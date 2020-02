DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1 - AVRUPALI TÜRKLER, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİN SARAYBOSNA\'YA AKIN ETTİ (3)



Haber - Kamera: Gurbet GÖKÇE- Enver ALAS- Özgür Deniz KAYA- Can EROK / SARAYBOSNA, DHA

BAŞ BAŞA VE HEYETLER ARASI GÖRÜŞMELER

Bosna Hersek\'in başkenti Saraybosna\'da Cumhurbaşkanlığı binasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic baş başa görüştü. Daha sonra ve heyetler arası görüşmelere geçildi. Görüşmeye Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı. Daha sonra ortak bir basın açıklaması düzenleyen Erdoğan ve İzzetbegovic, heyetlerarsı ve baş başa gerçekleştirilen görüşmeler hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye\'nin Bosna Hersek\'e ihtiyacı olan konularda desteğini sürdüreceğini söyledi. İzzetbegoviç ise \"Türkiye ile Bosna Hersek arasında çok iyi ilişkiler var. Türkiye bizim dışişlerimizde, özellikle AB, NATO ve ekonomi gibi konularda özellikle yanımızda olmuştur. Türkiye le Bosna Hersek arasında çok sayıda sözleşme vardır dolayısıyla ekonomik ilişkilerimiz giderek artıyor. İki ülke arsındaki ticaret dört yıl içinde iki kat artarak 800 milyon dolar civarında gerçekleşmiştir. Ticaretimizi en kısa zamanda bir milyar dolara çıkarmak istiyoruz\" dedi. Üç yıl aradan sonra Bosna Hersek\'te bulunmaktan memnuniyetini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuşmasına şöyle devam etti: \"Yaptığımız görüşmelerde, Bosna Hersek ile aramızdaki, siyasi, ekonomik, ticari, askeri, kültürel ve turizm alanlarında ilişkilerin nasıl geliştirileceğini görüştük. Türkiye, Bosna Hersek\'in istikrar, barış ve refahının idamesi için her türlü desteği vermeyi sürdürecektir. İkili ticaret hacmimizi çok kısa zamanda geliştirdik ve bir milyar dolar ticaret hedefi koyduk. Bu doğrultudan güncellemekte olan serbest ticaret anlaşmasının en kısa zamanda imzalanmasına büyük önem veriyoruz. Ulaşım, lojistik, enerji, turizm ve tarım alanlarında yetkililerimizi bir araya getireceğiz. Yatırımcılarımızı tüm balkanlarda aktif olmaları için teşvik ediyoruz. Beklentimiz Türk yatırımcılarına ve şirketlerine Bosna Hersek\'te daha fazla iş yapma imkânının tanınmasıdır. Bosna Hersek\'in, Hırvatistan ve Sırbistan başta olmak üzere, bölge ülkeleriyle güvene dayalı ilişkiler kurmasına büyük önem atfediyoruz. Türkiye Bosna Hersek, Hırvatistan arasındaki üçlü mekanizma sürecini tüm tarafların değerli katkılarıyla sürdürüyoruz. Bosna Hersek için NATO üyelik eylem planının en kısa zamanda etkinleştirmesi konusunda aktif çabamızı sürdüreceğiz. Türkiye Bosna Hersek\'in ihtiyacı olan konularda desteğini sürdürecektir. Bosna Hersek\'ten aldığımız sekiz bin ton eti artırmalıyız, bizim 15 bin tona kadar marjımız var.\" Erdoğan, \"Burada Bosna Hersek\'in toprak bütünlüğüne ve tek ve egemen devlet yapısının korunmasına verdiğimiz değeri bir kez daha vurgulamak isterim\" dedi. Erdoğan şöyle devam etti:

\"Yaklaşan genel seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum. Tabi art arda 24 Haziran\'da bizim seçimlerimiz var, 7 Ekim\'de Bosna Hersek\'in seçimleri var. Bütün bu seçimlerin ülkemizin birliği beraberliği için birer vesilesi olmasını temenni ediyorum. Barış ortamında, şeffaf ve adil bir seçim gerçekleşmesi temennimizdir. Seçim Kanunu değişikliği konusunu ülkenin iç meselesi olarak değerlendiriyoruz. Tarafların durumu sağ duyu ile çözüme kavuşturacağına inanıyoruz.\"

\'ANLAŞMALARIN KISA SÜREDE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ EN BÜYÜK ARZUMUZ\'

Erdoğan, \"İkili ticari hacmimizi çok kısa zamanda geliştirmeye başladık. Şu anda hedefimiz 1 milyar dolardır. Burada bunu yükseltecek irade bizlerde var. Bu durumda güncellenmekte olan serbest ticaret anlaşmasının en kısa zamanda imzalanmasına büyük önem atfediyoruz. Diğer anlaşmaların da kısa zamanda yürürlüğe girmesi en büyük arzumuzdur\" diye konuştu. Bosna Hersek\'in AB sürecindeki durumundan da memnuniyet duyduklarını söyleyen Erdoğan, \"AB anketinin tamamlanarak AB komisyonuna iletilmesi büyük bir gelişmedir. Yakalanan bu ivmenin sekteye uğramadan sürmesini temenni ediyoruz. FETÖ toplumun her alanına kollarını dolamış bir ahtapot gibi varlığını sürdürmeye çalışıyor. Mücadele ise büyük çaba gerektiriyor. FETÖ\'nün ,Bosna yapılanmasının da kısa zamanda sonlandırılmasını bekliyoruz. Bu konuda her türlü işbirliğine açığız. Somut adımlar atma konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye, Bosna Hersek\'in ihtiyacı olan konularda desteğini sürdürecektir\" dedi.

ET GÖNDERİLMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Özellikle ekonomi alanındaki, 8 bin ton bize et gönderilmesi konusunu doğrusu ben az buluyorum. Yani bu konuda bizim 15 bin tona kadar bir marjımız var. Ve bu çok ciddi manada da özellikle Bosna Hersek\'te bir istihdam alanı doğuracaktır. Benim biraz geçmişimde bu sektörde çalışmışlığım var, bu sektörü de iyi bilirim. Yani canlı hayvan nedir, karkas nedir, löp et nedir iyi bilirim. Ortak çalışmayla birlikte inşallah Bosna Hersek ciddi bir sıçramayı yakalayacaktır\" dedi.

SUİKAST OLACAĞINA YÖNELİK HABERLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine yönelik suikast iddialarıyla ilgili haberler hakkındaki soruyu ise şunları söyledi:

\"Bu haber bana ulaştı. Zaten ulaştığı için de buradayım. Nereden ulaştı? MİT\'den ulaştı. Ama ben ulaştığı için de buradayım. Niye? Çünkü bu tür tehditler, operasyonlar şunlar bunlar, bizi bu yoldan alı koymaz. Biz yola çıktığımız zaman yolumuza devam ederiz. Ve burada Avrupa\'nın değişik yerlerinden gelen binlerce insan, burada gelir de görüşmek ve buluşmak istediği lideri göremezse, buluşamazsa bu benim için doğru bir şey olur mu? Olmaz. Onun için biz kendileriyle bu akşam buluşacağız. Bizim planımız çok farklı bir plandır. Yolumuza çıktığımız zaman yılmadan devam ederiz 15 Temmuz\'daki gibi.\" Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın ziyareti sırasında, Cumhurbaşkanlığı binası dışında bekleyenler \'Hoş geldin Reis\' pankartı açtı.

2 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞEHİTLİĞİ ZİYARET ETTİ

BOSNA HERSEK DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek başkenti Saraybosna\'da yer alan Kovaçi Mezarlığı\'nda Şehitler Anıtı\'nı ziyaret etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Bosna Hersek\'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç\'in kabrinin de yer aldığı Kovaçi Mezarlığı Şehitler Anıtı\'nı ziyaret etti.



3- BERKAY ÖLDÜ VİCDANSIZ SÜRÜCÜ KAYIPLARA KARIŞTI

- KAZA ANI KAMERADA



Haber-Kamera: Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)

Fatih\'te sokak arasında seyir halindeki bir araç, 3 yaşındaki Berkay Toksoy\'a çarptıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı. Minik Berkay, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Yavuz Sultan Selim Mahallesi Karadeniz Caddesi\'nde maeydana geldi. İddialara göre, dedesi Bahattin Toksoy\'un alışverişi için götürdüğü caddedeki bakkalın önünde bekleyen 3 yaşındaki BerkayToksoy\'a caddeden geçen bir araç hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle minik Berkay metrelerce sürüklendi. Kazaya karışan araç ise olay yerinden hızla uzaklaştı. O sırada kanlar içinde yerde yatan torununu bir motosiklet sürücüsüne veren dede Toksoy, bi ran önce torunun hastaneye yetiştirilmesini istedi. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülen minik Berkay, yoğun bakıma alınmak oradan başka bir hastaneye sevk edilirken yapılan tüm müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetti.

KAZA ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Minik Berkay\'ın hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde cadde hızla seyreden araç, minik çocuğa çarpıyor. Sürücü, hiçbir şey olmamış gibi daha hızlı bir şekilde yolunda devam ederek olay yerinden hızla uzaklaşıyor.

BİZ BUNU CİNAYET SAYIYORUZ

Acılı baba Adnan Toksoy,\"Burada caddede oldu. çocuğum 3,5 yaşındaydı. Dedesi bakkala götürmek için çıkarmış evden. Arabanın sürati çoktu. Çocuğa çarptığı gibi durmadı. Biz bunu cinayet olarak sayıyoruz. Vurup kaçması bir cinayettir. Çocuğum motosikletle hastaneye götürülmüş. Çarpan kişi çocuğumu alıp arabasına koysaydı, çocuğum hayatta olabilirdi. Maalesef çocuğum motosikletle hastaneye gittiği için hem beyin kanaması hem de iç kanama geçirmiş. Vuran kişinin tutuklanıp içeride olduğu söyleniyor ama şu an net bir bilgi yok elimizde\" dedi.

HİÇ DURMADILAR

Minik Berkay\'ın dedesi Bahattin Toksoy, \"Bu kaza değil. Ben de 30 yıllık şoförüm. Bu cinayettir. Bari dur. Ben motosiklet bularak onu hastaneye götürdüm. Arabayla götürseydi belki kurtarabilirdi. Kaçtı hiç durmadılar. 2 kız, 2 erkek frene bile dokunmadılar. Bu insan ceza yesin. Benim canım yandı başka anaların ciğeri yanmasın\" şeklinde konuştu.

4-TAKSİCİLERDEN UBER SÜRÜCÜSÜNE TEHDİT İDDİASI

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA

Esenyurt\'ta iddiaya göre içinde 4 yolcusu bulunan UBER aracının önü 7 taksi şoförü tarafından kesildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlarda UBER şoförü tehdit edildiğini öne sürdü.

Olay Esenyurt\'ta meydana geldi. İddiaya göre taksiciler, Esenyurt\'ta müşteri alan bir UBER aracının önünü kesti. 7 taksi şoförü UBER aracının etrafını sardı ve araca vurdu. Bu sırada araçta bulunan yolcular da taksi şoförüne tepki gösterirken, taksiciler müşterileri araçtan indirmek istedi. Ancak UBER şoförü ise aracın kapılarını kitledi. Yaşanan o anlarda cep telefonuna yansıdı.

5- 37\'NCİ KİTAP VE KÜLTÜR FUARI AYASOFYA\'DA AÇILDI

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL, (DHA)

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından organize edilen 37. \'Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı\' açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin desteğiyle gerçekleştirilen fuarın açılışına İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı, Türkiye Diyanet Vakfı Başkanı Mehmet Savaş Polat ve çok sayıda vatandaş katıldı.

\"KİTAP YAYIMLAMASINDA DÜNYADA 11\'İNCİ SIRADAYIZ\"

Fuarın açılışında konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, \"Sultanahmet, Ayasofya ve ikisinin arasında böyle bir kitap fuarı. Doğrusu bu meydan, bu anlamda kendine çok yakışan bir faaliyetle iç içe ama ne yapalım ki, yerimiz çok dar, ziyaretçilerimiz çok yoğun. İnşallah yeri ve mekanıyla hem de ziyaret rahatlığıyla daha güzel mekanlarda bundan sonraki faaliyetler devam eder\" dedi.

\"TÜRKİYE BU ANLAMDA DA KABUĞUNU KIRIYOR\"

Kitabın görsel ve sosyal medya karşısında gerilemiş gibi göründüğünü söyleyen Vali Şahin \"Türkiye biliyorsunuz dünyada ekonomik gelişmişlik sırası itibariyle 17\'inci sırada ama basılı yayın eseri, kitap yayımlamasında dünyada 11\'inci sıradayız. Aslında çok da kötü bir yerde değiliz. Geçen yıl 64 bin civarında yeni eser yayımlanmış. Sadece bununla kalmıyor kitaba ve kitaba dair birçok faaliyet yapılıyor. Türkiye artık kendi sınırlarını aşıp, kendi telif eserlerini dünyaya tanıtmaya başladı. Tayfun Bey, daha doğru rakamı bilir ama son fuarımızda galiba 600\'ü aştık. 600 civarında bizim yazarlarımızın, mütefekkirlerimizin telif eseri başka dillere çevrilmek üzere telif anlaşması yapıldı. Türkiye bu anlamda da kabuğunu kırıyor\" dedi.

İBB BAŞKANI UYSAL, BEYAZIT\'TAKİ ÇALIŞMALARA DEĞİNDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise, fuarın ilk olarak 1983 yılında \'Sultanahmet Kitap Fuarı\' olarak başladığını hatırlattı. Beyazıt Meydanı\'ndaki çalışmalara dikkat çeken Uysal, \"Beyazıt\'ta da bu yıl malum Beyazıt Meydanı\'nın çalışmaları var. Özellikle basınımız \'Bu Beyazıt Meydanı\'nın çalışmaları bu kadar neden uzadı\' diye merak ediyor ama Beyazıt Meydanı\'mızın ilk projeleri çok değerli hocamız Turgut Cansever tarafından 1960\'lı yıllarda projelendirilmiş, planlanmış. Daha sonraki süreçte yapılan projeler ile Turgut Cansever hocamızın projesi \'Örtüştü, örtüşmedi\', \'Değişti, değişmedi\' tartışması devam etti. Tartışma esnasında da dedik ki, taraflar bir araya gelsin ortayı bulsun. Dolayısıyla orada gecikme oldu. İnşallah kısa bir zamanda taraflar bu işi bir ortasını bularak çözmüş olacaklar\" dedi.

Uysal fuar ile ilgili olarak, \"Yazarların buluşması, kitapların buluşması ve ondan daha önemlisi yeni neslimizin kitaba ısındırılması çok daha önemli. Gelecek nesilleri kültürle buluşturma adına önümüzdeki dönemlerde meyvelerini verecek\" ifadelerini kullandı.

400 KİTABEVİ, 100 BİNE YAKIN ESER 263 STAND

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı da fuarın bu yıl Ankara\'da Melike Hatun Camii, İstanbul\'da ise Sultanahmet ve Ayasofya Camii\'nde yer aldığını söyledi. Martı, \"Biz bu fuarlarımız sayesinde yazarlarımızla, düşünce insanlarımızla, ilim ve sanat erbabımızla camiinin gölgesinde bir kere daha hasbihal etme fırsatı bulacağız.\" şeklinde konuştu. Türkiye Diyanet Başkanı Mehmet Savaş Polat,\" İmza günleri, söyleşiler ve çeşitli etkinliklerle Ramazan sonuna kadar devam edecektir. Fuarımızda yaklaşık 400 kitabevi 100 bine yakın eseri, 263 stantta kitapseverlerin hizmetine ve beğenisine sunacaktır\" dedi.

Konuşmaların ardından İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı, Türkiye Diyanet Vakfı Başkanı Mehmet Savaş Polat kitap fuarının açılış kurdelesini kesti. Açılışın ardından fuar içinde yer alan stantları gezdiler. Kitap fuarı, 16 Mayıs- 10 Haziran tarihleri arasında Ayasofya\'da açık olacak. Fuarda 263 stant ve 400 kitabevi yer alıyor.

