DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- İSTANBUL\'DA İKİNCİ \"BOMBALI ARAÇ\" YAKALANDIĞI ORTAYA ÇIKTI -1

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA

Bahçelievler\'deki patlayıcı yüklü minibüsün yakalanmasının ardından başlatılan soruşturmada patlayıcı yüklü ikinci minibüsün yakalandığı ortaya çıktı. İkinci aracın bir gün sonra Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi\'nde park halinde bulunduğu belirtildi. Yakalanan şüphelilerden H.G.\'nin bu aracı terör saldırısında kullanacağının belirlendiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklanmıştı.

Görüntü Dökmü:

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-ikinci aracın fotoğrafı

28.12.2017 - 16.24 Haber Kodu : 171228153

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(geniş haber)

2- SP YÖNETİCİ MUSTAFA YAMAN\'A \"GÜNCELLEME\" SONRASI TAHLİYE KARARI

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

FETÖ\'nün şifreli haberleşme programı Bylock\'u kullandığı iddiasıyla, \"Silahlı terör örgütü\" üyeliği suçlamasıyla tutuklu yargılanan Saadet Partisi (SP) İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi avukat Mustafa Yaman, güncellenen Bylock listesinde adının çıkartılması üzerine İstanbul 35. Ağır Mahkemesi tarafından tahliyesine karar verildi.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından celse arası verilen kararda şu ifadelere yer verildi; \"CMK\'nın, \'Hakim veya mahkeme tutukevinde bulunan sanığın tutukluluk halinin devamının gerekip gerekmeyeceğine her oturumda veya koşullar gerektiğinde oturumlar arasında ya da birinci fıkrada görülen süre içinde de resen karar verir\' şeklindeki 108. maddesinin 3. fıkrası hükümleri nazara alınarak dosya üzerinden mevcut bilgi, belge ve deliller ışığında yapılan gözden geçirme sonucunda Mustafa Yaman\'ın Bylock listesinden adının listeden çıkartıldığı, dosyada yüklenen suça ilişkin başkaca bir iddia ve delil bulunmadığı görülmekle sanığın müsnet suçtan bi hakkın tahliyesine karar verilmiştir\" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yaman\'ın arşiv görüntüsü

28.12.2017 - 14.53 Haber Kodu : 171228117

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3- BAKANLIKLARIN İNCELEMESİNDEYDİ.. ÇİFTLİK BANK CEO\'SU ŞİRKETİ AĞABEYİNE DEVRETTİ

Haber; Gülseli KENARLI - İSTANBUL DHA

Bakanlıkların inceleme başlattığı Çiftlik Bank\'ın 25 yaşındaki CEO\'su Mehmet Aydın şirketi devretti

İstanbul Ticaret Odası\'nın kayıtlarına göre Mehmet Aydın adına kayıtlı, 15 milyon TL sermayeli \"Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi\" yer alıyordu. Kayıtlara göre Aydın şimdi şirketin eski ortağı olarak görünüyor.

Aydın\'ın bu şirkette sahip olduğu hissenin tamamı ağabeyi Fatih Aydın\'ın Kıbrıs merkezli şirketine devrettiği öğrenildi

Öte yandan Çiftlik Bank\'ın medya basın danışmanlığını tiyatro ve sinema oyuncusu Mehmet Çevik\'in yaptığı ortaya çıktı.

Çevik şirketle ilgili iddialara cevap verirken \"Şirketimizin CEO\'su bakanlıktan zaten kendisi soruşturma isteyerek iyi niyetli açılımı göstermiştir\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Şirketin Ümraniye\'deki ofisinden görüntüler

- Şarküteriden görüntüler

- Çevik ile röportaj

- Bursa\'daki çiftlikten görüntüler

- Açılış töreninden görüntüler

- Mehmet Aydın\'ın açıklaması

- Dua okunması

- Kurdelenin kesilmesi

- Detaylar

28.12.2017 - 16.00 Haber Kodu : 171228137

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4- SPK\'DAN ÇİFTLİK BANK\'A SUÇ DUYURUSU

* SPK, \"ileride büyük mağduriyetlere yol açabileceği hususları dikkate alınarak\" suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Haber: Gülseli KENARLI - İSTANBUL DHA

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Çiftlik Bank hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

SPK\'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Çiftlik Bank adı altında www.ciftlikbank.com ve www.ciftlikbank.web.tr adresli internet siteleri ile Çiftlik Bank ile ilişkili olduğu

anlaşılan Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Tic. Ltd. Şti., Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ, Çanakkale Dora

Gıda İçecek İnşaat Petrol Tarım ve Hayvancılık Turizm Ticaret Limited Şirketi ve Famegame Software Ltd. unvanlı şirketler

üzerinden yürütülen faaliyetlerin incelenmesi neticesinde; Çiftlik Bank adlı oyun platformunun internet siteleri ve sosyal medya

hesaplarında kullanıcılara yüksek oranlarda getirilerin vaad edildiği, oyun platformunda vaad edilen yüksek oranlı getirinin kaynağı

olarak hayvancılık sektöründe yapılan reel yatırımların gösterildiği; ancak söz konusu şirketlerin de zarar ettiği görüldüğünden

mevcut üyelere oyun içerisinde yapılması vaad edilen yüksek oranda ödemelerin gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı; sayısı

tam olarak tespit edilemeyen çok sayıda kişiden hayatın olağan akışına uygun olmayacak şekilde yüksek getiri taahhüdü yoluyla

para toplanmasının 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun\'un 80 inci maddesi ile kurulması yasaklanmış olan \'piramit

satış sistemi\'nin özelliklerini bünyesinde barındırması ve hileli davranışlar yoluyla sisteme para aktaran şahısların zarara

uğratılabileceği ve ileride büyük mağduriyetlere yol açabileceği hususları dikkate alınarak, konuyla ilgili olarak 5237 sayılı Türk

Ceza Kanunu\'nun 157 ve 158 inci maddeleri kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç ihbarında bulunulmasına ve 6502 sayılı

Tüketici Kanunu\'nun 6\'ncı ve 80\'inci maddeleri kapsamında gereğinin takdir ve ifasını temin etmek üzere Gümrük ve Ticaret

Bakanlığı\'na bilgi verilmesine karar verilmiştir\"

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5- EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALTINOK: 275 BİN PERSONELİMİZ GÖREV BAŞINDA OLACAK

* Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok,

\"81 vilayetimizde bütün emniyet görevlilerimiz, izinde olmaksızın, o gece 24 saat görev başında olacaklar. 275 bin personelimiz görev başında olacak\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İSTANBUL DHA

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Asayiş Daire Başkanı Mehmet Murat Ulucan ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile birlikte \"Gezelim Görelim- Tarihimizi Öğrenelim\" projesi kapsamında Batman\'dan gelen 50 çocuk ile bir araya geldi. Selami Altınok, program sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

\"275 BİN PERSONELİMİZ GÖREV BAŞINDA OLACAK\"

Altınok, yılbaşında Türkiye genelinde ne gibi tedbirler alındığının sorulması üzerine şunları kaydetti:

Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yeni yıla girebilmeleri adına İçişleri Bakanımızın talimatları ve önderliği doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü olarak tedbirlerimizi aldık. Özelde İstanbul, Ankara, İzmir ve büyük şehirlerimiz olmak üzere 81 vilayetimizde bütün emniyet görevlilerimiz izinde olmaksızın o gece 24 saat görev başında olacaklardır. 275 bin personelimiz görev başında olacak. Bizler de Ankara\'da genel müdürlükte oluşturduğumuz kriz merkezinde akşam saat 5\'ten ertesi gün saat 8\'e kadar, Türkiye\'de yaşananları, herhangi bir problem yaşanmaması, vatandaşlarımızın huzur ve sükununa sıkıntı verebilecek herhangi bir olay olmaması adına takip edeceğiz. Orada kameralarla 81 vilayeti izleme şansımız var. Yaşanan olaylara anında müdahale edebilmek ve herhangi bir olay yaşanmaması adına da bütün tedbirleri aldık.

\"ART NİYETLİ BİRİLERİNİN VATANDAŞLARIMIZIN YENİ YILINI ZEHİR ETMEMESİ ADINA HER ŞEYİMİZİ VERİYORUZ\"

Altınok, \"İstanbul özelinde Valilik gerekli açıklamayı yaptı. 37 bin personelimizin tamamı görev başında olacak. Türkiye genelinde de 275 emniyet personeli başta ben olmak üzere bütün mesai arkadaşlarım, vatandaşlarımız herhangi bir sıkıntı yaşamasın diye, art niyetli birilerinin vatandaşlarımızın yeni yılını zehir etmemesi adına her şeyimizi veriyoruz. Bütün tedbirleri aldık. Vatandaşlarımız müsterih bir şekilde yeni yıla girebilirler. Yeni yıllarını ben şimdiden tebrik ediyorum. Acısız, sıkıntısız, problemsiz ve daha güzel bir 2018\'in milletimiz ve insanlık için hayırlı olmasını diliyorum\" dedi.

TAKSİM MEYDANI

Selami Altınok, Taksim Meydanı\'nda bir kutlama yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine ise, \"Benim bire bir sorumluk alanım değil. İstanbul Valimiz karar verir. Ama zannediyorum arkadaşlarımız karar verirken de valiliğimiz, emniyetimiz her türlü olasılığı, her türlü ihtimali göz önünde bulunduruyorlar. Vatandaşlarımızın bu manada bir sıkıntı yaşamaması adına nasıl bir tedbir lazım geliyorsa onu yapıyorlar. Açıklamalar yapıldı zaten, onun üzerine bir açıklama yapmamın çok doğru olduğunu düşünmüyorum\" şekliden yanıt verdi.

Görüntü Dökümü:

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- Altınok\'un açıklamaları

- Detaylar

28.12.2017 - 15.59 Haber Kodu : 171228136

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6 - TÜMAMİRALİN KAÇIRILMASI DAVASINDA SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA

15 Temmuz darbe girişiminde Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel\'in alıkonulmasına ilişkin 6\'sı tutuklu 1\'i tutuksuz, 2\'si firari 9 eski subay hakkında açılan davada savcı, 7 sanığın, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan 1\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı 7 sanığın ayrıca, Tümamiral Mesut Özel\'e yönelik eylemlerinden dolayı, \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak\" suçundan ayrı ayrı 6 yıldan 21 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada tutuklu sanıklar eski Kurmay Binbaşı Cüneyt Aydoğan, eski Üsteğmen İbrahim Halil Tekatlı, eski Üsteğmen İsa Demirbilek, eski Yüzbaşı Semih Barbaros Üstün, eski Kurmay Binbaşı Zafer Gümüş, eski Üsteğmen Orhan Arı ile tutuksuz sanık eski Yüzbaşı Ertürk Murat Cansaran hazır bulundu. Davada mağdur-müdahil olan eski Tümamiral Mesut Özel\'i ise avukatı temsil etti. Davaya müdahil olan Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ile Milli Savunma Bakanlığı adına da avukatları katıldı.

SAVCI, 7 SANIĞA 1\'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 21\'ER YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP ETTİ

Duruşma savcısı Aydın Boztaş esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada, 7 sanık hakkında, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan 1\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı 7 sanığın ayrıca, Tümamiral Mesut Özel\'e yönelik eylemlerinden dolayı, \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak\" suçundan ayrı ayrı 6 yıldan 21 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

FİRARİ 2 SANIĞIN DOSYASININ AYRILMASI TALEP EDİLDİ

Mütalaada firari sanıklar Mustafa Köroğlu ile Uğur Yıldız\'ın dosyasının ise ayrılması talep edildi. Mahkeme sanıklar ve avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını yapmaları üzere duruşmayı erteledi. Mütalaada Mesut Özel\'in kaçırılmasında kullanılan ve sanıklardan İsa Demirbilek\'e ait araca ise \'Suçta kullanıldığı\' gerekçesiyle el konulmasına karar verilmesini talep etti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılığınca hazırlanan iddianameye göre, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında sanıklar Mustafa Köroğlu, İbrahim Halil Tekatlı, İsa Demirbilek ve Semih Barbaros Üstün\'ün üzerlerindeki silahlarla müşteki Mesut Özel\'i cebir ve şiddet kullanarak konutundan aldıkları, rütbesini söktükleri, ellerini kelepçeledikleri ve ağzını bantlayarak Maltepe Askeri Cezaevi\'ne götürdükleri belirtildi. Diğer sanıklar Zafer Gümüş, Murat Cansaran ve Orhan Arı\'nın da müştekiyi zorla cezaevine kapattıkları kaydedildi. Deniz Harp Okulu Öğrenci Alay Komutanı olan sanıklar Uğur Yıldız ve Deniz Harp Okulu Akdeniz Öğrenci Tabur Komutanı olan sanık Cüneyt Aydoğan\'ın ise Tümamiral Mesut Özel\'in derdest edilerek 1. Ordu Komutanlığı 2. Sınıf Askeri Ceza ve Tutukevine kapatılması görevini planladıkları ve organize ettikleri anlatıldı.

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7- CHP\'Lİ TANRIKULU: (696 SAYILI KHK) FAŞİZMİN TAM ADI BUDUR

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu partisinin İstanbul İl Başkanlığında yaptığı açıklamada 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname\'yi (KHK) eleştirerek, \" Eğer ortalama bir yurttaşa okutsalar bunu -hukuktan az veya çok bilgisi olan- buna şunu söyler; \'Bu bir faşizm kararnamesidir\' Faşizmi tarif ederseniz. Budur yani\" dedi.



\"BU BİR FAŞİZM KARARNAMESİDİR\"

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Şişhane\'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı\'nda gündemle ilgili olarak bir basın toplantısı düzenledi. Saat 11.00\'da başlayan toplantıda 696 sayılı KHK\'yı eleştiren Tanrıkulu, \"Geçtiğimiz Pazar günü sabahı iki tane Karar Hükmünde Kararname ile uyandık. Birisi 695 sayılı, diğeri ise çok konuştuğumuz 696 sayılı KHK. Eğer ortalama bir yurttaşa okutsalar bunu -hukuktan az veya çok bilgisi olan- buna şunu söyler; \'Bu bir faşizm kararnamesidir\' Faşizmi tarif ederseniz. Budur yani. Başka bir şey değil. Buna doğru hızla gittiğimiz bir ortamdayız. Nitekim Adalet ve Kalkınma Partisi\'nin cephesinden bile bu metne bir çok itiraz geldi. Metnin kendisi ortalama yurttaşa sokaktaki başka bir yurttaşımızı hedef gösteren bir metin. Faşizmin tam adı budur. Böyle bir kararnamedir. Yapacağımız tek iş buna mücadele etmektir. Cesaretle ve umudumuzu yitirmeden\" ifadelerini kullandı.

ULUDERE İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Tanrıkulu, Uludere olayının yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada ise, \"Biz bu katliamın sorumlusunun kim olduğunu biliyoruz. Bu faili meçhul bir katliam değil. O gün Milli Güvenlik Kurulu toplantısı vardı. Şu anda Genelkurmay Başkanı o dönemde 2. başkandı Genelkurmay\'da. Bizzat kendisinin Milli Güvenlik Kurulu\'na gittiğini onay aldığını ve bu katliamın siyasi onayının hükümet tarafından, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildiğini bizzat harekat emrinin de dönemin Genelkurmay Başkanı Necdet Özel tarafından verildiğini biliyoruz. Bunlar hem siyasi hem de hukuki olarak sorumludurlar. Ne zaman olursa olsun mutlaka ama mutlaka yargı önüne çıkartıp bunların hesabını soracağız\" şekinde konuştu.



Görüntü dökümü:

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-Tanrıkulu\'nun açıklamaları

-Tanrıkulu\'nun fotoğrafı göstermesi

-Tanrıkulu\'nun tepkisi

28.12.2017 - 14.53 - Haber Kodu : 171228116

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8- İSTİNAF MAHKEMESİ, DARBE GİRİŞİMİ GECESİ İMAMA PALA İLE SALDIRAN SANIĞIN CEZASINI İNDİRDİ

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)

İstinaf Mahkemesi, darbe girişimi gecesi sela okuyan imama pala ile saldırarak yaralayan Zeki Türkeri\'ye, \"Kasten öldürmeye teşebbüs\" suçundan verilen 12 yıl 6 aylık hapis cezasını kaldırarak, sanığı \"Kasten yaralama\" suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme, ayrıca sanığa üç ayrı suçtan verilen 7 yıl 3 ay 2 günlük hapis cezasını ise onadı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, darbe girişimi gecesi Fatih\'te Mihrişah Hacıkadın Camisi\'nde sela okuyan imam Adem Tunaoğlu ve cami cemaatinden Nihat Altın\'a pala ile saldırarak yaralayan Zeki Türkeri\'ye, 4 ayrı suçtan verilen 19 yıl 9 günlük hapis cezasına ilişkin yapılan İstinaf başvurularını karara bağladı.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin 17 Mart 2017 tarihli kararı sonrası tarafların İstinaf başvurusu üzerine dosyanın geldiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, bugüne duruşma günü verdi. Bugün görülen duruşmaya, tutuklu sanık Zeki Türkeri ve müşteki mağdur Nihat Altın ile tarafların avukatları katıldı.

Söz alan sanık Zeki Türkeri, başkalarının saldırısına uğradığı için camiye yöneldiğini, , \"Sizin devriniz bitti\" şeklinde beyanda bulunmadığını, tersine, \"Neden sela vermiyorsunuz\" diyerek sitem ettiğini söyledi. Yaşananlardan dolayı mağdur taraftan özür dilediğini belirten Türkeri, \"Olay günü darbeye destek amaçlı eylemde bulunmadığım gibi, Cumhurbaşkanının talimatıyla darbeyi önlemek için sokağa çıktım. Anlık gelişen olaylarda kendimi korumaktı amacım. Uzun süredir tutukluyum, beraatımı ve tahliyemi istiyorum\" dedi.

Olay gecesi talimat üzerine sela okuduğunu söyleyen imam Adem Tunaoğlu, \"Diğer müşteki ile birlikte camide oturduğumuz sırada sanık geldi. Elinde pala ile küfürler edip sela okumamıza kızdı. \'Sizin devriniz bitti\' anlamında sözler söyledi. Daha sonra görüntülerde olduğu gibi bize saldırdı, şikayetçiyim\" dedi.

SAVCI KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Esas hakkındaki mütalaasını sunan duruşma savcısı Enis Luş, yerel mahkemece sanığa, \"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına hareket etmek\", \"Kasten yaralama\" ve \"Hakaret\" suçlarından verilen cezaların usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek, bu cezaların onanmasını istedi. Savcı Luş, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanığa, \"Kasten öldürmeye teşebbüs\" suçundan verilen 12 yıl 6 aylık cezanın usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek sanığa bu suçtan verilen cezanın kaldırılmasını istedi.

Savcı Luş, \"Katılan Nihat Altın beyanında sanığın kendisine vurması sonucunda başından yaralanınca, sanığın kendisini bıraktığını ifade etmiştir. Sanığın yaralama eylemini gerçekleştirdikten sonra kendi iradesi ile eylemi sonlandırdığı anlaşılmaktadır. Öldürme kastıyla hareket eden kişinin kendi iradesi ile bir kere vurup yaralama eylemini meydana getirdikten sonra eylemini sonlandırması düşünülemez. Bu nedenle sanık hakkında, \'Adam öldürmeye teşebbüs\' suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün kaldırılarak, \'kasten yaralama\' suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep olunur\" dedi.

\'KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS\' SUÇU \'KASTEN YARALAMAYA\' ÇEVRİLDİ

Kısa bir aradan sonra kararını açıklayan İstanbul 2. Bölge Adliye Mahkemesi, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanığa, \"Silahlı terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek\", \"Kasten yaralama\" ve \"Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret\" suçlarından verilen 7 yıl 3 ay 2 günlük hapis cezasını usul ve yasaya uygun bularak onadı.

19 YIL 9 AYLIK CEZASI 12 YIL 10 AYA DÜŞÜRÜLDÜ

Mahkeme, yerel mahkemece sanığa, \"Kasten öldürmeye teşebbüs\" suçundan verilen 12 yıl 6 aylık hapis cezasını ise kaldırarak, sanığı, \"Kasten yaralama\" suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırdı. Böylece sanık 4 ayrı suçtan toplam 12 yıl 10 ay 17 gün hapis cezası ile cezalandırıldı.

NE OLMUŞTU?

FETÖ\'nün darbe girişimi gecesi Fatih\'te Mihrişah Hacıkadın Camii\'sine giden Zeki Türkeri\'nin, cami imamı Adem Tunaoğlu ve yanında bulunan Nihat Altın\'a hakaret ettiği, sela okuduğu için tepki gösterdiği ve elindeki pala ile ikisini de yaraladığı iddia edilmişti. Gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılan Türkeri tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında hazırlanan iddianamede, Türkeri\'nin, \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\", \"Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\", \"Kasten öldürmeye teşebbüs etmek\" ve \"Hakaret\" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet, 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Davanın düştüğü İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, 17 Mart 2017 tarihli karar duruşmasında Türkeri\'yi, \"Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek\", \"Kasten öldürmeye teşebbüs\", \"Kasten yaralama\" ve \"Kamu görevlisine görevinde dolayı hakaret etmek\" suçlarından 19 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırmış, sanık ve müştekiler kararı İstinaf Mahkemesi\'ne taşımıştı.

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9- İŞÇİLER İNŞAATTA CESET BULDU

Haber: İbrahim AKTÜRK - Kamera: Murat SOLAK / İstanbul DHA

Esenyurt\'ta bir inşaatta erkek cesedi bulundu. İşçilerin bulduğu ceset, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

Esenyurt, Ardıçlı Mahallesi 730 Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta, işçiler yerde hareketsiz şekilde yatan kişiye rastladı. İşçiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz şekilde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin üzerinden Celal Çubu adına düzenlenmiş kimlik çıktı. Görgü tanığı inşaat çalışanları, ölen kişinin yanında uyuşturucu madde gördüklerini iddia etti. İşçiler, inşaatta uyuşturucu madde kullananlara daha önce şahit olduklarını söyledi. Polis ekiplerinin inceleme çalışmasının ardından ceset, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-İnşaattan detay görüntü

-İnşaatın çevresindeki polis ekiplerinden görüntü

-İnşaat işçileriyle röportaj

-Cesedin inşaattan çıkarılmasından görüntü

-Cesedin cenaze aracına konulması

-Detay görüntüler

28.12.2017 - 16.14 Haber Kodu : 171228147