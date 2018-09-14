DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- İSTANBUL\'DA SURİYE KONULU DÖRTLÜ ZİRVE İÇİN HAZIRLIK TOPLANTISI

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA

Türkiye, Fransa, Almanya ve Rusya\'nın temsilcilerinin katıldığı Suriye konulu dörtlü zirve için hazırlık toplantısı İstanbul\'da başladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın\'ın evsahipliğinde Dolmabahçe Sarayı çalışma ofisinde düzenlenen toplantı, 14.00 sıralarında başladı. Toplantıda Rusya\'yı Devlet Başkanı Vladimir Putin\'in başdanışmanı Yuri Ushakov, Almanya\'yı Başbakanı Angela Merkel\'in ulusal güvenlik danışmanı Jan Hecker ve Fransa\'yı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron\'un diplomasi başdanışmanı Philippe Etienne temsil ediyor. Toplantının ana gündemini planlanan liderler zirvesine hazırlıklar oluşturduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Konvoyların ofise girişi

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(aktüel görüntüyle)

2- 3. HAVALİMANINDA İŞÇİ EYLEMİNE JANDARMA MÜDAHALESİ

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA - İstanbul DHA

3. Havalimanı inşaatında çalışma koşullarını protesto eden işçiler, iş bırakma eylemi başlattı. Yüzlerce işçi, yönetim binası önünde toplandı. Sloganlar atan işçiler, çalışma koşullarının düzeltilmesini talep etti. Eylem yapan işçilere jandarma biber gazı ile müdahale ederek dağıttı.

3. Havalimanı inşaatında çalışan sabah saatlerinde iş bırakarak yüzlerce işçi yönetim binası önünde toplandı. Bu sırada olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa bir süre sonra işçiler ile jandarma arasında gerginlik yaşandı. Jandarma, işçilere tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti. Müdahaleden kaçmaya çalışan bazı işçiler düşerek yaralandı bazıları da gazdan etkilendi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla revire kaldırıldı. Öğle saatlerine işçilerin kaldığı Akpınar kampına çok sayıda çevik kuvvet ve TOMA sevk edildi. İşçilerin yönetim binası önündeki bekleyişleri sürüyor.

Görüntü dökümü

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EK GÖRÜNTÜLER

-İşçilerin yönetim binası önünde beklemeleri

-Olay yerindeki jandarma ve polis ekiplerinin beklemeleri

-Yaralanan işçinin araçla revire gönderilmesi

- Olay yerinden aktüel görüntüler

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

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-Eylemden işçilerin paylaştığı görüntüler

-Müdahaleden görüntüler

14.09.2018 - 13.23 Haber Kodu : 180914079_

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3- TEKNOFEST\'TE KULLANILACAK YER HİZMETLERİ EKİPMANLARI 20 TIR İLE YOLA ÇIKACAK

Haber-Kamera: ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA)

İstanbul Yeni Havalimanı\'nda 20-23 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek TEKNOFEST\'te kullanılacak yer hizmetleri ekipmanları Atatürk Havalimanı\'ndan TIR\'lar ile götürülecek.

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için geri sayım başladı. TEKNOFEST\'te kullanılacak yer hizmetleri ekipmanları Atatürk Havalimanı\'nda Yeni Havalimanı\'na doğru yola çıkacak. Bu kapsamda pushback araçları, bagaj ekipmanları, yolcu merdivenleri, jeneratör başta olmak üzere festivalde bulunacak hava araçlarına hizmet edebilecek tüm ekipmanlar 20 TIR\'a yüklendi. 70 kişilik ekibin çalıştığı yükleme işleme işleminin ardından tüm ekipmanlar İstanbul Yeni Havalimanı\'na götürülecek

Görüntü Dökümü :

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-TIR\'a yüklenen konteynır detayı

-TIR üzerinde bekletilen ekipman detayları

-Pusback aracının TIR\'a yüklenmesi

-Genel Detaylar

14.09.2018 - 13.32 Haber Kodu : 180914090

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(Geniş haber)

4- ŞİŞLİ\'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

-POLİSİ GÖRÜNCE UYUŞTURUCUYU CAMDAN ATTI

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ İstanbul DHA

Polis ekiplerinin Kuştepe\'de önceden belirlenen adreslere yaptıkları şok baskında 400 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyondan 1 kişi gözaltına alındı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinin Kuştepe\'de önceden belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de katıldığı şok uyuşturucu baskını düzenledi. İki adrese de koçbaşı ile kırılarak girilen evlerde aramalar yapıldı. Aramalara polis köpeği \'Eros\' da katıldı. Uyuşturucuya duyarlı polis köpeği baskın yapılan evlerde arama yaptı. Uyuştucusu gizlenmesi muhtemel yerler olan evlerin depoları da polis tarafından didik didik arandı.

Baskın yapılan evin birinde daha detaylı arama yapan polis ekipleri evin arka tarafındaki boşlukta polis köpeğine arama yaptırdı. Köpeğin beyaz bir poşete tepki vermesi üzerine polisler inceleme yaptı. Poşet içerisinden 400 gram uyuşturucu madde, bir adet cep telefonu ve hassas tartı bulundu. Evde bulunan bir kişinin eve polisin baskın yapması üzerine apartmanın ikinci katından poşeti attığı iddiasıyla kişi gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre bu tür şok baskınların devam edeceği öğrenildi.

Görüntü dökümü

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-Özel harekat polislerinden detay görüntü

-Polis ekiplerinin koşuşması

-Eve yapılan baskınlar

-Polis köpeğinden detay görüntü

-Köpeğin evde arama yapması

-Depolarda aramam yapılması

-Köpeğin evin arka tarafında arama yapması ve uyuşturucu madde bulunması

-Bir kişinin gözaltına alınıp ekip otosuna bindirilmesi

-Genel ve yakın detaylar

14.09.2018 - 13.13Haber Kodu : 180914075_I

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5- FASLI KADIN YANLIŞLIKLA VURULUP ÖLMÜŞ

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

Esenyurt\'ta pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Fas uyruklu İmane Marras\'ın öldürülmesiyle ilgili yakalanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Aynı evde yaşayan iki arkadaşın kavgası sırasında talihsiz kadının ateşlenen pompalı tüfekle yanlışlıkla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Esenyurt, Süleymaniye Mahallesi, 774. Sokak üzerinde 12 Eylül 2018 tarihinde meydana gelen olayda pompalı tüfekle vurulmuş olarak özel bir hastaneye kaldırılan Fas uyruklu İmane Marras hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan çalışmada polis kadını hastaneye getiren Nazım G.(38)\'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili sürdürülen soruşturmada polis olaya karıştığını tespit ettiği Suriye uyruklu Delil İ.(20)\'yi de gözaltına aldı.

YANLIŞLIKLA VURULMUŞ

Şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüphelilerin sorguları sonucu olay günü Nazım G.\'nin Suriye uyruku Sahm adında bir kadınla nişanlandığı, ancak aynı kadının ev arkadaşı Delil İ. ile de gönül ilişkisi olduğunu öğrendiği tespit edildi. Bunun üzerine başlayan tartışma sonucu evde bulunan pompalı tüfeğin ateşlendiği ve aynı evde birlikte kaldıkları İmane Marras\'ın vurulduğu belirlendi.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Poliste verdikleri ifadelerinde şüphelilerin silahı kimin ateşlediği konusunda birbirini suçladıkları öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan Nazım G. ile Delil i. adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

-İmane Marras\'ın fotoğrafı

14.09.2018 - 14.15 Haber Kodu : 180914095

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(ÖZEL)

6- KAMYONETİN İÇİNDE UYUYA KALDI, CEP TELEFONU ÇALINDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL (DHA)

Kadıköy\'de kamyonetini yol kenarına park eden sürücü aracın camını açık unutup içersinde uyuya kaldı. Yoldan geçen bir kişi, camın açık olduğunu fark edince cep telefonunu çalıp olay yerinden koşarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Hızırtepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Kamyonetini yol kenarına park eden kamyonet sürücüsü kamyonetin içersinde uyuya kalınca, yoldan geçen bir kişi aracın camının açık olduğunu gördü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde sürücüyü uyandırmamak için yavaş hareket eden hırsız, aracın içinden telefonu aldıktan sonra olay yerinden hızla koşarak uzaklaştı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi arıyor.

Görüntü Dökümü:

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(Güvenlik Kamerası)

-Hırsızın olay yerine gelişi

-Aracın içinden telefonu alması

-Koşarak uzaklaşması

-Genel ve Detaylar

14.09.2018 - 13.15 Haber Kodu : 180914074_

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7- DİLENCİ DÖVİZ BÜROSU GİBİ ÇALIŞMIŞ

-ÜZERİNDEN NEPAL PARASI BİLE ÇIKTI

Haber: İstanbul DHA

Pendik\'te yakalanan yabancı uyruklu dilenci şaşırttı. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı\'nda dilencilik yaptığı tespit edilen kişinin üzerinden döviz bürolarında bile bulunmayan on beş farklı birimde para çıktı.

Pendik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan Azeri uyruklu dilencinin üzerinden 2500 Türk Lirasının yanında 530 Euro ve 421 Amerikan doları çıktı. Bu parların yanı sıra dilencinin üzerinde İran Riyali\'nin yanında Suudi Arabistan Riyali, Katar Riyalı, Kuveyt Dinarı, Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi, Umman Sultanlığına ait Riyal ve Baisa olmak üzere altı Körfez ülkesinin parası bulundu. Körfez ülkelerine ait paralarla birlikte Lübnan Lirası ve Libya Dinarı\'na da el kondu.



NEPAL PARASI BİLE VAR

Yerkürenin en kuzeyinde yer alan ülkelerden İsveç\'e ait Kron\'un yanı sıra dünya haritasında yerini göstermekte zorluk çekilecek Nepal\'e ait Rupi de dikkat çeken paralar arasında yer aldı. Sanskrit alfabesi ile yazılı Hindistan Rupisi ve Kril Alfabesiyle yazılı Rus Rublesi ise diğer dikkat çeken paralar oldu. Dört farklı alfabe (Latin, Arap, Kril, Sanskrit) ile yazılı olan banknotların hangi ülkelere ait olduğunun belirlenmesi Zabıta personelinin uzun süresini aldı. El konulan, toplam değeri yaklaşık On İki Bin Türk Lirasını bulan dövizler 5326 sayılı Kabahatler Kanunu\'nun 33. maddesi hükmü gereği belediye Encümeni Kararıyla kamuya aktarılmak üzere Türk lirasına çevrildi.

Görüntü dökümü:

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-Paraların fotoğrafları





