DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Özgür ALTUNCU - İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı. Astana süreciyle ilgili görüş teatisinde bulunan iki liderin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin referandum teşebbüsüne de değindikleri görüşmede, Irak ve Suriye\'nin toprak bütünlüğünü vurguladıkları belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin\'in, başta bölgedeki son gelişmeler olmak üzere tüm konuları Perşembe günü Ankara\'da bir araya gelerek geniş biçimde ele alma konusunda mutabık kaldıkları öğrenildi.

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(geniş haber)

2- CUMHURİYET GAZETESİ DAVASI ÖNCESİ BASIN AÇIKLAMASI



Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA

Cumhuriyet Gazetesi Davası Koordinasyonu tarafından davanın 7. celsesi öncesi Çağlayan meydanında bir basın açıklaması yapıldı. CHP ve HDP\'li milletvekillerinin de arasında bulunduğu grup, tutuklu bulunanların serbest bırakılmasını istedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Milletvekili Mahmut Tanal, HDP Milletvekili Garo Paylan ve Hasip Kaplan ile Cumhuriyet Gazetesi çalışanları avukatlar katıldı. Cumhuriyet Gazetesi Davası Koordinasyonu adına basın açıklamasını Faruk Eren okudu. Akın Atalay, Murat Sabuncu, Kadri Gürsel, Ahmet Şık ve Emre İper\'in bir kez daha hakim önüne çıkacağını belirten Eren, \"Daha ilk duruşmada iddianamenin çökmesine rağmen arkadaşlarımızın cezaevinde tutulmasındaki ısrar devam ediyor\" dedi.

\"BİZLER ARKADAŞLARIMIZIN GAZETECİLİĞİNİN TANIĞIYIZ\"

Eren, iktidarın ısrarla hapishanelerde hiçbir gazetecinin bulunmadığını iddia ettiğini belirterek, \"Bizler arkadaşlarımızın gazeteciliğinin tanığıyız. Onların yaptıkları haberler, yazdıkları yazılar nedeniyle tutuklandıklarını biliyoruz. Dışarıda kalabilen gazeteciler, herşeye rağmen halkın haber alma hakkı için, basın özgürlüğü için, demokrasi için hakikati dillendirmeye devam ediyor. Türkiye\'yi bu karanlıktan aydınlığa çıkartacak olan hakikatin ışığıdır. Bu ışık da özgür gazetecilerin ve haber alma hakkına sahip çıkanların elindedir\" ifadelerini kullandı.

\"BURADAN CUMHURİYETÇİLERLE AYRILMAYI TALEP EDİYORUZ\"

Eski Kültür Bakanlarından Ercan Karakaş da tutuklu gazetecilere destek verenler arasındaydı. Karakaş yaptığı açıklamada, \" Bu haksız hukuksuz vicdansız tutuklamanın bugün son bulmasını ve buradan Cumhuriyetçilerle birlikte, yazarlarla birlikte ayrılmayı talep ediyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde gazeteciler muhalefet ettikleri için, hukuk devlertini savunduları için ve adaleti savundukları için yani gazetecilik yaptıkları için tutuklanmazlar. Çin\'den sonra en çok gazetecinin tutuklu olduğu ülke Türkiye geçiyor. Bunu biliyoruz\" dedi.

SEMİH VE NURİYE\'NİN AVUKATLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Karakaş, \"Semih ve Nuriye yıllarca kamuda çalışmışlar. Öğretmenlik yapmışlar. Başarılı insanlar. Haksız biçimde işleri ekmekleri ellerinden alınıyor. Peki demokrasinin kırıntısı olan bir ülkede haksızlığı uğradığını düşünen insanlar ne yaparlar? İşte bizim burada yaptığımız gibi bir şehrin meydanında bir araya gelirler ve haklarını savunurlar. İşimizi istiyoruz derler. İnsanların işini, ekmeğini geri istemesine bile tahammül edemeyen, onları gözaltına alan, dahası onlarla bu barışçı, şiddetten uzak, hak aramanın yanında olan insanlar da gözaltına alınıyor. Yetmedi onların avukatlığını yapan 14 genç avukat şimdi gözaltına alınıyor. Çeşitli şehirlere sürülüyor\" diye konuştu.

\"BALONLARIMIZ GÖZALTINA ALINDI\"

Öten yandan Cumhuriyet Gazetesi Davası Koordinasyonu üyesi Ayşegül Tözören basın açıklaması için 1.5 metre çapında dev balonları getirdiklerini belirterek, \"Biz bunları uçuracaktık. Uçurduğumuzda belki bu adliyenin camlarından bizim gazetecilere özgürlük dileğimiz tutuklular tarafından da görülür dileğimiz içindi. Balonlarımız gözaltına alındı. Güvenik büro amiri ile görüştük. \'Balonlarımızı kim aldı\' acaba diye sorduk. Onlar da bilmiyorlar. Hem balonlarımız gözaltında hem de balonlarımız gözaltında kayıp\" dedi.

Grup açıklamanın ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Basın açıklamasından detaylar

-Açılan pankartlar

-Sloganlar

-Genel ve detaylar

25.09.2017 - 14.56 Haber Kodu : 170925117

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3- CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ALTAY\'DAN \"TEZKERE\" AÇIKLAMASI

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA

Cumhuriyet gazetesi çalışanlarının yargılandığı dava öncesi İstanbul Adalet Sarayı\'ndaki destek eylemine katılan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, basın açıklaması sonrası gündeme ilişkin konuştu.

Engin Altay yaptığı açıklamada \"Sayın Başbakan bir televizyon kanalında TBMM\'de kabul edilen tezkerenin bir savaş tezkeresi olmadığını söyledi. Biz de öyle olsun istiyoruz zaten. Tezkere görüşmelerinde kürsüde \'bu tezkerenin referandumla bir ilgisi yoktur. Bu tezkere TSK\'ya terörle mücadelede imkan ve kabiliyetini güçlendirmek, zafiyete düşmesini engellemek için bizim de evet dediğimiz bir tezkeredir. Kamuoyuna bu tezkereyi Erbil yönetimine karşı bir gözdağı tezkeresi gibi pazarlamak size bir şey kazandırmaz\' dedim. Bu sözüm üzerine Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli söz aldı. Bu tezkerenin bir savaş tezkeresi olduğunu beyan etti. Şu hükümetin düştüğü hale bakın. Şu Türkiye\'nin içine düştüğü duruma bakın. Hükümet belli ki bir kafa karışıklığı yaşıyor. Hükümetin içinde bu konuda ciddi görüş ayrılıkları var. Milli Savunma Bakanı\'nın \'savaş tezkeresi\' dediği, Başbakanın \'hayır, öyle değil\' dediği tezkereyle ilgili AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı\'ndan bir değerlendirme bekliyorum. Milletin aklıyla daha fazla alay etmeyin. Bölgede savaş çığırtkanlığına son verin. Bölgede kan, gözyaşı politikasına son verin. Bölgede mezhep politikalarına son verin. Artık yüzünüzü biraz barışa dönün\" dedi. Altay



Görüntü dökümü:

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-Altay\'ın açıklaması

-Genel ve detaylar

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4- ATAKÖY METRO İSTASYONU AÇILDI

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA

Ataköy metro istasyonunun girişindeki büfede çıkan yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları tamamlandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların tamamlanmasından sonra istasyon yeniden ulaşıma açıldı.

Görüntü Dökümü:

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-İstasyondan görüntü

-Metronun istasyona gelişi

-İstasyona girenler

-Detaylar

25.09.2017 - 14.55 Haber Kodu : 170925116

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5- SANCAKTEPE\'DEKİ ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN - İSTANBUL DHA

Sancaktepe\'de askeri bölgede yer alan ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, General Nurettin Baransel Kışlası\'nın Sancaktepe kısmında bulunan ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Zeminin engeli olması nedeniyle ekipler karadan müdahale etmekte zorlandı. Daha sonra bölgeye itfaiye helikopterleri sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale sonucu yangın yaklaşık 1,5 saat sonunda söndürüldü.



Görüntü Dökümü

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-Yanan orman

-Çıkan dumanlar

-İtfaiye

-Askerler

-İtfaiye araçları

-İtfaiye helikopteri

-Yangına müdahale edilmesi

-Genel ve detay



25.09.2017 - 14.26 Haber Kodu : 170925100_

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6- 4 İLÇEDE SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU



Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz salı günü silah ticareti yaptığı iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. 8 şüpheliyi yakalamaya yönelik 4 ilçede 13 ev ve işyerine baskın yapıldı. Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa ve Eyüp ilçelerinde bulunan adreslerde yapılan operasyonda A.K., Ş.K., M.Y. ve H.A. yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri hakkında aranması bulunan L.O., A.H., B.D. ve Y.C.\'nin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda otomatik silah, otomatik av tüfeği, pompalı tüfek, sinyal kesici jammer, sahte silah taşıma ruhsatı ile çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Görüntü Dökümü

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-Sergiden görüntü

-Ele geçirilen silahlar

-Jammer cihazının görüntüsü

-Genel ve detaylar

25.09.2017 - 15.00 Haber Kodu : 170925119

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7- KUYRUĞUNDAN YARALI YUNUS TEDAVİ EDİLEREK DENİZE BIRAKILDI

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

Avcılar sahilinde avlanan balıkçı Seyit Bektaş\'ın hareketsiz bulduğu kuyruğundan yaralı, yaklaşık 2 metrelik Afalina cinsi yunus İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi uzmanları tarafından tedavi edildi. Yunus balıkçıların yardımı ile Avcılar açıklarında derin bir noktaya bırakıldı.

Avcılar açıklarında avlanan balıkçılardan Seyit Bektaş bu sabah denizde oldukça büyük canlı gördü. Bektaş, bunun üzerine deniz polisine bilgi verdi. Sevk edilen ekip, ağdaki hayvanın kuyruğundan yaralı bir yunus olduğunu tespit etti. Sahile çekilen yunus için Avcılar Belediyesi Veteriner Müdürlüğü\'ne haber verildi. Sahile gelen veteriner Saffet Güngör, kuyruğunda yara bulunan yunusa ilk müdahaleyi yaparken, iki ağı çıkardı. Ardından tedavi edilebilmesi amacıyla İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü\'ne haber verdi. İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı\'nda Araştırma Görevlisi Lora Koenhemsi kısa sürede sahile gelerek görevlilerle birlikte ağa takılı yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki yunusa antibiyotik ve vitamin tedavisi uyguladıktan sonra balıkçıların yardımı ile Avcılar açıklarına götürerek yeniden özgürlüğüne bıraktı.

Araştırma Görevlisi Lora Koenhemsi, kendilerine haber gelmesi üzerine hemen sahile geldiklerini belirterek, \"Daha önce de benzer durumda 3 hayvanı kurtarmıştık. Geldiğimizde kuyruğunda misina veya ağlardan kaynaklanan daha önceden şekillenmiş 2 yara olduğunu gördük. Bu yaralar kronik olduğu için antibyotiğini yaptık derin suya götürürken yavaş da olsa hareket etti. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı\'ndaki (TUDAV) arkadaşlar bunu takip edeceklerdir\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Balıkçı Seyit Bektaş ve yunustan görüntüler

-Yunusun kuyruğundaki yara gösterilirken

-İÜ Veteriner ekibi sahilde hazırlık yaparken

-Araştırma Görevlisi Lora Koenhemsi çalışmaları yönlendirip tedavi yaparken

-Balık açıklara götürülürken

-Araştırma Görevlisi Lora Koenhemsi ve balıkçı ile röportaj

-Veteriner Saffet Güngör ile röportaj

25.09.2017 - 15.36 Haber Kodu : 170925128



