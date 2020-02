DHA İSTANBUL BÜLTENİ -  4

1- TEKNOFEST İSTANBUL HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-İdris TİFTİKCİ-İbrahim MAŞE / İSTANBUL DHA

İstanbul\'da 20-23 Eylül tarihleri arasında yeni havalimanı yerleşkesinde düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali\'nin tanıtım toplantısı Yeşilköy Havacılık Müzesi\'nde yapıldı. Toplantıda konuşan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar \"Havacılık, uzay ve teknolojinin diğer alanlarında bir milli teknoloji hamlesini hayata geçirmek, toplumsal dip dalgayı, toplumsal seferberlikle tüm toplumumuzla birlikte bu festivalle ilk adım olarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz\" dedi.

Savunma ve havacılık sektörünün üst düzey temsilcilerinin yer aldığı toplantıya; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, ASELSAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Haluk Görgün, HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk Yaşar ile çok sayıda kurum ve kuruluş temsilcisi katıldı.

Demirören Medya\'nın da sponsorları arasında yer aldığı, \"Ayakları Yere Basmayan İlk Festival\" sloganıyla düzenlenen; jet uçak gösterileri, paraşüt atlayışları, planör, helikopter ve akrobasi gösterileri, simülasyon uygulamaları, takım oyunları, planetaryum, rüzgar tüneli, hava araçları sergisi, konserler ve çeşitli yarışmaların gerçekleşeceği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde ilk kez bir roket yarışması da düzenlenecek.

ROKET YARIŞMASI TÜRKİYE\'DE İLK KEZ DÜZENLENECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, \"Türkiye tarihinde ilk kez bir roket yarışması düzenliyoruz. Dünyada da bu kapsamda bir roket yarışması sadece iki ülkede ABD\'nin yanında Türkiye\'de düzenlenmiş oluyor. Bu yarışmada 3 bin metrenin üzerine 4 kilogram faydalı yüklü roketleri hem üniversite hem lise takımları atıyor olacaklar. Bugün itibarıyla Tuz Gölü\'nde yarışma başladı. 3 gün boyunca 28 takım roketlerini gökyüzüne fırlatacaklar\" dedi.

BAYRAKTAR\'DAN \'MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNİ HAYATA GEÇİRME\' ÇAĞRISI

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise, \"Yıllar önce ülkemizde o günkü şartlar içinde havacılık ve uzay alanında baktığımızda bundan çok daha ufak çaplı olsa da belli oranda bu tarz uçuş gösterileri ve festivaller düzenlenmekteydi. Sivil ve askeri uçakların katıldığı, benim çocukluk dönemime denk gelen, onlara şahit olmak hatta ömrüm boyunca unutamadığım bir deneyimdi. Bu alanlarda yapılan etkinlikler tüm toplumumuzun bu alanlara olan ilgisini artırıyordu ve bu alanları sevmesine sebep oluyordu\" diye konuştu.

Bayraktar, \"Bu festival inşallah ülkemizi havacılık ve uzay alanında, teknolojileri geliştirmek adına ülkemizi hak ettiği konuma getirmesi açısından çok büyük bir önem arz edeceğine inanıyorum. Gençlerimizin de bu alana olan ilgisini çekerek, bu alandaki farkındalığı artıracağına inanıyoruz. Havacılık, uzay ve teknolojinin diğer alanlarında bir milli teknoloji hamlesini hayata geçirmek, toplumsal dip dalgayı, toplumsal seferberlikle tüm toplumumuzla birlikte bu festivalle ilk adım olarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz\" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL\'A 750\'YE YAKIN GİRİŞİMCİ GELECEK

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, ise \"Bu festival teknoloji üretenler ile yatırımcıların buluşma noktası olacak. Bu festival ile birlikte büyük bir ekonomi oluşacak. Girişimci zirvesi ile TEKNOFEST ayrı bir özelliğe sahip çünkü dünyanın her yerinden gelecek 750 kadar girişimci İstanbul\'da ve Türkiye\'deki yatırım imkanlarını ve teknolojinin hangi yönde ilerlediğini, dünyadaki diğer teknoloji üreten ülkelerle rekabetini görüp gelecekten emin olarak yatırım yapmayı düşünecekler\" dedi.

Uysal, \"TEKNOFEST, İstanbul\'un marka değerine değer katacak. Gençlerimizin enerjisini İstanbul\'un ve Türkiye\'nin birikimine dahil edecek. Bugün festivalde yarışacak gençler, önümüzdeki yıllarda teknoloji üreten şirketlerin sahipleri veya kamu yöneticileri olarak ülkemizin gelişimini yönlendirecekler. Bu bağlamda bu festival hem ekonomik, hem teknolojik, hem zihinsel hem de psikolojik olarak yeni atılımların ateşini fişekleyecek\" diye konuştu. TEKNOFEST\'in tanıtım toplantısı, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-TEKNOFEST\'in tanıtım toplantısından detaylar

-T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar\'ın konuşması

-Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır\'ın konuşması

-İBB Başkanı Mevlüt Uysal\'ın konuşması

-Toplu fotoğraf çekiminden detaylar

12.09.2018 - 14.00 Haber Kodu : 180912093

==============

2- SELÇUK BAYRAKTAR: DÜNYADA SES GETİRECEK HAVACILIK GÖSTERİLERİNE ŞAHİT OLACAĞIZ



* T3 Vakfı Başkanı Selçuk Bayraktar,

\"TEKNOFEST\'te dünyada ses getirecek havacılık gösterilerine şahit olacağız\"



Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-İdris TİFTİKCİ-İbrahim MAŞE / İSTANBUL, (DHA) İstanbul\'da 20-23 Eylül tarihleri arasında yeni havalimanı yerleşkesinde düzenlenecek TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali\'nin tanıtım toplantısı Yeşilköy Havacılık Müzesi\'nde yapıldı. Toplantıda konuşan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Başkanı Selçuk Bayraktar, \"TEKNOFEST\'te dünyada ses getirecek havacılık gösterilerine şahit olacağız. Dünyada ilk defa yapılan sürpriz bir yarış var. Bütün dünyada yankı bulacaktır. 20 Eylül Perşembe günü onu göreceğiz\" dedi.

Demirören Medya\'nın da sponsorları arasında yer aldığı, \"Ayakları Yere Basmayan İlk Festival\" sloganıyla düzenlenen; jet uçak gösterileri, paraşüt atlayışları, planör, helikopter ve akrobasi gösterileri, simülasyon uygulamaları, takım oyunları, planetaryum, rüzgar tüneli, hava araçları sergisi, konserler ve çeşitli yarışmaların gerçekleşeceği TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için geri sayım başladı.



\"ÇEKİLİŞİ KAZANANLAR UÇMA İMKANI BULACAK\"

T3 Vakfı Başkanı Selçuk Bayraktar, Demirören Haber Ajansı\'nın sorularını yanıtladı.

Selçuk Bayraktar, \"TEKNOFEST\'te dünyada ses getirecek havacılık gösterilerine şahit olacağız. Dünyada ilk defa yapılan sürpriz bir yarış var. Bütün dünyada yankı bulacaktır. 20 Eylül Perşembe günü onu göreceğiz\" dedi. Bayraktar, \"7\'den 70\'e en genç kardeşimizden en yaşlısına, ilgi alanlarına yönelik farklı farklı etkinlikler olacak. Uçurtma şöleni olacak. Uçurtma atölyesi olacak.Maket uçak yapma atölyesi, sivil, sportif uçaklarla çekilişleri kazanan vatandaşlarımız, ufak \'ultralight\' denilen uçaklarla uçma imkanı bulacaklar\" diye konuştu.



750\'DEN FAZLA GİRİŞİMCİ GELECEK

Katılımcı profiline değinen Bayraktar, \"TEKNOFEST, geleceğin teknoloji alanlarında yarışan uluslararası yarışmaları barındırıyor. Özellikle beyaz şapkalı hacker yarışmasına dünyadan rekor düzeyde ilgi oldu. Dünyanın en iyi hackerleri yarışıyor. 14 farklı yarışma kategorisinde ülkemizde rekor düzeyde başvuru oldu. Seçtiğimiz konu başlıkları 10 sene sonrasına bugünden gençlerimizi hazırlamak maksatlı. Bu gençler hayal edip, araştırıp, ürettikleri ürünleri girişim aşamasına gelme noktasında \'take off\' girişim zirvesi var. Dünyanın her tarafından hem yatırımcılar hem de 750\'den fazla girişimci gelip burada projelerini sunacaklar\" ifadelerini kullandı.



ATAK HELİKOPTERİ GÖSTERİ YAPACAK

Etkinliğin detaylarını paylaşan Bayraktar, \"Göz bebeğimiz Türk Yıldızları ve Solo Türk her gün gösteri yapacaklar. Perşembe ve Cuma günü birer defa, cumartesi ve pazar günde 2\'şer defa olmak üzere gösteri yapacaklar. Oradan kalkıp indiklerinden kalkış ve iniş seremonileri de ayrı bir şölen gibi izlenebilecek .Milli gururumuz ATAK helikopterimiz de orada gösteri yapacak. Helikopterlerle alakalı sürpriz gösteriler olacak. Balon, uçurtma gösterileri, paraşüt atlayışları, dikey rüzgar tüneliyle paraşüt atlayışını deneyimleme, 7\'den 70\'e her türlü havacılığın ve uzayın her alanını sevdirecek, buna tutkuyla bağlanmasını sağlayacak, özellikle gençlerimizin etkinlik bulunacak TEKNOFEST\'te. Hepinizi 20-23 Eylül\'de aile boyu değil, sülale boyu inşallah TEKNOFEST\'e bekliyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Bayraktar\'ın açıklamaları

-Detaylar

===================================

3- 3. HAVALİMANININ HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

Haber: İstanbul DHA

29 Ekim\'de açılması planlanan 3\'üncü havalimanındaki son durum havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Havalimanının son halinin havadan görüntüleri

-İçinden görüntüler

12.09.2018 - 14.56 Haber Kodu : 180912121

==============

(yeniden)

4- 17 YILDIR SÜREN ADNAN OKTAR GRUBUNA YÖNELİK İŞKENCE DAVASI

Haber: Serpil KIRKESER - Şengüler YEŞİL / İSTANBUL DHA

Adnan Oktar grubuna yönelik 1999 yılında yapılan operasyonda gözaltına alınanlara işkence yaptıkları iddia edilen aralarında dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan\'ın da aralarında bulunduğu 11 sanığın 17 yıldır yargılandığı davada mütalaa verildi. Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Adil Serdar Saçan\'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın \"İşkence\" suçundan zaman aşımı süresi dolduğu gerekçesiyle davanın düşürülmesini talep etti. Mütalaada bir sanığın ise \"Yalan tanıklık\" suçundan 4 yıla kadar hapsi istendi.

ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

İstanbul Adalet Sarayı\'nda bulunan 7. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Sanıklardan Adil Serdar Saçan\'ı ise avukatı Serkan Saçan temsil etti. Mahkeme Başkanı Maksut Karakulak, Tarkan Yavaş\'ın da aralarında bulunduğu 4 şikayetçinin reddi hakim talebinin bir üst mahkeme olan İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce reddedildiğini açıkladı. Mahkeme Başkanı Karakulak, şikayetçi B.A.\'nın şikayetinden vazgeçtiğine ilişkin mahkemeye dilekçe sunduğunu belirtti. Mahkemeye sunulan dilekçede, Adnan Oktar grubundan 2014 yılında ayrıldığını belirten B.A.\'nın, baskı gördüğü için bugüne kadar konuşmadığı, gruba yapılan son operasyonla birlikte konuşma kararı aldığı belirtildi. B.A., Adnan Oktar grubuyla birlikte örgütsel saiklerle hareket ettiği için şikayetçi olduğunu kabul ettiğini bu nedenle de şikayetinden vazgeçtiği ifade edildi.

\"ZAMANAŞIMINDAN\" DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİ TALEP EDİLDİ

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Türker Volkan, sanıklardan Ahmet Erdoğan, Metin Rakipoğlu, Semir Günaydın, Vedat Mercan, Serdal Akça, Adil Serdar Saçan, Osman Köprü, Ahmet Erdoğan, Bülent Kurt ve Selahattin Kıraç\'ın üzerlerine atılı \"işkence\" suçundan açılan davanın zamanaşımı süresinin dolduğundan davanın düşürülmesini talep etti.

ADİL SERDAR SAÇAN HAKKINDA KESİN İNANDIRICI DELİL BULUNMADIĞINDAN BERAATİ İSTENDİ

Sanık Adil Serdar Saçan\'ın üzerine atılı \"Resmi belgede sahtecilik\" , \"İftira\" ve \"Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme\" suçlarından her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından ayrı ayrı beraatına karar verilmesi talep edilen mütalaada, sanık Özer Altunyuva hakkında \"Yalan tanıklık\" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar cezalandırılması istendi. Mahkeme heyeti, sanık Özer Altunyuva\'ya mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre vererek duruşmayı erteledi.

DAVA 17 YILDIR DEVAM EDİYOR

Adnan Oktar grubuna, 1999 yılında da operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan ve aralarında Adnan Oktar yapılanmasının ikinci adamı olduğu belirtilen Tarkan Yavaş\'ın da olduğu 27 kişi, operasyonu gerçekleştiren dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan\'ın da aralarında bulunduğu 8 emniyet görevlisinin kendilerine işkence yaptıkları iddiasıyla şikayetçi oldu. Sanıklar hakkında dava açıldı. 2016\'da verilen mütalaada davanın zaman aşımı nedeniyle düşürülmesi talep edilmişti.

Görüntü Dökümü: (ARŞİV)

-Adnan Oktar

12.09.2018 - 13.42 Haber Kodu : 180912086_

==============

5- TAKSİM\'DE 12 EYLÜL PROTESTOSU

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHA

Taksim Kazancı yokuşunda toplanan bir grup, 12 Eylül 1980 askeri darbesini protesto etti.

Taksim Kazancı yokuşunda 78\'liler girişimi öncülüğünde toplanan aralarında dernek ve sivil toplum örgütü üyelerinin de bulunduğu bir grup \"Darbeciliğe karşı demokrasi için mücadele\", \"12 Eylül darbesini unutmayacağız, unutturmayacağız\" yazılı pankart ve dövizler açtı.

78\'liler girişimi sözcüsü Yunus Bircan, grup adına açıklama yaptı. Bircan, \"1970\'li yılların özgürlükçü, eşitlikçi, hakkını ve hukukunu arayan toplumsal özgürlük ruhunu tasfiye etmeye yönelik ağır insan ihlallerinin mimarı olan 12 Eylülcüler, yaşadığımız coğrafyanın vicdanı olan solu ve özgürlükçü düşünceyi ülkenin gündeminden bilmeye çalıştılar. Toplumun öz güvenini bir şeylerin değişebileceğine daire inancını, inisiyatifini ve kişiliğini zedelediler. Türkiye\'yi Ortadoğu\'da ABD emperyalizminin ve İsrail\'in çıkar bekçisi yaptılar. Esasen tüm bu uygulamalar Türkiye toplumunun aydınlık geleceğinin önünü kesme çabasıydı\" dedi. Basın açıklamasının ardından grup dağıldı.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Toplanan gruptan görüntü

-Grubun taşıdığı döviz ve pankartlar

-Basın açıklaması

-Genel ve detaylar

12.09.2018 - 13.41 Haber Kodu : 180912087_

===================

6- İHD\'DEN 12 EYLÜL PROTESTOSU



Haber-Kamera: Erhan TEKTEN-İSTANBUL DHA

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi 12 Eylül 1980 askeri darbesini protesto etti. TRT İstanbul Radyo Binası önünde saat 12.30\'da toplanan grup pankart açtı. Herhangi bir slogan atmayan grup adına yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi; Biz hükumetin Anayasayı uluslar arası sözleşmeleri çiğnemesinden vazgeçmesini umuyoruz. Bu noktada AK Parti iktidarına 12 Eylüllere ve darbelere karşı olduğunu kanıtla çağrısında bulunuyoruz. Bunu kanıtlamanın yolu darbeleri önlemek için yapılması gereken bellidir; darbe kurumlarını kapatmak, darbecileri ve bu vesile ile işlenen her tür suçu cezalandırmak, hak ve özgürlükleri genişletmek, baskıdan kurtarmak, demokratikleşme yanında barışı sağlamak ve kurumsallaştırmak. Eğer darbelere karşıysa iktidarı bunun gereğini yapmaya çağırıyoruz\". Grup açıklamanın ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Grubun toplanması

-Pankarttan detaylar

-Basın açıklaması

-Grubun dağılması

-Genel ve detaylar

12.09.2018 - 14.57 Haber Kodu : 180912122

===========

7- BABASINI MİRASI İÇİN ÖLDÜRMEYE ÇALIŞMIŞ..

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL - DHA

İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, babası Osman Kurdaş\'a yolladığı bombalı paket ile babası ve iki kişinin yaralanmasına neden olan Alican Kurdaş\'a verdiği 35 yıl hapis cezasına ilişkin gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçeli kararda sanık Alican Kurdaş\'ın babasının verdiği parayı yeterli bulmadığı bu durumu babasına anlatarak bazı taleplerde bulunduğu, babasının da bu talepleri kabul etmediği belirtildi. Kararda Kurdaş\'ın \"Miras yolu ile elde edeceği ekonomik değeri elde edebilmek için babasını öldürmeye karar verdiği\" belirtildi.

Sanığın bu nedenle hazırladığı bomba düzeneğini kendi imkanları ile evde yaptığı kaydedilen gerekçeli kararda, bombayı taksici ile yollamaya çalıştığı ancak taksicinin kabul etmemesi ile kendisinin götürdüğü, tanınmamak için kask taktığı, babasına gelen bir hediyeymiş gibi teslim edilmek üzere görevlilere verdiği, görevlilerin de paketi incelemeden sekreter Sevgi Özcan\'a verdiği, Özcan\'ın da Osman Kurdaş\'a ilettiği belirtildi.

KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRİP ŞİRKETE GERİ GELİNCE PATLAMA MEYDANA GELDİ

Gerekçeli kararda, sanığın olaydan sonra evine gidip kıyafetlerini değiştirerek geri döndüğü, güvenlikle konuştuğu sırada da patlamanın meydana geldiği, amacının patlamayı görmek ve üzerindeki şüpheleri azaltmak olduğu savunuldu.

\'MİRASINI ELDE ETMEK AMACIYLA ÖLDÜRME PLANI YAPTIĞI...\'

Tesadüfen orada bulunan iki kişinin de hayati tehlike geçirmeyecek şekilde yaralandığı kaydedilen gerekçeli kararda, pişman olan sanık hakkında suçun ağırlığı gerekçe gösterilerek sanığın aldığı cezada indirim uygulanmadığı belirtildi.

Mahkeme yukarıdaki açıklanan gerekçelerle sanık Alican Kurdaş\'ı, babasına karşı eyleminden dolayı \"Tasarlayarak babası Osman Kurdaş\'ı öldürmeye teşebbüs\", Sevgi Özcan ve Şahnur Ağaik\'e karşı eyleminden dolayı iki kez \"Kasten yaralama\", \"Korku ve panik yaratacak şekilde patlayıcı madde kullanmak\", suçlarından toplam 35 yıl hapis ve 12 bin lira para cezasına çarptırdı.

Görüntü Dökümü:

-Olayla ilgili arşiv görüntü

12.09.2018 - 14.48 Haber Kodu : 180912118

=========================

8- METEOROLOJİDEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

İstanbul DHA

Meteoroloji, perşembe ve cuma günü kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, \"Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde devam eden yağışların hafta sonuna kadar etkisini arttırarak aralıklarla devam etmesi beklenmektedir. Yarın Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu\'nun kuzeybatısı ile Batı Akdeniz\' in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Cuma günü Marmara\'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz\'in iç kesimleri, İç Anadolu\'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu\'nun kuzeyi ile Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ ve Çanakkale\'nin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor\" denildi.

Yağışların perşembe günü Marmara\'nın doğusu, Çanakkale\'nin iç ve Balıkesir\'in kuzey kesimlerinde, Cuma günü ise Marmara\'nın doğusu ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiği kaydedildi.

İSTANBUL\'DA DURUM

İstanbul\' da bugün akşam saatlerinde ara verecek yağışların, perşembe günü öğle saatlerinde tekrar başlaması ve akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek Cuma günü öğleden sonraki saatlere kadar aralıklı olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam etmesi beklendiği belirtildi.

Hava sıcaklığının ise yarın iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, cuma günü iç kesimlerde, cumartesi günü ise doğu bölgelerde 3 ila 6 derece azalacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edildiği kaydedildi.

===============