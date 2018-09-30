DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- \"BEYKOZ\'DA SEL\"İN ETKİSİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA

Beykoz\'da etkili olan yağmur sele neden oldu. Sel sularının yükselmesi nedeniyle bazı araçlar ile çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı. Selin etkisi havadan böyle görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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HAVADAN GÖRÜNTÜ

-Su basan yerler

-Detaylar

30.09.2018 - 12.32 Haber Kodu : 180930055

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2 - BEYKOZ\'DA SEL BÖYLE GELDİ

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Beykoz\'da etkili olan yağmur sele neden oldu. Sel sularının yükselmesi nedeniyle bazı araçlar sular altında kaldı, bir okulun bahçesi de suyla doldu. Yaşanan sel, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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Selden görüntü

Sular altında kalan araçlardan görüntü

Okulun suyla dolması

Genel ve detaylar

30.09.2018 - 12.05 Haber Kodu : 180930049

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3- PENDİK\'TE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ 3 YARALI (1)

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA

Pendik\'te çıkan silahlı kavgada 1 kadın hayatını kaybetti. 3 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Çalışmalardan görüntü

-Detaylar

30.09.2018 - 12.17 Haber Kodu : 180930052

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4- (ÖZEL)- GÜNGÖREN\'DE 7 KATLI BİNA ÇÖKME RİSKİNE KARŞI BOŞALTILDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Murat SOLAK/ İSTANBUL DHA

Güngören\'de temelinden ses gelen ve çatlaklar oluşan 7 katlı bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı. Apartmandan tahliye edilen vatandaşların çalışmalar tamamlanana kadar komşu ve akrabalarının evinde kalacakları öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Akıncılar Mahallesi\'nde dün öğlen saatlerinde Cemal Gürsel Sokak\'ta yapımı devam eden bir inşaatın yanında bulunan 7 katlı apartmanda oturan vatandaşlar binadan sesler geldiğini fark etti. Apartmandan çıkan vatandaşlar binada çatlaklar ve hasarlar meydana geldiğini görünce durumu hemen polis ve belediye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve Güngören Belediyesi\'ne ait zabıta ekipleri apartmanda yaptıkları incelemeler sonucunda 7 katlı binayı çökme riskine karşılık güvenlik gerekçesiyle boşaltma kararı aldı. Apartmanda oturan vatandaşlar tahliye edildikten sonra bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Belediye ekipleri apartmanın önüne şerit ve bariyerli önlem aldığı görüldü. Ayrıca apartmanın dış kısmına ağaç kütüğü ile desteklenmesi dikkat çekti. Evleri mühürlenen bina sakinleri, çalışmalar tamamlanana kadar komşu ve akrabalarının evinde kalacakları öğrenildi. Belediye ekiplerinin bina önündeki önlemi incelemeler bitene kadar süreceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Zabıta ekiplerinin önlemi

- Binadaki çatlakların görüntüsü

- Binanın dışına koyulan ağaç kütüğünün görüntüsü

- Genel ve detaylar

30.09.2018 - 12.09 Haber Kodu : 180930050

30.09.2018 - 12.11 Haber Kodu : 180930051

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5- OTOMOBİLDEKİ YANGIN BİTİŞİĞİNDE BULUNAN DOĞALGAZ KUTUSUNU PATLATTI

-Vatandaşlar itfaiye ekiplerine saldırdı

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL DHA

Beyoğlu\'nda park halindeki bir otomobilde çıkan yangın büyüyerek kaldırımdaki doğalgaz kutusunu patlattı. Büyük paniğin yaşandığı olayda itfaiyenin yangına geç müdahale ettiğini iddia eden bir vatandaş itfaiye ekiplerine saldırdı.

İstiklal Mahallesi, Ali Kabuli Caddesi üzerinde kaldırımda park halindeki bir otomobil saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

DOĞALGAZ KUTUSU PATLADI

Yangın büyüyerek otomobilin hemen bitişiğindeki doğalgaz kutusunu da patlattı. Yangın nedeniyle mahallede büyük panik yaşanırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

İTFAİYE ARACININ ELEKRONİK PANELİNDE ARIZA ÇIKINCA, EKİPLER YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etmeye hazırlanırken, kısa bir süre itfaiye aracının elektronik panelinde arıza nedeniyle su veremedi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.

İTFAİYE ERİNE SALDIRDILAR

İtfaiyenin yangına geç müdahale ettiğini öne süren bir kişi itfaiye erine saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle saldırgan uzaklaştırıldı. İtfaiye aracındaki arızanın giderilmesiyle itfaiye erleri yangına müdahale etti. Müdahale sırasında küçük çaplı patlamalar yaşandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken bazı vatandaşlarda itfaiye aracındaki hortum alarak yangını söndürmeye çalıştı.

Yangın İGDAŞ ekiplerinin doğal gazı kesmesi sonucu söndürülürken, yanan araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Görüntü Dökümü:

-Otomobilin yanması

-Yaşanan panik

-İtfaiyenin gelişi

-Müdahale etmesi

-İtfaiyeye saldıran kişi

-Yangını söndürülmesi

-Doğalgaz kutusundan çıkan alevler

-Detaylar

30.09.2018 - 11.59 Haber Kodu : 180930046

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6 - FATİH\'TE BOĞAZI KESİLMİŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU

Haber- Kamera: Murat SOLAK / İSTANBUL, DHA

Fatih, Yenikapı sahilindeki kayalıklarda boğazı kesilmiş halde bir erkek cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre saat 08.00 sıralarında Yenikapı sahil kayalıklarında balıkçılar bir erkek cesedi gördü. Balıkçıların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri cesedin bulunduğu alana gelerek inceleme yaptı. Ekipler, yaptığı inceleme sonucunda cesedin 30 yaşlarında bir erkeğe ait olduğunu, boğazının kesildiğini ve hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, otopsi için Yenibosna\'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayın cinayet olması ihtimali üzerine çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerin çalışmaları

-Cesetten görüntü

-Genel ve detaylar



30.09.2018 - 12.15 Haber Kodu : 180930053

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