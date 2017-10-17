DHA İSTANBUL BÜLTENİ -  4

(aktüel görüntülerle geniş haber)

1- OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ\'NDE SAHİPSİZ ÇANTA ALARMI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Özgür EREN - Akın ÇELİKTAŞ İSTANBUL DHA

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji bölümü tuvaletinde unutulan sahipsiz bir çanta paniğe neden oldu. Hastanenin onkoloji bölümü tedbir maçlı boşaltıldı. Uzman ekibin fünye ile patlattığı çantanın bir hasta yakını tarafından unutulduğu belirtildi.

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji bölümünde tuvalette bir sahipsiz çanta olduğunu görenler durumdan şüphelenerek olayı polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hastanenin onkoloji bölümü tedbir amaçlı boşaltıldı. Çevre güvenliği alınarak hastalar ve hasta yakınları uzaklaştırıldı. Olay yerine bomba imha uzmanı sevk edildi. Kısa sürede hastaneye gelen uzman ekip çantayı fünye yerleştirerek patlattı. Çantada herhangi bir suç unsurunun bulunmadığı belirtilirken bir hasta yakını tarafından unutulduğu ifade edildi.



Görüntü Dökümü:

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Okmeydanı Onkoloji bölümünün boşaltılması

Hastaların ve hasta yakınlarının uzaklaştırılması

Güvenlik önlemleri

Bomba imha uzmanının olay yerine gelmesi

Hastaneden gelen patlama sesi

Genel ve detaylar

17.10.2017 - 14.44 Haber Kodu : 171017119

17.10.2017 - 13.54 Haber Kodu : 171017109

17.10.2017 - 13.37 Haber Kodu : 171017097

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2-GAZİOSMANPAŞA\'DA OKUL ÇEVRELERİNDE VE METRUK BİNALARDA UYUŞTURUCU DENETİMİ



Haber - Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Gaziosmanpaşa\'daki bazı okullar ve metruk binalarda uyuşturucu denetimi yapıldı. Narkotik ekipleri, sokaklarda şüpheli gördükleri kişilere yönelik, Genel Bilgi Toplama (GBT) ve üst araması yaptı. Pazariçi Mahallesi\'nde de kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan binaarda aramalar yapıldı. Narkotik köpeği \'Eros\' ile girilen metruk binalarda arama yapan polisler, kapısı kilitli ama içi boş binalara da girdi. Kapılardaki zincirler balyozlarla kırılarak girilen binaların içinde uyuşturucu izine rastlanmadı. Bu tür denetimlerin devam edeceği öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

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-Polis ekiplerinini araçlarla çıkışı

-Okuldan detaylar

-Öğrenciler

-Arama yapılması

-Metruk binalar

-Binalara girilmesi

-Arama yapılması

-Narkotik köpeğinin arama yapması

-Kapıların balyozla kırılması

-Genel ve detaylar

17.10.2017 - 16.11 Haber Kodu : 171017163

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3- ÜNLÜ PROFESÖRÜN \"MOBBİNG \" İDDİASI

- Dekan hakkında suç duyurusunda bulundu

Haber-Kamera: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

Sigaraya özendirdiği gerekçesiyle Cem Yılmaz başta olmak üzere birçok ünlüye dava açmasıyla tanınan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, üniversitedeki görevinden istemediği halde emekliliğe zorlandığını iddia ederek, dekan hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'na dilekçe veren Orhan Kural, \"1,5 yıldır dekanlığımızı yürüten Prof. Dr. Cengiz Kuzu tarafından bir süredir bölüm başkanlığından istifaya zorlamak amaçlı olduğuna inandığım sistematik \'mobbing\' uygulanmaktadır\" dedi. Dilekçesinde dekan hakkında, \"Yaştan dolayı ayrımcılık\" ve \"Hakaret\" suçlarından soruşturma açılmasını talep eden Kural, konu hakkında ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a da mektup yazdığını söyledi.

\"BENİ ATMAYIN... BURASI BENİM EVİM\"

İstanbul Adalet Sarayı\'nda açıklamalarda bulunan Kural, \"9 yıldır bölüm başkanıyım. İTÜ benim evim. Öğrencilerim benim kardeşim gibi onları çok seviyorum. Onlarla en son bir teknik geziye gittim. Direksiyonun başına geçtim. Bütün öğrencilerimi ölümden kurtardım bir bakıma. Fakat 9 Aralık\'ta emekli oluyorum. Bir senedir de emekli olmak istemiyorum. Şuanda da, istatistik, çevre ve mühendislik dersleri veriyorum. 9 tane de doktora öğrencim var. Faal olarak çalışıyorum. Beni atmayın dedim. Burası benim evim. Fakat verdiğim dilekçe 2 aydır dekanlıkta tutuluyor. Rektör bey bizi görüştürdü. Hiçbir sonuç alamadık hatta daha da kötü oldu\" dedi.

\"YAŞLILIĞA KARŞI AYRIMCILIK YAPILIYOR\"

Kendisine devamlı Mobbing uygulandığını iddia eden Orhan Kural, \"Yaşlılığa karşı ayrımcılık yapılıyor. \'senin işin bitti. 9 Aralık\'ta gidersin\' diyorlar\" diye konuştu.

67 yaştan dolayı emekli edilmeye çalışıldığını ifade eden Kural, yeni yasayla bu yaşın 75\'e çıkarıldığını ancak dekanlığın bunu uygulamaya koymadığını söyledi. Bu mücadeleyi tüm yaşlı hocalar adına da verdiğini dile getiren Kural, \"Bizler zaten çalışamayacak durumda olsak ayrılırız\" dedi.

\"SERVETİMİ ÖKSÜZLER KÖYÜNE BAĞIŞLADIM\"

Ayakta durabildiğini, ders verebildiğini ve akli dengesinin de yerinde olduğunu söyleyen Kural, \"Hatta geçenlerde vasiyet yazdım, ben öldükten sonra servetimin büyük bölümünü Kastamonu Küre\'de bir halk eğitim merkezi açılsın diye bağışladım. Hastaneden de rapor istediler. Demek ki mantığım yerinde\" dedi. \' Neden Küre?\' sorusuna ise Kural, \"Çünkü İstiklal savaşında en çok şehit orada verildi. Orada öksüzler köyü var. O insanlara saygımdan dolayı tercih ettim\" diye cevap verdi.

\"BÖYLE SİVRİLMİŞ İNSANLAR İSTEMİYORLAR\"

Orhan Kural, \"Bizi bu kadar çabuk çöpe atmasınlar. Bizlerden istifade etsinler. Yaşlılara karşı ayrımcılık diye birşey var. Amerika\'da bunu yapamazsınız\" diye konuştu. \"Neden gönderilmek isteniyorsunuz\" sorusu üzerine Kural, \"Genel bir hava var. Ben biraz isim yapmış biriyim. Çok koşturduğum için. Basında yer aldığım için. Böyle sivrilmiş insanlar istemiyorlar. Onlar istiyorlar ki bütün gün futbol maçı konuşan insanlar olsun bu ülkede. Hiçbir şey yapılmasın. İş yapan insanlar istenmez biliyorsunuz\" cevabını verdi.

Görüntü Dökümü:

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- Orhan Kural ile röp.

- Genel detay görüntüler

17.10.2017 - 15.58 Haber Kodu : 171017150

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4- FERHAT TUNÇ\'A 6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Sanatçı Ferhat Tunç hakkında bu kez \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu\'nca hazırlanan iddianamede, Ferhat Tunç hakkında 2015 ve 2016 yıllarında sosyal paylaşım hesabında yaptığı paylaşımları nedeniyle soruşturma açıldığı belirtildi. Yasadışı PKK /KCK ve onun uzantısı YPG ve YPJ\'nin propagandasını yaptığı ileri sürülen Tunç\'un \"Terör örgüt propagandası yapmak\" suçundan 1 yıl 3 aydan 6 yıla kadar hapsi talep edildi. Ferhat Tunç, 14 Aralık\'ta İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkacak. Öte yandan Ferhat Tunç hakkında geçtiğimiz günlerde \"Cumhurbaşkanı\'na hakaret\" suçundan 5 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle Büyükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesi\'ne ayrı bir dava açılmıştı.

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5- İSTANBUL\'DA ÇALINDI HABUR\'DA BULUNDU

Ali AKSOYER / İSTANBUL DHA

Beşiktaş\'tan kiraladıkları cipi, sahte plaka ve belgelerle Irak\'a kaçırmaya çalışan 3 kişi, Habur sınır kapısında İstanbul polisi tarafından yakalandı. Cip, İstanbul\'a getirilirken, Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Beşikaş\'ta oto kiralama şirketi bulunan Sinan D., kiraladığı lüks cipin kiralama süresi dolmasına rağmen geri getirilmemesi üzerine durumu polise bildirdi. Polis tarafından başlatılan soruşturmada polis kamera görüntülerini kullanarak şüphelileri takibe aldı. Yapılan incelemede cipin, 15 temmuz Şehitler köprüsünden geçerek, paralı yolları kullanarak Habur sınır kapısına doğru gittiği tespit edildi. Polis yaklaşık 1700 kilometre takip ettiği cipin, Habur sınır kapısından yurt dışına çıkarılacağını tespit ederek tedbir aldı. Önceki gün sınır kapısına farklı bir plaka ve sahte belgelerle geltirilen araç, İstanbul polisi tarafından durduruldu. Aracın içinde bulunan A.Y.(52), A.K.(32) ve Azerbaycan uyruklu H.İ (32) gözaltına alındı.

İstanbul\'a getirilen şüphelilerin işlemleri Oto hırsızlık büro amirliğinde yapıldı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler çıkarıldıkları adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

-Ele geçirilen cip

17.10.2017 - 16.38 Haber Kodu : 171017183

