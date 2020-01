DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

1- İSTANBUL\'DA İLK DERS ZİLİ ÇALDI

* İstanbul Valisi Vasip Şahin,

\"Önümüzdeki dönem artık inşallah TEOG türü sınavlar da kalkacak. Öğretmen, bilgi, sevgi ve öğrenci ilişkisi çok öne çıkacak\"

\"Bizim okullarımız hem kendi mekanlarıyla, hem de civarlarıyla birlikte güven ortamı olmak durumunda. Her türlü sıkıntıdan, tehditten, kötü alışkanlıktan ve suçtan mahsur tutulmak zorunda. Bu anlamda yapmış olduğumuz çalışmalarla 3 bin 940 okulda görev yapmak üzere bin 72 kolluk ekibimiz görevlendirildi\"

İstanbul\'da yaklaşık 2 milyon 800 bin öğrenci ders başı yaptı.

2017-2018 eğitim öğretim yılı açılış töreni, 31 Mayıs\'ta Şırnak\'ta helikopter kazasında şehit olan Kurmay Albay Gökhan Peker\'in adının verildiği, Çatalca Şehit Kurmay Albay Gökhan Peker İlkokulu\'nda İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, şehit Albay\'ın eşi Nilay Peker ile öğrenciler ve veliler katılımıyla gerçekleşti.

Törende kısa bir konuşma yapan şehit Albay\'ın eşi Nilay Peker, \"Biz manevi olarak şehitlerin ölmediği zaten biliyoruz. Fakat isimlerinin bu şekilde yaşatılması ile de gelecek kuşaklarında onları tanımasının sağlanmasının, şehitlik olgusunun öneminin ortaya konulmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum\" dedi.

\"3 BİN 940 OKULDA GÖREV YAPMAK ÜZERE BİN 72 KOLLUK EKİBİMİZ GÖREVLENDİRİLDİ\"

Vali Vasip Şahin de törende bir konuşma yaparak, \"Bir defa bizim okullarımız hem kendi mekanlarıyla, hem de civarlarıyla birlikte güven ortamı olmak durumunda. Her türlü sıkıntıdan, tehditten, kötü alışkanlıktan ve suçtan mahsur tutulmak zorunda. Bu anlamda yapmış olduğumuz çalışmalarla 3 bin 940 okulda görev yapmak üzere bin 72 kolluk ekibimiz görevlendirildi. Bunlar ekip olarak çalışıyorlar. Hem jandarma bölgesinde, hem polis bölgesinde görev yapıyorlar. Polisimizin ve jandarmamızın yürüteceği çalışmalar. Her bir okulumuz bir polis memuruna zimmetlenmiş durumda adeta\" dedi.

\"ÖĞRETMEN, BİLGİ, SEVGİ VE ÖĞRENCİ İLİŞKİSİ ÇOK ÖNE ÇIKACAK\"

Vali Şahin, \"Öğretmenlerimizden teslim ettiğimiz bu küçük beyinleri, nadide varlıklarımızı geleceğe çok iyi hazırlamalarını bekliyorum. Onlara sadece bilgiyi vermesinler aynı zamanda sevgilerini de versinler, kalplerini de açsınlar. Eğer kalpten kalbe yol oluşturabilirsek, çocuk yüreği ile öğretmenimizin o sevgi dolu yüreği arasındaki yolu inşa edebilirsek inanın biz başarının yüzde 70-80\'ini sağlamış oluruz. Ondan sonra gerisi bilgi ile tecrübe ile doğru orantılı. Onu zaten siz veriyorsunuz, vereceksiniz. Önümüzdeki dönem artık inşallah TEOG türü sınavlar da kalkacak. Öğretmen, bilgi, sevgi ve öğrenci ilişkisi çok öne çıkacak. Ben öğretmenlerimizden fedakarlıklarını biraz daha artırarak çocuklarımıza bir anne-baba, bir öğretmen-öğrenci şefkati içerisinde buluşmalarını ve o şefkati onlardan esirgememelerini özellikle rica ediyorum\" şeklinde konuştu.

2 MİLYON 800 BİN ÖĞRENCİ DERS BAŞI YAPTI

Şahin\'in konuşmasının ardından, ilkokul 4. sınıf öğrencileri, 1. sınıfa yeni başlayanlara çiçek verdi. Şahin ve şehit Albay\'ın eşi Peker temsili okul zili çaldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Şahin ve Yelkenci sınıfları dolaşarak öğrencilere okul çantası hediye etti. İstanbul\'da yaklaşık 2 milyon 800 bin öğrenci ders başı yaparken, 245 bin öğrenci ise ilk kez okula başladı.

2- İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE EYLEM

Sultanahmet\'teki İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan Öğrenci Veli Derneği(Veli-Der) üyesi bir grup, yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle basın açıklaması yaptı.

\'Okullarımıza, çocuklarımıza, geleceğimize sahip çıkıyoruz\' pankartı açan grup, \"Laik, bilimsel, eğitim istiyoruz\', \'Teşvik yerine okullara ödenek\', \'Eğitim para ile satılmaz\' pankartları taşıdı. Basın açıklaması nedeniyle polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

\"TEOG SINAVLARININ KALDIRILACAĞI AÇIKLAMASI..\"

Grup adına basın açıklaması yapan Aysun Eren, \"Çocuklarımızın en önemli sorunlarından olan sınavlar kaldırılıyor denilerek isim değişikliği yapılarak devam etmekte, her sınav döneminde ya yanlış hazırlanmış sorular ya yapılan yanlış hesaplamalar, ya da yerleştirilmelerin yanlış yapıldığına dair açıklamalar, çocuklarımızda ağır travmalara sebep olmaktadır. Son olarak en yetkili ağızdan yapılan TEOG sınavlarının kaldırılacağı açıklaması, yerine neyin konulacağının ve liselere yerleştirilmede hangi kriterlerin değerlendirileceğinin bilinmemesi yine yetkililer tarafından konu ile ilgili olarak aynı gün içinde üç farklı açıklamanın yapılması daha okullar açılmadan öğrenci ve velilerde yoğun kaygıya neden olmuştur\" dedi.

OKUL SERVİSLERİ

İki hafta önce Ümraniye\'de bir okulun bahçesinde öğrenci servisi firmalarının çalışanlarının silahlı kavgasına da değinen Eren, \"Veliler olarak bugüne kadar okul içinde okulun fiziksel yetersizliğinden kaynaklı kazalar konusunda çocuklarımız için endişelenirken, bu yıl okul kayıtları sırasında okul servis çalışanlarının okul içinde silahlı çatışması sonucu meydana gelen ölüm olayı kaygılarımızı üst boyutlara taşımıştır. Laik ve bilimsel eğitim kazanılıncaya kadar mücadelemize devam edeceğimizi ilan ediyoruz\" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.

3- CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ\'NDEN \'MÜFREDAT\' PROTESTOSU



Cumhuriyet Kadınları Derneği, müfredat değişikliğini protesto etmek için Ulus\'ta bulunan Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önüne siyah çelenk bıraktı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapan derneğin Beşiktaş Şube Başkanı Sevinç Dalyan, \"Bildiğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığı bugün başlayan yeni öğretim yılında Atatürksüz bir müfredatı tüm uyarı ve itirazlara karşın zorla çocuklarımıza dayatmaktadır\" dedi.

\"Atatürk\'ün izindeyiz, gerici müfredata hayır\" yazılı pankart açan grup, \"Laiklik yoksa özgürlük de yoktur\", \" Atam ilkelerin ile geleceğe koşacağız\", \"Atatürk bizim başöğretmenimiz\" yazılı dövizler taşıdı.

Cumhuriyet kadınları Derneği Beşiktaş Şube Başkanı Dalyan, burada yaptığı basın açıklamasında şöyle konuştu:

\"Bu müfredat Cumhuriyet devrimlerinin, ülkemizin kurtarıcısı ve kurucusu, ebedi liderimiz Atatürk\'ün unutturulmasını hedefleyen, devrim ve tarihimize saldırma, cumhuriyete düşman milli devlet yerine ümmetçiliği hedefleyen, kadın haklarını yok sayan, inanç ve ibadet özgürlüğünü yok eden milli devlet ve laiklik karşıtı, bilimi dışlayan, sadece Vahabi din anlayışını önceleyen çağdışı bir programdır. Bu ders programları Cumhuriyet eğitimini ve Cumhuriyet kurumlarını ortadan kaldırmayı hedefleyerek, milletimizi bir arada tutan değerleri yok edecek ve vatanımızın bölünmesine yol açacaktır.\"

Müfredata şiddetle karşı çıktıklarını belirten Dalyan, \"Tüm insanlık çağdaş uygarlığa ve bilimde en üst seviyeye ulaşmak için yarışırken Türkiye son sürat Ortaçağ karanlığına sürükleniyor. Neredeyse yüzyıl önce yürürlükten kaldırılan Mecelle\'yi çocuklarımıza öğreterek mi uzay çağını yakalayacağız. Bu müfredatla ülkemizin ve çocuklarımızın katledilmesine, geleceklerinin karartılmasına rıza göstermeyeceğiz. Çağdaş, bilimsel, milli ve laik bir eğitim istiyoruz. Atatürksüz, Atatürk\'ün kurduğu Cumhuriyetsiz müfredat değişikliğinin iptali ve yürütmesinin durdurulması için Danıştay\'a dava açacağız\" dedi.

Basın açıklamasının ardından Andımız\'ı okuyan grup Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önüne siyah çelenk bıraktı. Daha sonra grup olaysız dağıldı.

4- KADIKÖY\'DE MÜFREDAT PROTESTOSU

Kadıköy\'de \'Atatürksüz Müfredata Hayır Platformu\' üyeleri yeni müfredatı protesto ederek eylem yaptı.

Yaklaşık 50 kişilik grup, saat 12.00 Kadıköy Anadolu Lisesi önünde toplandı. Ellerinde \"Laik bilimsel Eğitim\", \"Çocuklarımızın geleceğini kararmayın\", \"Atatürk\'ü sildirmeyiz\" yazılı dövizler taşıyan grup \"Atatürksüz müfredat istemiyoruz\" , \"Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\" şeklinde slogan attı. Grup adına basın açıklamasını okuyan öğretmen Emine Genç, \"Çocuklarımızın büyük bir tehlike ile karşı karşıya kaldığını farkında mısınız. İlköğretim ve ortaöğretim müfredatının değiştiğinden artık akıl ve bilimdışı bir eğitime geçildiğinden bilginiz var mı? Bu müfredatla çocuklarımızın zihinleri ilkokul çağından başlayarak mezhep, tarikat ve şeriat bilgileri ile dolacak. Milleti bir arada tutan değerler kalmayacak, milletimizin ayrışması, bölünmesi kolaylaşacak\" diye konuştu.

Grup daha sonra ilçe milli eğitim binasına kadar düzenlediği yürüyüşün ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

5- OKUL SERVİSLERİNE DENETİM

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri okul servislerinde denetim yaptı. Belgeleri eksik olan ve standartlara uymayan araç sürücülerine ceza kesildi.

2017-2018 eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri okul servislerinde denetim yaptı. Durdurulan okul servis sürücülerinin ehliyet ve ruhsatları kontrol edildi. Ardından araçların standartlara uygun olup olmadığı denetlendi. Bir araç sürücüsüne psiko-teknik belgesi olmadığı ve aracın \'Dur\' ikazının yanmadığı için 206 lira para cezası kesildi. Polisin denetim yaptığı sırada durdurulan bir servisin hostesinin ise arkadan kendi aracıyla geldiği ortaya çıktı. Araçta bulunması gereken hostese 206 lira, yine aracın \'dur\' ikazı yanmadığı için sürücüye de 206 lira para cezası kesildi. Durdurulan bir servis sürücüsünün ise hiçbir eksiğine rastlanılmadı. Uygulama gün boyu devam edecek.

6- ESKİ ZAMAN GAZETESİ YAZARLARI VE YÖNETİCİLERİ HAKİM KARŞISINDA (2)

* Ali Bulaç,

\"Darbelere, askeri vesayete, ihtilallere, şiddete ve teröre, otoriter ve totaliter rejimlere karşı oldum\"

\"Yazılarımın tamamının hesabını vermeye hazırım\"

\"Darbeci katil örgütü lanetliyorum. Ben onlardan beriyim. Onlar da benden beri olsun. Kendime ve adalete güvenerek kaçmadım\"

Kapatılan \"Zaman Gazetesi\"nin eski yazarları ve yöneticilerine yönelik açılan davada Yazar Ali Bulaç savunmasını yaptı. Sanık Bulaç , \"Bugün burada \'FETÖ Terör Örgütü\'ne üye olmak\' ve \'15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne zemin hazırlamak ve bu yönde algı oluşturmak\' suçlamasıyla yargılanıyorum. Benim için istenen ceza 15 yıl artı 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası. Demek ki idam kaldırılmasaydı yine 15 yıl artı 3\'er kez idamla yargılanıyor olacaktım. Adalet denen sabır taşı çatlamıyorsa ilahi inayet sonucudur. Çünkü 6 yazısına yapılan atıfla bir yazar için istenen ceza ile 15 Temmuz\'u planlayan ve 249 insanı şehit edenler içinde tamı tamına aynı ceza isteniyor\" dedi.

\"CEMAAT GÜÇ ZEHİRLENMESİNE UĞRADI\"

14 aydır tutuklu ve 66 yaşında olduğunu söyleyen Bulaç 50 yıldır yazı yazdığını ve sağlık sorunları olduğunu belirterek , \"Bence Gülen hareketi cemaatken iyiydi. Güzel hizmetlere imza atıyordu. Zaman içinde kötüye dönüştü. FETÖ oldu. Onu övenler, destek verenler suç ortakları değil, iyi vasıflarına hizmetlerine teveccüh gösterdiler, destek verdiler. Bir keresinde Cumhurbaşkanı şöyle sitem etmişti; \'Ne istediniz de vermedik?\' doğru her istediklerini alabiliyorlardı. Çünkü istedikleri iyi şeylerdi. Fakat cemaat Allah rızasına dönük hizmet yolunda dev adımlar atarken güç zehirlenmesine uğradı. Hormonal büyüme onlarda kibre yol açtı. Her istediğimizi yaparız, yaptırırız vahmine kapıldı\" diye konuştu.

\"…HAFTALIK RÜYA SEANSLARI UYDURDULAR\"

\"İyi niyetle onlara bağlananlara \'Büyüğümüz bu hafta yine Hz. Peygamberi rüyasında görmüş\' diye neredeyse haftalık rüya seansları uydurdular. Böylece sadık rüya haberini istismar ettiler\" diyen Bulaç, kendilerine bağlananlara da darbe yapacaklarını söylemediklerini ve insanları mağduriyete uğrattıklarını belirtti.

\"MEŞRU İKTİDARI VE SAYIN ERDOĞAN\'I KORUDUM\"

Hüküm kurarak 17-25 Aralık\'ın \'rüşvet ve yolsuzluk\' olduğunu yazmadığını belirten Bulaç, \"AK Parti\'yi yolsuzluk yapmakla suçlamadım. Genel üslubuma uygun ve gündemle ilgili tarihi, sosyolojik ve fikri değerini araştıran yazılar yazdım. Eleştirilerimi cemaat adına veya onlara paralel doğrultuda yapmadım. 2007 yılında verilen e-muhtırada Ak Parti\'nin yanında durdum. 2008 yılında Ak Parti\'nin kapatılmak istenmesine karşı çıktım. Sayın Erdoğan\'ı hedef alan tek bir eleştiri yazım olmadı. Erdoğan\'ın önerdiği Başkanlık sistemine karşı çıkmadım. Ak Parti\'nin doğru bulduğum politikalarını destekledim. Gezi olaylarının başlamasından 2-3 gün sonra hükümete karşın kalkışmaya dönüştüğünü, şiddet ve terörün bu işe bulaştığını yazdım. Meşru iktidarı ve Sayın Erdoğan\'ı korudum. 11 Nisan 2016\'da \'Darbecilik alçaklıktır\' diye yazdım. Darbeye zemin hazırlayan kişi böyle bir yazı yazar mı?\" ifadelerini kullandı.

\"ALGI MÜHENDİSLİĞİ YAPMADIM\"

Bulaç, \"Ne yasa dışı bir fiilim oldu ne FETÖ ne de başka yasadışı örgüte üye oldum. Benim FETÖ tarafından üyeliğe kabul edilmem mümkün değildir. Gazetedeki köşemde ve yeri geldiğince konuşmalarımda Milli Görüş çizgisi ve Rahmetli Erbakan\'ı savundum. Bu yapı ile bu çizgi arasında doku uyuşmazlığı olduğu herkesin malumu. FETÖ\'nün beni örgüt üyesi yapması darbe teşebbüsünde bana rol vermesi hayatın olağan akışına aykırıdır. 50 yıl fikir ve yazı hayatımda her din, inanç, etnik grup, mezhep ve sosyal sınıftan insanların özgürce, ahlaki dürüstlük hak ve adaletle barış içinde bir arada yaşayabileceği idealini dile getirdim. Darbelere, askeri vesayete, ihtilallere, şiddete ve teröre, otoriter ve totaliter rejimlere karşı oldum. Yazılarımın tamamının hesabını vermeye hazırım. Tekrar ediyorum yazılarımda Recep Tayyip Erdoğan\'ı, Ak Parti\'yi veya bir başkasını yolsuzluk yapmakla suçlamadım. Algı mühendisliği yapmadım. Darbe sempatisi duymadım. Varsa delil iddia makamı göstersin\" diye konuştu. Medya sektöründeki FETÖ içinde önemli sayılacak birçok kişinin aylar öncesinden pılını pırtını toplayıp yurt dışına çıktığını anlatan Bulaç, geriye amele hükmünde kullanılan, her şeyden habersiz kimselerin kaldığını iddia etti.

\"HUKUKA GÜVENİYORUM\"

15 Temmuz şehitlerine Allah\'tan rahmet dileyen Bulaç, \"Allah bize bir daha böyle bir musibet yaşatmasın. Darbeci katil örgütü lanetliyorum. Ben onlardan beriyim. Onlar da benden beri olsun.Kendime ve adalete güvenerek kaçmadım. 27 Temmuz 2016\'da Vatan Emniyete teslim oldum. Hukuka güveniyorum\" diyerek tahliyesini ve beraatini istedi. Duruşma sanık savunmalarıyla devam ediyor.



7 - İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ SEZONU AÇIYOR

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 2017-18 sezonunu 23 Eylül Cumartesi günü \"Açılış Gala Konseri\" ile açacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 2017-18 sezonunun ilk konseri olan \"Açılış Gala Konseriöni 23 Eylül Cumartesi günü saat 20.00\'de Grand Pera Emek Sahnesi\'nde verecek. Verdi, Bellini, Donizetti, Massenet, Wagner ve Strauss tarafından bestelenmiş önemli opera eserlerinin seslendirileceği konserde solist olarak Evren Ekşi, Hale Soner ve Barbora Fritscher yer alacak. Konserin orkestra şefi ise Roberto Gianola olacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Zorlu PSM işbirliğiyle \"Gala Konseröi de sanatseverlerle buluşturacak. 12 Ekim Perşembe günü saat 20.00\'de Zorlu PSM\'de gerçekleştirilecek konserde Bizet, Verdi , Puccini, Donizetti ve Bellini gibi önemli bestecilerin operalarından oluşan repertuarı, orkestra şefi Serdar Yalçın ve deneyimli solistler Aylin Ateş, Murat Güney, Efe Kışlalı, Hüseyin Likos, Ayşe Sezerman ve Nazlı Deniz Süren sunacak.

2017-18 sezonunda ayrıca, ilk kez sahnelenecek Ahmet Ümit\'in \"Ninatta\'nın Bileziği\" adlı romanından uyarlanan Evrim Demirel\'in \"Ninatta\", William Shakespeare\'in oyunundan uyarlanan Giuseppe Verdi\'nin \"Falstaff\", G.F. Händel\'in \"Apollo ve Defne\" operaları, Verdi\'nin \"Requiem\", G.Rossini\'nin \"Stabat Mater\", Carl Orff\'un \"Carmina Burana\" adlı oratoryoları, L.Minkus\'un \"Don Kişot\", Çetin Işıközlü\'nün \"Judith\" balesi ve çocuk oyunu olarak Mozart\'ın \"Sihirli Flüt (Tamino\'nun Rüyası)\" eserleri seyirciyle buluşacak.

Geçtiğimiz sezonlarda ilgi çeken ve bu sezon da devam edecek diğer eserler ise şunlar:

Başka Dünya/Selman Ada, Faust/C. Gounod, The Rake\'s Progress/I.Stravinsky, Ernani/G.Verdi, The Turn of the Screw/B.Britten adlı operalar, La Belle Helene/J.Offenbach opereti, Uyuyan Güzel/P.I.Çaykovski, Fındıkkıran/P.İ.Çaykovski, Sondan Önce-3 Aşk-4 Mevsim/D.Sonnenbluck-U.Seyrek adlı baleler, Dünya Dans Günü ektinlikleri, Modern Dans Topluluğu\'ndan Jizel, Seyahatname, Klasik Modernler, İnsan Hakları Günü, Şehir Orman, Ergime, Nevruz, Dünya Şiir Günü, Irk Ayrımı ile Mücadele, Barok Konser ve Güldestan adlı modern danslar, çocuklar için Öylesine Bir Dinleti ve Kuklacı adlı oyunlar.

