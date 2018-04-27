DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4



(aktüel görüntüyle)

1- ABDULLAH GÜL: YARIN NE DÜŞÜNDÜĞÜMÜ ANLATACAĞIM

Haber: İhsan YALÇIN - Taner YENER - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

11. Cumhurbaşkanı Abdullal Gül, \"Yarın ne düşündüğümü, ne yapacağımı anlatacağım\" dedi.

Abdullah Gül, cuma namazını Maslak Fatih Ormanı Camii\'nde kıldı. Gül, cami çıkışında açıklamalarda bulundu. Abdullah Gül \"Ülkemiz olağanüstü seçime gidiyor, aslında seçimlere gidiyor diyebilirim. Memleketimiz için hayırlı olsun. İnşallah neticeler hayırlı olur. Şüphesiz ki seçim deyince beklentiler, tartışmalar heyecanlar bunlar da bunun bir parçası. Bunlardan kaçınılamaz. Memleketin geleceğinden kaygı duyan, daha iyi olsun diye uğraşan, tartışan herkes bu kaygıyı taşıyacaktır. Bu çerçevede bugünlerde yoğun olarak bu tartışmalar olurken, benim ismim etrafında da herkes bir şeyler söylüyor. Bunlara böyle bir cami önünde açıkçası konuşmak, düşüncelerimi açıklamak pek istemem. Onun için yarın sizleri çağıracağım; ne düşündüğümü, ne yapacağımı bunları size detaylı olarak yarın anlatacağım. Ama siz de doğrusu bunu takdir etmelisiniz; yani cami kapısında, cami önünde memleketin geleceğiyle ilgili önemli meseleleri konuşmayı çok doğru bulmuyorum. Yarın sizlerle görüşmek üzere\" diye konuştu. Açıklamanın ardından Abdullah Gül soru kabul etmedi ve camiden ayrıldı.

GÜL\'E SESLENDİ

Bu arada Abdullah Gül\'ün açıklama yapacağı sırada cami önünde toplanan kalabalıktan bir kişi Gül\'e, \"Cumhurbaşkanım kardeşini yalnız bırakma. Senden bunu istiyoruz\" diye seslendi.

Görüntü Dökümü:

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-Abdullah Gül\'ün camiye gelişi

-Abdullah Gül\'ün açıklaması

-Bir kişini Gül\'e seslenmesi

-Abdullah Gül\'ün camiden ayrılması

-Genel ve detaylar

27.04.2018 - 13.56 Haber Kodu : 180427084

27.04.2018 - 14.18 Haber Kodu : 180427089



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(geniş haber)

2- SULTANAHMET\'TE OTELDE YANGIN : 1\'İ İTFAİYECİ 5 YARALI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

Sultanahmet\'te bulunan bir otelde çıkan yangında 1\'i itfaiyeci 5 kişi yaralandı.

Alemdar Mahallesi Ticarethane Sokak\'ta bulunan oteldeki yangın saat 11.45 sıralarında çıktı. Otelin sauna bölümünde çıktığı belirtilen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yoğun duman nedeniyle mahsur kalanlar olduğu belirtildi. Dumandan etkilenen 3\'ü kadın 4 kişi kurtarıldı. Yaralı 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yangına müdahale sırasında bir itfaiyeci yaralandı. Yaralı itfaiye eri arkadaşları tarafından taşınarak ambulansa konuldu.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-Yaralı itfaiye erinin çıkarılması

-Ambulansa konulması

-Ambulansın gidişi

-Detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Olay yerinden görüntüler

-Yaralıların kurtarılması

-Sağlık ekipleri

-Sauna bölümünden görüntüler

-İtfaiyenin çalışmaları

-Detaylar



27.04.2018 - 12.19 Haber Kodu : 180427048

27.04.2018 - 12.28 Haber Kodu : 180427051

27.04.2018 - 12.59 Haber Kodu : 180427070

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3- OLAYLI DERBİ: 18 KİŞİ ADLİ KONTROL UYGULANARAK SERBEST BIRAKILDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylara ilişkin bugün adliyeye sevk 22 kişiden 4\'ü savcılık sorgusunun ardından, 18\'i de sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



TAMAMI SERBEST

Olaylı derbi soruşturması kapsamında gözaltına alınan 22 kişi, emniyet işlemlerinin ardından bugün soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı\'na sevk edildiler. Şüpheliler, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Ahmet Aslan tarafından sorgulandı. Savcı Aslan, 4 kişiyi serbest bıraktı. 18 şüpheliden 4\'ünü, \"Kasten yaralamaya teşebbüs\' suçundan, 14\'ünü de, \"Müsabaka alanında yasak madde kullanmak\' suçundan adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sorgusunu yaptığı 18 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DÜN 3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında dün, Şenol Güneş\'i yaralayan S.D. ile birlikte 3 kişi tutuklanmış, 22 kişi ise serbest kalmıştı.



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(ÖZEL)

4- OKUL BAHÇESİNDE VELİLERİN BIÇAKLI KAVGASI

- Öğrenciler gözleri önündeki kavgada korku dolu dakikalar yaşadı

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA

Üsküdar\'da daha önce çocukları kavga eden veliler arasında kavga çıktı. Okul bahçesinde öğrencilerin gözleri önündeki kavgada velilerden biri bıçakla yaralandı.

OKULUN BAHÇESİNDE BIÇAKLADI

Olay saat 09.00 sıralarında Ünalan mahallesi Kıvılcım sokak üzerinde bulunan Necmiye Güniz İlköğretim okulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daha önce kavga eden iki öğrenci dün bir kez daha kavga edince akşam durumu velilerine bildirildi. Bu sabah da okula gelen öğrenci velileri bahçede tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Muhammet Şah Taşkesen (36), Suriye vatandaşı İsmail Emin\'i göğüs kafesinin altından bıçakladı.



BÜYÜK KORKU VE PANİK YAŞANDI

Kavga sırasında okul bahçesindeki öğrenciler arasında büyük korku yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı İsmail Emin, ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri Muhammet Şah Taşkesen\'i yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen İsmail Emin\'in kardeşleri Fatih Emin\'i ve Mecit Emin\'i de gözaltına alarak Doğancılar polis merkezine götürdü.

Polis olayla ilgili soruşturması devam ediyor.



Görüntü Dökümü

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-Okuldan görüntü

-Öğrenci velilerinden görünü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Polisin okula girmesi

-Okul görevlilerin velilerle konuşması

-Genel ve detay görüntüler

-Genel ve detay görüntüler



27.04.2018 - 14.37 Haber Kodu : 180427102_

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(ek görüntüyle geniş haber)

5- KURTULMUŞ\'TAN TURİZMDE REKOR AÇIKLAMASI

*Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş,

\" İlk üç ayın rakamlarına göre 5 milyon 138 bin turist ziyaretçi, Türkiye\'ye gelmiştir. Bu geçtiğimiz bütün yılların rekorudur.\"

Haber-Kamera: Enver ALAS- İSTANBUL,DHA

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 2018 yılının Ocak-Şubat ve Mart aylarını kapsayan ilk üç aylık döneme ilişkin Türkiye\'ye gelen turist rakamlarını açıkladı. Kurtulmuş, \" İlk üç ayın rakamlarına göre 5 milyon 138 bin turist, Türkiye\'ye gelmiştir. Bu geçtiğimiz bütün yılların rekorudur. İlk üç ay olarak geçtiğimiz yılla kıyasladığımızda yaklaşık yüzde 35 - 36\'lık bir artıştır\" dedi.

Bakan Kurtulmuş, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı\'nda düzenlenen \'Turizm İstişare Kurulu Protokol İmza Töreni\'ne katıldı. Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sektörün önde gelen paydaşlarından Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmecileri Derneği (TÖSHİD), Turist Rehberleri Birliği(TUREB), Deniz Turizmi Birliği(DTB ), Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği(TURYİD)\'ni bir araya getiren \'Turizm İstişare Kurulu(TİK)\'nun imza töreninde konuştu.

Turizm sektörünün öncü kurumlarını bir araya getiren TİK\'in sektör açısından tarihi bir adım olduğunu, sektöre önemli katkılar sağlayacağına olan inancını dile getiren Bakan Kurtulmuş, emeği geçenlere teşekkür etti. Turizmin, yeni dönemde bütün dünyada en önemli sektörlerden biri haline geldiğini belirten Kurtulmuş, \"Bu devasa turizm pastasından bizim gibi önemli ülkelerin payının artırması üzerimize düşen en önemli sorumluluklardan birisidir\" diye konuştu.

\"TURİZM, TÜRKİYE\'NİN STRATEJİK BİR SEKTÖRÜDÜR\"

Kurtulmuş, \"Turizm, Türkiye\'nin stratejik bir sektörüdür. Turizm sektörünün gelişmesiyle Türkiye\'nin cari açığı da düşmeye devam edecektir. Turizm sektörü yeni dönemde kazanmış olacağı bu perspektif ile hem kendisini daha ileriye taşıyacak hem Türkiye ekonomisinin gelişmesi, kalkınması ve en önemlisi cari açığını ortadan kaldırmak için sonuç vermesi bakımından önemlidir. Geçtiğimiz yıl Türkiye, resmi rakamlarıyla 47,1 milyar dolarlık bir cari açığa sahip. Turim sektörünün geçen yıl rakamlarıyla 32 milyar dolarlık bir potansiyele ulaştığını düşünürsek, aşağı yukarı tek başına bu yıldan itibaren turizm sektörü Türkiye\'nin cari açığını kapatmaya gücü yetebilecek önemli bir sektör olacak. Bu yıl, biz 38 milyon diyorduk ama rakamlar gösteriyor ki 40 milyona yakın turist gelecek. Geçen sene ki 26,5 milyar dolarlık turizm gelirini bu sene 32 milyar dolara çıkaracağız\" dedi.

2018\'İN İLK ÜÇ AYINDA REKOR SAYIDA TURİST GELDİ

Özel sektörün bir takım ruhu içerisinde hareket etmesi gerektiğini aktaran Kurtulmuş, kamu olarak özel sektörün imkanlarının geliştirilmesi ve önünün açılması sorumluluğunun yerine getirmeleri gerektiğine vurgu yaptı.

Turizm sektörüne ilişkin gelen rakamların kendilerini ümitlendirdiğini kaydeden Kurtulmuş,\"2017 yılı çok kuvvetli bir geri dönüş yolu oldu. 2018 de çok daha kuvvetli olacak. İşte ilk üç ayın rakamları ortadadır. İlk üç ayın rakamlarına göre 5 milyon 138 bin turist ziyaretçi, Türkiye\'ye gelmiştir. Bu geçtiğimiz bütün yılların rekorudur. İlk üç ay olarak geçtiğimiz yılla kıyasladığımızda yaklaşık yüzde 35 - 36\'lık bir artıştır\" ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM VE RAMAZAN AYININ TURİZME ETKİSİ OLACAK MI?

Bakan Kurtulmuş, Türkiye\'nin tanıtımına başta Uzak Doğu olmak üzere geleneksel pazarları da dahil olmak üzere ağırlık verildiğini anlatarak, şunları söyledi:

\"Bu yıl Rusya\'daki ruble\'deki değer kaybına rağmen gelecek turist sayısının 5 milyona ulaşacağını biliyoruz. Almanya\'dan gelen turist sayısının 4 milyonlar seviyesine gelmesinin fevkalade muhtemel olduğu ortadadır. Bana birkaç gündür soruluyor; \'erken seçim tarihi turistleri etkiler mi?\' Ne alaka... Seçimi yapacaksa Türkiye yapacaktır, turistler gelip burada oy kullanmayacak. Erken seçim tarihinin ya da Ramazan ayının yazın ortasına geliyor olmasının Türkiye\'nin dış turizmiyle hiçbir alakası olmadığı aşikardır. Güzel bir modu yakalamışken, adımlarımızı daha stratejik atmaya başlamışken moral bozucu, kafa karıştırıcı sözlerden özellikle sektör temsilcileri olarak kaçınmamız ve sektörün realiteleri içinde bunlara cevap vermemiz lazım.\"

Turizm sektörüne yönelik stratejik adımlardan birinin de ürün çeşitliliği olduğu vurgulayan Numan Kurtulmuş, bu konuda ciddi ve hızlı bir şekilde kabiliyetin artırıldığını belirtti. Kurtulmuş, \"Tarih turizminin, kültür ve inanç turizminin, spor, sağlık, kongre ve farklı alanlardaki turizmin geliştirilmesi için çaba sarfediyoruz\" şeklinde konuştu.

İMZALAR ATILDI

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş\'un konuşmasının ardından TİK\'i oluşturan kurum ve kuruluşların başında bulunan TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık, TTYD Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin, TÜROB Yönetim Kurulu Başkanı Timur Bayındır, TÖSHİD Yönetim Kurulu Başkanı Teoman Tosun, TUREB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zeki Apalı, DTB Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Özatağ, TURYİD Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer, THY Yurtiçi Pazarlama Satış Pazarlama Başkanı Halil İbrahim Polat protokolü imzaladı. Bakan Kurtulmuş ve İstanbul Valisi Vasip Şahin, imza töreninin ardından sektör temsilcileriyle günün anısına aile fotoğrafı çektirdi



Görüntü Dökümü

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-Basın toplantısına katılanlar

-Kurtulmuş\'un açıklamaları

-İmza töreni

-Hediye takdimi

-Aile fotoğrafı

-Genel ve detaylar

27.04.2018 - 13.39 Haber Kodu : 180427079

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6- SEDAT PEKER\'İN \"AKADEMİSYENLERİ TEHDİT DAVASI\" KARARA KALDI

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) KİŞİSEL internet sitesi üzerinde yazdığı yazıda, \"Bu suça ortak olmayacağız\" bildirisini imzalayan akademisyenleri tehdit ettiği gerekçesiyle, \"Tehdit\" ve \"Suç işlemeye tahrik\" suçlarından 11 yıl hapis cezası istemi ile tutuksuz yargılanan Sedat Peker\'in yargılandığı dava karara kaldı.

İstanbul Anadolu 20. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davaya, tutuksuz yargılanan sanık Sedat Peker duruşmaya katılmadı. Peker\'in üç avukat tarafından temsil edildiği duruşmaya Gencay Gürsoy, Kuvvet Lordoğlu\'nun da aralarında bulunduğu bir kısım müşteki akademisyen ile avukatları katıldı.

Müşteki akademisyenlerin avukatı Oya Meriç Eyüboğlu, sanığın beyanlarının celse arası alındığını hatırlatarak, \"CMK 202. maddesi, yüzyüzelik ilkesini ve doğrudan soru sorma yetkisini içermektedir. Sanığın yokluğumuzda dinlenmiş olması, sanığın celse arası dinlenmiş olması bu hukuki hakkımızın kullanılmasını engellemiştir. Bu durum adil yargılama hakkının ihlali niteliğindedir\" dedi.

\'KANLARI İLE DUŞ ALACAĞIZ İFADESİNİN MAKUL GÖSTERİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR\'

Sanık Sedat Peker\'in avukatlarının beyan dilekçelerinde müvekkillerinin ifade özgürlüğü hakkını kullandıklarını hatırlatan Avukat Eyüboğlu, \"Gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi\'nin kararlarında gerekse Anayasa Mahkemesi\'nin kararlarında ırkçılık ve şiddet içeren ifadelerin düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmeyeceğine vurgu yapılıyor. Esasa yönelik beyan kapsamında \'kanları ile duş alacağız\' ifadesinin makul gösterilmesi mümkün değildir\" dedi.

\'KANLARI İLE DUŞ ALACAĞIZ İFADESİNİ GERÇEK ANLAMDA KULLANMADIĞI...\'

Sanık Sedat Peker\'in avukatı Turgay Özdoğan da müştekiler tarafından imzalanan barış bildirgesinin içeriğinde bir kısım terör örgütleri lehine övücü ifadeler bulunduğunu belirterek, \"Müvekkilim bu bildirgenin içeriğine tepki olarak söz konusu yazıyı ele almıştır. Bu örgütlere destek verilmemesi gerektiğini dile getirerek devletin ortadan kalkması halinde olası durumlara vurgu yapmıştır. Ve bu olası durumları uyarı mahiyetinde dile getirmiştir. Bu kapsamda müvekkilimin, \'kanlarında duş alacağız\' ifadesini esasında gerçek anlamda kullanmadığı, müştekilerin kanlarıyla duş alıp fiilen böyle bir durumu gerçekleştireceğini kast etmediği açıktır\" dedi.

Sanık avukatlarına esas hakkında yazılı beyanda bulunmaları için bir dahaki duruşmaya kadar süre verilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 1128 akademisyen tarafından imzalanan bildiriden sonra kişisel internet sitesinde 13 Ocak 2016 tarihinde yazdığı yazıda imzacı akademisyenleri tehdit ettiği gerekçesi ile Sedat Peker hakkında iddianame düzenlerek dava açıldı. İddianamede Peker\'in, akademisyenlere yönelik, \"Tehdit\" ve \"Suç işlemeye tahrik\" suçlarını işlediği belirtilerek, bu suçlardan 11 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.

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