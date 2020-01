DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

1- İBRAHİM KALIN: TÜRKİYE HER TÜR TEDBİRİ ALMIŞTIR (1)

* Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,

"Türkiye, ulusal güvenliğine tehdit teşkil edecek her tür gelişmeye karşı, her tür tedbiri almıştır. Bundan sonra da almaya devam edecektir. Bu Afrin de olur, bu Cerablus da olur, bu Münbiç de olur, başka yerler de olur, Irak sahasında olur."



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul\'da katıldığı bir toplantı sonrasında gazetecilerin gündem ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD\'den yapılan, \"Türkiye\'ye açıklama borçluyuz\" sözleri ile ilgili Kalın \"Geçen hafta koalisyon sözcülerinden bir tanesinin yaptığı açıklama üzerine bu konu kamuya mal oldu. Daha önce yaptığımız istişarelerde de biz ABD\'nin Suriye sahasında PYD ve YPG\'ye verdiği destekleyiş şekli, biçimi, zamanı ve boyutu ne olursa olsun yanlış bir politika olduğunu ifade ettik. Bu yapılan açıklamanın eğer bir hakikat payı var ise kabul edilmesi hiçbir şekilde mümkün değil. İki temek sebepten dolayı. Bir; bu Türkiye\'ye doğrudan ulusal güvenliğine tehdit oluşturacak bir yapılanmadır. İki; Suriye ile ilgili olarak Cenevre ve Astana süreçleri devam ederken, Suriye\'nin toprak bütünlüğüne darbe vuracak, bunu adeta imkansız hale getirecek bir adım olacaktır. Bizim bu tepkilerimiz üzerine sadece biz değil, Rusya, İran, Irak Başbakanı\'da tepkilerini dile getirdi. Çünkü öngörülen bu sınır gücünün Irak sınırında da görev alması gibi bir durum belirdi. Sayın Dışişleri Bakanımızın Amerikalı mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesi, bizim diğer temaslarımız, bugün Dışişleri bakanları bir konuşma ve mesajla, böyle bir gücün olmayacağını, bunun yanlış ifade edildiğini, yanlış açıklama yapıldığını, yanlış kişilerin konuştuğunu söyledi. Biz bu süreci takip edeceğiz\" dedi.

\"HER TÜR GELİŞMEYE KARŞI, HER TÜR TEDBİRİ ALMIŞTIR\"

İbrahim Kalın, \"Türkiye, ulusal güvenliğine tehdit teşkil edecek her tür gelişmeye karşı, her tür tedbiri almıştır. Bundan sonra da almaya devam edecektir. Bu Afrin de olur, bu Cerablus da olur, bu Münbiç de olur, başka yerler de olur, Irak sahasında olur. Bu tehdit ister PKK\'dan gelsin, ister PYD, YPG\'den, ister DEAŞ\'tan, ister başka örgütlerden gelsin, bunlara karşı her tür tedbiri, bugüne kadar aldığı gibi, bundan sonra da kimseden icazet almadan, yerini, zamanını ve şeklini kendisi belirlemek suretiyle bu tedbirleri almaya devam edecektir\" diye konuştu. Kalın, \"Afrin, Mümbiç, Cerablus veya başka noktalarda Türkiye\'nin atacağı kendi ulusal güvenliğini korumaya dönük adımların asla ve asla Suriye Kürtlerine karşı bir hareket olmadığının altını bir defa daha çizmek istiyorum\" dedi.

2- EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE ROKETATARLI SALDIRIYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne roketatarlı, Esenyurt\'ta da polis araçlarına bombalı ve silahlı saldırı düzenlediği gerekçesiyle yargılanan terör örgütü DHKP-C üyesi Şerif Turunç, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 79 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Şerif Turunç cezaevinden getirldi. Kendi avukatı duruşmaya gelmeyince, sanığı barodan atanan avukat temsil etti. Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Turunç\'un \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti ayrıca Turunç\'un, İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne 20 Ocak 2017\'de roketle gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin 18 yıl, 21 Ocak 2017\'de Esenyurt\'ta polis aracına yönelik saldırıda iki polis memurunu hedef almasına ilişkin \"Kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs\" suçundan 36 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Sanığa, İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nde gerçekleştirdiği saldırıda kullandığı roketatar ile polislere yönelik saldırıda kullandığı silaha ilişkin \"İzinsiz nitelikte silah taşımak\" suçundan 10 yıl 6 ay hapis, Tekirdağ\'da yakalandığı sırada üzerinde çıkan silahla ilgili de \"İzinsiz niteliksiz silah taşımak\" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Turunç, kaçarken çantasında bulunan başkasına ait kimlik ve bu kimlikte aldatmaya yönelik eylemle ilgili olarak ise \"Resmi belgede sahtecilik\" suçundan 3 yıl, üzerindeki el bombasına ilişkin de \"Patlayıcı muhafaza etmek\" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kararın ardından sanık Turunç, \"Bu kararla mücadelemizi bitiremezsiniz. Böyle hukuk mu olur?\" diye bağırdı.

(ek görüntüyle geniş haber)

3- SULTANBEYLİ\'DE 4 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

- MAHSUR KALAN 2 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL-DHA

Sultanbeyli\'de 4 katlı bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

Yangın 12.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Eyyubi Caddesi\'ndeki 4 katlı binanın çatı katında çıktı. Alevler kısa sürede çatının tamamını kapladı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Sultanbeyli, Yenişehir, Yenidoğan ve Kurtköy itfaiye grupları sevkedildi.

Alevler binanın 4. katına da sıçradı. İtfaiye ekipleri merdiven araçlarıyla yangına müdahale ederken mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınırken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Polis olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

4- AYNI CADDEDE ÇOK SAYIDA İŞ YERİNİ BÖYLE SOYDULAR

- ARAÇLA İŞ YERİNE GİRMEYE ÇALIŞTILAR, ÇALDIKLARI KASAYI 3. KATTAN ATTILAR..

- HIRSIZLAR İŞ YERLERİNİ SOYMAK İÇİN HER TÜRLÜ YÖNTEMİ DENEDİ

Haber- Kamera: Alper KORKMAZ İstanbul (DHA)

Başakşehir\'de son 20 gün aynı cadde üzerinde çok sayıda iş yerini soyan hırsızlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Şahintepe Mahallesi, Eski İstanbul Caddesi üzerinde bulunan ondan fazla iş yeri soyuldu. Hırsızlık anları çok sayıda iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, iş yeri sahipleri yetkilerden duruma bir çözüm bulmalarını istiyor.

ÇALDIKLARI KASAYI 3.KATTAN AŞAĞI ATTILAR

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sabah saatlerinde araçlarıyla cadde üzerindeki bir mobilya mağazasına gelen hırsızlar ellerindeki balyozla mağaza camını kırıyor. Hırsızlardan biri mağaza önünde gözcülük yaparken , diğer iki hırsız ise kırdıkları camdan içeri giriyor. 3. katta bulunan ve içerisinde yaklaşık 10 bin lira olan para kasasını alan hırsızlar çaldıkları kasayı camdan aşağı atıyor. Bu sırada elektrik kablolarına çarpan para kasası kabloyu kopartıyor ve elektrikler kesiliyor.

100 BİN LİRALIK GİYSİ ÇALDILAR

Bir başka güvenlik kamera görüntüsünde de hırsızların hedefi bir giyim mağazası oldu. Kapıyı kırarak içeri giren hırsızlar dakikalar içinde yüzlerce kıyafeti çalıyor. Yaşanan hırsızlık olayını anlatan mağaza yetkilisi Mehmet Eşref Şenol, çok sayıda dükkana girildiğini ve yetkilerden yardım istediklerini söyleyerek, \"100 bin liraya yakın zararımız var\" dedi.

ARAÇLA KEPENGİ KIRMAYA ÇALIŞTILAR

Bir başka kamera görüntüsünde ise araçlarıyla tekel bayi önüne gelen hırsızlar kepengi araçlarıyla kırmaya çalışyor. Sonuç alamayan hırsızlar daha sonra araçlarıyla olay yerinden kaçıyor.

5- VELİLERDEN, MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE \"OKULUMA DOKUNMA\" EYLEMİ

Haber - Kamera: Erhan TEKTEN / İSTANBUL DHA

\"Bilimsel ve Laik Eğitim Hareketi\"nin çağrısıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelen bir grup veli, okullarında yaşadıkları sorunları dile getirdi. \"Artık Yeter! Söz Velilerde\" diyen veliler, \"Söz Bizim, Okullar Bizim. Bilimsel-Laik Eğitimi Birlikte Kuracağız\" pankartı açtılar, \"Eğitim Sistemi Yap Boz Değil\", \"Okuluma Dokunma\" dövizleri taşıdılar.

İMAM HATİPLER

Beşiktaş\'taki İsmail Tarman Ortaokulu\'nun, İsmail Tarman İmam Hatip Ortaokulu\'na dönüştürüldüğünü, oğlunun da burada okuduğunu söyleyen velilerden Orhan Üstündağ, \"Bu sene TEOG olsaydı girecekti. Bu sene gireceği sınav da TEOG\'dan farklı olarak İmam Hatiplileri doldurma amaçlı yapılmış bir çalışmadır. Biz 30 Mayıs 2016 tarihinde okulumuzun İmam Hatip\'e döndürüldüğünü duyduğumuz da Milli Eğitim\'e sorduğumuz soru şuydu; \'Bu talep nereden geldi? Neye dayanarak böyle bir şey yapıyorsunuz?\' 30 kişilik bir talep geldiğini söylediler. Bizse bunun doğru olmadığını biliyoruz. Çünkü Beşiktaş ilçesinde İmam Hatip\'e ihtiyaç yoktur. Çünkü bin 200 kişilik okulda 970 tane imzayla bu okulun İmam Hatip olmamasını isteyen insanlar olduğu içindir. Sonuç olarak buraya gelen öğrencilerin çoğunluğu Kağıthane ilçesinden gelmektedir. Burası doldurulamadığı için Kağıthane\'den gelen öğrencileri almaktadır. Biz buranın İmam Hatip olmaması için elimizden gelen gayreti gösterdik. Yasal süreçlerde dahil olmak üzere her şeyi yaptık. Ancak halihazır da direnişimiz devam etmekte. Şu an 600. günü doldurmaktadır.\" ifadelerini kullandı.

\"OKUL AİLE BİRLİĞİNİN ODASI ELİNDEN ALINDI\"

Küçükçekmece Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu Okul Aile Birliği üyesi Kemal Doksanyedi ise, \" Okul Aile Birliği seçimlerinde okul müdürlüğü\'nün istemediği bir yönetim geldiği için Okul Aile Birliğinin elindeki odası alındı. Okul Aile Birliği öğretmenler odasının karşısındaki bir koridorda çalışmaya mahkum edildi. Bu da yetmedi Okul Aile Birliği çalışanlarımız kapı girişine yani kapının önüne kondular. Bu okulda 15-20 gün önce televizyona da yansıyan çocuk gelin ve çocuk damat olayıdır. Bunun basına yansımasını okul aile birliğine mal ettiler. Okul aile birliğinin bu konuda hiçbir kusuru yoktur. Basına bu konuyu okul aile birliği sızdırmamıştır. Ama kapatmaya çalıştıkları bu olay dün akşam medyada görmüş olduğumuz 16 yaşınan küçük insanların hamile kalmasının yaşanmasıyla ne kadar vahim bir hale geldiğimizi bize göstermiştir\" dedi.

PROJE OKULLAR İLE İLGİLİ KONUŞTU

Kadıköy Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği üyesi bir kişi ise, şöyle konuştu:

\"Proje okulları adı altında Milli Eğitim Bakanlığının kendisine yarattığı keyfi alan ile bugün geldiğimiz noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Proje okullarının ne olduğunu, projelerinin ne olduğunu daha önce de Milli Eğitimin önüne gelip sormuştuk. O günden bu güne akla yatkın bir proje ile henüz karşılaşmadık. Ama zaman için de geldiğimiz noktada projenin bir yıkım projesi olduğu artık aşikardır. Cağaloğlu Anadolu Lisesi\'nde veli ve yöneticiler arasında yaşanan gerilim bunun ispatıdır. Şişli Endüstri Meslek Lisesini fiziken yıkmaya çalışmaları projenin hem okullarını içini boşaltarak, eğitim kalitesini boşaltarak yürüdüğünü hem de okulları fiziken yıkma konusunda ne kadar kararlı olduklarını gösteriyor. 5 bin öğrencisi olan Türkiye\'nin en büyük endüstri lisesini yıkmaya kalkmak akla izah edilebilir bir tarafı var mı?\"

Grup atılan \'Bilimsel Eğitim İstiyoruz\' sloganı attıktan sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

6- (Ek görüntülerle)15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ\'NDE İNTİHAR

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Hakan KAYA- Zeki GÜNAL İSTANBUL DHA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü korkuluklarına çıkan bir kişi boğaza atlayarak intihar etti.

Saat 12.00 sıralarında köprüye gelen bir kişi korkuluklara çıkarak aşağı atladı. O sırada köprü üzerinden geçen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri denize atlayan kişinin yerini tespit etti. Deniz polisi kısa süreli çalışması sonucu intihar eden kişiyi sudan çıkartarak bota aldı. Çengelköy İskelesi\'ne çıkarılan kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde üzerinden kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarındaki erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından ceset, Adli Tıp Kurumuna Kaldırıldı.



