DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

(aktüel görüntüyle )

1- ŞEHİT POLİS İÇİN İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ\'NDE TÖREN DÜZENLENDİ

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

Gaziosmanpaşa\'daki saldırıda şehit olan polis memuru Anıl Kaan Aybek için İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nde tören düzenlendi.

Görüntü Dökümü:

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-Emniyet Müdürlüğü\'ndeki tören

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2- SARIYER\'DE PARK HALİNDEKİ MİDİBÜSÜN KLİMASINDAN ÇIKAN YANGIN 5 ARACI YAKTI

Haber - Kamera: Hasan YILDIRIM - Özgür EREN - Zeki GÜNAL - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL DHA

Sarıyer Ayazağa\'da bir midibüste başlayan yangın park halindeki diğer araçlara sıçradı. Yangında bir midibüs ile bir şehirlerarası otobüs tamamen yanarken, 3 araçta da maddi hasar meydana geldi.

Sarıyer Ayazağa\'da otoparkta park halindeki bir midibüste klimadan kaynaklı yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm midibüsü sardı. Midibüste uyuyan şoför kendini dışarı atarak yangından kurtuldu. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bir yandan da otoparkta bulunan su tankerinden alevlere müsdahale etti. Alevler kısa sürede tüm midibüsü sarında yanında park halindeki diğer araçlara da sıçradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan araçlara müdahale etti. Yangında bir midibüs ile bir otobüs kullanılmaz hale gelirken 3 araçta da maddi hasar meydana geldi.

1 MİLYON ZARARIMIZ VAR

Park halindeki şehirlerarası otobüste çalışan Mustafa Çakmak \"Park halindeki midibüsteki şoför, klimayı açık bırakarak uyumuş. Klimadan yangın çıkmış. Yangın büyüyünce de şoför araçtan inerek kaçmış. Midibüste başlayan yangın park halindeki bizim araçlara da sıçradı. Hasarımız çok büyük. Yanan raraçlarımızda yaklaşık 1 milyona yakın zararımız var. Şehirler arası otobüsümüz yandı. Diğer midibüslerimizde de maddi hasar var. Alevler araçları sarınca otobüsü geri alma şansımız olmadı. Şansımıza burada bir tanker vardı. Alevlere o müdahale etti. Buradaki tanker olmasaydı diğer araçlar da büyük zarar olurdu. Bazı araçları kaçırdık ama büyük hasarımız var\" dedi.

YANGIN CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yanan araçlardaki yangın vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde şehirlerarası otobüsün alev alev yanması görülüyor. Yanan otonbüse itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu görüntüsü

Alev alev yanan otobüs

İtfaiye ekiplerinin gelişi

Yangına müdahale edilmesi

Aktüel görüntü

Yanan araçlardan görüntü

Maddi hasar meydana gelen araçlar

Kullanılmaz hale gelen şehirlerarası otobüs ile midibüs

Otobüs çalışanı ile röp.

Genel ve detaylar

20.09.2017 - 15.25 Haber Kodu : 170920118_

20.09.2017 - 15.47 Haber Kodu : 170920134

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3- MEYVE VE SEBZE KABA GİRİYOR

* Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,

\" Rakamları aşağıya çekmek için bir dizi önlemler alındı. Bunları da Ekim ayı içinde uygulama koyacağız. Almış olduğumuz tedbirlerle, teşviki de beraberinde getirerek, ambalaj sektörüne bir alan açmış oluyoruz\"

\" Özellikle sebze ve meyvede standart kap uygulamalarını getirerek, buradaki sebze ve meyve ısrafını önleme noktasında önlemlerimizi alıyoruz\"

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ekim ayında hayata geçirmeye başlayacakları düzenlemeyle sebze ve meyvenin sunumuna yeni standart getireceklerini açıkladı. Bakan Tüfenkci, Yeşilköy CNR Fuar Merkezi\'nde konuştu.

SEBZE VE MEYVEDE STANDART KAP UYGULAMASI

Özellikle sebze ve meyvenin, diğer gıda ürünlerine kıyasla enflasyonu daha çok etkilediğini hatırlatan Bakan Tüfenkci, \" Rakamları aşağıya çekmek için bir dizi önlemler alındı. Bunları da Ekim ayı içinde uygulama koyacağız. Almış olduğumuz tedbirlerle, teşviki de beraberinde getirerek, ambalaj sektörüne bir alan açmış oluyoruz. Özellikle sebze ve meyvede standart kap uygulamalarını getirerek, buradaki sebze ve meyve ısrafını önleme noktasında önlemlerimizi alıyoruz\" dedi.

SEBZE VE MEYVE BUZDOLABINA GİRENE KADAR KORUNACAK

Sebze ve meyveye standart ambalaj getireceklerini açıklayan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, \" Taşımada soğuk zinciri getirerek, soğutuculu araçlarla taşınmasını sağlamak, soğuk depolarda bunları muhafaza etmek, özellikle marketlerde ve manavlarda da yine soğuk zincir içerisinde tüketiciye ulaştırarak, buzdolabına erişmesini istiyoruz\"diye konuştu.

15 MİLYAR TL\'LİK TASARRUF

Meyve ve sebze sektöründe 100 milyar TL\'lik bir ticaret olduğunu hatırlatan Bakan Tüfenkci, \"Bunun yüzde 25\'i çöpe gidiyor, ısrafa gidiyor. Amacımız bunun yüzde 15\'ini önlediğimiz takdirde, 15 milyar bu milletin cebinde kalacak. Tüketicinin cebinde kalacak\"dedi.

FUARIN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Yeşilköy CNR Fuar Merkezi\'nde Food İstanbul Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme, Depolama, Soğutma, Taşıma ve Market Ekipmanları Fuarı\'nın açılışını gerçekleştiren Bakan Tüfenkci ardından stantları gezdi.

İLK KEZ BİR ARAYA GELDİLER

Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme, Depolama, Soğutma, Taşıma ve Market Ekipmanları Fuarı\'nda birçok farklı sektör ilk kez bir araya geliyor. 20-23 Eylül tarihleri arasında CNR Expo Yeşilköy\'de hayata geçecek olan organizasyonda gıda, ev dışı tüketim ve ambalaj sektörlerine dair her şeyi bulmak mümkün olacak. Gıda, ev dışı tüketim ve ambalaj sektörleri, benzer fuar organizasyonlarından farklı olarak sektörün tümünü ilk kez aynı tarihte, aynı çatı altında topladı.

Görüntü Dökümü:

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- Fuar açılışından detaylar

- Bakanın konuşması

- Bakanın stantları gezmesi

20.09.2017 - 15.13 Haber Kodu : 170920111_

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(aktüel görüntüyle geniş haber)

4- İREM DERİCİ\'NİN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

* Acıbadem Fulya Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Reha Baran,

\"İrem hanım geldiği güne oranla daha iyi durumda. Yoğun bakımda bilinci açık. Bizle sohbet edebiliyor, televizyon izleyebiliyor, gazete okuyabiliyor. Yoğun bakımda bizim tahmin ettiğimiz şekilde giderse İrem hanımı 10-15 gün sonra sahnelerde görebilirsiniz\"

(\"Hastalığın sebebi kötü beslenme mi?) Hayır. Bu herkeste olabilecek bir enfeksiyon. Bunlar bizim tıpta çok sık gördüğümüz olaylar. Çok sık başımıza gelen şeyler. Yorgunluk elbette ki kişinin savunma sisteminde bir zafiyete neden olabilir\"

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - İSTANBUL DHA

Sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma alınan şarkıcı İrem Derici\'nin son durumunu tedavi gördüğü hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Reha Baran açıkladı.

İrem Derici\'nin sağlık durumu hakkında bilgi veren Acıbadem Fulya Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Reha Baran, \"İrem hanımı iki gün önce hastanemize transfer ettik. Şuan yoğun bakımda takip ediyoruz. İrem hanım geldiği güne oranla daha iyi durumda. Yoğun bakımda bilinci açık. Bizle sohbet edebiliyor, televizyon izleyebiliyor, gazete okuyabiliyor. İrem hanım bir hafta önce sindirim sistemi enfeksiyonu, bağırsak sistemi enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu şüphesiyle başka bir hastanede tedavi altına alındı\" dedi.

\"BİRKAÇ GÜN DAHA YOĞUN BAKIMDA TUTMAYI PLANLIYORUZ\"

\"O dönemde hastamızda sıvı kaybı olmuş ve onun üzerine tıbbın gerektirdiği şekilde gerekli sıvılar verilmiş\" diyen Baran, \"Normalde vücut mekanizması bunu törele edip sıvıları ve sıvı dengesizliğini yerine koyması gerekirken hastamızda bu biraz daha dengesiz gitmiş. Bu sıvı fazlalığından olduğunu düşündüğümüz bir solunum sıkıntısı olmuş. Solunum sıkıntısı olduğu için vücuda yeteri kadar oksijen gitmediği için biz onu daha yakın takip etmek amaçlı ve oksijeni takip etmek amaçlı yoğun bakımda takip etmeye karar verdik ve onun için yoğun bakıma aldık. Yoksa herhangi bir şekilde makine destekli hastamızı takip etmiyoruz. Tüm organları şuanda iyi görünüyor. Basında okuyoruz \'böbrekleri bitti\' diye. Hastamızın böyle bir durumu yok. Böbrekleri gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şuan takibi ve tedavisi devam ediyor. Birkaç gün daha yoğun bakımda tutmayı planlıyoruz. Bazı değerleri tam istediğimiz gibi yerine oturmadı. Biraz daha oksijen isteği devam ediyor. Bunun da günler içerisinde daha da azalacağını ve günler içerisinde düzeleceğini düşünüyoruz. Hastamızın bizdeki operasyonu gayet iyi. Uyumu gayet iyi. Şuan fazla bir sıkıntımız yok. İnşallah önümüzdeki günlerde sizlere daha iyi haberler vereceğimizi düşünüyoruz. Hastamızın ara sıra ateşi çıkıyor. Onun da takibini yapıyoruz. Gerekli laboratuvar tetkiklerini aldık. Hepsinin önlemini almaya çalışıyoruz\" diye konuştu.

\"HASTAMIZA YETERİ KADAR SIVI VERİLMİŞ AÖMA BAZI HASTALARDA SIVIYI ATMAK SIKINTILI OLABİLİYOR\"

Bir basın mensubunun \"İrem hanımın gittiği hastanede yanlış tedavi sonucu mu size sevk edildi? şeklindeki sorusuna Prof. Dr. Reha Baran, \"Hayır. Öyle bir şey yok. Biz oradaki tedavi süreçlerine de baktık. Bildiğimiz kadarıyla orada sıvı kaybına bağlı olarak yeteri kadar sıvı verilmiş ama bazı hastalarda sıvı verildikten sonra sıvıyı atmak biraz sıkıntılı olabiliyor. Bununla ilgili olmuş olabildiğini düşünüyoruz. Ayrıca hastamız da daha önceki tecrübelerinden dolayı kendisi tercih ederek geldi\" diye cevap verdi.

\"İREM HANIMIN KALPLE İLGİLİ BİR SIKINRISI YOK\"

Baran, \"Kalp çarpıntısı gibi bir sıkıntısı var mı?\" sorusuna ise \"Hayır. Bugün daha iyi o bakımdan. Kalple ilgili bir sıkıntısı yok. Kalp çarpıntısı oksijen düştüğü zaman otomatik olarak olur. Herkeste olur. Onun da takibi kardiyologlar tarafından yapılıyor. Şuan onunla ilgili bir sıkıntımız yok\" diye yanıt verdi

\"ÖNÜMÜZDEKİ 48 SAATE BAKACAĞIZ\"

İrem Derici\'nin kaç gün daha yoğun bakımda kalacağına ilişkin soru üzerine ise, \"Bunu tahmin etmek çok güç. Hastanın bazı verilerini takip ediyoruz. Bunun düzelmesi önümüzdeki 48 saatte de olabilir. Biraz daha da gelişebilir. Benim tahminin önümüzdeki iki gün bizim için çok yol gösterici olacak. Tahmin ediyorum 1-2 gün içerisinde normal kata alır mıyız almaz mıyız size daha iyi bilgi vereceğim\" şeklinde konuştu.

\"BU HERKESTE OLABİLECEK BİR ENFEKSİYON\"

\"Hastalığın sebebi nedir? Kötü beslenme nedeniyle mi? şeklindeki soruya ise Baran, \"Hayır. Bu herkeste olabilecek bir enfeksiyon. Bunlar bizim tıpta çok sık gördüğümüz olaylar. Çok sık başımıza gelen şeyler. Yorgunluk elbette ki kişinin savunma sisteminde bir zafiyete neden olabilir. Yorgunluk herkes için geçerli. Bu hastamız için de geçerli. Tabii ki onların çalışma temposu daha yüksek. Dolayısıyla sanatçılarda bu işler daha yorucu geçebiliyor. Beslenme bozukluğu, diyet filan bu hastada pirime olarak bu hastada yapacak bir durum yok. Sadece yorgun bir kişi nasıl etkilenirse, çok iyi beslenmeyen bir kişi aynı şekilde yatkınlık olabilir. Onun dışında ekstra bir şey yok. Beslenmesi de son derece iyi. Kendisine meyvesini de verdik yedi. Bir sorun yok .Biz hastamızdan her gün biraz daha sıvı almak istiyoruz. Dolayısıyla her gün biraz daha kilo verecek ama bu sıvı kaybı olacak. Ondan sonra net bir şekilde konuşabiliriz. Ama hastamızın dramatik bir yönü yok\" dedi

\"HERŞEY YOLUNDA GİDERSE İREM KANIM 10-15 GÜN SONRA SAHNELERDE\"

\"İrem hanım sahnelere dönecek mi? sorusuna ise Başhekim Reha Baran, \" Biz de onu umuyoruz. Elbette. Yoğun bakımda bizim tahmin ettiğiniz şekilde giderse İrem hanımı 10-15 gün sonra sahnelerde görebilirsiniz\" diye yanıt verdi.

Görüntü Dökümü:

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- Baran\'ın açıklamaları

Genel ve detaylar

20.09.2017 - 13.22 Haber Kodu : 170920084_I

20.09.2017 - 14.37 Haber Kodu : 170920105

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5- YOL AYRIMI FİLMİNİN İLK FRAGMANI YAYINLANDI

Haber: Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA)

Yönetmenliğini ve senaristliğini Yavuz Turgul\'un üstlendiği, başrolünde Şener Şen\'in yer aldığı \"Yol Ayrımıö filminin ilk fragmanı yayınlandı.

Şener Şen\'in 7 yıl aradan sonra başrolünü üstlendiği \"Yol Ayrımıö filminin fragmanı yayınlandı. Yapımını TMC, yapımcılığını Erol Avcı, yönetmenliğini ve senaristliğini Yavuz Turgul\'un üstlendiği filmde Mazhar Kozanlı karakterini canlandıran Şener Şen\'e, Rutkay Aziz, Çiğdem Selışık Onat, Tilbe Saran, Ruhsar Öcal, Nihal Yalçın, Mert Fırat ve Defne Kayalar eşlik ediyor.

Acımasız bir iş adamı olan Mazhar Kozanlı\'nın yaşadığı büyük bir travma sonrası hayatında bir yol ayrımına gelişinin anlatıldığı \"Yol Ayrımı\", 10 Kasım\'da vizyona girecek.

Görüntü Dökümü:

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-Yol Ayrımı filminin fragmanı

20.09.2017 - 15.33 Haber Kodu : 170920124