DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

1- SURİYELİ ANNE VE KIZININ KATİL ZANLISI ADLİYEYE SEVKEDİLDİ (1)

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

Üsküdar\'daki evlerinde boğazlarından bıçaklanarak öldürülen Suriye\'nin muhalif aktivisti Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakat cinayetinin şüphelisi Ahmet Barakat, adliyeye sevkedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin adliyeye sevki

06.10.2017 - 16.30 Haber Kodu : 171006149_

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(ÖZEL)

2- ESNAFIN PARK KAVGASINDA KAN AKTI

- Lokantacı, kuru temizlemeciyi bıçakladı.

Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL (DHA)

Beşiktaş\'ta iki esnaf araç park etme yüzünden kavga etti. Çıkan kavgada bir kişi bıçak ile yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken bıçaklayan kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Vişnezade Mahallesi\'nde bir sokakta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Sokakta kuru temizleme dükkanı bulunan Orhan Taşbaş otomobilini aynı sokak içerisindeki bir lokantanın önüne park etti. Lokanta çalışanları Taşbaş\'a aracını çekmesini istedi. Taşbaş

aracını çekmeyince lokanta çalışanları ile arasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine lokanta çalışanı Mehmet Abay Taşbaş\'ı koltuk altında bıçakladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırarak durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri lokanta çalışanını gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Bıçaklanarak yaralanan kuru temizlemeci ise olay yerine gelen ambulans ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Bıçaklanan esnafın ambulansa bindirilmesi

-Ambulansın gidişi

-Polis ekiplerinden görüntü

-Polis araçlarından görüntü

-Bıçaklayan Mehmey Abay\'dan görüntü

-Polis araçlarından detay görüntü

-Kuru temizleme ve lokantadan detay görüntü

-Lokanta çalışanlarından ve kuru temizleme çalışanlarından detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

06.10.2017 - 15.56 Haber Kodu : 171006134_

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3- KAMYON ÇOCUK ODASINA DALDI

- 8 yaşındaki Batuhan ölümden döndü.

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

Başakşehir\'de sürücünün kontrolünü kaybettiği sebze ve meyve yüklü kamyon bir apartmanın giriş katındaki daireye çarptı. Çocuk odasına giren kamyondaki 2 kişi yaralanırken odada uyuyan 8 yaşındaki çocuk ölümden döndü.

Olay Altınşehir Mahallesi\'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İçinde 4 kişi bulunan sebze ve meyve yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarını aşarak yol kenarındaki 3 katlı binanın giriş katındaki daireye çarptı. Dairenin çocuk odasına giren kamyondaki 2 kişi yaralandı. O sırada odada uyumakta olan 8 yaşındaki Batuhan Mustafa Geyik kıl payı ölümden kurtuldu. Gürültüyü üzerine diğer odada uyumakta olan anne Zeynep Geyik panik içinde oğlunun odasına koştu. Oğlunun iyi olduğunu gören anne rahat bir nefes aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyondaki yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Kamyon sürücüsü de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan kamyon

-Kamyonun girdiği oda

-Kamyonun çıkarılması

-Evden görüntüler

-Evdekilerin olayı anlatması

-Batuhan\'ın görüntüsü

06.10.2017 - 16.24 Haber Kodu : 171006146

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4- BEYAZIT MEYDANI\'NDA İDLİB\'TE ÖLENLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI

Haber-Kamera: Enver Alas, İstanbul / DHA

Beyazıt Meydanı\'nda cuma namazı sonrası toplanan kalabalık, Suriye İdlib\'te yaşanan olaylarda sivillerin öldürülmesini protesto etti. İstanbul\'da Beyazıt Meydanı\'nda saat 13.30 sıralarında toplanan kalabalık, \"İdlib Ölüyor. Susma, Katliama Ortak Olma\" yazılı pankart açtı. Gruptakiler, ABD, Rusya ve İran\'ı protesto eden dövizler ve Arapça yazılı flamalar ile etkinliğe katıldı.

Gıyabi cenaze namazının ardından hayatını kaybedenler için dua edildi. Daha sonra yapılan basın açıklamasında \"Suriye Irak ve Arakan\'da kardeşlerimizin kanı oluk oluk akıyor ve dünya sessizce seyrediyor. İdlib\'deki Musul\'daki tüm Irak ve Suriye\'deki kardeşlerimize yardım et Allah\'ım\" diye konuştu.

Sık sık tekbir getiren grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-Beyazıt Meydanı\'nda toplananlar

-Gruptan görüntüler

-Açılan pankart

-Gıyabi cenaze namazı kılınması

-Dua edilmesi

-Basın açıklaması

-Flamalar ve dövizler

-Tekbir getirilmesi

-Genel ve detay

06.10.2017 - 16.08 Haber Kodu : 171006136

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(ek bilgilerle)

5- BEYAZIT POLİS MERKEZİ YAKININDA HAREKETLİ DAKİKALAR

* Gözaltına alınan kadın ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Haber / Kamera: Sinan BİLGİLİ, İstanbul DHA

Beyazıt Polis Merkezi yakınında gözaltına alınan 44 yaşındaki H.B ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

\"Üzerimde bomba var\" diye yürüdüğü sırada gözaltına alınan şüphelinin üzerinde suç unsuruna rastlanmamıştı. Sağlık kontrolünden sonra ifadesi alınan H.B. savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen H.B ailesine teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Polis merkezinden çıkışı

-Polis aracına binişi

-Aracın gidişi

-Detaylar

06.10.2017 - 10.30 Haber Kodu : 171006026

06.10.2017 - 11.59 Haber Kodu : 171006053_

