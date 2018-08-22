DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- GÜNGÖR URAS SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber: Cansel KİRAZ - Kamera: İdris TİFTİKCİ / Yılmaz BEZGİN İstanbul DHA

Usta ekonomi yazarı Güngör Uras, İstanbul\'da son yolculuğuna uğurlandı. Uras için öğle vakti cenaze namazı kılındı. Uras için dualar edildi, ardından helallik alındı. Ardından Uras\'ın cenazesi omuzlarda taşınarak cenaze aracına kondu. Uras\'ın cenazesi Aşiyan Mezarlığı\'nda toprağa verilecek.

85 yaşında hayatını kaybeden ekonomist, yazar ve akademisyen Güngör Uras için Bebek Camii\'nde kılınan öğle namazı ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Eski Başbakan Mesut Yılmaz\'ın eşi Berna Yılmaz, sanatçı Erol Evgin, gazeteci Altan Öymen ve Sedat Ergin\'in yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

\"ÇOK ÖNEMLİ BİR HOCAMIZ VE YAZARIMIZDI\"

Törende taziyeleri Güngör Uras\'ın eşi Nuran Uras ve kızı Elif Uras kabul etti. Törene katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Uras\'ın ailesine baş sağlığı diledi. Kurtulmuş, \"Allah rahmet eylesin. Güngör Uras Türkiye\'de yıllardır yazılarıyla milli, yerli ekonomiyi, kalkınmayı ve Türkiye ekonomisinin üretim gücünün artırılması gerektiğini savunan çok önemli bir hocamız ve yazarımızdı. Yeri zor doldurulacak birisidir. Ayrıca tabii en büyük maharetlerinden birisi de görüşlerini özellikle ekonomi gibi zor bir konuyu kendi tabiriyle \"Ayşe Teyze\'nin anlayabileceği bir tarzda\" anlatabilmesiydi. Makalelerinde tabii ki günlük konuları, güncel konuları ele aldı ama sonuçta yazdığı yazıları Türkiye\'nin ekonomi tarihinin de bir yerde yansımasıdır. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun\" dedi.



\"EKONOMİYİ ONUNLA BİRLİKTE ÖĞRENDİK\"

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Güngör Uras\'ı 1979\'dan beri tanıdığını ifade ederek, \"Ben 1978\'de başladım mesleğe. Mesleğimin ilk yıllarından beri TÜSİAD Genel Sekreteri olarak sonra zamanla gazetelerde, dergilerde yazar olarak hep beraber olduğumuz bir büyüğümüzdü. Çok katkısı oldu bize. Ekonomiyi onunla birlikte öğrendik. Son yıllarında o yaşına rağmen muhabir heyecanıyla, hiç o heyecanını kaybetmeden küçük defterinde notlarını alırdı. Beraber yurt dışı seyahatlerimiz oldu. O ziyaretlerde tek tek herkesin ismini alır, o isimleri yazısında zikrederdi. Yazıları hakikaten hem topluma mal oldu. \"Ayşe Teyze\"yle, \"Ali Rıza Amca\'yla\". Mekanı cennet olsun. Çok katkısı olan bir büyüğümüzdü\" şeklinde konuştu.

Sanatçı Erol Evgin de Güngör Uras ile 35 yıldır dost olduklarını söyledi. Evgin,\" 35 yılı aşkın dostumdu. Çok saygı değer bir büyüğümdü. Gerçek bir entelektüeldi. \'Gerçek bir aydın nasıl olmalı?\' derseniz, Güngör Hoca gibi olmalıydı. Çok net bir açıklıkla, çok kolay anlatırdı her şeyi. Ondan çok şey öğrendik. Çocuksu bir yanı vardı. Özel zamanlarında, özel sohbetlerde çok çocuksu ve çok neşeliydi. Türkiye, çok önemli bir değerini yitirdi. Güngör Hocamıza allahtan rahmet diliyorum\" dedi.

\"GAZETECİLİK YÖNÜYLE DE İNSAN YÖNÜYLE DE ÖRNEK OLMUŞ BİR İNSAN\"

Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Türkiye\'nin çok önemli bir değerini kaybettiğini söyleyerek, \"Cumhuriyet kuşağının çok mümtaz bir temsilcisi. Aklıyla, fikriyle bu ülkeye hep hizmet etmeyi ön planda tutmuş bir insan. Hepimize gazetecilik yönüyle de insan yönüyle de hem örnek olmuş bir insan. Hepimiz onu çok sevdik\" dedi. Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Şükrü Andaç da, \" Güngör Uras\'la Milliyet Gazetesi\'nde 20 yıldan bu yana birfiil çalışıyoruz. Diğer yazarlardan farklı bir çalışma düzenimiz vardı Güngör Hocamla. Her gün sabah \'Söyle bakalım evladım, bugün ne var?\' diye arardı. Bizden çok daha iyi analiz ederdi. Bize yol gösterirdi. Hep öğrenmek isterdi. Hep öğrenciydi. Allah gani gani rahmet eylesin\" şeklinde konuştu.

Kılınan cenaze namazının ardından Güngör Uras\'ın naaşı defnedilmek üzere Aşiyan Mezarlığı\'na götürüldü.

Görüntü Dökümü

-Güngör Uras\'ın cenazesine katılanların görüntüsü

-Ailesinin taziyeleri kabul etmesi

-Çelenklerden görüntü

-Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar ile röportaj

-Sanatçı Erol Evgin ile röportaj

-Dünya Gazetesi genel yayın yönetmeni Hakan Güldağ ile röportaj

-Milliyet gazetesi ekonomi müdürü Şükrü Andaç ile röportaj

-Cenazenin götürülmesi

-Genel ve detaylar

22.08.2018 - 13.04 Haber Kodu : 180822042

22.08.2018 - 14.00 Haber Kodu : 180822061

22.08.2018 - 14.48 Haber Kodu : 180822069_

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(geniş haber)

2- BAKAN SOYLU: KIRMIZI LİSTEDEN BİR TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

*İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

\"Orada insanlarımızın canını yakabilmek için ülkemizin huzurunu bozabilmek için oralarda bulunan bir teröristle beraber kırmızı listeden bir terörist etkisiz hale getirildi\"

\"Bu ülkemizin bu konudaki ve liderimizin ortaya koymuş olduğu kararlılığın esas itibarıyla en önemli emaresidir. Hiç endişe etmeyin.\"

Haber- Kamera: Enver ALAS - Alper KORKMAZ / İSTANBUL,DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gümüşhane\'de kırmızı listedeki teröristin öldürülmesiyle ilgili \"Orada insanlarımızın canını yakabilmek için ülkemizin huzurunu bozabilmek için oralarda bulunan bir teröristle beraber kırmızı listeden bir terörist etkisiz hale getirildi\" dedi.

Soylu, Kurban Bayramı\'nın ikinci gününde Fatih AK Parti İlçe Başkanlığı\'nı ziyaret ederek, teşkilat mensuplarıyla bayramlaştı. Bayramlaşma programına Bakan Soylu\'nun yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Milletvekilleri Volkan Bozkır, Hasan Turan, Mustafa Demir, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ile partililer katıldı. Programda bir konuşma yapan Bakan Soylu, bütün partililerin ve vatandaşların bayramını tebrik etti. Soylu, 24 Haziran seçimlerinde önemli bir çalışma ve dayanışma ortaya koyduklarını, millete ve partililere mahçup olmadıklarını söyledi.

BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ CİZRE VE BEYTÜŞŞEBAP\'TAYDI

Bayramın birinci gününe Güneydoğu\'da girdiğini aktaran Süleyman Soylu, başta Şırnak Cizre ve Kato dahil birçok noktada bulunduklarını, buralarda güvenlik güçleriyle birlikte olduklarını ifade etti. Cizre\'de ve Beytüşşebap izlenimlerini paylaşan Bakan Soylu, \"Cizre\'de çok güzel bir tablo gördük. Çok uzun yıllardır terör sebebiyle yapılamayan Şırnak-Cizre arasındaki yaklaşık 23 kilometrelik yolun ve oradaki 4 tane tünelin yapıldığını ve aşağı yukarı 1 - 1 buçuk saatlik yolun, nasıl 20 dakikaya düştüğünü iktidarımızın büyük hizmetler getirdiğini, bunun hemen akabinde kayyum belediyemizi ziyaretimizde şaşkınlık içerisinde ama büyük bir takdir içerisinde 53 iş makinasının Cizre Belediyesi\'ne; PKK\'ya terör örgütüne gidecek paraların oradaki vatandaşımıza kazandıran bir anlayış. Beytüşşebap\'ın ana caddesinde bir yıl önce yürümek mümkün değildi. Şimdi ise bir taraftan ışıklandırılmış, bir taraftan parke taşlarıyla mükemmel bir hale gelmiş. Attığımız her adım liderimiz Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yürüttüğümüz her mücadele insanımızı ve insanımızın yaşantısını standardının yükselmesini hedef almaktadır\" diye konuştu.

GÜMÜŞHANE\'DEKİ OPERASYONA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Güvenlik güçlerinin jandarma ve polisiyle teröre karşı başarıyla mücadele ettiğini vurgulayan Süleyman Soylu, Karadeniz\'de terörle mücadeleye yönelik gerçekleşen operasyonlara ilişkin de bilgi verdi. Gümüşhane\'nin Kürtün ilçe kırsalında \'Aranan Teröristler\' listesinde Kırmızı Kategori\'de, başına 4 milyon lira ödül konulan \'Türk Tarık\' kod adlı Barış Öner ile \'Sorej K\' kod adlı İranlı terörist Barış Coşkun\'un ölü ele geçirilmesiyle ilgili konuşan Bakan Soylu, şunları söyledi:

\"KIRMIZI LİSTEDEN BİR TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ\"

\"Tunceli-Erzincan hattından Karadeniz\'e terörist sızdırmak suretiyle oranın da huzurunu bir şekilde etkilemek istiyorlar. Ama sabır, selamettir. Arkadaşlarımız orada güvenlik güçlerimiz, jandarmamız, polisimiz, istihbari organlarımız çok ciddi çalışmalar yaptı. Bundan çok kısa bir süre önce oranın bir liderini almışlardı, sözde lider. Yine kırmızı listede orada insanlarımızın canını yakabilmek için ülkemizin huzurunu bozabilmek için oralarda bulunan bir teröristle beraber kırmızı listeden bir terörist etkisiz hale getirildi. Bu ülkemizin bu konudaki ve liderimizin ortaya koymuş olduğu kararlılığın esas itibarıyla en önemli emaresidir. Hiç endişe etmeyin.\"

İSTANBUL\'A 800 NARKOTİK POLİSİ

\"İstanbul dünyanın en huzurlu ve en güvenli metropolü haline gelmektedir. Türkiyemiz dünyanın en güvenli ülkesi haline gelmektedir.\" diyen Bakan Soylu, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik de \"İstanbul\'da toplam 370 narkotik polisi vardı, bir batında İstanbul\'a 800 narkotik polisi verdik. Şimdi göreve başladılar. Bir taraftan asayişle, bir taraftan huzurla, bir taraftan terörle ama illaki uyuşturucuyla mücadelede ortaya koymuş olduğumuz adımımızı devam ettiriyoruz. Yılbaşından bugüne kadar yaklaşık 11 bin 700 kişi uyuşturucudan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Buradaki gayretimizi, birliğimizi, beraberliğimizi hep birlikte ortaya koyacağız. Merak etmeyin, siyasal, iktidar, millet ve devlet gücümüz giderek artmaktadır\" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu\'nun ardından Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya konuşmasında partililerin ve herkesin bayramını kutladı. Yerel seçimlere değinen Kaya, İstanbul\'da büyükşehir belediyesi ile 39 ilçe belediyesini kazanmaya odaklanmış bir şekilde çalışacaklarını dile getirdi. Programın sonunda partililerle bayramlaşma gerçekleşti.

Görüntü Dökümü

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-Fatih İlçe Başkanlığı\'nda bayramlaşma

-Bakan Soylu\'nun partililerle bayramlaşması

-Soylu\'nun konuşması

-Fatma Betül Saya Kaya\'nın açıklaması

-Genel ve detaylar

22.08.2018 - 12.02 Haber Kodu : 180822030

22.08.2018 - 12.54 Haber Kodu : 180822040

22.08.2018 - 12.55 Haber Kodu : 180822041

22.08.2018 - 13.32 Haber Kodu : 180822054

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3 - BAKAN SOYLU\'DAN TATİLCİLERE \'BAYRAM DÖNÜŞÜ\' UYARISI

*İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

\"Bütün vatandaşlarımızdan istirhamımız, ricamız dönüşte mümkün olduğunca dönüşü yayarak getirsinler. Perşembeden, Cumadan yola girsinler\"

Haber- Kamera: Enver ALAS - Alper KORKMAZ / İSTANBUL,DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram tatili dönüşü için sürücülere, \"Dönüş yoğunluğu çok daha fazla olacak\" uyarısında bulunarak, \"Dönüşler maalesef bir iki güne sıkışıyor. Yoğunluk çok dafa fazla olacak. Bütün vatandaşlarımızdan istirhamımız, ricamız dönüşte mümkün olduğunca dönüşü yayarak getirsinler. Perşembeden, Cumadan yola girsinler\" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, Gaziosmanpaşa AK Parti İlçe Başkanlığı\'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Süleyman Soylu, yerel seçimlerde başta Gaziosmanpaşa ve İstanbul\'da rekor oy almak için çalışacaklarını, alınacak sonuçların ise ülkeye yapılacak hizmetlerde kendilerine çok daha fazla güç ve kuvvet vereceğini, moral sağlayacağını söyledi.

9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde yaşayanların memleketlerine ve tatil merkezlerine gittiğini aktaran Bakan Soylu, otoyollarda polis ve jandarma ekipleri tarafından alınan trafik tedbirlerine dikkati çekti.

TRAFİKTE \'KIRMIZI DÜDÜK KAMPANYASI\'

İçişleri Bakanlığı\'nca trafik kazalarının azaltılması ve farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen \'kırmızı düdük\' kampanyasına değinen Soylu, araç kullanan anne-babaları, düdük çalarak uyarmaları nedeniyle çocuklara da \'trafik polisi\' görevi verdiklerini aktardı.

\"ÇOCUKLARIMIZ GÖREVLERİNİ DEVRALMIŞ\"

Soylu, \"Özellikle tatilin ilk günleri olan cumartesi ve pazar günü 12 ayrı vilayete ve 12 ayrı yol güzergahına gittim. Oradaki trafik denetimlerine katıldım. Gördüm ki çocuklarımız görevlerini devralmışlar. Annelerini ve babalarını uyarıyorlar. Sadece oradan değil aynı zamanda sosyal medyadan da uyarıyorlar. Kırmızı düdük kampanyamızın dört ana unsuru var; birincisi aracında kemer takmayan anne ve babaya uyarı, ikincisi hız yapan anne ve babaya uyarı, üçüncüsü araba kullanırken cep telefonu kullananlara uyarı sonuncusu ise arabada sigara içen ebeveynlere uyarı. Bu dördünü yerine getirdikmi bilesiniz ki trafik kazalarında düşüş olacaktır\" dedi.

\"DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU ÇOK DAHA FAZLA OLACAK\"

Süleyman Soylu, bayram tatiline gidişte ilk dört günde ne kadar trafik kazası olduğu, bu kazalarda kaç kişinin hayatını kaybettiği ve kaç kişinin yaralandığına ilişkin rakamların kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

Bayram tatili dönüşlerine ilişkin sürücülere önemli uyarılarda bulunan Bakan Soylu, şunları söyledi:

\"Dönüşler maalesef bir iki güne sıkışıyor. Yoğunluk çok dafa fazla olacak. Bütün vatandaşlarımızdan istirhamımız, ricamız dönüşte mümkün olduğunca dönüşü yayarak getirsinler. Perşembeden, cumadan yola girsinler. Perşembe, cuma, cumartesi ve pazar gelirsek, pazar günkü o yoğunluk içerisinde Allah muhafaza kaza riskinin olabileceği bir yoğunluk içerisinde bir şekilde olmayız düşüncesi içerisindeyiz. Çocuklarımıza güveniyoruz. Onlar bu kırmızı düdük kampanyasıyla hem ebeveynlerini hem büyüklerini bir ihlal yapıyorlarsa uyaracaklar. Bakan Soylu, konuşmasının ardından teşkilat mensuplarıyla tek tek bayramlaştı.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Soylu\'nun Gaziosmanpaşa programı

-Soylu\'nun konuşması

-Soylu\'nun bayramlaşması

-Genel ve detayla

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(havadan görüntülerle)

4- PLAJDA BAYRAM

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

İSTANBUL\'da Kurban Bayramının ikinci gününde tatile gidemeyenler plajlara akın etti.

Şehir dışına gidemeyen İstanbulluların rağbet ettiği plajlardan biri de Florya\'da bulunan Menekşe plajıydı. Sabah saatlerinden itibaren plajı dolduranlar denizin tadını çıkardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı cankurtaranlarda gün boyu bayram mesaisi yaptı. Cankurtaranlar ellerindeki megafonlarla gün boyu denizdeki bariyerleri geçenleri ikaz ederek çalıştılar.

Görüntü Dökümü

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-Plajdaki kalabalık

-Kalabalığın havadan görüntüleri

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5- PENDİK\'TE ORMAN YANGINI

* Aydos Ormanı\'nda çıkan yangında 1 dönüm alan zarar gördü.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İSTANBUL DHA

Pendik Aydos Ormanı\'nda çıkan yangıda 1 dönümlük alan zarar gördü.

Olay saat 13.00 sıralarında Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi\'nde bulunan Aydos ormanında meydana geldi. Ormandan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye itfaiye ekipleri istedi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 dönümlük bir alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman işletmesi personellerinin çalışmalarıyla söndürüldü. Polis çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Ormanda yanan alan

-İtfaiye ekibi araçları ve ambulanslar

-Genel ve detay



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6- GAZİOSMANPAŞA\'DA CİNAYET: KURŞUNLARDAN KAÇAMADI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL ,(DHA)

Gaziosmanpaşa\'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti

Olay öğle saatlerinde Şemsipaşa Mahallesi Cengiz Topel Caddesi\'nde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen bir kişi bir börekçide oturuyordu. Verdiği siparişi bekleyen kişinin yanına yaklaşan saldırgan silah gösterip ölümle tehdit etti. Silahı gören adam, cadde üzerinde kaçmaya başladı. Bu sırada saldırgan silahını peş peşe ateşledi. 50 metre kaçmayı başarabilen adam market önünde kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri, saldırıya uğrayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise caddeyi geçişlere kapatarak güvenlik önlemi aldı. Ölen adamın üzerinde yapılan incelemelerde üzerinde kimlik bulunmadığı öğrenildi. Ölen kişinin cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Polis, kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntü

Polis ekiplerinden görüntü

Sağlık ekiplerinden görüntü

Görgü tanıkları ile röportaj

Diğer detaylar



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7 - POLİSTEN \"KAÇAK SİGARA\" OPERASYONU

Haber:Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda 7 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nce yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: \"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince tütün mamulü ve sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Bağcılar\'da bir kargo şirketine diğer illerden kaçak sigara gönderileceği yönünde bilgi edinilmesi üzerine 17 Ağustos 2018 günü yapılan operasyonda 7000 paket kaçak sigara, 1 kamyonet ele geçirilmiş ve 2 şahıs gözaltına alınmıştır. Operasyon kapsamında yakalanan ve adli makamlara sevk edilen 2 şahıs hakkında 5607 Sayılı Kanun\'a Muhalefet suçundan adli işlem yapılmıştır.\"

Görüntü Dökümü:

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-Ele geçirilen sigaralardan görüntü

-Genel ve detaylar



