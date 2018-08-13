DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- BİLAL ERDOĞAN: ŞU ANDA YAŞADIĞIMIZ 15 TEMMUZ\'UN YANINDA ÇOK KÜÇÜK BİR ŞEY

*Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan,

\" Aslında şu anda yaşadığımız 15 Temmuz\'un yanında çok küçük bir şey. Allah\'ın izniyle bunun üstesinden bizim ülkemiz gelecektir\"

\"Ciddi krizleri atlatmayı başarmış ve bu krizlere karşı ciddi dayanıklılık kazanmış bir ülkeyiz\"



Haber-Kamera : Enver ALAS - İSTANBUL DHA

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, \"Aslında şu anda yaşadığımız 15 Temmuz\'un yanında çok küçük bir şey. Allah\'ın izniyle bunun üstesinden bizim ülkemiz gelecektir. Çünkü ekonomik temelleri sağlam olan bir ülke Türkiye. Kim ne derse desin, şunun bunun ne dediğine bakmadan biz ülkemize güvenmek zorundayız. Biz büyüyen bir ülkeyiz. Genç nüfusu olan, insan sermayesi güçlü olan bir ülkeyiz. Ciddi krizleri atlatmayı başarmış ve bu krizlere karşı ciddi dayanıklılık kazanmış bir ülkeyiz\" dedi.

\'UNESCO Geleneksel Sporlar ve Oyunlar 4. Müşterek Danışma Toplantısı\', Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile UNESCO Geleneksel Spor ve Oyunlar komitesi yetkilileri ve konuk ülkelerin bakanlarının katılımıyla İstanbul\'da gerçekleşti.

Ataşehir\'de bir otelde düzenlenen toplantının açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geleneksel sporların dünyada yeniden yaygınlaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Geleneksel sporların ülkelerin geçmişinden izler taşıyan birer kültür olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, dünyanın kültürel zenginliklerinin yeniden buluşmasına vesile olduğu için Dünya Etnospor Federasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile geleneksel sporlara verdikleri destek için UNESCO yetkililerine teşekkür etti.

Kasapoğlu, \"Her milletin mazisi kendisi için ne kadar kıymetliyse dünya için de o kadar kıymetlidir. Sorumluluk makamı olarak bizim vazifemiz bu sporların gençlerimiz arasında daha fazla saygınlık, popülarite kazanmasına yardımcı olmaktır. Kendi toplumuyla ve değerleriyle barışık bir gençlik, dünyada da barışı ve huzuru tesis edecektir. Bu gençler sahip oldukları kıymetli yadigarları gönüllü birer elçiler olarak tüm dünyaya tanıtacaklardır\" dedi.

\"GELENEKSEL SPORLARIN TANITIMINA DEVAM EDECEĞİZ\"

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak geleneksel sporların tanıtımı adına pek çok faaliyet yürüttüklerini kaydeden Kasapoğlu, \"Çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Çünkü gelenek ve geleceği birleştiren bu ruhun bir parçası olmak bizim için büyük bir mutluluk vesilesidir. Dünya Etnospor Konfederasyonu ve UNESCO işbirliğinde düzenlenen bu toplantının dünya sporuna hayırlı olmasını temenni ediyorum\" ifadelerini kullandı.

BİLAL ERDOĞAN: BU SPORLARIN İCRASINA ÇOK ÖNEM VERİYORUZ

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ise toplantıdaki konuşmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, konfederasyon olarak geleneksel sporların ve oyunların desteklenmesine yönelik verdikleri önemin altını çizdi. UNESCO\'nun bir spor kuruluşu olmadığını daha çok somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunmasıyla ilgili çalıştığını anımsatan Erdoğan, \"Onların geleneksel sporlara ilgisi, somut olmayan kültürel miras açısından; biz ise tabii ki geleneksel sporlarımızın somut olmayan kültürel miras olarak tanıtılmasını önemli buluyoruz. Ama Dünya Etnospor Federasyonu olarak bu sporların icrasına çok önem veriyoruz\" diye konuştu.

\"YEREL YÖNETİMLER SAHİP ÇIKSIN\" MESAJI

UNESCO\'nun çalışmasına bu yönden katkı vermeyi umduklarını kaydeden Erdoğan, \"Bizim geleneksel sporlarla ilgili en temel aksiyon maddemiz, yerel yönetimlerin geleneksel sporların gelişmesine katkı sağlamasıdır. Çünkü geleneksel sporlara gerekli taban ilgisinin olduğunu görüyoruz. Sadece Türkiye\'de değil, başka ülkelerde de bunun böyle olduğunu görüyoruz. Yeter ki yerel yönetimler buna sahip çıksın. Batı kültürünün hegemonyası altında dünyanın böyle bir tek renkliliğe doğru gittiğini görüyoruz. Dünyada siyasi ve ekonomik olarak tek kutupluluk, çift kutupluluk tartışılmıştır, tartışılacaktır. Ama kültürel olarak dünyanın tek kutupluluğa, tek renkliliğe gitmesi kabul edilebilir bir şey değildir. Dünya Etnospor Federasyonu\'nun temel felsefesi dünyanın renkliliğini bir zenginlik olarak kabul etmek, kültürlerin birbirlerine saygısını, dünyanın huzuru ve barışı için bir alt yapı adımı olarak görmektir\" şeklinde konuştu.

\"TÜRKİYE\'YE KARŞI YÜRÜTÜLEN EKONOMİK SAVAŞ\"

Bilal Erdoğan, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Bir gazeteci tarafından \"Türkiye\'ye karşı yürütülen bir ekonomik savaş var. Türkiye\'nin buna karşı bir reaksiyon var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?\" şeklinde yöneltilen soruya Erdoğan,

\"Bizim özgüvenle hareket eden bir ülke olmamız, kendi kararlarını kendisi veren bir ülke olmamız tabii ki birilerini rahatsız ediyor. Dünyanın tek renkliliğe doğru gitmesi, bunun bir zorbalıkla zorlanması; kültürel alanda yaşadığımız budur aslında. Bir spor endüstrisinden, müzik, sinema endüstrisinden bahsediyoruz. Başkalarının araya girmesine izin verilmeyesice adeta bir tezgahın olduğunu görüyoruz. Bunun bir uzantısı, ekonomik alanda da yani ekonomik olarak bir ülke güçlendiği zaman, kendi kararlarını dış ilişkilerde kendisi vermeye soyunduğu zaman dünyada, rekabet var, siyasi nüfuz alanlarını genişletmeye çalışan büyük güçler var. Bunların oyunları başladığı zaman da ister istemez kalkıyorlar sabotaj girişimleriyle neler yapıyorlar.

\"ALLAH\'IN İZNİYLE BUNUN ÜSTESİNDEN BİZİM ÜLKEMİZ GELECEKTİR\"

İşte 15 Temmuz\'u yaşadık. Aslında şu anda yaşadığımız 15 Temmuz\'un yanında çok küçük bir şey. Allah\'ın izniyle bunun üstesinden bizim ülkemiz gelecektir. Çünkü ekonomik temelleri sağlam olan bir ülke Türkiye. Kim ne derse desin, şunun bunun ne dediğine bakmadan biz ülkemize güvenmek zorundayız. Biz büyüyen bir ülkeyiz. Genç nüfusu olan, insan sermayesi güçlü olan bir ülkeyiz. Ciddi krizleri atlatmayı başarmış ve bu krizlere karşı ciddi dayanıklılık kazanmış bir ülkeyiz. Benim bunlarla ilgili bir endişem yok ama biz millet olarak, Malazgirt\'te bizi zafere taşıyan, Çanakkale\'de, Kurtuluş Savaşı\'nda bizi zafere taşıyan o şuur... \'İşte rakip benden güçlüymüş, karşıdaki benden büyükmüş\' ezikliğiyle hareket etmek değil, \'benim özgürlüğüm, benim inancım, benim birliğim hepsinden önemli\'. Biz yeter ki bu kutsal ruhu yaşatalım. Bunu yaşatırsak, Allah\'ın izniyle hem bölgemizde huzuru hakim kılabiliriz, hem de bu tür sabotaj girişimlerini, global zorbalıkların karşısında güçlü durmuş oluruz.\" yanıtını verdi.

Toplantının açılış bölümü protokol üyelerinin aile fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. Toplantı, çeşitli oturumlarla bugün ve yarın devam edecek.

Görüntü Dökümü

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-Toplantının katılımcıları

-Protokol üyeleri

-Bakan Kasapoğlu\'nun konuşması

-Bilal Erdoğan\'ın açılış konuşması

-Aile fotoğrafı

-Bilal Erdoğan\'ın basın mensuplarına açıklaması

-Erdoğan\'ın soruları yanıtlaması

-Genel ve detaylar

13.08.2018 - 12.58 Haber Kodu : 180813083

13.08.2018 - 13.00 Haber Kodu : 180813084

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2- BOZDURDUĞU DOLAR KARŞILIĞI ALDIĞI TÜRK LİRASINI ÖPÜP KALBİNE KOYDU

* TÜMKİAD üyesi bir grup iş insanı Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın çağrısına uyarak 3 milyon dolar bozdurdu.

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, dövizle ilgili çağrısına uyan Tüm Kalkınma İş Adamları ve Girişimciler Derneği (TÜMKİAD) üyesi bir grup, 3 milyon doları bozdurarak Türk Lirasına çevirdi. Dernek Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu, bir döviz bürosunda bozdurduğu dolar karşılığı aldığı Türk Lirasını öpüp, kalbine koydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, dün, Trabzon\'da yaptığı konuşmada, \"Sanayicilerimize sesleniyorum; bankalara saldırarak, oralardan döviz alma yoluna gitmeyin. Bu milleti diri tutmak, ayakta tutmak sadece bizim görevimiz değildir. Sanayicinin de görevidir, tüccarın da görevidir\" şeklindeki çağrısına uyan TÜMKİAD üyesi bir grup, 3 milyon doları bir bankada bozdurarak Türk Lirasına çevirdi.

Dernek üyeleri, daha sonra Taksim Meydanı\'nda bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Dernek adına konuşan, TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu, \"TÜMKİAD\'lı iş adamları olarak \'vatanımızın, milletimizin, sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olacağız\' demiştik. Cumhurbaşkanımızın, dün Trabzon\'da yaptığı açıklamadan sonra iş adamları olarak 300 üyeye yakın iş adamımız 3 milyon doları bozdurarak Türkiye\'ye bir mesaj vermek istiyoruz. Bize dolar değil vatan lazım. Biz bu toprakları Çanakkale\'de kan dökerek kazandık. Biz bu toprakları gazete kuponuyla kazanmadık. 15 Temmuz şehitlerini buradan rahmetle anıyorum. Şimdi asıl savaş ekonomide var. Buradan tüm iş dünyasına sesleniyorum. \'Biz meydanlara indik, siz de meydanlara inin.\' Dolar bozduruyoruz, dolara hayır diyoruz. Biz 300 iş adamıyla dolarlarımızı bozdurarak sayın Cumhurbaşkanımıza hediye ediyoruz. Bizler, Türkiye\'de yaşayan iş adamları olarak dünyaya sesleniyoruz. Lütfen dolarlarınızı bozdurun. TL\'ye yatırım yapın, bize dolar değil vatan lazım. Vatan yoksa namus yoktur. Vatan yoksa çocuklarımızın geleceği yok\" dedi.

Açıklamanın ardından, bir döviz bürosuna giren Nihat Tanrıkulu, bir miktar doları sembolik olarak bozdurdu. Tanrıkulu, döviz karşılığı aldığı Türk Lirasını öptükten sonra kalbine koydu.

Görüntü Dökümü

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-TÜMKİAD üyelerinden detay görüntü

-Grubun ellerindeki dövizlerden detay görüntü

-Grubun alkışlaması

-TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu\'nun açıklaması

-Tanrıkulu\'nun sembolik dolar bozdurması

-Genel ve yakın detaylar



13.08.2018 - 13.38 Haber Kodu : 180813096_



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(ek görüntülerle)

3- KADIKÖY\'DE AKIL ALMAZ KAZA KAMERADA

- Fırlayan demir bir araca saplandı

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ İstanbul DHA

KADIKÖY Bostancı\'da kontrolden çıkan araç demir bariyerlere çarptı. Çarpma esnasında bariyerlerden fırlayan demir, seyir halindeki başka bir aracın camına ok gibi saplandı.

Olay saat 11.30 sıralarında Kadıköy Bostancı Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Caddesi\'nde meydana geldi. Berk Kılıç yönetimindeki 33 DMT 51 plakalı araç Bostancı istikametine giderken kontrolden çıkarak yolu ayıran demir bariyerlere çarptı. Bu sırada bariyerlerden fırlayan demir karşı yönden gelen Ahmet Ulaş yönetimindeki içinde iki kişinin bulunduğu 34 LH 9919 plakalı aracın camından ok gibi içeri girdi. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza sonrası çevredekiler, LPG \'li araca yangın söndürücüleriyle müdahale etti. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayı sürücü, hafif şekilde atlattı. Camına demir parçası saplanan araçtakiler şok geçirdi. Araçların çekilmesinin ardından yol trafiğe açıldı.



Görüntü Dökümü

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EK GÖRÜNTÜ

-CEP TELEFONU

-Otomobilden çıkan dumanlar

-Müdahale edilmesi

-Detaylar

-GÜVENLİK KAMERASI

-Aracın demir bariyerlere girmesi

-Karşıdan gelen araca demir girmesi

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-Görgü tanıklarıyla röp

-Aracına demir saplanan Ahmet Ulaş ile röp

-Ahmet Ulaşın eşiyle röp

-Kaza yapan araç

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Demir saplanan araç

-Genel ve detay



13.08.2018 - 12.37 Haber Kodu : 180813074

13.08.2018 - 13.09 Haber Kodu : 180813087

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(havadan aktüel görüntüyle)

4-OKMEYDANI\'NDA TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

Okmeydanı\'nda 4 katlı binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesi alev alev yandı.

Okmeydanı Keçeci Piri Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi\'ndeki iş merkezinin 4 katlı binanın çatı katındaki tekstil atölyesinde

henüz belirlenemeyen nedenle saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sararken atölyede çalışanlar

kendi imkanlarıyla binadan çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonunda söndürüldü. Yanan atölye havadan da görüntülendi. İtfaiyenin binadaki soğutma çalışmaları sürüyor.



Görüntü Dökümü;:

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-Yangından görüntüler

-Alev alev yanan bina

-Yanan yerin havadan görüntüleri

13.08.2018 - 13.25 Haber Kodu : 180813095

13.08.2018 - 12.05 Haber Kodu : 180813065

13.08.2018 - 12.11 Haber Kodu : 180813068

13.08.2018 - 12.16 Haber Kodu : 180813069

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5- İSTANBUL\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler\'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 11 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında 181 kilogram eroin ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van\'dan İstanbul\'a uyuşturucu madde getirildiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri yaptığı çalışmalarda şüphelilerin uyuşturucu maddeleri Bahçelievler\'de bulunan çeşitli adreslerde saklandığını tespit etti. Narkotik polisleri tespit ettiği şüphelilerin araçlarına ve uyuşturucu maddeleri sakladıkları adreslere 8 Ağustos\'ta Narkotik Dedektör köpeği \'Maya\'nın katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda toplam 181 kilo eroin, 35 bin Euro, 7 bin lira para, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi. Operasyon kapsamında 1\'i Bulgaristan uyruklu toplam 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi\'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemleri devam ediyor. Polis ekiplerinin 2 otomobile ve bir işyerine yaptığı baskınlar polis kameraları tarafından görüntülendi.



Görüntü Dökümü

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(POLİS KAMERASI)

-Polis ekiplerinin yaptığı baskınlar

-Ekiplerin işyerinde arama yapması

-Uyuşturucu maddelerin bulunması

-Ekiplerin başka bir otomobili durdurması

-Otomobilde bulunan uyuşturucu madde



(AKTÜEL)

-Sergiden görüntü

-Dedektör köpek maya\'nın görüntüsü

-Genel ve detaylar

13.08.2018 - 11.58 Haber Kodu : 180813063

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6- TÜRKİYE NÜFUSU YAŞLANIYOR...

Özgür Deniz KAYA-İbrahim MAŞE Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yaşlı nüfus oranı son 5 yılda yüzde 17 arttı.

TÜİK\'in 2017 yılına ilişkin \"İstatistiklerle Yaşlılar\" çalışmasının sonuçlarını göre, Türkiye\'de 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus 2013 yılında 5 milyon 891 bin 694 kişi iken, yüzde 17 artarak, geçen yıl 6 milyon 895 bin 385 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2013 yılında yüzde 7,7 iken, geçen yıl yüzde 8,5\'e yükseldi. Yaşlı nüfusun yüzde 44\'ünü erkek, yüzde 56\'sını kadın nüfus oluşturdu.

YAŞLI NÜFUS ORANI 2080 YILINDA YÜZDE 25,6 OLACAK

Nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı nüfus oranının 2023 yılında yüzde 10,2, 2030 yılında yüzde 12,9, 2040 yılında yüzde 16,3, 2060 yılında yüzde 22,6 ve 2080 yılında yüzde 25,6 olacağı tahmin ediliyor. Konuyu emeklilik yaşı açısından değerlendiren Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, \"Emeklilik yaşının şu anda 65\'e kadar yolu var. Günleri tamamlamanıza bağlı olarak daha erken bir emeklilik sağlayabilirsiniz. Eskiden 5 bin, şimdi 7 bin 200 günlerden bahsediyoruz. Bu sebepten dolayı yaş skalası arttı. Çünkü nüfus yaşlanıyor. İster istemez çalışan oranı düşüyor. Genç beyinler yurt dışına çıkıyor. Emeklilik statüsü yaşlı nüfusa kalıyor. Biz bunun daha da artacağını öngörüyoruz\" dedi.

EMEKLİLİK YAŞI 75\'E ÇIKACAK

Emeklilik yaşının daha da yükseleceğini belirten SGK Uzmanı Elmen, \"65 yüksek bir yaştır ama yaşlı yaşı değildir. Avrupa genelinde yaşlılık 70\'ten başladı. Yaşlılığın başlangıcının 70 olduğu bilimsel olarak da kanıtlandı. Zaman geçtikçe, bizler yaşlandıkça emeklilik daha da zorlanacak. Bir emeklinin maaşını 4 çalışan öder. Her gün iki kişi emekli olurken, her gün işe iki kişi başlamıyor. Avrupa baz alınırsa emeklilik yaşının 75\'e kadar çıkmasını öngörüyoruz\" dedi.

20 YIL SONRA İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN GEÇERLİ OLACAK

75 yaşında emekliliğin 20 yıl sonra çalışmaya başlayanları kapsayacağını belirten Elmen, \"Avrupa\'da 65 normal, 70 yaş haddinden emekliliktir. Bizde ekonomik koşullar farklı olduğu için 75\'e kadar öngörebiliyoruz. Önümüzdeki 20 yıldan sonra işe başlayanlar için geçerli olacak. 20 yıl şimdi çok uzun bir süre gibi geliyor. 20-25 yıl sonra emekli olacağını zannedenler, durumun çok daha vahim olacağını görecek. 20 yıllık bir süre öngörüyoruz\" dedi.

\"ÇALIŞMA HAYATINA BİR AN ÖNCE BAŞLANMALI\"

Melis Elmen, \"Hem yaşlı nüfus artacak hem bilimsel gelişmeler sebebiyle sağlıklı insan sayısı artacak. Bu yüzden bunu da yükseğe çıkaracaklar. Herkese olabildiğince çabuk sigortalı olmalarını, çalışma hayatlarına bir an önce girmelerini öneriyoruz\" diye konuştu.

\"HERKES 75\'E KADAR YAŞAYACAK MI?\"

Emeklilik yaşının yükselecek olmasından dolayı, vatandaşlar da görüşlerini dile getirdi.

Cihan Matik, \"Erken emekli olsak bile emekli maaşının Türkiye\'de yeterli olabileceğine inanmadığım ve emekli olduktan sonra da çalışacağımız için bir sorun teşkil etmiyor\" dedi. Nüvit Tut ise \"Ben 50 yaşında emekli oldum. Benden sonrakiler 59\'da olacak. 20 yıl sonrasına Allah kerim\" diye konuştu. Kadir Deniz de \"Bu benim için çok sıkıntılı bir durum. Benim bir de kardeşim var. Böyle bir durum varsa ben 60, kardeşim 75-80 yaşında emekli olacak. 80 yaşında emekli olmasının hiçbir anlamı yok\" dedi. İrem Akçayır ise, \"Gelecekle ilgili plan yapamıyorum. Ömrüm boyunca hiç gezemeyeceğim hep çalışacağım herhalde\" ifadelerini kullandı.

YAŞLI NÜFUSUNUN YÜZDE 56\'SI KADIN

Öte yandan TÜİK verileri, yaşlı nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2013 yılında yaşlı nüfusun yüzde 60,3\'ü 65-74 yaş grubunda, yüzde 32,2\'sinin 75-84 yaş grubunda ve yüzde 7,5\'inin 85 ve daha yukarı yaş grubunda iken, geçen yıl yüzde 61,6\'sı 65-74, yüzde 29,7\'sinin 75-84 ve yüzde 8,6\'sının 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görüldü.

EN YÜKSEK YAŞLI NÜFUS ORANI SİNOP\'TA

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, geçen yıl yüzde 18,2 ile Sinop oldu. Bu ili yüzde 16,8 ile Kastamonu, yüzde 15,4 ile Artvin ve Çankırı izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3,2 ile Şırnak oldu. Bu ili yüzde 3,3 ile Hakkari ve yüzde 3,7 ile Van takip etti.

100 YAŞ VE ÜZERİNDE 5 BİN 416 YAŞLI OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Ayrıca yaşlı nüfusun yüzde 0,1\'ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı, geçen yıl 5 bin 416 olarak kayıtlara geçti. Türkiye\'de 100 yaşın üzerinde en fazla yaşlıya sahip ilk üç il, 691 kişi ile İstanbul, 262 kişi ile Şanlıurfa ve 251 kişi ile Mardin olurken, en az yaşlıya sahip ilk üç il, 3 kişi ile Ardahan, 5 kişi ile Bayburt ve Bartın oldu.

Görüntü Dökümü;

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-Elmen\'in açıklamaları

-Röpler

-Detaylar

13.08.2018 - 11.23 Haber Kodu : 180813058