DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

- ASTEĞMEN AYDOĞAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - İbrahim MAŞE / İstanbul DHA

Siirt\'te, serinlemek için Botan çayına giren ve boğularak hayatını kaybeden Hacı Bayram Aydoğan Selimiye Camii\'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Aydoğan\'ın babası Ali İhsan Aydoğan, annesi Kiraz Aydoğan ve eşi Betül Aydoğan ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Taziyeleri Aydoğan\'ın annesi ve babası kabul etti. Cenaze namazının öncesinde Aydoğan\'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun başına gelen eşi ve annesi uzun süre gözyaşı döktü. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Aydoğan için askeri tören düzenlendi. Aydoğan\'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı\'na defnedildi.

Arkadaşlarıyla dün Botan Çayı\'na giren ve bir süre sonra gözden kaybolan Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığında görevli Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan\'ın (27) cesedi gece saatlerinde suya girdiği yerin 200 metre yakınında bulunmuştu.

- İSTANBULULAR BAYRAMIN SON GÜNÜNDE SAHİLLERİ VE TURİSTİK MEKANLARI DOLDURDU...

Haber-Kamera: Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İstanbul, DHA

Kurban Bayramı\'nın son gününde İstanbullar sahilleri ve turistik mekanları doldurdu. Bazı vatandaşlar piknik yaparken; kimisi bisiklete bindi, kimisi denize girdi.

Zeytinburnu\'na giden vatandaşlar denize girmekten çok piknik yapmayı tercih etti. Aileleriyle arkadaşlarıyla Zeytinburnu sahilini dolduran vatandaşlar, mangal yakıp piknik yaptı. Genç kızlar basketbol oynadı. Sultanahmet Meydanı\'nda da pek çok vatandaş Sultanahmet Camii ve Ayasofya etrafındaki yeşil ve ağaçlık alanlarda yerlere uzandı. Turistlerin de bulunduğu bölgede vatandaşlar, tarihi alanda fotoğraf çektirdi. Bebek\'te de özellikle çocuklar denize girerek eğlendi. Vatandaşlar Bebek Parkı\'ndaki ağaç altlarına uzanarak serinledi.

- ŞEHİT POLİS AİLELERİNE VE GAZİLERE BAYRAM ZİYARETİ

İstanbul DHA

İstanbul polisi kurban bayramında şehit polislerin ailelerini ve gazileri unutmadı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan\'ın talimatıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri aileleri ziyaret ederek kurban eti dağıttı. Ziyaretler kapsamında ailelere 1 ton kurban eti dağıtıldı.

- BEŞİKTAŞ\'TA KAZA; SİBEL CAN VE OĞLU EMNİYET KEMERİ SAYESİNDE YARA ALMADAN KURTULDU

*5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1\'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA

Beşiktaş\'ta 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Şarkıcı Sibel Can ve oğlu Emir Aksüt, emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu.

Kaza saat 16.10 sıralarında Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta duran araçlara, arkadan gelen bir minibüs çarptı. Kazada 5 araç birbirine girdi. Araçlarda bulunan 1\'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan Sibel Can ve oğlu Emir Aksüt ise kazayı yara almadan atlattı. Aracı hasar gören Sibel Can, \"Kırmızı ışıkta durmuştuk. Bir anda çarptılar. Allah\'tan emniyet kemerimiz takılı. Arkadan çok hızlı gelen bir minibüs diğer araçlarla birlikte bize çarptı. Çok korktum\" dedi.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

