DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

(geniş haber)

1- BAKIRKÖY\'DE KOKAİN, ESENYURT\'TA BONZAİ, ESENLER\'DE EROİN, BEYLİKDÜZÜ\'NDE ESRAR

*İstanbul\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 327 kilo 436 gram farklı türlerde uyuşturucu madde geçirildi. Operasyonlar kapsamında 10 kişi tutuklandı.

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından farklı tarihlerde yapılan uyuşturucu operasyonları polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin bonzai, eroin ve hint keneviri gibi uyuşturucu maddeleri bulması kameralar tarafından kaydedildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 24 Ocak- 3 Şubat tarihleri arasında Bakırköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Sultanbeyli ve Esenler\'de uyuşturucu operasyonları düzenledi. Yapılan operasyonlarda toplam 327 kilo 436 gram farklı türlerde uyuşturucu madde geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 11 kişiden 10\'u tutuklandı.



ESENYURT\'TA BONZAİ

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 24 Ocak\'ta yaptığı ilk operasyon Esenyurt\'ta gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alınırken, 22 kilo 600 gram bonzai ve bonzai yapımında kullanılan 6 kilo kimyasal madde ile 28 bin lira para ele geçirildi.



FİLTRE KAHVE VE SÜT TOZU PAKETLERİNDE KOKAİN

Polis ekipleri Bakırköy\'de 25 ve 29 Ocak\'ta yaptıkları 2 operasyonda toplam 47 kilo 900 gram kokain ele geçirdi. Polis ekipleri kokainlerin süt tozu ve filtre kahve paketlerine gizlendiğini belirledi. Operasyonlar kapsamında 3 kişi gözaltına aldı.



BEYLİKDÜZÜ\'NDE SERA EVE OPERASYON

Beylikdüzü\'nde sera olarak kullanıldığı belirlenen bir eve Narkotik polisleri 27 Ocak\'ta operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 2 kilo 410 gram esrar, saksıya dikili 3 kök hit keneviri, uyuşturucu madde yetiştirilmesinde kullanılan gübre ve düzenekler ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

İRAN\'DAN GELEN EROİN ESENLER\'DE YAKALANDI

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri takip ettiği şüphelilerin İran\'dan uyuşturucu madde getirdiğini belirleyerek 1 Şubat\'ta ortak operasyon düzenledi. Yapılan operasyon kapsamında ekipler 231 kilo 570 gram eroin ele geçirdi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalandı.



UYUŞTURUCULARI SOBA\'DA YAKMAYA ÇALIŞTI; BİR KISMINI KLOZETE DÖKTÜ

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sultanbeyli\'de bonzai sattığını değerlendirdiği bir kişiyi takibe aldı. Polis ekipleri şüphelinin evine 3 Şubat\'ta operasyon düzenledi. Operasyon sırasında polis ekiplerinin geldiğini fark eden şüpheli evde bulunan bonzailerin bir kısmını sobaya dökerek yakmaya çalıştığı, bir kısmını da klozete döktüğü öğrenildi. Ekipler eve yaptığı aramalarda 14 kilo 160 gram bonzai, 2 kilo 796 gram aseton ele geçirdi. Polis evde bulunan 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Vatan Caddesinde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde işlemleri tamamlanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10\'u çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 1 kişi ise Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Narkotik polislerinin yaptığı operasyonlar polis kameraları tarafından görüntülendi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler basın mensuplarına gösterildi.

Görüntü Dökümü:

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POLİS KAMERASI

-Polis ekiplerinin yaptığı operasyonlardan görüntü

-Ekiplerin uyuşturucu maddeleri bulması

-Genel ve detaylar

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Sergiden görüntü

-Hint kenevirleriden görüntü

-Esrarların görüntüsü

-Bonzai dolu çuvaldan görüntü

-Fare ve haşerat ilaçlarından görüntü

-Eroinlerin görüntüsü

-Uyuşturucu serası düzenekleri

-Genel ve detaylar



07.02.2018 - 11.04 Haber Kodu : 180207034

07.02.2018 - 12.32 Haber Kodu : 180207084

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2- MAÇKA PARKI\'NIN BİR BÖLÜMÜ DAHA BARİYERLERLE KAPATILIYOR; AĞAÇLAR İŞARETLENİYOR

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Dolmabahçe-Levazım tüneli projesi kapsamında daha önce bir bölümü alüminyum plakalarla kapatılan Maçka Demokrasi Parkı\'nın Beşiktaş\'ın stadı Vodafone Park\'a bakan kısmı da sabah saatlerinde gelen işçiler tarafından kapatılmaya başlandı. Kapatılan alandaki ağaçlar ise tek tek sayılarak kırmızı boyalarla işaretlendi.

Dolmabahçe-Levazım- Baltalimanı-Ayazağa tünel projesi kapsamında Maçka parkının bir bölümü daha önce alüminyum plakalarla kapatılmıştı.

PARK İÇERİSİNDEKİ AĞAÇLAR BAŞKA YERLERE NAKLEDİLECEK

Proje kapsamında çalışma alanı içerisinde toplam 199 ağaçtan 85 adedi Sarıyer\'deki Mehmet Akif Ersoy Parkı\'na, park dışında kalan 114 ağaç da farklı bölgelere nakledilecek. Çalışmalar tamamlandıktan sonra bölgede tekrar ağaçlandırma yapılacak.

ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA SÜRÜCÜLER FARKLI GÜZERGAHLARA YÖNLENDİRİLECEK

Çalışmalar sırasında Bayıldım Caddesi, Kadırgalar Caddesi girişinden Swissotel\'e kadar olan bölüm trafiğe kapatılacak. Kadırgalar Caddesi istikametinden Maçka ve Nişantaşı bölgesine gidecek araçlar Harbiye istikametine devam edip bölgeye Mim Kemal Öke Caddesi üzerinden ulaşılacak Süleyman Seba Caddesi üzerinden Taksim Kabataş ve Karaköy istikametine gidecek araçlar, Bayıldım Caddesi\'ne açık olan kısmı kullanarak Prof. Dr. Allaeddin Yavaşça ve Vişneli Tekke Sokaklarını kullanarak Dolmabahçe ve Kadırgalar Caddeleri üzerinden istediklere bölgeye ulaşacak.

\"ULAŞIMDA ÇOK CİDDİ KATKILAR SAĞLAYACAK\"

Çevre sakinlerinden Ayhan Yüksel öİstanbul\'da yapılan tünellerin ulaşımda çok ciddi katkılar sağladığını görüyoruz. Ancak bunları yaparken mümkün olduğu kadar doğanın dokusuna daha az zarar vererek özen göstererek yapılırsa mutlaka iyidir. Ulaşım için ne gerekiyorsa o yapılmalıdır. Özellikle toplu ulaşım çok çok önemlidir\" dedi.

Sultan Mahmut Çapal \"Buradaki trafiğe katkısı olacakta tabiî ki olabilir. Ama oradaki ağaçların başka bir yerde değerlendirmesi daha iyi olacaktır\" dedi.

Can Şahinoğlu ise \"Tüneli yaptıktan sonra kapatacaklarsa yine bu şekilde sorun yok. Ama yine tekrar üstü beton kalacaksa o zaman hepimizi için kötü. Ağaçlar kesilmeyecek diyorlardı. Eğer ağaçları keseceklerse durum vahim\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Parktan görüntü

-Çalışmalardan görüntü

-Bilgilendirme pankartlarından görüntü

-Röportajlar

-Genel ve detaylar

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3- ESENYURT\'TA SİLAHLI SALDIRI SONRASI KAÇIŞ KAMERADA

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN-İSTANBUL DHA

Esenyurt\'ta bir iş yeri sahibi ile yanındaki kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı. Saldırı sonrası zanlıların kaçışı kameraya yansıdı.

İddiaya göre, Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde yapı malzemesi satan bir dükkana saat 11.00 sıralarında gelen 3 kişiden birisi silahla işyeri

sahibi Dalyan Tayfun ve yanında bulunan Yaşar Can\'ı yaraladı. Şüpheli 3 kişi yaya olarak olay yerinden kaçarken, çevrede bulunanlar olayı polis ekiplerine haber verdi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Esenyurt Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

ZANLILARIN KAÇIŞI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan olayın ardından şüpheli 3 kişinin koşarak olay yerinden kaçması da çevrede bulunan işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırganların bir gün önce de iş yerine gelerek Tayfun\'u tehdit ettiği durumun polise bildirildiği öğrenildi. Saldırganların bugün tekrar geldiği ve silahlı saldırının yaşandığı belirtildi. Polisin kaçan şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-GÜVENLİK KAMERASI

-Şüphelilerin kaçış anı

-Yaralıların ambulanslara bindirilmeleri

-AKTÜEL KAMERA

-Olay yeri

-Yapı marketin göüntüsü

-Güvenlik şeridi

-Polis ekipleri

-Genel ve detaylar



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4- BEYOĞLU\'NDA MİDYE OPERASYONU KAMERADA

* Sağlıksız şartlarda yapılan 2 ton midyeye el konuldu

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA

Beyoğlu\'nda merdiven altı olarak tabir edilen sağlıksız şartlarda midye yapanlara baskın düzenlendi. Baskında 2 ton midye ele geçirildi.

Beyoğlu Belediyesi ekipleri sağlıksız şartlarda midye yapıldığı ihbarları üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda midyelerin Tarlabaşı\'ndaki metruk binalarda sağlıksız koşullarda yapıldığı belirlendi. Alınan izinlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, Beyoğlu Zabıtası, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Beyoğlu İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri sabah erken saatlerde baskın düzenledi. 120 kişinin katıldığı baskınlarda yaklaşık 2 ton midyeye el konuldu. Beyoğlu Zabıtası tarafından çekilen görüntülerde midyelerin sağlıksız şartlarda yapıldığı görüldü.



Görüntü Dökümü:

ZABITA KAMERASI

-Zabıta ekipleri

-Binalara girmeleri

-Midyelerin görüntüsü

-Araçlara yüklenmesi

-Detaylar

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5 - ŞULE İDİL DERE\'NİN ÖLÜMÜ DAVASINDA SANIKLARDAN BİRİ ŞOFÖRÜ SUÇLADI



Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: İstanbul DHA

Kadıköy Yoğurtçu Parkı\'nda hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitiren Şule İdil Dere\'nin ölümüne ilişkin açılan davanın ikinci duruşması yapıldı. Sanıklardan Saffet Altındağ, \"Şoför arkadaş esasında kendisine verilen görevi gereği gibi yapmamıştır. O alanda geri geri manevra yapmaması gerekirdi. Çalışma alanına girmeden önce manevracının talimatıyla düz olarak yola girmesi gerekirdi. Benim araçların sevk ve idaresi ile ilgili bir görev tanımım yoktur. Bu yöndeki kusuru kabul etmiyoruz\" dedi.

İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanıklar Mümin Kılıç, Saffet Altındağ, Ergun Ata, Kamil Celal Yıldırım, İbrahim Ruhi Kelleci, Zafer Karasaçlı, Teyfur Bingöl ve avukatları katıldı. Maktül Şule İdil Dere\'nin babası Berdan Dere ile annesi Nesrin Aslan ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Türk vatandaşı Kyndall Shea Mc Dorman tercüman aracılığı ile tanık olarak dinlendi. Olay sırasında Yoğurtçu Parkı\'nda yürüdüğünü belirten Mc Dorman, şunları söyledi:

\"Yürüdüğüm esnada kamyonun geri gelmesiyle birkaç kez sinyal sesini duydum. Sesi duyduktan 1-2 saniye sonra da bir çığlık sesi duydum. Sesin geldiği yere baktığımda kamyonun geri geri geldiğini, bayanın bu sırada ayakta olduğunu, kamyonun çarpması ile yere düştüğünü gördüm. Kamyonun hızı kanaatimce bir park yerinde olması gerekenden fazlaydı ancak kaç kilometre hızda olduğunu bilmiyorum. Kamyonu etrafında yönlendiren herhangi birisi yoktu. Kamyon bayana çarptı, yere düştü. Kamyon, üzerinde bir kaç set tekerlekler olan büyük bir kamyondu. Çarpma sırasında 2 veya 3 tekerlek bayanın üzerinden geçti. Kamyon şoförü durdu. Muhtemelen bir yere çarptığını fark ettiği için kendisi durmuş olabilir. Ben şoförün olduğu tarafa geçtim biraz ilerlemesini istedim. Çünkü ön tekerlekler bayanın üzerinde kalmıştı. Şoför biraz ilerledi bayan tekerleğin altından kurtuldu. Sonra da şoför ayak bileklerinden tutarak bayanı kamyonun altından aldı. Çalışma sahasında benim gözlemlediğim kadarıyla herhangi bir güvenlik tedbiri yoktu. Herhangi bir uyarı görmedim. Kazanın olduğu yer insanın yürüdüğü yaya yoludur. Yan yol niteliğindedir. Bayanın yürüdüğü yol mavi veya başka bir renge boyanmış yürüyüş yoluydu.\"

MÜŞTEKİ AVUKATLARI DOSYANIN GÖREVSİZLİKLE AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNİ İSTEDİ

Söz alan müşteki Berdan Dere\'nin Avukatı Murat Özveri, suçun işlendiği yerin yaya yolu olduğunu belirterek, eylemin kamyon şoförü Mümin Kılıç yönünden, \"Olası kastla kasten adam öldürme\", diğer sanıklar yönünden de, \"İhmal suretiyle kasten öldürme\" suçu kapsamında kalma ihtimali bulunduğunu, bu nedenle mahkemenin görevsizlik kararı verilerek dosyanı ağır ceza mahkemesine gönderilmesini istedi.

\"KANAATİMİZCE MERHUMENİN KUSURLU EYLEMLERİ SONUCU OLAY MEYDANA GELMİŞTİR\"

Sanık avukatlarından Rıza Saka, \"Merhume kızımız elindeki telefona bakarak yürüyordu. Kulağında da kulaklık vardı. Maalesef hepimizin yaptığı yeni neslin hastalığı. Kanaatimizce merhumenin de kusurlu eylemleri sonucu olay meydana gelmiştir\" dedi.

SANIKTAN ŞOFÖRE SUÇLAMA

Söz alan sanıklardan Saffet Altındağ, şoförü suçladı. Altındağ, \"Şoför arkadaş esasında kendisine verilen görevi gereği gibi yapmamıştır. O alanda geri geri manevra yapmaması gerekirdi. Çalışma alanına girmeden önce manevracının talimatıyla düz olarak yola girmesi gerekirdi. Benim araçların sevk ve idaresi ile ilgili bir görev tanımım yoktur. Bu yöndeki kusuru kabul etmiyoruz\" dedi.

Söz alan sanıkların avukatları, müşteki avukatlarının görevsizlikle dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesi yönündeki taleplerinin reddini istedi.

GÖREVSİZLİK TALEBİ REDDEDİLDİ

Müşteki avukatlarının dosyanın görevsizlik kararı verilerek ağır ceza mahkemesine gönderilmesi yönündeki talebini usul ve yasaya aykırı bularak reddeden mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 13 Mayıs 2016 tarihinde gece vakti Kadıköy Yoğurtçu Parkı ile Kurbağalıdere arasında kalan yaya ve bisiklet yolunda yürüyen Şule idil Dere\'nin, Kurbağalıdere ıslah çalışması nedeniyle orada bulunan hafriyat kamyonunun altında kaldığı belirtiliyor.

Dere\'nin, Mümin Kılıç yönetimindeki hafriyat kamyonunun manevra yapması ile altında kalarak hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede, İSTAÇ (İstanbul Çevre Yönetimi Ticaret A.Ş.) yetkilileri Ruhi Kelleci ve Teyfur Bingöl, Zafer Karasaçlı, İBB Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Kıyı Temizleme Şefi Saffet Altındağ, kontrol elemanı Ergun Ata, Kamil Cemal Yıldırım ve şoför Mümin Kılıç\'ın, \"Taksirle adam öldürme\" suçundan 2\'şer yıldan 6\'şar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

Görüntü Dökümü: (ARŞİV)

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-Olay anının güvenlik kamera kayıtları

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6- HÜSEYİN MERT SARAL\'IN CİNAYET DAVASI: SAVCI, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Haber: Yüksel KOÇ-İSTANBUL DHA

Beykoz\'da bir restoranda silahla Mehmet Ali Büyüksarıoğlu\'nu öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hüseyin Mert Saral\'ın yargılandığı davaya devam edildi. Esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, Saral\'ın, \"Kan gütme saikiyle tasarlayarak kasten adam öldürme\" suçundan cezalandırılmasını istedi.

İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın bugün görülen duruşmasına, Beykoz\'da bir restoranda 30 Ocak tarihinde silahla Mehmet Ali Büyüksarıoğlu\'nu (58) öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Hüseyin Mert Saral (24) ile avukatı katıldı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan duruşma savcısı Hüseyin Mert Saral\'ın, \"Kan gütme saikiyle tasarlayarak kasten adam öldürme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Savcı ayrıca Saral\'ın, \"Ateşli Silahlar Kanunu\'na muhalefet\" suçundan da cezalandırılmasını istedi.

Saral\'ın Avukatı Hasan Yiğit, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapmak üzere süre talebinde bulundu. Bu talebi kabul eden mahkeme duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Ali Büyüksarıoğlu\'nun 30 Ocak 2017 tarihinde Beykoz\'da bir restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Büyüksarıoğlu\'nun göğsüne isabet eden 3 kurşun yarası sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen iddianamede, cesedin yanındaki masada oturan Hüseyin Mert Saral\'ın, olay yerine giden polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtiliyor.

Hüeyin Mert Saral\'ın, \"Tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme\", \"Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme\" ve \"Ruhsatsız ateşli silahlara mermi satın alma, taşıma veya bulundurma\" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 1 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyor.

Görüntü Dökümü: (arşiv)

-Olay yeri

-Görgü tanıkları ile röportaj

-Polis ekipleri

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