DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4



1- İBB\'Yİ İŞGAL GİRİŞİMİ DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI (1)

Haber:Yüksel KOÇ-İSTANBUL DHA

FETÖ\'nün 15 Temmuz\'da İBB\'yi işgal girişimi sırasında 14 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin yargılanan sanıklardan 10\'u ağırlaştırılmış müebbet hapis, 31\'i ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 11 sanık ise beraat etti.

Görüntü Dökümü:

-Olayla ilgili arşiv görüntü



25.05.2018 - 15.51 Haber Kodu : 180525115_

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2- FETÖ\'NÜN TSK YAPILANMASI SORUŞTURMASINDA 28 ASKERE TUTUKLAMA

Haber: Özden ATİK / İSTANBUL DHA

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 35 askerden 28\'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosun\'ca yürütülen soruşturmada, 11 Mayıs\'ta düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan 211 şüpheli işlemleri tamamlandıkça adliyeye sevk ediliyor. Şüphelilerden 35\'i de bugün işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça sorguları tamamlanan 35 şüpheli, \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye çıkarıldı. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de şüphelilerden 28\'inin atılı suçtan tutuklanmasına, diğer 7 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Bu son kararla birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 109\'a çıktı. Gözaltına alınan diğer 81 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



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3- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL\'DA

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ - Güven USTA - İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi Tenzile ile babası Ahmet Erdoğan\'ın mezarlarını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı\'daki konutundan çıkarak Karacaahmet Mezarlığı\'na gitti. Erdoğan, burada annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan\'ın kabirlerini ziyaret etti. Erdoğan, daha sonra Süleymaniye Camii\'ne geçti. Erdoğan cuma namazını burada kıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Mezarlık önündeki korumalar

-Camiden detaylar

25.05.2018 - 15.19 Haber Kodu : 180525099

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4-İSTANBUL\'DA DEAŞ OPERASYONU: 51 GÖZALTI



Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 51 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik dün gece Başakşehir, Pendik, Ümraniye, Esenyurt, Tuzla, Küçükçekmece, Kağıthane, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinde 16 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Ekipler, operasyon kapsamında yabancı uyruklu 51 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi. Emniyet yetkilileri şüphelilerin geçmişte çatışma bölgelerine gidip-geldiklerini belirlerken yasadışı yollardan tekrar çatışma bölgelerine gitmeye çalıştıklarını değerlendiriyor .



Görüntü Dökümü:(arşiv)

-Operasyona giden polisler

-Baskın yapmaları

-Eve girmeleri

-Evlerde yapılan aramalar

-Gözaltına alınanlar

-Detaylar



25.05.2018 -13.50 Haber Kodu : 180525076

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5- GÖLETTE MAHSUR KALAN DOMUZ UZUN UĞRAŞLAR SONUCU KURTARILDI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA

Sarıyer\'de ormanlık alandaki gölette mahsur kalan yaban domuzu itfaiye ekiplerinin uzun süren kurtarma çalışmaları sonucunda bulunduğu yerden kurtarıldı.

Sarıyer ormanlık alandaki gölette yaban domuzunun mahsur kaldığını gören bir vatandaş durumu belediye ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri gölette mahsur kalan yaban domuzunu kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri yaban domuzunun göletten çıkması için tahtalar koydu.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU İĞNEYE RAĞMEN BAYILMADI

Ancak başarısız olunca bu kez veteriner devreye girdi. Gölette dolaşan yaban domuzunu uyuşturuculu iğne atarak bayılmaya çalışan veteriner de başarılı olamadı. Vücuduna isabet eden çok sayıda uyuşturucu iğneye rağmen bir türlü bayılmayan domuz için tekrar itfaiye devreye girdi.

BULUNDUĞU YERDEN HALATLA KURTARILDI

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından yaban domuzu boynuna geçirilen halat yardımıyla bulunduğu yerden yukarı çekilerek kurtarıldı. Halatla ağaca bağlanan yaban domuzu bir süre sonra iğnenin etkisiyle bayıldı. Halatı kesen itfaiye ekipleri bayılan yaban domuzunu tekrar doğaya dönmesi için ormana bıraktı.

Görüntü Dökümü:

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-Göletin içerisinde dolaşan yaban domuzu

-İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları

-İBB veteriner ekibinin uyuşturucu iğne atması

-Domuzun halat yardımıyla göletten çıkartılması

-Domuzun ormanlık alana çekilmesi

-Domuzun halatla ağaca bağlanması

-Bayılan domuz

-Genel ve detaylar

25.05.2018 - 15.33 Haber Kodu : 180525106_1

25.05.2018 - 15.34 Haber Kodu : 180525108

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6- ELEKTRONİK SİGARA LİKİDİ OPERASYONU

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Maltepe\'de bir eve yapılan operasyonda, elektronik sigarada kullanılan yüklü miktarda likit ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi\'nde iki katlı bir evde elektronik sigaralarda kullanılan likit üretimi ve satışı yapıldığını belirledi. Adrese baskın düzenleyen polis elektronik sigaraya ait yüklü miktarda likit ile üretimde kullanılan malzemeler ve satışa hazır paketler buldu. 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Evin görüntüsü

-Kaçak likitler

-Malzemelerden görüntü

-Polisin çalışması

-Genel ve detay görüntüler

25.05.2018 - 15.04 Haber Kodu : 180525090

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7- EŞİ VE BALDIZINI ÖLDÜRME DAVASINDA MÜTALAA AÇIKLANDI

Haber: Özden ATİK / İSTANBUL DHA

Kağıthane\'de, 14 Eylül 2017\'de eşi Zerrin Demir Güvener ile baldızı Betül Demir\'i vurduktan sonra intihara kalkıştığı iddiasıyla yargılanan müzisyen Emre Güvener hakkında savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Emre Güvener\'in savunmalarının delillerle desteklenmediğine vurgu yaparak eşini öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet; baldızını öldürmekten ise müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Emre Güvener getirildi. Duruşmaya Zerrin Demir\'in kardeşi Murat Demir de şikayetçi olarak katıldı. Emre Güvener\'in avukatı Abdulmetin Uraçin, müvekkilinin sağlık durumunun git gide kötüleştiğini belirterek, öncelikle bunun değerlendirilmesini talep etti. Avukat Uraçin, olay yerinde bir arbede yaşandığını ve bunun delillerinin yok edilmeye çalışıldığını da öne sürerek müvekkilinin haksız tahrik altında kaldığını, bunun izlerinin silinmeye çalışıldığını düşündüğünü söyledi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşma savcısı Kadir Nazmi Yelkenci esas hakkındaki mütalaasında, evliliklerinde yaşanan sorunlar nedeniyle maktülün annesinin evine taşındığını belirtti. Sanığın maktül Zerrin Güvener ile görüşmek üzere olay tarihinde bu eve gittiğini belirten savcı, maktül ile sanık arasında tartışma çıktığı, maktüllerden Betül Demir\'in salonda bulundukları sırada Emre Güvener\'e hitaben \"Emre ne demek istiyorsun\" diye yüksek sesle bağırdıktan kısa bir süre sonra silah seslerinin duyulduğu, bunun üzerine salona giren anne Melahat Demir\'in, çocuklarını ve damadını yerde yatar vaziyette bulduğunu belirtti.

\"HAKSIZ TAHRİK KOŞULLARI YOK\"

Sanığın yaptığı savunmaların dosyadaki mevcut delillerle desteklenmediğini belirten savcı, bu nedenle savunmasına itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti. Haksız tahrik koşullarının da bulunmadığını kaydeden savcı, sanığın eşi Zerrin Güvener\'i öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis, baldızı Betül Demir\'i öldürmek suçundan da müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı ayrıca sanık Güvener hakkında \"Ruhsatsız silah taşımak\" suçundan da 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Sanık tarafına mütaalaya karşı savunmasını hazırlaması için süre veren mahkeme heyeti, Emre Güvener\'in tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



Görüntü Dökümü:

-Olayla ilgili arşiv görüntü

25.05.2018 - 13.42 Haber Kodu : 180525075

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