DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BU ŞEHRE İHANET ETTİK, HALA DA İHANET EDİYORUZ

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

\"İstanbul bu açıdan gerçekten müstesna bir şehirdir. Ama biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hala da ihanet ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum\"

\"Ben çocukluğumu arıyorum İstanbul\'da\"

\"Maalesef maddi kaygılar birçok hassasiyetin önüne geçiyor\"



Haber: Gülseli KENARLI - Hakime TORUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi\"nde yaptığı konuşmada, \"İstanbul bu açıdan müstesna bir şehirdir. Ama biz bu şehirin kıymetini bilmedik. Biz bu şehire ihanet ettik. Hala da ihanet ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler Belediyesi\'nin düzenlediği, \"Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi\"ne katıldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü\'nde düzenlenen zirveye Erdoğan\'ın yanı sıra, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ak Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da katıldı.

\"BEN ÇOCUKLUĞUMU ARIYORUM İSTANBUL\'DA\"

İstanbul\'da yapılaşma ile ilgili konuşan Erdoğan, \"Kadim şehirlerin en önemli güzelliği, ana karakterlerini kaybetmeden yeniyi bünyelerinde eritmesi, özlerinden katarak yeniden yoğurmasıdır. İstanbul bu açıdan gerçekten müstesna bir şehirdir. Ama biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hala da ihanet ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum\" dedi. Erdoğan, \"İstanbul\'da tüm ihtişamı ile Batı Roma\'nın, Bizans\'ın izlerini görürken aynı zamanda Medine\'nin tevazuuna ve manevi derinliğine de şahitlik edersiniz. Dikey mimari, olanları kast etmiyorum ondan öncesini söylüyorum yani ben çocukluğumu arıyorum İstanbul\'da\" diye konuştu.

\"İSTANBUL TÜRK İSLAM MEDENİYETİNİN KALELERİNDEN BİRİ OLMAYI SÜRDÜRMEKTEDİR\"

Şehirleşme ile birlikte insan ilişkilerinin azaldığına dikkat çeken Erdoğan, \"İstanbul\'un her sokağında saklı bir tarih asırlık bir tecrübe vardır. İstanbul\'a doyum olmaz. İstanbul ilimin, siyasetin, kültürün, sanatın, ticaretin payitahtı olmuş bir şehir. Bugün de İstanbul onca yaşadıklarına rağmen hala ayaktadır. Türk İslam medeniyetinin kalelerinden biri olmayı sürdürmektedir. Elimizdekinin kıymetini ancak kaybedince anlıyoruz. Ecdadımızdan tevarüs ettiğimiz her biri başlı başına bir hazine olan emsalsiz değerlerin hakkını yeterince veremiyoruz. Bunun en bariz görüldüğü alanların başında şehirleşme ve mimari geliyor. Son yıllarda şehirleşme noktasında ciddi sorunlarımızın olduğunu, eksiklerimizin, hatalarımızın olduğunu daha önce defaatle birçok toplantıda ifade ettim. Estetikten, incelikten ve köklü medeniyet değerlerimizden yoksun tekdüze bir mimari anlayışının giderek yaygınlık kazandığını görmekten üzüntü duyuyorum. Adeta kibrit kutularının ölçülerini aşacak şekilde benzer taş yığınlarının olduğu bir şehir, bu bizim medeniyetimizde yok\" dedi.

\"Şehirleri birbirinden farklı kılan, ayıran, bu ayrılıklardan güzellikler çıkaran ayrıntılar birer birer yok oluyor\" diyen Erdoğan, \"Maalesef maddi kaygılar birçok hassasiyetin önüne geçiyor. İnsan işle şehir, tabiat, geçmiş ile gelecek arasındaki denge yeterince gözetilmiyor. Bizim de evlerimiz genişlese de gönüllerimiz daralıyor. Binalarımız yükseldikçe ufkumuz daralıyor. Şehirlerimiz giderek milyonlarca insanın hep birlikte yalnız olduğu yerlere dönüşüyor. Eşyanın hâkimiyet kurduğu, benciliğin arttığı gösteriş, şatafat ve hamiyetsizliğin yaygınlaştığı bir dönmede yaşıyoruz. Ne yazık ki böyle bir şehir atmosferinde sevgi, merhamet, hoşgörü ve tahammül de giderek azalıyor. Adata insanın kimyası bozluyor. İnsanı ve tabiatı merkeze almayan hiçbir projenin ne kadar albenili olursa olsun benim gözümde hiçbir değeri yoktur. Her şehirin bir karakteri, şahsiyeti, ruhu vardır\" diye konuştu.

\"TÜRKİYE\'DE BELEDİYELER İKTİDAR OLMANIN VE İKTİDARDA KALMANIN KİLİDİDİR\"

Belediye hizmetlerinin önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Türkiye\'de belediyeler iktidar olmanın ve iktidarda kalmanın kilididir. Çünkü demokrasi yerel yönetimlerde, belediyelerde başlar. Eğer yerel yönetim bu yönüyle başarılı değilse hiçbir partinin iktidarda başarı şansı yoktur. 2019 yılı için de bu durum aynı olacaktır. 2019 yılındaki diğer seçimlerin anahtarı mart ayındaki mahalli idareler seçimidir. Hazırlıklarımız bu anlayış ile yürütüyoruz\" dedi.

\"İSTANBUL\'DA HAVA KİRLİLİĞİ, SU SORUNU YOK. ÇÖP DAĞLARI SÖZ KONUSU DEĞİL\"

Erdoğan, \"Milletimizin bizden beklentilerinin farkındayız. Bırakın geriye gitmeyi yerinde saymaya bile tahammülümüz yok. İstanbul\'da hava kirliliği, su sorunu yok. Çöp dağları söz konusu değil. Şimdi bütün mesele gerçek anlamda bir Medine olma yoludur. Yani medeniyet yarışında öne çıkma yolu. Alt yapı sorunlarını kısa sürede aştık. Şimdi milletimiz belediyelerimizden temel hizmetlerinin yanında kapısının çalmasını, iyi ve kötü günde yanında olmasını istiyor. İleri gideceğiz farklı olacağız. Medine\'deki belediyecilik anlayışı gibi kapıyı açık bırakmak, kilitlememek. Zekata, sadakaya muhtaç olmayan bir toplumu inşa etmeliyiz. Dünyanın değişik yerlerinde bunların olmadığı bir dünyayı inşa etmeliyiz\" ifadelerini kullandı.

\"DUMANCILAR VARSA SİGARAYI BIRAKMASI LAZIM\"

Gençlere kötü alışkanlıklar konusunda uyarıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Kötü alışkanlıkları olanların bunu bırakması lazım. Dumancılar varsa sigarayı bırakması lazım. Biz vatandaşımızın sigarayı bırakmasını kendimiz için değil onun sağlığı için istiyoruz. Hem kendisine, cebine, evde de hanımefendiye, çocuklarına zarar veriyor. Aktif içici kendisi. Pasif içici hanımı. Temennim hanımı içmiyordur. Pasif içici daha çok zara görüyor. Cebinde paket olursa alıyorum, uğraşıyorum. Gençler sakın sigara alışkanlığınız olmasın. Bazen gençlerin sigara içtiğini görüyorum, içim gidiyor, yanıyorum. Canımdan gidiyor. Bilmiyor ki yarın ne olacak? Ona göre. Gençlerimize musallat olan bu uyuşturucu alışkanlığından gençlerimizi kurtarmamız gerekiyor. Medeni şehirde bu da var. Şehirlerimizi el birliği ve dayanışma ile Cennet tasavvurunun bir parçası gibi güzelleştirebilmeliyiz\" diye konuştu.

ERDOĞAN\'DAN OTİZMLİ KIZA İLGİ

Öte yandan Erdoğan konuşması öncesinde yanına gelen otizmli bir kız çocuğu ile bir süre sohbet etti, hediye verdi. Kız yanında ayrılırken ise Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a rabia işareti yaptı. Erdoğan\'da rabia işareti ile kıza karşılık verdi. Erdoğan\'a konuşmasının ardından ebru tablo hediye edildi.

2- TRAFİK KAZASINDA ÖLEN ÜNİVERSİTELİ EZGİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera:İbrahim AKTÜRK

Başakşehir\'de, okul arkadaşlarıyla bindiği otomobilin kaza yapması sonucu hayatını kaybeden 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ezgi Teomete, son yolculuğuna uğurlandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkiinde dün otomobilin TIR\'a çarpması sonucu hayatını kaybeden İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü öğrencisi Ezgi Teomete\'nin cenazesi Küçükçekmece\'deki Florya Yeni Camii\'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze töreninde genç kızın babası Tamer Teomete taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Ezgi Teomete\'nin yakınlarının yanı sıra okul arkadaşları da katıldı. Daha sonra ikindi namazının ardından Ezgi Teomete\'nin cenaze namazı kılındı. Cenaze namazından sonra genç kız için dua edildi. Baba Tamer Teomete, cenaze namazı sırasında gözyaşı döktü. Ezgi Teomete\'nin cenazesi, defnedilmek üzere Kanarya Mezarlığı\'na götürüldü.

3- KARTAL\'DAKİ CAMİYİ YAKAN KİŞİ KAMERADA

* Kartal\'daki cami yangının sebebi belli oldu.

* Yangın akli dengesinin yerinde olmadığı belirlenen bir kişinin çıkardığı tespit edildi.

* Gözaltına alınan kişinin camiyi yakma anları güvenlik kamerasına saniye yansıdı.

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN

Kartal Cevizli Mahallesi\'nde bulunan Kavaklı Camii\'nde yangının çıkış sebebi belirlendi. Güvenlik kamerasında yola çıkan polis, caminin yakıldığını belirledi. Güvenlik kamerasına yansıyan kişi kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan 46 yaşındaki İsmail B.\'nin aklı dengesinin yerinde olmadığı belirtildi. Yapılan kontrollerde İsmail B.\'nin ayaklarında yanık lekeleri olduğu da belirlendi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde İsmail B.\'nin cami içindeki kitapları iki yerde toplayarak ateşe verdiği görülüyor.



4- MİLLETVEKİLLERİNİN KATILIMIYLA BAKIRKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ İÇİN EYLEM

* CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker,

\" Buradaki Bakırköy Devlet Hastanesi\'ni de yapacakları yeni şehir hastanesine taşımak istiyorlar. Bu mevcut yerleri de AVM, dükkan ve rezidans olarak yandaşlarına vermek istiyorlar\"

\" Bizi betona mahkum edenlere daha fazla müsaade etmemek için bu topladığınız imzaları Meclis\'te bizzat bakana teslim edeceğim\"

Haber - Kamera: Yüksel KOÇ

Bakırköy Kent Savunması, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi için topladığı imzaları milletvekilleri aracılığıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ne göndermek için Bakırköy Özgürlük Meydanı\'nda bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamaya CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan ile HDP Mardin Milletvekili Erol Dora da katıldı.

Açıklamada konuşan Mimarlar Odası Bakırköy Temsilciliği Başkanı Mustafa Fazlıoğlu, hastane arazisinin yaklaşık 900 bin metrekare olduğunu belirterek, \"Bu alanda Osmanlı, Bizans, Cumhuriyet dönemine ait çok sayıda eski eser, tescilli yapı, anıt, ağaç mevcuttur. Bu alan hepimizin beklediği Marmara depreminin bölgedeki toplanma alanıdır. Bu alanda 1927 yılında bu yana, yani Cumhuriyetin kurulduğu ilk günlerden bu yana 90 yıldır kamusal sağlık hizmeti verilmekte. Yaklaşık mevcut yapılar 150 bin metrekaredir. Yaklaşık 1800 yataklı hasta hizmet almaktadır. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve bağlı birimlerinden söz ediyorum\" dedi.

\'BU İMAR DEĞİŞİKLİĞİ GERKEÇLEŞİRSE YAKLAŞIK 17 BİN AĞAÇ YOK OLACAK\'

Bu alanla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bir imar plan değişikliği yapıldığını söyleyen Fazlıoğlu, \"İmar plan değişikliğini incelediğimizde kamu - özel ortaklığı karşımıza çıkıyor. Özel ortağa büyük ayrıcalıklar veren, sağlık hizmetlerini neredeyse yok edecek bir anlayışla bu alanın yeniden planlanması öngörülüyor. Bu imar planı gerçekleşirse alandaki 17 bin ağaç yok olacak. Mevcut yapıların 10 katı büyüklüğünde yaklaşık 1.5 milyon metrekare inşaat yapılmasının önü açılabilecek. Günlük 40-50 bin kişinin bu alana girip çıkması söz konusu. İşte bu alanla ilgili biz Bakırköy Kent Savunması ve bileşenleri olarak İstanbul\'un bir çok bölgesinde bir imza kampanyası sürdürdük. Ülkemizin içinde olduğu bu baskı ortamına rağmen 30 bin tane yürekli insan geldi, bu alan korunsun, yağmalanmasın, talan edilmesin diye imza verdi. Bu mücadelemizin bu aşamasında topladığımız imzaları parlamentoya yollayacağız milletvekillerimiz aracılığıyla\" diye konuştu.

\'BU PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İPTAL EDİLSİN\'

Taleplerinin çok basit olduğunu söyleyen Fazlıoğlu, \"90 yıldır orada kamusal sağlık hizmeti veren hastane yapılarının iyileştirilmesini istiyoruz. Orada sağlık hizmetlerinin günümüz koşullarında daha iyi verilmesi için çaba sarf edilmesini istiyoruz. Bunun için de bu plan değişikliği iptal edilsin\" dedi.

\"BÖYLE BİR YERİN İMARA AÇILMASI VE HASTANENİN YIKILMASI ASLA KABUL EDİLEMEZ\"

HDP Mardin Milletvekili Erol Dora ise Bakırköy Kent Savunması\'nın bu mücadelesini desteklediklerini belirterek, \"Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi\'nin ve ona yönelik ait olan alanın korunmasına yönelik yapmış olduğunuz bu mücadele tarafımızdan desteklenecektir. Böyle bir yerin imara açılması ve hastanenin yıkılması asla kabul edilemez\" dedi.

Dora\'dan sonra HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan da bir konuşma yaptı. Paylan , \"Ben doğma büyüme Bakırköylüyüm, 45 yıldır Bakırköy\'de yaşıyorum. Bakırköy\'ün geriye kalan belki de tek büyük yeşil alanıdır. Bakırköy\'ün akciğeridir bu hastane. Bu alana asla dokundurmayacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile defalarca görüştüm, Meclis\'te soru önergelerimizi verdik ve vermeye devam edeceğiz\" ifadelerini kullandı

\'TOPLADIĞINIZ İMZALARI BİZZAT BAKANA BEN TESLİM EDECEĞİM\'

Açıklamaya katılan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker de toplanan imzaları bizzat bakana teslim edeceğini söyledi. Şeker, \"Buradaki Bakırköy Devlet Hastanesi\'ni de yapacakları yeni şehir hastanesine taşımak istiyorlar. Bu mevcut yerleri de AVM, dükkan ve rezidans olarak yandaşlarına vermek istiyorlar. Bizi betona mahkum edenlere daha fazla müsaade etmemek için bu topladığınız imzaları Meclis\'te bizzat bakana teslim edeceğim\" diye konuştu.

(ÖZEL)

5- KİMSE SAKİNLEŞTİREMEDİ... TRAFİK KAZASI SONRASINDA KAVGA: 1 YARALI

Haber-Kamera: Özgür EREN -Hakan KAYA

Beyoğlu\'nda meydana gelen trafik kazasında taraflar kavga etti. Burnuna darbe alan motosiklet sürücüsü yaralanırken araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay Karaköy\'de bir cadde üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre; Talip Cevahir iş yerinin önüne aracını park etmek istedi. Bu sırada isminin Ali olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü seyir halindeyken park edilmeye çalışılan otomobil ile hafif şekilde çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü sözlü tartışmaya başladı. Giderek tartışma büyüdü ve Talip Cevahir, motosiklet sürücüsüne kafa attı.

KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞANIN KOLUNU ISIRDI

Aldığı darbe ile öfkelenen motosiklet sürücüsü, Cevahir\'in aracını tekmeleyip yumrukladı. Darbe sonucu aracın arka sileceği ve stop lambası kırıldı. Motosiklet sürücüsü, kavgayı ayırmaya çalışan çevredekilere de sopa ve taş ile saldırıp bir kişinin kolunu ısırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerine de direnen sürücüyü ekipler güçlükle sakinleştirdi. Olay yerinde baygınlık geçiren sürücüye ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

\'CAM ŞİŞE KIRIP GELDİ, HERHALDE TALİP ABİYE SAPLAYACAKTI\'

Kavgayı ayırmaya çalışan Emre Ekinci, \"Delirmiş bir şekilde geldi üstümüze. Sopayla gelip Uğur arkadaşımıza saldırdı. Ayağına kafasına tekme attı. Araya ben girdim, ben tuttum. Adamı sakinleştirip uzaklaştırmaya çalıştık ama adam sakinleşecek gibi bir tip değil. Saldırmaya devam etti. O arada araca zarar verdi. Benden kurtulmak için kolumu ısırdı\" diye konuştu.

Kavgaya karışan Talip Cevahir de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

6- RUS SAVAŞ GEMİSİ BOĞAZDAN GEÇİŞ YAPTI



Haber-Kamera: Özgür EREN-Akın ÇELİKTAŞ

Rus donanmasına ait 56 borda numaralı savaş gemisi saat 14.45 sıralarında Karadeniz\'den İstanbul Boğazına giriş yaptı. Gemiye Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Rumeli Hisarı açıklarından geçtiği sırada geminin ön kısmında silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü.Geminin güverte kısmındaki çok sayıda askerin olduğu ve İstanbul yalılarının ve kıyının fotoğraflarını çektiği görüldü. Yaklaşık 1,5 saatte geçişini tamamlayan gemi Marmara Denizine açıldı.

(ÖZEL)

7- GELİN ARABASINDA TEHLİKELİ YOLCULUK

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN

D-100 Karayolu Kadıköy mevkiinde bir gelin arabasında arka cama oturarak sarkan iki kadının tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Göztepe\'den Harem istikametine ilerleyen bir gelin arabasında arka camlarından sarkan iki kadının tehlikeli yolculuğu arkadan gelen bir araçtakiler tarafından görüntülendi. Araçta çalan müzik eşliğinde oynayarak devam eden yolculuk yaklaşık 10 dakika sürdü. Kadınlar daha sonra içeriye girdi.

