DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- KAZANIN SIRRI GÜVENLİK KAMERASINDA: OTOBÜSÜN HIZI HİÇ DÜŞMEDİ....

- Durağa yaklaşırken otobüsün hızı 33 kilometreydi. Kaldırıma çıkan otobüsün hızı hiç düşmedi. İETT otobüsüne, durağa ve kaldırımdakilere çarptığında bile otobüs, 28 ila 30 kilometre hızla yoluna ilerliyordu.

Haber: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Üsküdar\'da özel halk otobüsünün durağa girmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Kaza anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda otobüsün hızı da yer alıyor. Otobüs durağa yaklaşırken 33 kilometre hızla ilerliyor. Durağa yaklaştığı sırada otobüsün hızının düşmediği görülüyor. Yavaşlaması gerekirken sabit hızla yoluna devam eden otobüsün sürücüsü önündeki araçlara çarpmamak için direksiyonu sağa kırıyor. Otobüs aynı hızla kaldırıma çıkıyor. 28 ila 30 kilometre hızla yoluna devam eden otobüs, kaldırımdakileri ve duraktakileri altına alıyor. Otobüs kaldırımdan inip bir süre daha ilerledikten sonra duruyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anının otobüs kamerası görüntüleri

-Kaza anının ikinci güvenlik kamerası görüntüleri

01.02.2018 - 13.54 Haber Kodu : 180201090

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(ÖZEL)

2- ÜSKÜDAR\'DAKİ FECİ KAZANIN YENİ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Haber: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA

Üsküdar\'da özel halk otobüsünün durağa girmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde otobüsün kaldırıma çıkarak durağa doğru hızla ilerlediği görülüyor. Kaza anı otobüsün güvenlik kamerasına da yansımıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü

-Otobüs kamerası görüntüsü

01.02.2018 - 14.07 Haber Kodu : 180201094

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3- KAZANIN ARDINDAN TEMİZLİK YAPILDI; YOL AÇILDI



Haber-Kamera: Enver ALAS - Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL DHA

Üsküdar\'da özel halk otobüsünün durağa girmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı kazanın ardından, tek yönlü kapalı olan yol trafiğe açıldı. Belediye ekipleri de yaptıkları çalışmayla kazanın izlerini silmeye başladı.

BELEDİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI

Özel halk otobüsünün çarptığı İETT otobüsü garaja götürüldü. Belediye ekipleri de kazanın izlerini silmeye başladı. Ekipler, önce cam ve otobüsün kırılan parçalarını süpürdü sonra da yolu ve kaldırımı tazyikli su ile yıkadı. Ağır hasar alan durağın etrafına bir şerit çekilirken, yolun trafiğe açılmasıyla otobüs bekleyen vatandaşlar durağın hemen yanındaki boş alanda bekledi.

OTOBÜS BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ İÇİN BEKLETİLİYOR

Öte yandan kazaya sebep olan otobüs ise bilirkişi incelemesi için bekletiliyor. İncelemenin ardından otobüs de çekici ile olay yerinden götürülecek.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinin yıkayan görevliler

-Cam ve kırık parçaların süpürülmesi

-İETT otobüsünün duraktan ayrılması

-Yolun trafiğe açılması

-Vatandaşların durağın yanında otobüs beklemesi

-Zarar gören duraktan görüntüler

-Genel ve detaylar

01.02.2018 - 13.54 Haber Kodu : 180201090

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4- ÜSKÜDAR\'DA DURAĞA DALAN ÖZEL HALK OTOBÜSÜ TEKNİK İNCELEME YAPILMAK ÜZERE GÖTÜRÜLDÜ

Haber-Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL,DHA

Üsküdar\'da 3 kişinin öldüğü 5 kişinin de yaralandığı kazanın ardından özel halk otobüsü teknik inceleme yapılmak üzere çekiciyle götürüldü. Teknik arıza meydana geldiği öne sürülen otobüs, olay yerindeki incelemenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)\'ne ait bir çekiciyle yüklendi. Otobüsün imalatçı firmanın Tepeüstü\'ndeki garajına götürüldüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Bilirkişi heyetinin incelemesi

-Otobüsün çekiciye bağlanması

-Çekicinin otobüsü çekmesi

-Genel ve detay

01.02.2018 - 15.03 Haber Kodu : 180201113

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5- İSTANBUL BAROSU ESKİ BAŞKANI KOLCUOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber: Gülseli KENARLI - Cansel KİRAZ - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

İstanbul\'da geçtiğimiz gün 73 yaşındayken hayatını kaybeden İstanbul Barosu eski Başkanı Kazım Kolcuoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Barosu önünde düzenlenen törenin ardından Kolcuoğlu\'nun cenazesi Levent Afet Yolal Camii\'ne getirildi.

Camide Kolcuoğlu\'nun eşi Şengün Kolcuoğlu, oğlu Umut Kolcuoğlu taziyeleri kabul etti. Kazım Kolcuoğlu için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

\"MESLEK USTAMIZDI, BÜYÜK BİR MÜCADELE İNSANIYDI\"

Cenaze töreninde, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve eski Şişli Belediyesi eski Başkanı Mustafa Sarıgül\'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Mustafa Sarıgül, \"Objektif bir başkanımızdı, değerlendirmeleri son derece iyiydi. 12 Eylül öncesi çok önemli siyasi görevlerde bulundu. Ötekisi olmayan bir başkanımızdı\" dedi. Metin Feyzioğlu ise, \"Üzgünüz, bizim camiamız için çok önemli bir isimdi. Meslek ustamızdı, büyük bir mücadele insanıydı. Allah rahmet eylesin, bundan sonra görevimiz Kazım Kolcuoğlu\'nu öğretmek olmalı\" diye konuştu.

Kılınan cenaze namazının ardından Kolcuoğlu\'nun cenazesi defnedilmek üzere Çatalca Ferhatpaşa Mezarlığı\'na götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Törenden görüntüler

- Katılanların görüntüsü

- Taziye kabulü

- Cenaze namazından görüntüler

- Tabutun taşınması

- Tabutun cenaze aracına konması

- Feyzioğlu ile röportaj detaylar

- Detaylar

01.02.2018 - 12.39 Haber Kodu : 180201063

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6- BÜYÜKADA DAVASI: AF ÖRGÜTÜ YÖNETİCİLERİNDEN TANER KILIÇ YENİDEN TUTUKLANDI

Haber: Özden ATİK / İSTANBUL DHA

Büyükada\'da 5 Temmuz 2017 tarihinde yaptıkları toplantıya ilişkin insan hakları örgütlerinin temsilcisi 11 sanığın yargılandığı davada, dün tahliyesine karar verilen Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç savcının yaptığı itiraz sonucu bugün çıkarıldığı mahkemece yeniden tutuklandı.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dünkü duruşmada, tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verilen davanın tek tutuklu sanığı Taner Kılıç hakkında savcılık, tahliye kararına itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren üst mahkeme ise talebi yerinde bularak Taner Kılıç\'ın tutuklanmasına karar verdi. Bunun üzerine bugün Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla yeniden mahkeme karşısına çıkan Taner Kılıç\'ın tutuklanmasına karar verildi.

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7- ÜLKÜ ADATEPE\'NİN ÇOCUKLARININ AÇTIĞI DAVA MAHKEMENİN YETKİSİZLİĞİ NEDENİYLE REDDEDİLDİ

Özden ATİK / İstanbul, DHA

ATATÜRK\'ün manevi kızı Ülkü Adatepe\'nin oğullarının, Atatürk\'ün vasiyetinin yerine getirilmediği iddiasıyla İş Bankası ve CHP\'ye açtığı tazminat davası, Atatürk\'ün en son ikamet adresinin Ankara olması nedeniyle yetkisizlik gerekçesiyle usulden reddedildi.

İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi\'nde 4\'üncü celsesi görülen duruşmada, tarafları avukatları temsil etti. Duruşmada, daha önce celse arasında sunduğu davalı CHP avukatı Şerdıl Odabaşı\'nın davanın Ankara\'da görülmesi gerektiği ve mahkemenin yetkisizlik kararı vermesi yönündeki talebi değerlendirildi. CHP avukatı Odabaşı, bu talebini yineledi.

\"YETKİ İTİRAZI YERİNDE DEĞİL\"

Bunun üzerine davacı avukatları, \"Davalılardan Türkiye İşbankası Genel Müdürlüğü İstanbul\'dadır. Zorunlu dava arkadaşlığı vardır. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk ülkemize mal olmuş bir değer olduğundan ikametgahı ile ilgili sınırlama yapamayız. Bu yüzden yetki itirazı yerinde değildir. Davanın mahkemede görülmesini istiyoruz\" dedi. Davalı İşbankası avukatları ise yetki itirazı konusundaki takdiri mahkemeye bıraktı.

MAHKEME USULDEN REDDİNE KARAR VERDİ

Mahkeme, vasiyetname düzenleyen Mustafa Kemal Atatürk\'ün son ikametgah mahkemesi olan Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi\'nde görülmesi gerektiğinden mahkemenin yetkisiz olduğunun anlaşıldığı belirtilerek davanın kesin yetki sebebiyle usulden reddine karar verdi. Karar kesinleştiğinde dosyanın yetkili Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi\'ne gönderilmesine de hükmedildi. Mahkemenin yetkisiz olup olmadığını İstinaf Mahkemesi\'nce değerlendirilecek.

ATATÜRK\'ÜN MANEVİ OĞULLARI DAVA AÇMIŞTI

Atatürk\'ün manevi kızı Ülkü Adatepe\'nin oğulları Ali Kemal ve Ahmet Kemal Doğançay, İş Bankası ve CHP aleyhine, Ülkü Adatepe\'ye bırakılan mirastan doğan gerekli payı alamadıklarını iddia ederek İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi\'nde dava açmıştı.

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8- (Ek bilgilerle yeniden)- SARIYER\'DE 3 KATLI BİNADA YANGIN: ANNE İLE OĞLU ÖLDÜ

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)

Sarıyer\'de 3 katlı bir binada çıkan yangında anne ile oğlu hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Sarıyer Merkez Mahallesi Kayadibi Sokak\'ta bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katında saat 02.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek üst kata da sıçradı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri üçüncü katta oturan, Semiha Şenol\'u kurtardı. Duman\'dan etkilenen Şenol ambulansla Maslak\'taki özel bir hastaneye kaldırıldı.

YANGINDA ANNE VE YATALAK OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Yangını söndürüp soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri, 90 yaşındaki Nimet Kaykılar ve yatalak oğlu 50 yaşındaki Altan Kaykılar\'ın cansız bedenlerine ulaştı. Yapılan incelemelerin ardından cesetler, Sarıyer Devlet Hastenesi morguna kaldırıldı.

Yangını gören Yunus Emre Demir, \"İtfaiyeleri gördük karakol sokağına girince bizde hemen geldik. Alevler üst kata kadar çıkmıştı. Müdahale ettiler. Bir kişiyi üst kattan çıkardılar. Ama ne yazık ki 2 kişiye yetişemediler. Bir yatalak hasta ve annesi vardı o katta. Üst kattaki kadın ise tek başına yaşıyordu\" dedi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangınla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan bina

-İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları

-Toplanan mahalle sakinleri

-Polis ekipleri

-İtfaiye ekipleri

-Cesetlerin çıkartılarak ambulansa konulması

-Röportajlar

-Yangında hayatını kaybeden Adnan Kaykılar\'ın fotoğrafı

CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ

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-İtfaiyenin müdahalesi

-Genel ve detaylar



01.02.2018 - 05.59 Haber Kodu : 180201012

01.02.2018 - 04.36 Haber Kodu : 180201010

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9- KIZI ÖLDÜRÜLEN ACILI ANNE ADLİYE ÖNÜNDE GÖZYAŞI DÖKTÜ...

ANNE MAVUŞ ÇOBAN: \"BENİM YAVRUM GİTTİ, BAŞKA BİRGÜLLER GİTMESİN\"...

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Boşanmak isteyen eşi Birgül Çeçen\'i 3 Haziran 2017 günü Kasımpaşa\'da sokak ortasında pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edilen Ali Çeçen, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık Çeçen, duruşmada öldürme kastı olmadığını öne sürdü. Birgül Çeçen\'in annesi Mavuş Çoban ise basın açıklaması sırasında \"Adalet yerini bulsun. Başka Birgüller gitmesin. Benim yavrum gitti, Başka anneler ağlamasın, cezasını ebedi çeksin\" diyerek gözyaşı döktü.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ali Çeçen getirilirken, öldürülen Birgül Çeçen\'in iki oğlu, annesi Mavuş Çoban ve kızkardeşi İlknur Çoban da duruşmada hazır bulundu.

\"HAVAYA ATEŞ ETMEK İSTEMİŞTİM\"

Duruşmada savunmasını yapan sanık Ali Çeçen, olay günü eşine hediye aldığını söyleyerek \"Akşam olunca yatmaya gittim. Kendisi kalktı, bana bağırmaya başladı. Ben de, \'Ben sana hediyeler alıyorum. Sen neden böyle yapıyorsun\' dedim. Bağırmaya devam edince iki tokat attım. Sustu yattı. Daha sonra tuvalete gitmek için kalktı. Evin dış kapısını açıp bana doğru bakarak, \'Seni mahalleye rezil edeceğim. Görürsün sen\' dedi. Ben \'Ne yapıyorsun\' dedim. Ama kapıyı kapatıp gitti\" dedi. Kendisinin de apartmandan çıkıp eşine baktığını, göremeyince eve gidip camdan dışarı baktığını söyleyen sanık Çeçen, \"Dışarıda yan apartmanın önünde 8-9 erkek ve 3 kadınla duruyorlardı. Ben de içeri girip üstümü giyindim. Yanıma tüfeğimi alarak dışarı çıktım. Dışarı çıktıktan sonra eşimin olduğu tarafa değil, tersi yönüne yürümeye başladım. Bu sırada rahmetli eşim bana bağırmaya başladı. \'Vuracaksan gel beni vur\' diye. Ben havaya ateş etmek istemiştim. Tüfek ateş aldı ve eşim vuruldu\" diye konuştu. Mahkeme başkanının, \"Vurma kastın yoktu yani?\" sorusu üzerine sanık Ali Çeçen, \"17 yıllık hayat arkadaşımdı. Öldürmek gibi bir amacım yoktu\" şeklinde cevap verdi.

TANIK DİNLENDİ

Olay günü Birgül Çeçen\'in evden kaçarak aşağıda karşılaştığı komşusu Mustafa Toprak da, duruşmada tanık olarak dinlendi. Toprak ifadesinde, Birgül Çeçen\'in \"Kocam delirdi abi beni bırak çocuklarımı kurtar\" demesi üzerine evlerine gittiğini, sanık Ali Çeçen\'in çok sinirli ve alkollü olduğunu söyledi. Toprak, \"Ben de çocukları alıp aşağı indim. Ali Çeçen aşağı tüfekle inince önüne geçtim. Sonra, \'Çekil yoksa seni de vururum\' dedi. Bu sırada Birgül, \'Senin işin benimle. Vuracaksan beni vur\' dedi. Ali Çeçen de döndü ve vurdu\" dedi.

\"BENİM KIZIM ONA NE YAPMIŞ SORUN\"

Maktül Birgül Çeçen\'in annesi Mavuş Çoban ise, \"Benim kızım ona ne yapmış da öldürmüş bir sorun. Adalet yerini bulsun\" dedi. Birgül Çeçen\'in kızkardeşi İlknur Çoban ise, Ali Çeçen\'in kardeşine sürekli şiddet uyguladığını söyledi.

BİR SONRAKİ CELSE ÇOCUKLARI DİNLENECEK

Birgül Çeçen\'in avukatları olay anında çocukların da evde olduğunu söyleyerek tanık olarak dinlenmelerini istedi. Ancak duruşma devam ederken çocuklar içeride olduğu için tanıklıkları kabul edilmedi. Mahkeme bir sonraki celse çocukların tanık olarak dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

\"DEVLETİN KADINLARI KORUMAK GİBİ BİR PLANI VAR MI\"

Duruşma sonrasında, Kadın Meclisi üyeleri, Birgül Çeçen\'in ailesi ile birlikte basın açıklaması yaptı. Anne Mavuş Çoban açıklama sırasında \"Bizden beter olsun\" diyerek ağladı. Kadın Meclisi adına açıklama yapan Esin İzel Uysal, \"Bugün yargı önünde, Birgül\'ün adalet mücadelesini başlattık. Birgül Çoban, Ali Çeçen tarafından uzun süre boyunca şiddete maruz kaldı. Tam üç kez boşanma dilekçesi verdi. Ancak sonra geri çekti dilekçesini. Sonradan öğrenildi ki, çocuklarını öne sürerek tehdit ediliyormuş. Ve Birgül bizzat fail tarafından planlanarak evde uzun zamandır tuttuğu ve arada ateşlediği silahla çocukları evden götürüp öyle öldürdü, Birgül\'ü. Ve cinayetin ardından polis olay yerine geç geldi. Biz kadınları hayata tutabilmek için mücadele ederken şiddet gören kadınların arkasında dururken devlet bunula ilgili ne yapıyor? 6284 sayılı Koruma Kanunu var bu kanun uygulanıyor mu? Devletin kadınları korumak gibi bir planı var mı?\" diye konuştu.

\"ŞAŞIRTICI OLMAYAN BİR SANIK PROFİLİ\"

Çoban ilesinin avukatı İpek Bozkurt ise mahkemede şaşırtıcı olmayan Türkiye\'nin pek çok adliyesinde, pek çok kadın cinayeti davasında görülen bir sanık profiliyle karşılaştıklarını belirtti. Sanığın mahkemede pişman olduğunu söylediğini ifade eden avukat Bozkurt, \"Biz mahkemelere aslında bu hikayelere inanmadığımızı, erkeklerin kadınları planlayarak öldürdüklerini, evde tutulan o silahların bir gün ateş aldığını göstermek, pek çok farklı adliyede duyduğumuz hikayelerin aynı olduğunu söylemek için bu davayı takip ediyoruz\" dedi. Avukat Bozkurt, bir gazetecinin Birgül Çeçen\'in üç kez boşanmak için dilekçe verip daha sonra neden vazgeçtiğini sorması üzerine kadınların, kocaları tarafından çocuklarını göremezsin şeklinde tehdit edildikleri ve finansal açıdan zorlandıkları için vazgeçtiklerini söyledi.

\"BAŞKA BİRGÜLLER GİTMESİN\"

Birgül Çeçen\'in annesi Mavuş Çoban ise \"Adalet yerini bulsun. Başka Birgüller gitmesin. Benim yavrum gitti, Başka anneler ağlamasın, cezasını ebedi çeksin\" diyerek gözyaşı döktü. Çoban\'ın bir yakını da \"5 sene sonra salıvermesinler böylelerini\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Esin İzel Uysal açıklaması

-Avukat İpek Bozkurt açıklaması

-Anne Mavuş Çoban\'ın konuşması

-Genel ve detaylar...

01.02.2018 - 17.01 Haber Kodu : 180201146

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10- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası\'nda tahliye talepleri reddedildi

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 135\'i tutuklu, 143 asker hakkında açılan davanın 26. duruşması tamamlandı. Mahkeme heyeti, 135 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 19 Mart\'a erteledi. Müştekilerin dinleneceği bir sonraki duruşma, Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu\'nda yapılacak.

143 SANIĞIN SAVUNMASI TAMAMLANMIŞ OLDU

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampusü\'nün karşısında bulunan binada 25. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce görülen duruşmaya 100 tutuklu sanık katıldı. Çok sayıda müştekinin de hazır katıldığı duruşmada gün boyunca tutuklu sanık eski binbaşı Ahmet Taştan\'ın çapraz sorgusu yapıldı. Taştan\'ın çapraz sorgusu ile 143 sanığın savunmasının alınma işlemi tamamlandı. Ardından söz alan sanık avukatları, müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

SAVCI, 135 SANIĞIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINI İSTEDİ

Duruşmada söz alan Cumhuriyet savcısı ise, kuvvetli suç şüphesinin bulunması, atılı suçlamaların katalog suçlardan olması ve adli kontrol tedbirleri yetersiz kalacağı gerekçesiyle 135 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosya kapsamı, kuvvetli suç şüphesi ve delillerin toplanmamış olması gerekçeleriyle 135 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.Duruşma 19 Mart\'a ertelendi. Müştekilerin dinleneceği bir sonraki duruşma Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu\'nda yapılacak.

İDDİANAME

İstanbul\'da şehit sayısının en fazla olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ndeki olaylara ilişkin bin 52 sayfalık iddianame,darbeci askerlerin stratejik öneme sahip köprüyü tek yönlü kapatarak ele geçirmeye çalıştıkları anlatılıyor. Darbeci askerlerin olay sırasında köprüye gelen vatandaşların üzere tankla 4 kez atış yaptığı vurgulanıyor. İddianamede, 32\'si vatandaş, 2\'si polis olmak üzere toplam 34 kişinin şehit olduğu olayla ilgili 318 müşteki yer alıyor. Şehitler arasında AK Parti\'nin kuruluşundan bu yana reklamcısı olan Erol Olçok ve 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip Olçok da bulunuyor.

37\'ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENİYOR

İddianamede aralarında subayların da bulunduğu 30 rütbeli asker, 47 askeri öğrenci olmak üzere toplam 135\'i tutuklu 143 şüpheli yer alıyor. Şüphelilerin \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\",\"Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs\" \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ve 34 kişinin öldürülmesine ilişkin \"Nitelikli kasten öldürme\" suçlarından toplam 37\'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Ayrıca şüphelilerin bu suçlar dışında \"Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma\", \"Kasten nitelikli öldürmeye teşebbüs\", \"Silahlı kasten yaralama\", \"Kamu malına zarar verme\", \"Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme\" suçlarını da işledikleri ve bu suçlardan ayrıca cezalandırılmaları isteniyor.

7 DARBECİ ASKER ÖLMÜŞTÜ

Olay sırasında darbeci askerlerden 2\'si er, 5\'i rütbeli olmak üzere 7 kişi de ölmüştü. Olay günü köprüye giden ancak olayın vahametini anladıktan sonra geri dönen er ve astsubay olmak üzere toplam 8 asker de tutuksuz şüpheli olarak iddianamede yer alıyor.

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11- İSTANBUL VALİSİ VASİP ŞAHİN\'DEN BEYOĞLU\'NA ZİYARET

İstanbul, (DHA)-

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Beyoğlu Belediyesi\'ni ziyaret etti. Vali Şahin ardından Beyoğlu\'nda hayata geçirilen projeleri yerinde inceledi.

İlk olarak Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircanla başkanlık binasında bir araya gelen Vali Şahin, daha sonra yenileme çalışmaları tamamlanan İstiklal Caddesi üzerinde, Restorasyon çalışmaları tamamlanan Narmanlı Han, Tarlabaşı Yenileme Projesi, Taksim Camii ve Cihangir Sosyal Tesisleri\'ndeki çalışmaları inceledi.

\"BEYOĞLU\'NDA YAŞAYAN VATANDAŞLARIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRAN BİR UYGULAMA\"

Beyoğlu Belediyesi\'nin akıllı şehir mobil uygulamaları hakkında bilgi veren İstanbul Valisi Vasip Şahin,\"Gerçekten de Beyoğlu\'nda yaşayan insanlarımızın hayatını kolaylaştıran bilgi erişimini çok rahatlatan, denetimlerde etkinlik sağlayan bir uygulama inşallah diğer belediyelerimizde ve kamu kurumlarımızda da örnek teşkil edebilecek bir uygulama olur\" dedi.

\"ESKİ ESERLER BİZİM EN BÜYÜK ZENGİNLİKLERİMİZDİR\"

Restorasyon faaliyetlerine de değinen Vali Şahin, \"Eski eserler bizim en büyük zenginliklerimizdir. Bunları yaşatmamız geleceği sağlam ve kullanılabilir bir şekilde aktarmamız hem de bunu ülkemizi ziyaret eden değerli yerli-yabancı tüm ziyaretçilere de göstermemiz ve onların da istifade etmesine imkan sunmamız gerekiyor. Bu da işin ticari boyutudur. Bu anlamda da İstanbul\'da ve Beyoğlunda çok güzel şeyler yapılıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Vasip Şahin ve Belediye Başkanı\'nın İstiklal Caddesi\'de yürümeleri

Restorasyon çalışmaları tamamlanan yerlerin gezilmesi

Vasip Şahin röp.

01.02.2018 - 16.26 Haber Kodu : 180201138