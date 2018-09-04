DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- YENİ HAVALİMANI YOLCU TAŞIMA İHALESİ: KDV DAHİL 475 MİLYON 488 BİN TL

Haber: Gökhan ARTAN - İSTANBUL DHA

İstanbul Yeni Havalimanı yolcu taşıma ihalesini Altur - Havaş - Free Turizm konsorsiyumu KDV dahil 475 milyon 488 bin TL bedelle kazandı.

İlk etabı 29 Ekim\'de açılacak İstanbul Yeni Havalimanı\'na 150 otobüsle 18 hat üzerinden yapılacak seferleri hangi işletmenin alacağıyla ilgili bugün düzenlenen ihaleye, birisi üçlü konsorsiyum üç teklif verildi.

İhaleye, Altur Turizm, Havaş ve Free Turizm konsorsiyum olarak teklif verirken, Platform Turizm ve Sarılar Turizm de ayrı ayrı teklif verdiler. İhale Komisyonu Sarılar Turizm\'in teklifini geçersiz saydı. İhaleye davet edilen firmalardan Turex Turizm\'in Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Celal Kalkan, maliyetleri çok yüksek buldukları için teklif vermediklerini söyledi. İhaleye davetli katılan İstanbul Halk Ulaşım da teklif vermedi.

Görüntü Dökümü:

-İhaleye katılanlar

-Detaylar

04.09.2018 - 14.59 Haber Kodu : 180904091

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(ek görüntülerle geniş haber)

2-MİZAH DERGİSİ SAHİBİ ÇAĞIN TÜRKER\'İN ÖLDÜRÜLMESİ: TÜRKER VE SALDIRGAN AYNI KAREDE

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA

İstanbul\'da mizah dergisi sahibi Çağın Türker\'in yumruklu saldırıya uğrayarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Yusuf Ş. adliyeye sevk edildi. Polis soruşturması sonucu şüphelinin gece boyunca Çağın Türker\'le aynı masada oturup sohbet ettiği belirlendi. Çağın Türker\'in yediği yumruğun ardından bilincini kaybettiği ve kaldırıldığı hastanede ertesi gün beyin travması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Şüphelinin olay yerinden ayrıldıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte başka bir mekanda sabaha kadar eğlendiği tespit edildi. Yusf Ş\'nin Çağın Türker\'in peşinden koştuğu yumruk attıktan sonra geri döndüğü anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

OLAYIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Karaköy\'de geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen olayın detayları polis soruşturması sonucu netleşti. Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturma sonucu olay şöyle gelişti; Çağın Türker, yanındaki kız arkadaşı D.E. ile birlikte Karaköy, Fermeneciler Caddesi üzerine bir balık restoranına yemeğe gitti. Çağın Türker bir süre sonra yan masalarında oturan şüpheli Yusuf Ş. ve arkadaşlarıyla uzaktan sohbet etmeye başladı. Sohbetin ilerlemesinin ardından Çağın Türker ve kız arkadaşı Yusuf Ş. ile arkadaşlarının bulunduğu masaya geçti.

ARGON KONUŞUP KÜFÜR ETMİŞ

Poliste ifade veren görgü tanıklarına göre yaklaşık 1 saat süren sohbet sırasında, argo konuşan ve küfür eden Çağın Türker\'i masada bulunanlar zaman zaman müdahale ederek uyardı. Bir süre sonra Çağın Türker ve kız arkadaşı masada bulunanlarla vedalaştıktan sonra lokantadan ayrıldı.

BİR KEZDE MASADA UNUTTUĞU TELEFON YÜZÜNDEN TARTIŞMIŞLAR

Ancak aradan yarım saat geçmeden Çağın Türker geri dönerek masada telefonunu unuttuğunu söyledi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre \"Masada telefon unutuyoruz. Bir aramıyorsunuz bile. Ayrıca telefon kapanmış\" diye çıkışınca grupla Çağın Türker arasında tartışma yaşandı.

\"SADECE BİR YUMRUK ATTIM\"

Cinayet Büro Amirliğinde polise ifade veren şüpheli Yusuf Ş. \"Gece boyunca bize katıldı. Ancak küfürlü konuşup zaman zaman da bize küfür ediyordu. Onu defalarca ikaz ettik. Son olarak telefonunu masada unutup geri döndüğünde bizi suçladı. Bize yine küfür etti. Halbuki halen masada duran telefonun farkında bile değildik. Dışarı çıktığımızda alkolünde etkisiyle sallanarak önümüzde yürüdüğünü görünce bir anda kendimi kaybettim. Gidip sadece bir yumruk vurdum. Sonra oradan ayrıldım.\" dedi.

\"ONUN ÖLDÜĞÜNÜ POLİSLERLERDEN ÖĞRENDİM. PİŞMANIM\"

Yumruk attığı kişinin zarar görmediğini sandığını söyleyen Yusuf Ş. \"Bir yumrukla kimseye bir şey olmayacağını düşündüğüm için arkadaşlarıma katılıp sabaha kadar eğlendik. Ancak ertesi gün polisler geldiğinde onun öldüğünü öğrendim ve çok üzüldüm. Yaptığıma çok pişmanım\" dedi.Gayrettepe\'de bulunan Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

TÜRKER VE SALDIRGAN KAMERADA

Güvenlik kamerası görüntülerinde Türker ve arkadaşı cadde üzerinde yürüyor. Bu sırada Yusuf Ş. peşlerinden koşarak gidiyor. Yusuf Ş. bir süre sonra tekrar dönüyor.



Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

GÜVENLİK KAMERASI

-Türker\'in yürümesi

-Yusuf Ş\'nin koşması

-Geri dönmesi

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

- Emniyetten çıkış

04.09.2018 - 12,59 Haber Kodu : 180904066_

04.09.2018 - 15.36 Haber Kodu : 180904107_

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3-KUŞTEPE\'DE HELİKOPTER DESTEKLİ ASAYİŞ DENETİMİ



Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL DHA

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Kuştepe\'de belirlenen 7 adres ile tüm cadde ve sokaklarda genel asayiş denetimi yapıldı.

Şişli Kuştepe mahallesinde tüm sokaklar ve yollar tutulduktan sonra daha önceden belirlenen 7 adrese operasyon yapıldı. Özel Hareket polisleri eşliğinde belirlenen adreslere giren ekipler arama yaptı. \'ETA\' adlı polis köpeği de aramalara katıldı. Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve Motorize Polis ekiplerinin de katıldığı operasyonda polis helikopteri de havadan denetim yaptı.



Görüntü Dökümü:

Mahalleye giren polisler

Özel Harekat polislerinden görüntü

Evlerde yapılan aramalar

Polis köpeği ile uyuşturucu araması yapılması

Polis helikopterinden görüntü

Genel ve detaylar





04.09.2018 - 16,36 Haber Kodu : 180904131_



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4- \"PEMBE AYICIKLI\" BUSE YAKALANDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde arkasına koyduğu pembe ayıyla motosikletin ön tekerleğini havaya kaldırarak giden Buse G. polis tarafından yakalandı.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete geçer Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede şüphelinin kimliğini tespit etti. 24 yaşındaki Buse G. olduğu tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Gayrettepe\'de bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne getirilen Buse G.\'ye tehlikeli araç kullanmak suçundan 235 lira para cezası kesildi. Şüpheli daha sonra adli işlem yapılması için Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

\"PİŞMAN DEĞİLİM \"DEDİ

Sosyal medya hesabındaki görüntülerin eski olduğunu söyleyen Buse G. yaptığına pişman olmadığını söyleyerek \"Ben bu hareketleri yaptığımda yol tamamen boştu. Bir kereye mahsus bir şeydi. Kimsenin canını tehlikeye atmadım.\" dedi.

Görüntü Dökümü

-Emniyetten çıkışı

-Açıklama yapması

-Tek teker üzerinde gitmesi (arşiv)



04.09.2018 - 16.15 Haber Kodu : 180904128

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5- TÜRSAB BAŞKANI BAĞLIKAYA\'DAN BELEDİYE VE OKULLARIN TUR YAPMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

BAĞLIKAYA: \"BELEDİYELER OKULLAR, HERKES TUR YAPIYOR. BUNLAR DOĞRU İŞLER DEĞİL\"



*TÜRSAB VE TUREB\'TEN ÖNEMLİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ... \'KAÇAK REHBER VE ACENTA\'LARA KARŞI BİRLİKTE MÜCADELE EDECEKLER\"

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, belediyelerin ve okulların seyahat turları düzenlemesini doğru bulmadığını belirterek, ilgili yasada bir boşluk olduğunu söyledi. Bağlıkaya, \"1618 sayılı yasa diyor ki, \'ticari bir faaliyet\' olarak turun yapılması yasaklanmış. Belediyeler de \'ticari bir faaliyet yapmıyoruz, bedava yapıyoruz\' diyorlar. Dolayısıyla bizim yasal düzenlememizde ticari olsa da olmasa da turun ve transferin seyahat acentası hizmeti olarak düzenlenmesi gerekiyor. Yasal bir boşluk var orada. Belediyelerimiz veya okullar, diğer başka kurumlar bu yasal boşluktan yararlanarak bu işleri yapıyorlar. Mümkün olduğu kadar kısa bir sürede yasa çalışmasına başladık bakanlığımızla. Yeni yasa, inşallah önümüzdeki senenin ilk aylarında bitirmiş olacağız. Buralardaki boşluklara kapatmaya çalışıyoruz. Belediyeler tabiki resmi kurumlar ve tur yapabilirler ama rehber almak zorundalar, seyahat acentası kullanmak zorundalar\" diye konuştu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile Turist Rehberleri Birliği (TUREB), kaçak acentacılık ve rehberlik faaliyetlerinin önlenmesi, turizmde sunulan hizmet kalitesinin üst seviyelere çekilmesi gibi konuları içeren birçok alanda önemli bir iş birliğine gitti. İki meslek örgütü arasında kurulan imzalanan protokolle hayata geçirilen \'dijital platform\' sayesinde iş arayan rehberler ile seyahat acentaları birbirlerine kolay bir şekilde ulaşım sağlayacak. İmza töreninde konuşan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, \"Turizm sektörünün gelişmesi, kurumlarımızın günün koşullarına uygun hale gelmesi, denetimler konusunda dijital altyapının oluşturulması ve sosyal sorumluluk alanında ortak projeler geliştirilmesi hususlarında birlikte çalışacağız\" dedi.

Harbiye\'deki Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı\'nda gerçekleşen imza törenine TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, TUREB Başkanı Ahmet Zeki Apalı\'nın yanı sıra birlik yönetim kurulu üyeleri katıldı. İmza töreni öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Firuz Bağlıkaya, turizmde sürdürülebilir çalışmaların yapılabilmesi için altyapı çalışmalarına önem verdiklerini ve bu doğrultuda Türkiye\'ye gelen turistlerin doğru, eksiksik ve sorunsuz bir hizmet alabilmesi için her iki meslek birliği arasında önemli bir iş birliğini başlattıklarını açıkladı.

\"KAÇAK ACENTACILIK VE REHBERLİĞE KARŞI ÖNEMLİ DENETİM ÇALIŞMASI BAŞLATACAĞIZ\"

TÜRSAB ve TUREB\'in daha sıkı ve yakın bir şekilde çalışacağını aktaran Bağlıkaya, iki meslek birliği olarak da ülke genelinde kaçak acentacılık ve rehberliğe karşı önemli bir denetim çalışmasını başlatacaklarını, hizmet kalitesinin en üst seviyeye çekilmesi için de çalışacaklarının mesajını verdi. İmzalanan protokolün detaylarıyla ilgili bilgi veren Bağlıkaya, \"Rehberlerin ve acentaların birbirlerine kolay ulaşımını sağlayacak ortak bir yazılım programı hazırlayacağız. Aynı zamanda yabancı turistlerden ülkemizle ilgili düşüncelerinin ve tatil deneyimlerinin yer aldığı tanıtım videolarını ve bildirimlerini alıp sosyal medyada yayınlayacağız. Bu iş birliği vesilesiyle ülkemizin doğal güzelliklerinin korunmasına katkı sağlamanın yanı sıra tanıtım ve pazarlama çalışmalarına da destek sunacağız. Böylece Kültür ve Turizm Bakanlığı üzerindeki yükün, üzerimize düşen kısmını sektör olarak paylaşmış olacağız. Turizm sektörünün önde gelen iki kurumu olarak, turizm sektörünün gelişmesi, kurumlarımızın günün koşullarına uygun hale gelmesi, denetimler konusunda dijital altyapının oluşturulması ve sosyal sorumluluk alanında ortak projeler geliştirilmesi hususlarında birlikte çalışacağız\" dedi.

\"REHBERLERİ VE ACENTALARI BULUŞTURACAK BİR PLATFORM OLACAK\"

Firuz Bağlıkaya, rehberlik eğitimi alan öğrencilerin üye acentalarda zorunlu staj ve iş imkanı bulmasını sağlayacaklarını da bildirdi. Bağlıkaya, \"Bu protokolün Türk turizmindeki gelişimi desteklemesini, ülkemizin uluslararası alandaki başarılarını daha da yukarı çekmeye vesile olmasını temenni ediyorum. Bir rehberin acenta, acentanın da rehber aradığı süreçleri yaşadık. Bununla ilgili dijital bir platform oluşturduk ve pazartesiden itibaren devreye girecek olan bu platformla karşılıklı verilerin paylaşıldığı iş arayan veya tur arayan rehberin kendi adını yazdıracağı aynı zamanda acentanın da hangi konuda nereye rehber arıyorsa yazabileceği ve tarafları buluşturacak bir platform olacak\" diye konuştu.

TUREB BAŞKANI APALI: BU İŞBİRLİĞİ NEREDE EKSİK ALAN VARSA ONU TAMAMLAMAK ADINA ÖNEMLİ OLACAK.

TUREB Başkanı Ahmet Zeki Apalı ise konuşmasında sahada yaşanan sorunları bildiklerini ve bu sorunların sağlıklı çözümü adına protokolü çok önemsediklerinin altını çizdi.

\"Turist rehberlerinin ülkenin tanıtımında daha etkin bir rol almaları gerektiğini düşündüklerini kaydeden Apalı şunları söyledi:

Turlarda misafirlerle birebir temas halinde olan onların memnuniyetlerini veya memnuniyetsizliklerini gözlemleyen kişiler rehberlerdir. Ülkenin tanıtımının ve turizmdeki gelişiminin sürdürülebilir olması için gruplarda olumlu intibaya sahip olan turistlerin görüntülerini kendilerinden izin alarak bunların iç ve dış tanıtım organizasyonlarında kullanılmasını düşündük. Bu şekilde birebir Türkiye\'ye gelip, gezen insanların ağzından bir tanıtım olacak. Bu işbirliği nerede eksik alan varsa onu tamamlamak gidermek adına önemli olacak.\"

Konuşmaların ardından hazırlanan protokolü imzalayan her iki başkan daha sonra basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Bir soru üzerine hayata geçirilen platformdan 7 bin 500 acentanın ve 11 bin belgeli turist rehberinin yararlanabileceği açıklandı. 11 bin turist rehberi arasında \'eylemli\' ve \'eylemsiz\' diye ayrılan iki grup rehber olduğunu belirten Ahmet Zeki Apalı, \"Her yıl sonunda rehber bir sonraki yıl çalışmayı düşünüyorsa \'eylemli rehber\' olur. Bizim 7 bin 500 civarında eylemli rehberimiz var. Dolayısıyla da 7 bin 500 kişi sistemden yararlanma hakkında sahip olacak. Çünkü çalışma hakkı onlarda. 3 bin 500 \'eylemsiz rehber\' ise iş bulma umudu olmadığı için bize kart başvurusunda bile bulunmuyor. Bu platform bu arkadaşları iş imkanı sağlayacak\" ifadelerini kullandı.

KAÇAK ACENTA VE REHBERLERLE MÜCADELE

Sistemin kaçak rehber ve kaçak acentaları engelleyip engelleyemeyeceğine ilişkin bir soruya ise Firuz Bağlıkaya, \"Bizim ortak denetim yapma yetkimiz var. Önümüzdeki dönemde ortak denetimleri sıklaştıracağız. Bizim için \'kaçak acenta\' ne ise \'kaçak rehber\' odur. Aramızda seyahat acentası olup rehberlik, rehber olup acentacılık yapmaya çalışanlar var. Sıkı bir çalışmayla bunları tespit etmek ve meslekten men etme imkanımız var. Geçen sene yaşanan iki büyük kazada acentalar kaçaktı, rehberleri de zaten yoktu. Yeni dönemde bunları yasal düzenlemelerle iyice daraltacağız\" şeklinde yanıt verdi. Bağlıkaya, TÜRSAB\'ın kendi yaptığı denetimlerde 100\'ün üstünde \'acenta belge iptali\' talebiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı\'na başvuru yaptıklarını da bildirdi.

\"OKULLARIN VE BELEDİYELERİN SEYAHAT TURLARI YAPMASINI DOĞRU BULMUYORUM\"

Okulların ve belediyelerin seyahat turları yapmasının eleştiren Başkan Bağlıkaya, bunun çok masum görüntüğünü ancak doğru bulmadığını belirterek, uygun nitelikte olmayan insanların bu işleri yapmaya başladığını söyledi. Bağlıkaya şunları söyledi:

\"1618 sayılı yasa diyor ki, \'ticari bir faaliyet\' olarak turun yapılması yasaklanmış. Belediyeler de \'ticari bir faaliyet yapmıyoruz\' diyorlar, \'bedava yapıyoruz\' diyorlar. Dolayısıyla bizim yasal düzenlememizde ticari olsa da olmasa da turun ve transferin seyahat acentası hizmeti olarak düzenlenmesi gerekiyor. Yasal bir boşluk var orada. Belediyelerimiz veya okullar, diğer başka kurumlar, bu yasal boşluktan yararlanarak bu işleri yapıyorlar. Mümkün olduğu kadar kısa bir sürede yasa çalışmasına başladık bakanlığımızla. Yeni yasa inşallah önümüzdeki senenin ilk aylarında bitirmiş olacağız. Buralardaki boşlukları kapatmaya çalışıyoruz. Belediyeler tabiki resmi kurumlar ve tur yapabilirler ama rehber almak zorundalar, seyahat acentası kullanmak zorundalar. Yasalara uyarak bunu yapmaları gerekiyor.\"

Görüntü Dökümü

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-Basın toplantısı

-Firuz Bağlıkaya\'nın konuşması

-Ahmet Zeki Apalı\'nın açıklamaları

-İki başkanın protokolü imzalaması

-Basın mensuplarının soruları

-Bağlıkaya ve Apalı\'nın yanıtları

-Firuz Bağlıkaya\'nın okul ve belediye turlarıyla ilgili açıklamaları

-Genel ve detaylar

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6- KAMERADAKİ \"MAKASÇI\" YAKALANDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

Otomobillerin arasından \"makas\" atarak geçerken çektiği görüntüleri sosyal medya üzerinde paylaşan Çağatay Ç.(20) polis tarafından yakalandı. 235 lira para cezası kesilen Çağatay Ç., serbest bırakıldı.

osyal medya üzerinden yayınlanan drift ve makas görüntüleri üzerine polis çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen polis sürücünün Çağatay Ç., olduğunu belirledi. Gayrettepe\'de bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Sivil Trafik ekipleri tarafından gözaltına alınan Çağatay Ç.\'ye tehlikeli araç kullanmak suçundan 235 lira para ceza kesildi.

HAKKINDA ÇIKAN HABERLERİDE PAYLAŞIP ALTINA \"NEDEN BİZ\" DİYE YAZDI

Öte yandan hakkında medyada çıkan haberleri de sosyal medya hesabında paylaşan Çağatay Ç. paylaşımlarının altına \"2 gün üst üste günde 3 defa her kanalda yayınlamadan sıkılmadınız. Herhalde yapacak başka bir haber bulamadınız. Şu ana o kadar dışarıda suçlu, katil, çocuk tacizcisi, çocuk katili varken o kadar suçlu varken neden biz.\" diye yazdı

Trafik Denetleme şube müdürlüğü tarafından işlemleri tamamlanan şüpheli hakkında adli kovuşturma yapılması için Etiler Polis Merkezi\'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

-Makas atma görüntüsü

-Emniyetten çıkışı

-Detaylar

04.09.2018 - 15.45 Haber Kodu : 180904113