DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- D-100\'DE KAZA; TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR (1)

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK / İstanbul DHA

D-100 Karayolu Avcılar istikameti Edirnekapı mevkiinde taksi önünde seyreden otomobile çarptıktan sonra yan yattı. Taksi sürücüsünün yaralandığı kaza nedeniyle D-100\'de trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan araç

-Oluşan trafik yoğunluğu

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2- (Geniş Haber) YENİKAPI\'DA \"KUDÜS\" MİTİNGİ

* Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu,

\"Bütün İslam ülkelerinin Kudüs\'ü Filistin\'in başkenti olarak tanıdıklarını bütün dünyaya ilan etmeleri gerekir\"

\"İşgal altındaki Kudüs, Müslümanların en çetin imtihanıdır. Kudüs Müslümanların yeryüzünde olup bitenler karşısında nerede durduğunun, kimlerle olduğunun ve neye hizmet ettiğinin göstergesidir\"

\"İslam Birliği Teşkilatı bundan 48 yıl önce Mescid-i Aksa\'yı korumak için kurulmuştu. Şuanda Türkiye İslam Birliği Teşkilatı\'nın dönem başkanı. Elbette Sayın Cumhurbaşkanı\'nın Kudüs konusundaki açıklamalarını önemli buluyoruz; ama kesinlikle yeterli bulmuyoruz\"

Haber-Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Saadet Partisi öncülüğünde, çok sayıda kişinin katılımıyla Yenikapı\'da \"Kudüs İslam\'ındır\" mitingi düzenlendi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan ve sık sık tekbir getiren kalabalık, ABD Başkanı Donald Trump\'un Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıdıklarını açıklamasını protesto etti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri burada kürsüye çıkıp alandakilere hitap etti.

TRUMP KUKLASI YAKTILAR

Karamollaoğlu\'nun kürsüye çıktığı sırada gruptan bazıları Trump\'un kuklasını yaktı.

\"SADECE FİLİSTİNLİLERİN MESELESİ DEĞİLDİR\"

\"Bugün İstanbul\'da bu muhteşem meydandan yeryüzünün tüm mazlumları için küresel intifadanın meşalesini yakıyoruz\" diyen Temel Karamollaoğlu \"İşgal altındaki Kudüs, Müslümanların en çetin imtihanıdır. Kudüs Müslümanların yeryüzünde olup bitenler karşısında nerede durduğunun, kimlerle olduğunun ve neye hizmet ettiğinin göstergesidir. Mescid-i Aksa\'nın işgal altında olması sadece Filistinlilerin meselesi değlidir. Kudüs\'ün işgal altında olması Araplarla İsrail arasında bir meselede de değildir. Mescid-i Aksa, Kudüs ve Filistin toprakları İslam aleminin ve bütün İslam ümmetinin meselesidir. \'Elhamdülillah ben Müslümanım\' diyen her insanın yüreği mutlaka Mescid-i Aksa, Kudüs ve Filistin için atmalıdır. Bu inancımızın bir gereğidir\" diye konuştu.

\"GECE GÜNDÜZ AĞLANIN BİZ MÜSLÜMANLARA HİÇBİR FAYDASI YOKTUR\"

Karamollaoğlu, \"Bilmeliyiz ki gece gündüz ağlamanın biz Müslümanlara hiçbir faydası yoktur. Bugün kendi kendimize sormamız gereken soru şudur: Irkçı emperyalizm adım adım hedefine yürürken biz ne ile meşgulüz ne yapıyoruz? Siyonistler ve onların destekçileri Kudüs\'ü başkent ilan ederken biz ne yapıyoruz? Gazze\'ye fosfor bombaları yağarken biz ne yapıyoruz?\" şeklinde konuştu.

\"ZAMAN SÜSLÜ LAFLAR SÖYLEME ZAMANI DEĞİLDİR\"

Karamollaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bu küresel kuşatmaya karşı ancak küresel bir direnişle ve intifada ile karşılık verebiliriz. Bunu mutlaka idrak etmek mecburiyetindeyiz.

İhtilaflarımızı, farklılıklarımızı kaşıyarak değil; ittifaklarımızı güçlendirerek bu kötü gidişi engelleyebiliriz. Bu yüzden zaman süslü laflar söyleme zamanı değildir. Kudüs\'ün kurtuluşunu gerçekten istiyorsak süslü laflarla değil, güçlü icraatlarla bu işe kalkışmalıyız.

Çünkü ırkçı emperyalizm laftan değil; ancak ve ancak güçten anlar. İslam Birliği Teşkilatı bundan 48 yıl önce Mescid-i Aksa\'yı korumak için kurulmuştu. Şuanda Türkiye İslam Birliği Teşkilatı\'nın dönem başkanı. Elbette Sayın Cumhurbaşkanı\'nın Kudüs konusundaki açıklamalarını önemli buluyoruz; ama kesinlikle yeterli bulmuyoruz. Önümüzdeki hafta yapılacak zirveden bildiri değil, yaptırım içeren kararlar bekliyoruz. İslam aleminin şuanda kararlı ve onurlu bir duruşa ihtiyacı olduğu kanaatindeyiz\"

\"BÜTÜN UÇUŞLARA KAPATMALIDIR\"

\"Kısa vadede bütün İslam ülkelerinin Kudüs\'ü Filistin\'in başkenti olarak tanıdıklarını bütün dünyaya ilan etmeleri gerekir\" diyen slam ülkeleri resmi veya gayrı resmi İsrail ile olan askeri, siyasi, ekonomik ve diplomatik ilişkilerini kestiğini bütün dünyaya ilan etmeleri icap eder. Tüm bölge ülkeleri hava sahalarının İsrail\'e ait sivil ve askeri bütün uçuşlara kapatmalıdır\" ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Karamollaoğlu\'nun konuşması

-Kalabalıktan detay

-Kukla yakılması

-Meydandaki kalabalık

-Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunanlar

-Kalabalığın slogan atması

-Genel ve detaylar

10.12.2017 - 14.35 - Haber Kodu : 171210068

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3- FATMA GİRİK\'E \"ŞOFÖR NEBAHATLI\" YAŞ GÜNÜ DÜZENLENDİ...

Haber - Kamera: Ramazan Eğri / İstanbul DHA

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği, Türk sinemasının usta oyuncusu Fatma Girik\'in 75. doğum gününü \'Şoför Nebahat\' temalı özel bir etkinlikle kutladı. Fatma Girik\'i, aynı filmde rol aldığı usta oyuncu İzzet Günay da yalnız bırakmadı.

FATMA GİRİK: BODRUM\'DAN GELİYORUM

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği tarafından \"Nice Mutlu Yıllara, Şoför Nebahat Abla\" adıyla düzenlenen etkinlik için dolmuş durağı ve eski dolmuşlar getirildi. Kırmızı bir araç ile etkinlik alanına gelen Fatma Girik \"Şoför Nebahat abla olarak filmde oynadım. Şoför Nebahat teyze olarak geldim\" dedi. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Serkan Okay, Fatma Girik\'in yaşının 75 olduğunu söyleyince, Fatma Girik Serkan Okay\'ın eliyle ağzını kapattı. Serkan Okay bunun üzerine \"Aslında 60. yıl\" dedi. Girik \"Ben Bodrum\'dan geliyorum orada oturuyorum zaten bir ayağım iyileşmedi bir ayağımda titanyum var. Doktorlarım \'Seni ileride tava yapacağız\' dedi. Oradan kalkıp geldim. Anneciğimde hassastır. Buradan koşa koşa havalimanına gidip evime yetişeceğim\" diye konuştu.

PASTA KESİLDİ

Sanatçı Fatma Girik\'i, aynı filimde rol aldığı usta oyuncu İzzet Günay da yalnız bırakmadı. Günay, \"Fatma ile telefonlarda ve eczanede annesine ilaç alırken buluşabiliyorduk. Çok eski dostum Fatma birlikte başladık nerdeyse. Sırdaşım benim. Aynı zamanda iyi ki bu klasik otomobilciler var da bizi buluşturuyor\" dedi. Filmde oyuncu olarak yer alan Sami Hazinses\'e ait unutulmaz \"Şoför Nebahat\" şarkısını, 47 yıl önce Münir Özkul adına stüdyoda seslendiren Feridun Güçlü de Fatma Girik\'i yalnız bırakmayanlardandı. Fatma Girik, İzzet Günay ile birlikte pastayı kesip birbirlerine ikram etti. Fatma Girik\'e günün anısına plaket verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Etkinlik için kurulan dolmuş durağı

-Şoför Nebahat Filminin oynatılması

-Fatma Girik\'in kırmızı araç ile gelmesi

-Fatma Girik\'in araçtan inip konuşması

-Sinema oyuncusu İzzet Günay ile Fatma Girik\'in kucaklaşması

-Fatma Girik\'in eliyle başkanın ağzını kapatması

-Fatma Girik\'in konuşması

-İzzet Günay\'ın konuşması

-Pastanın kesilmesi

-Pasta Yenmesi

-Plaket verilmesi

-Fatma Girik\'in İzzet Günay ile birlikte Filmdeki araca binmesi

-Genel ve detaylar

10.12.2017 - 16.06 - Haber Kodu : 171210099

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4- İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI: İŞ KAZALARININ SORUMLUSU OLARAK GÖRÜLMEK İSTEMİYORUZ

Haber-Kamera: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

İş güvenliği uzmanları, yaşanan iş kazalarında tek sorumlu kişinin kendileriymiş gibi oluşan algıdan rahatsız olduklarını dile getirmek amacıyla Beyoğlu Tünel Meydanı\'nda kırmızı baret takarak kısa süreli bir yürüyüş gerçekleştirdi. Ülke olarak iş güvenliği kültürünün oluşmasında henüz yolun başında olduklarını belirten iş güvenliği uzmanları, iş kazalarındaki asıl sorumluluğun iş verende olduğunu söyledi.

Taksim Tünel Meydanı\'nda toplanan iş güvenliği uzmanları, iş sahasında onları temsil eden kırmızı baretlerini takarak, \"İş güvenliği uzmanları günah keçisi olmasın\" yazılı pankartın arkasında kısa süreli bir yürüyüş gerçekleştirdi. Bir süre \"Haksız yere suçlanmak istemiyoruz\", \"Kazalar olmasın insanlar ölmesin\", \"Uzmanız, günah keçisi değil\" şeklinde slogan attı.

\"İŞ KAZALARINDA GÜNAH KEÇİSİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI GÖSTERİLMEKTEDİR\"

İlk olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu (İSG) Başkanı Numan Yedikardeş konuştu. İş güvenliği uzmanlarının görevinin, iş verene danışmanlık yapıp yol göstermek olduğunu belirten Yedikardeş, iş kazalarında iş güvenliği uzmanlarının iş verene bilgi vermek dışında başka bir yetkisinin olmadığını söyledi. Yedikardeş, \"Bütün bunlara rağmen iş kazalarında savcılarımız, günah keçisi olarak iş güvenliği uzmanlarını göstermektedirler. Halbuki iş kazalarını önlemek, gerekli tedbirleri almak birinci derece işverenlerin ve işveren vekili yöneticilerin görevidir\" dedi.

\"BU SÜREÇTE YAŞANACAK KAZALARIN SORUMLUSU OLARAK GÖRÜLMEK İSTEMİYORUZ\"

Daha sonra basın açıklamasını okuyan iş güvenliği uzmanlı Cemal Gürol Özpalanlar, ülke olarak iş kazalarında kötü bir sınav verildiğini belirtti. Her yıl ortalama bin 340 kişinin iş kazalarında hayatını kaybettiğine söyleyen Özpalanlar, 2017 yılında henüz yıl bitmemesine rağmen 1851 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. İş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşmasının bugünden yarına olacak bir şey olmadığına da dikkat çeken Özpalanlar, \"Mevzuatımızı, teknik donanımızı, insan kaynağımızı geliştirmek elbette bir süreç alacaktır. Fakat iş güvenliği uzmanları olarak bizler, bu süreçte yaşanacak kazaların sorumlusu olarak görülmek istemiyoruz\" ifadesini kullandı.

\"ASLI SORUMLULUK İŞVERENDE VE YÖNETİCİDE...\"

Özpalanlar, \"Bizler işverenin bulundurmak zorunda olduğu ve fakat sözünü dinlemek zorunda olmadığı danışmanlarız, rehberleriz, eğitimcileriz, yol göstericileriz. Bizim tespitlerimizden, önerilerimizden ne derecede faydalanacakları işverenin kendi takdiridir. Asıl sorumluluk devredilemez şekilde işverende ve işyerinde yetki sahibi olan yöneticidedir\" diye konuştu.

Bu durumun devam etmesi halinde iş güvenliği uzmanlarının huzursuz ve güven duygusundan yoksun olacaklarını dile getiren Özpalanlar, \"Nitelikli gençler bu mesleği seçmekten imtina edecek, tecrübe sahibi uzmanlar bile kaza ile ilk karşılaştıklarında bu mesleği bırakmanın yollarını arayacaklardır\" şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından kalabalık olaysız dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Grubun Tünel Meydanı\'nda toplanması

-Grubun pankart açarak kırmızı baret takması

-Grubun yürümesi

-İSG Platformu Başkanı Numan Yedikardeş\'in konuşması

-İş güvenliği uzmanı Cemal Gürol Özpalanlar\'ın basın açıklamasını okuması

-Genel ve detay görüntüler

10.12.2017 - 16.50 - Haber Kodu : 171210111

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5- HAYVANLARA ŞİDDET PROTESTO EDİLDİ

Haber-Kamera: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

Hayvan hakları savunucuları, sahipsiz hayvanlara yönelik uygulanan şiddeti ve bu konuda yasaların yetersiz kalmasını İstiklal Caddesi\'nde protesto etti.

Galatasaray Meydanı\'nda bir araya gelen hayvan hakları savunucuları sahipsiz hayvanlara yönelik şiddeti protesto etti. \"İnsanlık öldü bari hayvanları koruyalım\", \"Zulme ortak olma haydi dur de\", \"Yaşam hakkına saygı istiyoruz\", \"Kedi katili yargılansın\" yazılı dövizler taşıyan topluluk, \"Özgürce yaşam onların da hakkı\", \"Şiddet istemiyoruz\" sloganları attı. Daha sonra topluluk adına Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Gülşah Görür konuya ilişkin basın açıklaması yaptı. 2004 yılında çıkarılan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili yapılması ön görülen değişikliklerde ciddi sakıncalar içeren maddeler olduğunu söyleyen Görür, \"Tasarıya ilişkin en büyük sakıncalardan birisi, kanunun TCK kapsamına geçmesi durumunda, hayvana kötü muameleye verilecek olan cezanın sadece vatandaş için geçerli olması ve belediyeleri kapsamıyor olmasıdır. Bu durum, belediyelerin şuanda yaptıkları öldürme, yok etme, dağa taşa atma, barınaklarda açlık, sefalet içinde dar beton odalara mahkum etme gibi vahşet ve işkencenin aynı şekilde devam edeceğini göstermektedir. Sadece vatandaşı kapsayan TCK kapsamına alınması bir kandırmacadır\" diye konuştu.

Düzenlenen tasarıda; petshoplarda, internet ortamında ve üretim çiftliklerinde yapılan yasa dışı satış ve üretimlere ilişkin çözümlerin de doğru ve etkili ele alınmadığını savunan Görür, \"Bu maddeler ve tasarının diğer maddeleri de aynı şekilde çelişkiler ve vahim yanlışlar içermekte, hayvanları koruma kanunuyla yasaklanması gereken hususlar da bu tasarıda daha da geliştirilmiş olarak yer almaktadır. Tasarının diğer maddeleri de hayvanlar için tuzak maddeler ile doludur\" dedi.

Görür, Erzincan Orduevi\'nde kediye işkence yapan kişinin 2 bin 252 TL idari para cezası uygulanarak serbest bırakılmasını da eleştirerek, \"Toplumda telafisi mümkün olmayan bir tahribat yaratmıştır\" ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Köpeğiyle eyleme gelen kadının haykırışları

-Yüzüne kedi resmi çizen kadın

-Taşınan dövizldu

-Tasarıya tepkisini dile getiren kadın

-Basın açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

10.12.2017 - 16.08 - Haber Kodu : 171210100

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6- THY UÇAĞI KAR NEDENİYLE BİRMİNGHAM\'A İNEMEDİ

Haber: İbrahim YILDIZ / İstanbul DHA

Türk Hava Yolları\'nın İstanbul-Birmingham seferini yapan yolcu uçağı kar yağışı, Birmingham\'daki kar nedeniyle Manchester\'a iniş yapmak zorunda kaldı. Edinilen bilgiye göre, İngiltere\'nin Birmingham kentinde etkili olan kar yağışı uçak seferlerinde aksamalara neden oluyor. İstanbul-Birmingham seferini yapan Türk Hava Yolları\'nın TK-1967 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçağı, kar yağışı nedeniyle Birmingham Havalimanı\'na iniş yapmadı. Bunun üzerine uçağın pilotu Manchester Havalimanı\'na iniş yapmak zorunda kaldı. Uçağın yolcularını indirdikten sonra İstanbul\'a döneceği öğrenildi.

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7- ŞİLE\'DE \"TOPRAK ANA GÜNÜ\" ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ...

Haber- Kamera: Nurcan KIRCALI / İstanbul DHA

Şile Belediyesi tarafından kurulan yeryüzü pazarında \'Toprak Ana\' etkiniği düzenlendi. Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, \"Şile Yeryüzü Pazarı\'nın yerel üretimin desteklendiği, köylünün aracısız tezgahta ürünlerini satabildiği ve onların da denetlenip halkımızla buluşturulduğu bir pazar modelidir. Pazarımızın gündemde tutulması veya desteklenmesi anlamında sürekli aktif etkinliklerle destekliyoruz\" dedi. \"Geçmişte yapılan tohum şenliklerinin dışında bu kez \'Toprak Ana Günü\' etkinliğiyle köylümüzü ve ürünlerini halkımızla ilçemize gelen tatilcilerimizle buluşturuyoruz\" diyen Tabakoğlu, \"Ürünlerin tezgahlarda sergilenen ürünler satılıyor ve ürünlerimiz arasında tamamen doğal köy börekleri, öre tatlısı, kaymaklı lahana dolması, çok çeşitli kahvaltılık ürünler kısacası bahçelerimizde ne varsa mevsimine göre tezgahlarımızda yer alıyor. Bunda herkes kazanıyor başta köylümüz kazanıyor, toprak kazanıyor, üretici ve tüketici kazanıyor aynı zamanda da kentimiz kazanıyor\" diye konuştu. Tabakoğlu, Şile\'de doğan ürünlerin satıldığı pazarın Cuma ve Pazar günü açık olduğunu belirterek, herkesi ürünleri görmeye davet etti. Etkinliğe katılanlar kazanlarda kaynayan mancar çorbası,öre tatlısına ve bal kabağı çorbasına yoğun ilgi gösterdi.

Görüntü Dökümü:

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Tabakoğlu\'nun konuşması

Etkinlikten görüntü

Doğan ürünlerdne görüntü

Genel ve detaylar

10.12.2017 - 16.27 - Haber Kodu : 171210107