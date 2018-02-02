DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEKİR SITKI ALBAYRAK\'IN CENAZESİNE KATILDI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Refah Partisi İstanbul İl Başkanı olduğu dönemde il yönetim kurulu üyesi olan Bekir Sıtkı Albayrak\'ın cenaze törenine katıldı.

68 yaşında tedavi gördüğü hastanede vefat eden Albayrak için Üsküdar\'da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Cami\'nde, ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın yanı sıra eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan katıldı.

Albayrak\'ın eşi Neriman Albayrak, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Bekir Sıtkı Albayrak, buradaki cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan\'ın konvoyunun gelişi

-Camiden görüntüler

-Tabutun camiden çıkışı

-Erdoğan\'ın camiden çıkışı

-Cenaze aracının gidişi

-Erdoğan\'ın gidişi

-Detaylar

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2- KADIKÖY\'DE GENÇ KIZA YUMRUKLU SALDIRI: YÜZÜK SİLAHTAN SAYILDI

* Kadıköy\'de 17 yaşındaki lise öğrencisi B.G.K.\'ya yumrukla saldıran A.K.G. hakkında, \"Silahla kasten basit yaralama\" suçundan 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

*Şüphelinin yüzük bulunan eliyle müştekiye vurduğu belirtilen iddianamede, şüphelinin silahtan sayılabilecek yüzük bulunan eli ile müştekiyi darp ettiği belirtildi.

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de 26 Ocak 2018 günü yolda yürüyen 17 yaşındaki lise öğrencisi B.G.K\'ya yumrukla saldırdığı gerekçesi ile tutuklanan A.K.G. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, B.G.K.\'nın 26 Ocak 2018 tarihinde evinden okula gitmekte iken Caferağa Ressam Şeref Akdik Sokak\'ta karşıdan gelen A.K.G.\'nın saldırısına uğradığı anlatılıyor.

A.K.G.\'nın aralarında hiçbir söz ve tartışma geçmeyen müştekiye parmağında yüzük bulunan eli ile vurduğu belirtilen iddianamede, müştekinin burnundan yaralandığı, hastanede tedavi gördüğü, burun ve burun kökü çevresinde 1 santimetrelik yüzeysel cilt kesiğinin oluştuğu, yarasının hayati tehlike içermeyen basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olduğu anlatıldı.

YÜZÜK SİLAH SAYILDI

Müştekinin olaydan sonra karakola giderek şikayetçi olduğu kaydedilen iddianamede, olay yeri görüntüleri üzerinden yapılan araştırmada şüphelinin kimliğinin tespit edildiği belirtilerek, müştekinin de şüpheliyi kesin ve net olarak teşhis ettiği bilgisine yer verildi. Şüphelinin soruşturma aşamasındaki savunmasında şikayetçiyi tanımadığını, onu yürümekte olduğu kaldırımdan ittirmek suretiyle eylemi tevil yolu ile kabul ettiği, böylelikle silahtan silahtan sayılabilecek yüzük bulunan eli ile müştekiyi darp etmek suretiyle yaraladığı anlatıldı.

1.5 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede şüphelinin, \"Silahla kasten basit yaralama\" suçundan 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi\'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.



Görüntü Dökümü: (arşiv)

-Olay anı güvenlik kamerası

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3- (geniş haber)- SEFAKÖY\'DE KUYUMCU SOYGUNU KAMERADA

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL,(DHA)

Küçükçekmece\'de, kapşonlu ve yüzleri maskeli 3 kişi, gece yarısı lüks araçla geldikleri kuyumcunun kapısını kırıp içeri girdi. 2 dakika içerisinde dükkandan piyasa değeri yaklaşık 300 bin liralık altın alan soyguncular kayıplara karıştı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Sefaköy İnönü Mahallesi Maslak Çeşme caddesi üzerindeki bir kuyumcuda, gece 03.30 sıralarında meydana geldi. Lüks bir otomobille kuyumcunun önüne yanaşan 4 kişiden biri aracın içinde bekliyor. Diğer 3 kişi ise otomobilden inerek kuyumcu dükkanına yöneliyor. Levyeyle dükkanın kapısını açarak içeri giren soyguncular, vitrindeki altınları topluyor. 2 dakika içerisinde vitrindeki piyasa değeri yaklaşık 300 bin liralık altını alan soyguncular, geldikleri araçla olay yerinden kaçıyor.

SOYGUN ANI KAMERADA

Soygun anı, kuyumcuya ait güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, aracı dükkanın yakınına park eden soyguncular içeri giriyor. Camları kıran soyguncular vitrindeki altınları tablalarla birlikte alıp araca binerek kaçıyor. Bu sırada, kuyumcunun alarmı çalıyor. Öte yandan, soygun anında resmi polis araçlarının da cadde üzerinde ilerlediği görülüyor.

KUYUMCU: 2 KİLO İŞLENMİŞ ALTIN GÖTÜRMÜŞLER

Şüphelilerin kısa süre içerisinde soygunu gerçekleştirdiklerini belirten Sabri Koçman, \"Lüks araçla gelip kepengi açıyorlar. Kapıyı açtıktan sonra camları da kırıyorlar. Yaklaşık 2 kilo altını çalıyorlar. Bu sırada alarm çalıyor ve o anda ekip araçları da olay yerine yakın noktadan geçiyorlar. Henüz soyguncular bulunamadı\" diye konuştu.

Polisin, soyguncuların yakalanması için çalışması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

GÜVENLİK KAMERASI:

-Soyguncuların kullandığı aracın yanaşması

-Soyguncuların inmesi

-Vitrindeki altınları almaları

-Camları kırmaları

-Aracın ayrılması

-Alarmın çalması

-Polis araçlarının cadde üzerinden geçmesi

-Detaylar

AKTÜEL GÖRÜNTÜ:

-Dükkandan görüntü

-Dükkan sahibi ile röportaj

-Vitrindeki altınlar

-Detaylar

02.02.2018 - 17.01 Haber Kodu : 180202160

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4- ÜSKÜDAR\'DAKİ KAZADA ÖLEN KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI / İstanbul DHA

Üsküdar\'da dün yaşanan özel halk otobüsü kazasında hayatını kaybeden Aygün Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı.

53 yaşındaki Aygün Erdoğan için bugün Şile\'de ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Erdoğan\'ın ailesi, yakınları, Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, İETT Daire Başkanı Hasan İçin ile çok sayıda kişi katıldı. Aygün Erdoğan, burada kılınan cenaze namazının ardından Karacaköy Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze töreni

-Cenaze namazının kılınması

-Cenaze törenine katılanlar

-Genel ve detaylar

02.02.2018 - 16.55 - Haber Kodu : 180202157

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5- ÜMİT ÖZDAĞ : (AB ÜYELİĞİ) BUNUN OLMAYACAĞINI DÜRÜST OLAN HERKES GAYET AÇIK BİR ŞEKİLDE SÖYLÜYOR

Haber-Kamera: Enver ALAS - Cansel KİRAZ / İstanbul DHA

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Türkiye\'nin Avrupa Birliği\'ne üyelik süreciyle ilgili olarak, \"Bunun olmayacağını dürüst olan herkes gayet açık bir şekilde söylüyor\" dedi.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) ortaklığında \'Avrupa Birliği Sempozyumu\' düzenlendi. Sempozyumun ikinci oturumuna İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy ile Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Koray konuşmacı olarak katıldı.



\"TÜRKİYE İLE ALMANYA\'NIN İLİŞKİLERİNİN İYİ OLMASI GEREKİYOR\"

Sempozyumda konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Prof Dr.Ümit Özdağ, Türkiye\'nin Avrupa Birliği\'ne üyelik süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Özdağ, \"Sorun Türkiye\'de Avrupa Birliği tam üyeliğinin gerçekleşip gerçekleşmemesi değil artık. Bunun olmayacağını dürüst olan herkes gayet açık bir şekilde söylüyor. Avrupa Birliği\'nin tam bir obsesyon olarak toplumu kavradığı dönemde vaaz edilen aslında resmi anlamda, bugün bile geçerli mevcut ilişki modeli tarafların tutamayacakları, belki kendi çıkarları açısından tutmamaları gereken sözler vermeye itti. Taraflar, karşı tarafların taahhütlerini yerine getiremeyeceğini görünce sağlıklı bir ilişkide olması gereken dürüstlük, karşılıklılık, gerçekçilik, öngörülebilirlik ve güven gibi unsurlar yıprandı hatta yok oldu\" diye konuştu.

Türkiye ile Almanya\'nın ilişkilerinin iyi olması gerektiğini söyleyen Özdağ, \" Birbirlerine karşı muhtaç olduklarını da düşünüyorum ama öte yandan karşılıklı tutamayacağınız sözler verdiğiniz zaman ortaya bir nefret ilişkisinin çıktığını görmek lazım. Öngörülebilir, sürdürülebilir bir ilişki yaratmamız gerekiyor. Bunun tek taraflı adımlarla olacak bir şey olmadığı da ortada\" ifadesini kullandı.

\"TÜRKİYE\'NİN AVRUPA BİRLİĞİ\'NE GİRİŞİNDEN YANAYIZ\"

HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy ise konuşmasında, \"Biz HDP olarak Türkiye\'nin Avrupa Birliği\'ne girişinden yanayız. Bütün sıkıntılara rağmen nihai hedefin tam üyelik olması gerektiğini düşünüyoruz. Tabii bu gerçekleşir mi gerçekleşmez mi o ayrı bir tartışma konusu. Hiçbir zaman da gerçekleşmeyebilir. Hatta 10, 20 yıl sonra Avrupa Birliği gibi bir birlik de kalmayabilir\" şeklinde konuştu.

Sempozyumda konuşan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Koray ise \"Bugün aslında Türkiye\'nin Avrupa ülkeleriyle olan ilişkilerinin, dünyada yaşanmakta olan son gelişmelerle ve önümüzdeki kısa dönemde yaşanacak gelişmelerle ilgisi olduğunu düşünüyoruz. Türkiye\'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkileri neden bugünkü haline geldi, neden sürünüyor bu ilişkiler bunun tanısını koymak lazım\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Ümit Özdağ\'ın konuşması

-Hişyar Özsoy\'un konuşması

-Semih Koray\'ın konuşması

-Genel ve Detaylar

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6- İSTANBUL TABİP ODASI\'NDAN MERKEZ KONSEYİ ÜYELERİNİN GÖZALTINA ALINMASINA TEPKİ

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL DHA

İstanbul Tabip Odası (İTO) üyeleri, Türk Tabipleri Birliği (TTB)\'nin 11 yöneticisinin gözaltına alınmasına ve Prof. Dr. Raşit Tükel ile Prof. Dr. Taner Gören\'in İstanbul Üniversitesi (İÜ) tarafından görevinden uzaklaştırılmasını protesto etti.

ERDOĞAN: HASTANENİN KAPISI DOKTORLARA KAPATILDI

TTB üyeleri, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Çapa Tıp Fakültesi\'nde yapılması planlanan basın açıklamasını polisin engellenmesi üzerine Cağaloğlu\'nda bulunan TTB İstanbul Şubesi\'ne yürüdüler.

Burada yapılan açıklamada ilk olarak İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. İncilay Erdoğan konuştu. Erdoğan, \"Bu ülkenin doktorlarına hastanenin kapısı kapatıldı. Üniversite içinde kantine gitmemize, çay içmemize bile izin verilmedi. Doktorlar hastaneden dışarı atıldı. İstanbul Üniversitesi\'nin tarihine kara bir leke düştü. Bugün \'Merkez konsey üyelerimiz Raşit Tükel ve Taner Gören derhal serbest bırakılsın; öğrencilerine, hastalarına geri dönsün\' diyecektik. Arkadaşlarımızı serbest bırakılması en büyük talebimizdir\" dedi.

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ: YÖNELİK HAKSIZ YAPTIRIMLARIN KARŞISINDAYIZ

Daha sonra söz alan tıp fakültesi öğrencisi Çağla Kılıç, \"Öğrenciler olarak sağlığın piyasalaşmasına karşı iyi hekimliği, halkın, haklının yanında olmayı öğrendiğimiz, laik, özgür bir ülkenin savunucuları olarak bildiğimiz hocalarımıza ve TTB\'ye doğrudan bir saldırı olduğunu biliyoruz. Öğrencileri olarak, onlardan öğrendiğimiz gibi tüm bu haksız yaptırımların karşısında duruyoruz. Bizler geleceğin hekimleri olarak, hekimlik andımızda da belirtildiği gibi, tehdit ediliyor olsak bile tıbbi bilgimizi, insan hakları ve özgürlüklerimizi çiğnemek için kullanmayacağımızın, koşullar ne olursa olsun her zaman barıştan yana olacağımızı bir kez daha söylüyoruz\" diye konuştu.

\"GÖZALTINA ALINANLAR SERBEST BIRAKILSIN\"

İstanbul Tabip Odası, SES Aksaray Şubesi ve Demokratik Üniversite Girişimi adına basın açıklamasını Dr. Coşkun Canıvar okudu. Açıklamada, \"TTB Merkez Konseyi üyelerini derhal serbest bırakın\" denildi.

Açıklamada, \"Taner hocamızın ellerine bu hastanenin koridorlarında kelepçe takıldı. Bu ülkenin en köklü bilim ve sağlık yuvasından, İstanbul Tıp Fakültesi\'nden sesleniyoruz: O kelepçe bilime, eğitime, akademiye, hastalara, halkın sağlığına takılmıştır. Barışı savunmak suç değildir. Yalanlarınıza, iftiralarınıza, saldırılarınıza bir an önce son verin. TTB MK üyelerini derhal serbest bırakın\" ifadeleri yer aldı.

Görüntü Dökümü:

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-İÜ Çapa Tıp Fakültesi önünden genel ve detay

-Doktorların şubeye olan yürüyüşünden detay

-İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. İncilay Erdoğan\'ın konuşması

-Tıp fakültesi öğrencisi Çağla Kılıç\'ın konuşması

-Dr. Coşkun Canıvar\'ın okuduğu basın açıklaması

02.02.2018 - 16.54 - Haber Kodu : 180202156

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7- DİNK DAVASINDA TUTUKLU SANIKLARIN TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink\'in öldürülmsine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin ile ana davadan hükümlülerin de aralarında bulunduğu 11\'i tutuklu 85 sanıklı davanın 19. duruşması yapıldı.

Mahkeme, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddederek duruşmayı Mart ayına erteledi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın 19. duruşmasına eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz\'ün de aralarında bulunduğu 7 tutuklu sanık ile 2 tutuksuz sanık katıldı. Bazı sanıklar da duruşma salonuna SEGBİS sistemi ile katıldı.

Söz alarak tahliye talebinde bulunan tutuklu Albay Ali Öz, \"FETÖ ile şahsım ve birinci derece akrabalarımın hiçbir ilgi ve alakası yoktur. Hrant Dink\'in Yasin Hayal tarafından öldürüleceğine ilişkin toplantıda bir cümle kullanılmış ve ben o toplantıdan kalkmışım. O dönemde Trabzon İl Jandarma Komutanı olmam suçlamam için yeterli kabul edilmiştir. Komutan her şeyi bilir, her şeyden haberdar kabul edilmiştir\" dedi. 18 aydır tutuklu yargılandığını, alakası olmayan suçlarla tutuklandığını söyleyen Öz, tahliyesini talep etti.

36 aydır tutuklu olduğunu söyleyen Ramazan Akyürek ve diğer tutuklu sanıklar da tahliyelerini talep ettiler. Tahliye taleplerini reddeden mahkeme duruşmayı 12-13-15-16 Mart 2018 tarihine erteledi.



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8- İSTANBUL\'DA FETÖ OPERASYONU: 23 GÖZALTI



Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da, FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 23 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programı \'ByLock\' kullandığı tespit edilen 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün şifreli mesajlaşma programı \'Bylock\' yazışmaları çözümlenen şüphelilerin yakalanması için çeşitli adreslere operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda farklı meslek gruplarından 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 29 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.