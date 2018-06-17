DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- İSTANBUL\'DA 40 DAKİKA İÇİNDE 24 SU BASKINI

Haber: İstanbul DHA

İstanbul\'da etkili olan yağış nedeniyle 24 su baskınına müdahale edildiği belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul\'da etkili olan yağışa ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yağış öncesinde AKOM, İtfaiye ve İSKİ\'nin muhtemel su baskınlarına karşı tedbir aldığı belirtildi. Kısa sürede yoğun yağış nedeniyle bazı yollar ve alt geçitlerde su birikintileri oluştuğu, ekiplerin müdahalesiyle suların tahliye edildiği ifade edildi. Yağış süresince 24 su birikintisi ihbarına müdahale edildiği açıklanırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden alınan bilgiye göre sağanak yağışın saat 15.00\'den itibaren İstanbul\'u terk edeceği de kaydedildi. Açıklamada 40 dakika içinde Davutpaşa\'ya 40 kilogram, Küçükçekmece\'ye 40 kilogram, Eminönü\'ne ise 35 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

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(aktüel görüntüyle)

2- İNCİRLİ ALT GEÇİDİNDE MAHSUR KALANLAR BÖYLE KURTARILDI

* Araçlarda bulunan 5 kişiyi itfaiye kurtardı

Haber-Kamera: Taner YENER-Murat SOLAK-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da sağanak yağmur etkili oluyor. Yağmur nedeniyle İncirli alt geçidini su bastı. Bir minibüs ile bir kamyon su birikintesinden geçemeyince mahsur kaldı. Bağcılar-Bakırköy hattındaki minibüste bulunan 5 kişi olay yerine gelen itfaiye tarafından kurtarıldı. Belediye ekipleri de suyu çekmek için çalışmalara başladı.

Görüntü Dökümü:

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İNCİRLİ

-Alt geçit

-Su birikintisi

-Kurtarma çalışması

-Mansur kalanların kurtarılması

17.06.2018 - 13.00 Haber Kodu : 180617047_

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3- DAVUTPAŞA\'DA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Haber - Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA

İstanbul\'da etkili olan yağmur nedeniyle Merter Davutpaşa yolunu su bastı. Suyun içinde kalan iki minibüste bulunan 9 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağnak yağmur nedeniyle Merter ve Davutpaşa\'da yollar göle döndü, araç trafiği olumsuz etkilendi. Seyir halindeki bazı araçlar ise suyun içinde kaldı. Merter Davutpaşa yolunu basan yağmur suları nedeniyle iki minibüs içinde mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, her iki araç içinde bulunanları uzatılan merdivenlerle suyun içinden kurtardı. Araçtan kurtarılan Mehmet Yıldırım, \"Babamı otogara götürüyordum, biriken suyun ortasında kaldık. Su birikintisi gördük.\'Geçeriz\' diye düşündük ama geçemedik. Şimdi suyun çekilmesini ve aracımızı almayı bekliyoruz\" diye konuştu. Öte yandan birçok alt geçit sular altında kalırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı ekipler de mazgalları temizleme çalışması yaptı.

Görüntü Dökümü

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-Merter -Davutpaşa yolunda mahsur kalan araçlar

-Araçların içinde bekleyenler

-İtfaiye aracından görüntü ve ekiplerinin müdahalesi

-Araçlara merdiven uzatılması

-Mahsur kalanlarla röp

-Araçların içinde bulunanların merdivenle kurtarılması

-İSKİ ekiplerinin çalışmaları

-Izgaraların temizlenmesi

-Su biriken yollar

-Genel ve detaylar

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(aktüel görüntü)

4- İSTANBUL\'DA SAĞANAK YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

* Tarlabaşı Bulvarı ile Saraçhane\'de yol kenarlarında büyük su birikintileri oluştu.

Haber: Ersan SAN-Özgür EREN-İstanbul DHA

İstanbul\'da yağmur etkili oluyor. Taksim Meydanı\'nda yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara sığındı. Tarlabaşı Bulvarı ile Saraçhane\'de yağmur nedeniyle rögarların geri tepmesi sonucu yol kenarlarında büyük su birikintileri oluştu. Görevliler tıkanan rögarları açmak için çalışıyor.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü de sağnak yağış uyarısı yapmıştı. Uyarıda şöyle denilmişti: Meteoroloji radarlarından alınan verilerin analizine göre İstanbul\'da gök gürültülü sağanak yağışların önümüzdeki 3 saat boyunca etkili olmaya devam edeceği beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ile dolu riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Görüntü Dökümü:

TAKSİM

-Yağmurdan görüntü

-Islananlardan görüntü

-Duraklara sığınanlar

-Koşarak kaçanlar

TARLABAŞI BULVARI

-Sağanak yağış

-Su birikintileri

-SARAÇHANE

-Sağanak yağıştan görüntü

-Yol kenarındaki su birikintisi

-Geri tepen rögarlar

-Görevlilerin çalışması

-Detaylar

17.06.2018 - 12.35 Haber Kodu : 180617043

17.06.2018 - 12.42 Haber Kodu : 180617044

17.06.2018 - 12.46 Haber Kodu : 180617045

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5- BEYOĞLU\'NDA EVLER SU ALTINDA KALDI; YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

* Evde bulunanlar yağmur sularını kovalarla tahliye etmeye çalıştı.

Haber-Kamera: Hakan KAYA -Özgür EREN İSTANBUL (DHA)

Beyoğlu\'nda sağanak yağmur nedeniyle bazı evlere su bastı, yollar ise adeta göle döndü.

İstanbul\'da aniden bastıran sağanak yağmur etkisini sürdürüyor. Yoğun yağış nedeniyle Beyoğlu Dernek sokakta bulunan birçok eve su bastı. Evde bulunanlar yağmur sularını kovalarla tahliye etmeye çalıştı. Evdeki eşyalar ise su baskını nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Yoğun yağış ulaşımı da etkiledi. Piyalepaşa bulvarı yoğun yağış nedeniyle adeta göle döndü. Yoldaki su birikintisini gören sürücüler geri manevra yaparak farklı güzergâhlara yöneldi. Biriken suya rağmen yola devam etmeye çalışan bir taksinin içi ise yağmur sularıyla doldu.

Görüntü Dökümü

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-Yolun yağmur suyu ile kapanması

-Bekleyen araçlardan detay görüntü

-Araçların geri dönmesi

-Su dolan taksiye şoförün suyu boşaltması

-Taksiden detay görüntü

-Evin odalarının su ile dolması

-Ev sahiplerinin suyu tahliye etmeye çalışması

-Islanan eşyaalrın dışarıya çıkartılması

-Ev sahiplerinden detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

17.06.2018 - 13.40 Haber Kodu : 180617061

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6- VATAN CADDESİ\'NDE SAĞANAK YAĞIŞTA YALIN AYAK YÜRÜYÜŞ



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Fatih Vatan Caddesi\'nde yol kenarlarında büyük su birikintileri oluştu. Vatandaşlar ayakkabılarını çıkartarak caddede karşıdan karşıya geçti.

İstanbul sağanak yağmur etkisini gösteriyor. Vatan Caddesi\'nde yağmura hazırlıksız yakalananlar metro girişi ve duraklara sığındı. Vatan Caddesi üzerinde sağanak yağmur sebebiyle yol kenarlarında su birikintileri oluştu. Bu sırada yolun karşısına geçmek isteyenler ayakkabılarını çıkartarak yalın ayak yürüdü.

Görüntü Dökümü

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-Metro girişinde bekleyenler

-Yolda biriken su birikintileri

-Yalınayak yürüyenler

-Bebek arabasıyla karşıdan karşıya geçenler

-Genel ve detaylar

17.06.2018 - 13.50 Haber Kodu : 180617066

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7- AK PARTİ\'NİN \"BÜYÜK İSTANBUL MİTİNGİ\" İÇİN TOPLANMALAR BAŞLADI

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI -Harun UYANIK - Mehmet İlkay ÖZER-/ İstanbul DHA

Yenikapı Miting Alanı\'nda düzenlenecek AK Parti\'nin \"Büyük İstanbul Mitingi\" için toplanmalar başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım\'ın katılacağı miting için alana kurulan sahneye \"Büyük Türkiye Güçlü Lider İster\" yazıları asıldı ve iki dev ekran kuruldu. Meydanın bazı noktalarına ekranlar ve vinçlere takılı hoparlörler yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın posterleri de alana asıldı. Güvenlik noktalarından alana girenlere yağmurluk, Türk bayrağı ve AK Parti bayrağı dağıtıldı. Miting alanına gelenler x-ray cihazlarının bulunduğu kontrol noktalarından geçerek giriş yaptı. Alana ilk girenlerin sahne önünden yer kapmak için koştuğu görüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Miting alanından görüntüler

- Sahneden görüntüler

- Vatandaşların görüntüsü

- Kurulan ekranların görüntüsü

- Hoparlörlerin görüntüsü

- Koşanların görüntüsü

- Giriş için bekleyenler

- Kapıların açılması

- İçeriye girenler

- Bayrak ve yağmurluk dağıtılması

- Çocukların slogan atması

- Detaylar

17.06.2018 - 14.28 Haber Kodu : 180617079

