VAR. SAĞDUYU ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ\"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa\'da yapılan akaryakıt zammı sonrası başlayan olaylarla ilgili soruya da \"Biz her şeyden önce gösterilerin öncelikle barışçıl bir şekilde, vandalizme dönüşmeden yapılmasını tercih ederiz. Gerek ülkemizde gerekse başka bir ülkede... Gösteri demokratik bir haktır. Diğer taraftan da, Fransa\'nın şu anda kullandığı aşırı gücü tasvip etmiyoruz. Özellikle Fransa İçişleri Bakanı\'nın kullandığı tehditkar dilin de olayları tırmandırdığını görüyoruz. Özellikle Türkiye\'ye, Türkiye\'de bir olay olduğu zaman ders vermeye çalışan ülkelerin, kendi ülkelerinde olduğu zaman agresif bir güç kullanması, aşırı güç kullanması doğru bir yaklaşım değil. Bir de çifte standarttır. Avrupa Birliği\'nin, aday ülkede ya da başka bir ülkede böyle olaylar olduğu zaman verdiği tepki farklı. Herhangi üyesi olduğu bir ülkede bu tür olaylar olduğu zaman daha sessiz. Küçük ülkeler olduğu zaman tepki farklı Fransa gibi ülkeler olduğu zaman tepki farklı. Bunun adına da dayanışma diyorlar. Dayanışma üyeler arasında önemlidir. Özellikle herhangi bir üyesi ya da bölge zor bir duruma düştüğü zaman dayanışma göstermek doğaldır, olması gereken şey. Fakat, hukukun, insan haklarının ve Avrupa değerlerinin çiğnendiği bir ortamda, adına dayanışma diyerek bunları görmezden gelmek her şeyden önce Avrupa Birliği\'nin kendi değerleriyle çelişir. Fransa şu anda çok aşırı güç kullanıyor. Ölenler var. Sağduyu çağrısında bulunuyoruz. Vatandaşlarımıza yönelik de uyarılarımızı yaptık. Fransa\'da yaşayan 700 binden fazla vatandaşımız var. Fransa\'yı ziyaret eden vatandaşlarımıza da olayların olduğu yerlere gitmemeleri ve dikkatli olmaları konusunda gerekli uyarıları yaptık\" diye cevap verdi.

\"BEN EN KISA SÜREDE SERGEY LAVROV\'LA GÖRÜŞECEĞİM\"

Bakan Çavuşoğlu, Rus Dışişleri Bakanı ile yapılan görüşmeyle ilgili soruyu ise şu şekilde cevaplandırdı: Bir taraftan Rusya ile imzaladığımız İdlib Muhtırasına tüm dünyadan destek ve takdir gelirken, diğer taraftan, bu muhtırayı bozmak için çaba sarf edenlerin olduğunu biliyoruz. Oysa bu muhtıra, Suriye\'de siyasi bir çözüm için belki de son fırsat penceresini sunmuştur. Şimdi, karşılıklı suçlamalar var. Ben en kısa sürede Sergey Lavrov\'la görüşeceğim. Bu tür provokasyonları, oyunları bozmamız gerekiyor.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaşanan gelişmeler hakkındaki soruyu da cevaplayan Çavuşoğlu \"Soruşturma bizim tarafımızdan kapsamlı ve yoğun bir şekilde devam ediyor. Tabii her aşaması başsavcılık tarafından açıklanmaz, biliyorsunuz gizlilik de var. Diğer taraftan bizim yürüttüğümüz süreç tüm dünya tarafından da takdirle karşılanıyor. Elimizdeki bilgileri, bulguları da isteyen ülkelerle paylaştık. Amacımız bu cinayetin tüm boyutlarıyla aydınlatılmasıdır. Cevap aradığımız sorulardan bir tanesi de \'Kaşıkçı\'nın cesedi nerede?\' Bu cinayeti işleyenler şu anda Suudi Arabistan\'ın elinde olduğu için doğrudan bir sorgulama yok. Dolayısıyla Suudi Arabistan başsavcısının bu konuda bilgi vermesi gerekiyor. Sadece bizden bilgi almaya çalışmak, bu cinayetin tüm boyutlarıyla açığa çıkması için yeterli olmaz. Bu kişileri onlar sorguluyor. Bize de vermeleri gerekir, bizim de sorgulamamız gerekiyor. Yerel işbirlikçi, işbirlikçiler kim ve bu talimatı kim verdi, arkasında kim var? Bu sorular cevaplanmadığı için uluslararası camiadan da uluslararası bir soruşturmaya ihtiyaç vardır sesleri gelmeye başladı. Uluslararası bir soruşturmada Türkiye tam bir işbirliği yapacaktır\" dedi.



7- 7 İLDE FETÖ OPERASYONU: 12 GÖZALTI

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA- FETÖ/PDY\'ye yönelik İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda örgütün kriptolu haberleşme programları \'Bylock\' ve \'Eagle\' kullandığı belirlenen 12 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt üyelerinin kriptolu haberleşme programı \'Bylock\' ve \'Eagle\' kullandığı tespit edilen ve daha önce kamudan ihraç edilen 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda aralarında eski Emniyet Müdürü, 3 polis, vergi müfettişi ve doktorların bulunduğu şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 7 ilde önceden belirlenen 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi\'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Polis ekipleri hakkında arama kararı bulunan ve henüz yakalanamayan 4 kişinin bulunması için çalışmalarına devam ediyor.

8- ACUN ILICALI İLE ŞEYMA SUBAŞI BOŞANDI

İstanbul DHA

İstanbul (DHA) - ACUN Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, boşanmak için silivri adliyesi\'ne geldi.

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, saat 13.50 sıralarında aynı araçla Silivri Adliyesi\'ne geldi.

Silivri Aile Mahkemesi\'nde görülen duruşma yaklaşık 8 dakika sürdü. Çift anlaşmalı olarak boşadı.

Adliye çıkışında açıklama yapana Acun Ilıcalı, \"Olmadı yürütemedik. Bu konudaki çirkin dedikodulara, hayali spekülasyonlara, senaryolara rağbet edilmemesini rica ediyoruz. İkimiz de üzgünüz yürümedi. Hayırlısı olsun. İkimiz için de iyi günler olacaktır diye düşüyorum. Severek evlendik yürütemedik, saygıyla da ayrılıyoruz\" dedi. Ilıcalı ve Subaşı aynı araçla adliyeden ayrıldı.

9- TURİSTLERİ DOLANDIRIP TÜKÜRDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLEN TAKSİCİ KAMERADA

Haber: İstanbul DHA

Taksim\'den aldığı 3 turist kadın yolcuyu Galatasaray\'a getiren taksicinin 44 Euro istediği öne sürüldü. Kadınlar tepki gösterince elindeki 50 lirayı aldığı kadının yüzüne tükürdüğü belirtilen taksici kameraya yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay geçtiğimiz Çarşamba saat 11.10 sıralarında Beyoğlu Galatasaray\'da meydana geldi. Taksim\'den binen kadın yolcular Galatasaray\'a geldi. Taksici kısa mesafe ücreti ödemeleri gereken turistlerden 44 Euro istedi. Kadınlar ise çok bularak 50 lira uzattı. EL frenini çekmeden taksiden hışımla inen taksici, aracın kayması üzerine tekrar araca bindi. Bu sırada kadın yolcu ezilme tehlikesi geçirdi. El frenini çeken taksici yeniden araçtan indi. Kadının elinden parayı alan taksici kadının yüzüne tükürdü. Para üstünü de vermeyen 34 TCR 99 plakalı taksi sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaştı. O sırada yoldan geçmekte olan bir kadın, turistlere yardımcı oldu. 2 kadın, taksiciden şikayetçi oldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

10- FATİH\'TE DENİZE DÜŞEN KİŞİ BOĞULMAK ÜZEREYKEN KURTARILDI

Murat SOLAK- Melih OKUMUŞ / İSTANBUL,(DHA)

Fatih Çatladıkapı sahildeki kayalıklarda oturan bir kişi denize düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. Deniz Polisi tarafından yapılan aramalar sonucunda kıyıya çıkarılan İran uyruklu olduğu öğrenilen kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 13.30 sıralarında Çatladıkapı sahilde meydana geldi. İddialara göre İran uyruklu olduğu öğrenilen Jawad Jagri(21) kayalıklarda otururken birden ayağı kaydı ve denize düştü. Denize düşen Jagri boğulma tehlikesi geçirerek bir süre sonra su yüzeyinden kayboldu. Sahilde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ekipleri ve Deniz Polisi denize düşen şahıs için arama çalışması başlattı. Dalgıç kıyafetleriyle arama yapan deniz polisi ekipleri kısa süre içerisinde denize düşen Jagri\'yi bularak kıyıya çıkarttı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Jagri ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı.



