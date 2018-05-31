DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(geniş haber)

1- İSTANBUL VALİLİĞİ\'Nİ İŞGAL DAVASINDA KARAR

* Mahkeme heyeti \"Anayasayı ihlal\" suçundan 8 sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

*74\'ü er 80 sanığın ayrı ayrı beraatlerine karar verildi.

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA

15 Temmuz darbe girişimi gecesi İstanbul Valiliği\'ni işgal girişiminde bulunan 12\'si tutuklu 14\'ü rütbeli 90 askerin yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti \"Anayasayı ihlal\" suçundan 8 sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. 74\'ü er 80 sanığın ayrı ayrı beraatlerine karar verildi.

12 TUTUKLU SANIK HAZIR BULUNDU

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bakırköy Adalet Sarayı\'nda bulunan konferans salonda görülen karar duruşmasında 12 tutuklu sanık ile 3 tutuksuz sanık hazır bulundu. Sanıkların son sözünün alınmasının ardından mahkeme heyeti saat 15.00\'da kararını açıkladı.

2 SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Mahkeme heyeti sanıklar Ramazan Bilgin ve Emre Kılıç hakkındaki tüm delillerin toplanmamış olması nazara alınarak bu sanıklar hakkındaki kamu davalarının ayrılmasına karar verdi.

8 SANIK AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti , Kurmay Albay Nizamettin Aydın ve Yarbay Recep Karaçam\'ın da aralarında bulunduğu 8 tutuklu sanığı \"Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların yargılama sürecindeki tutum ve davranışları ve sabit olan eylemleri işleme biçimlerini dikkate alan mahkeme heyeti, \'İyi hal\' indirimi uygulanmasına takdiren yer olmadığına karar verdi. Ceza alan 8 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

80 SANIK BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ali Kahraman, Cihan Sönmez, Mustafa Uğurlu ve Ünal Memiş ile 74\'ü er, 2\'si astsubay toplam 80 sanık hakkında suçların kasıt unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verildi. Mahkeme heyeti, beraatlerine karar verilen Ali Kahraman, Cihan Sönmez, Mustafa Uğurlu ve Ünal Memiş\'in de ayrı ayrı tahliyelerine hükmetti.

Görüntü Dökümü:

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Arşiv görüntüler

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(ÖZEL)

2- PENCERE YANINDAKİ KOLTUĞA ÇIKAN KÜÇÜK YUSUF 7. KATTAN DÜŞTÜ

* Küçük Yusuf\'un feci ölümü...

* 2,5 yaşındaki Yusuf Günay, mutfak penceresi önündeki koltuğa çıktı. Evdekilerin farketmediği o anlarda pencereye yönelen küçük Yusuf aşağıya düşerek hayatını kaybetti.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Güngören \'de 7. katta bulunan mutfak penceresinden aşağı düşen çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay dün öğle saatlerinde Tozkoparan Mahallesi\'de bulunan 8 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre , Ümit ve Figen Günay çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan 2,5 yaşındaki Yusuf Günay 7. katta bulunan mutfak penceresi önündeki koltuğa çıktı. Açık olan penceredeki sinekliğe yaslanan çocuk bir anda 7. kattan aşağı düşerek beton zemine düştü. Çocuğunun düştüğünü farkeden anne Figen Günay ve ablası büyük bir korkuyla aşağı koştu. Annesinin kucağına aldığı küçük Yusuf o sırada yoldan geçen bir araçla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan acı olayı anlatan apartman görevlisi, \"Burada oturuyorduk. Bir an da bir bağırtı duydum, baktım annesiydi. Kucağındaydı. Yoldan geçen sivil araca bindirip götürdüler\" diye konuştu.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Küçük çocuğun beton zemine düştüğü anlar binanın güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde çocuk büyük bir hızla beton zemine düşüyor. Yerde hareketsiz yatan çocuğun yanına yaklaşık 1 dakika sonra annesi ve ablası geliyor. Annesi düşen çocuğu kucağına alırken, bu sırada çevredeki vatandaşlarında yardıma geldiği görülüyor.

ANNESİ GÖRMÜŞ, YETİŞEMEMİŞ

Yaşanan olayı anlatan babanne Emine \"Annesi o sırada yemek yapıyormuş. Çocukta yanındaymış. Kanepeye çıkmış araba sürüyormuş cam kenarında. Cam açık telde kapalıymış, bir bakmış ayaklarını görmüş, yetişememiş\" diye konuştu.

\"İŞ İŞTEN GEÇMİŞ OLUYOR\"

Acılı baba Ümit Günay ise, \"Biz genelde kapalı tutuyorduk. O an dalgınlıkla açık bırakılmış. Annesi de yemek yapıyor o sırada görüyor tutmaya çalışıyor ama iş işten geçmiş oluyor. Annesi aşağıdan geçen bir araçla Zeytinburnu\'nda bir hastaneye yetiştirmiş. Yoğun bakımda 1-2 saat durduktan sonra vefat ediyor.\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Çocuğun düşmesi

-Annesinin yanına gelip kucağına alması

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Olay yeri

-Binadan görüntü

-Apartman görevlisi ile röportaj

-Yusuf\'un fotoğrafı

-Baba ile röportaj

-Babanne ile röportaj

-Cenazeden görüntü

-Detaylar

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3- DAYAKÇI KOCAYA KAFA ATAN TEMİZLİK GÖREVLİSİ OLAY ANINI ANLATTI

* Temizlik görevlisi Emre Derebaşı:

\"Herkes bakıyordu. Ben vicdanımın sesini dinleyerek müdahale ettim. Yine aynı durum yaşansa tekrar müdahale ederdim\"

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHA

Kağıthane\'de eşine şiddet uygulayan kişiye kafa atarak müdahale eden temizlik görevlisi Emre Derebaşı \"Herkes bakıyordu. Ben vicdanımın sesini dinleyerek müdahale ettim. Yine aynı durum yaşansa tekrar müdahale ederdim\" dedi.

Kağıthane\'de Merkez Mahallesi\'nde dün boşanma aşamasındaki eşi Nevin T.\'ye cadde ortasında şiddet uygulayan eşi Mehmet T\'ye kafa atarak müdahale eden temizlik görevlisi Emre Derebaşı (31) olay anını anlattı.

\"KADININ İMDAT ÇIĞLIKLARINI DUYDUM\"

Yaklaşık 6 aydır Kağıthane Belediyesi\'nde temizlik görevlisi olarak çalıştığını belirten evli ve 2 çocuk babası Emre Derebaşı \"Kendi mıntıkamı kontrol ederken bir kadının bağrışmalarını, imdat çığlıklarını duydum. Sese doğru baktığımda şahıs elindeki bir cisimle bayana vurduğunu gördüm. Elindeki cismi sopa zannederek koşarak müdahalede bulundum. Ben olaya baktığımda kadına kimse yardımda bulunmuyordu. Ben yardım etmek istedim. Ben kadına yadım ettikten sonra diğer vatandaşlar da yardıma geldi. Ancak olay öncesinde kimse müdahalede bulunmadı\" dedi.

\"KENDİSİNE MÜDAHELE ETTİĞİM KİŞİ BENDEN ŞİKAYETÇİ OLDU\"

Müdahale ettiği kişinin kendisinden şikayetçi olduğunu belirten Derebaşı, \" Gözaltına alınmadım, ifademe başvuruldu. Karakola giderek ifademi verdim. Müdahalede bulunduğum kişi benden şikayetçi olmuş. Eşine vurmamış. Karısını darp etmediğini ve karısının kendisini numaradan yere attığını benim de ona bilerek vurduğumu iddia ederek benden şikayetçi olmuş ve bu şekilde ifade vermiş\" dedi.

\"BİR DAHA AYNI OLAY OLSA YİNE MÜDAHALE EDERİM\"

Amacının sadece kadını korumak olduğunu söyleyen Derebaşı, \"Annem 4 yaşında vefat ettiği için bayanı da o şekilde gördüğüm için müdahale etmek istedim. Bir daha olsa aynı şekilde bir daha müdahale ederim. Şiddete şiddetle karşılık vermek benim de tavsiye ettiğim bir şey değil ama ben elindekini sopa zannettiğim için kendisine o şekilde müdahalede bulundum. Benim amacım sadece kadını kurtarmaya yönelikti. O elindeki sert bir cisim olduğunu düşündüm. Kadına zarar verebileceğini hatta kadının beyin kanaması geçirebileceğini düşündüm. Bir an önce kadına müdahale etmek istedim\" diye konuştu.

\"OLAYDAN SONRA HERKES BENİ TEBRİK ETTİ\"

Yaşanan olayın ardından tanıdıklarından olumlu tepkiler aldığını anlatan Derebaşı insanlık görevini yerine getirdiğini söyledi. Derebaşı, \"Olaydan sonra herkes iyi tepkilerde bulundu. Müdürlerim, amirlerim ve arkadaşlarım herkes tebrik etti. Yanımda olduklarını ilettiler. Biz bunu tamamen insanlık adına yaptık. Reklam olsun ünlü olalım diye yapmadık. Biz sadece kadını kurtarmak ve insanlık görevimizi yaptık\" dedi.

\"OLAYIN BU KADAR ETKİ UYANDIRACAĞINI DÜŞÜNMEDİM\"

Olayın kısa sürede büyük etki yaptığını anlatan Derebaşı, \"Ben olayın bu kadar etki uyandıracağını düşünmedim. Ben o an hislerime kapıldım. Ya kadını kurtaracaktım ya da diğer vatandaşlar gibi sırtımı dönüp gidecektim. Ben burada vicdanımın sesini dinledim. Müdahale etme tarafım ağır bastığı için müdahale ettim. Kadınlara karşı şiddete kesinlikle sessiz kalmamayız\" diye konuştu.

\"KADIN \'BENİ ÖLDÜRECEK \'DİYE BAĞIRIYORDU\"

Olay anında Emre Derebaşı\'nın yanında bulunan Yunus Emre Bilgili ise şöyle konuştu: Ben arkadaşımla beraberdim. Arkadaşım \'bir kadını dövüyorlar\' dedi. Adamın elinde bir cisim vardı. Kadın yere düşünce biz de koşarak müdahale ettik. İnsanlar sadece izlemekle yetiniyordu. Kadın \'İmdat polis yok mu beni öldürecek\' diye bağırıyordu. Biz de çağrılara karşı sessiz kalmadık ve müdahale ettik.

Görüntü Dökümü:

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-Derebaşı ile röp

-Bilgili ile röp

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Genel ve detaylar

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4- BÜYÜKELÇİ SERDAR KILIÇ ABD\'YE GİTTİ

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

ABD\'nin Tel Aviv\'deki büyükelçiliğini Kudüs\'e taşımasının ardından istişare için Mayıs ayında Türkiye\'ye çağrılan Büyükelçi Serdar Kılıç, görev yeri Washinton\'a gitti.

Türkiye\'nin ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç görev yeri Washington\'a gitmek üzere saat 12.20\'de Türk Hava Yolları\'na ait uçakla Ankara\'dan İstanbul\'a geldi. Atatürk Havalimanı VIP Salonu\'nda bir süre dinlenen Büyükelçi Kılıç daha sonra yine THY\'ye ait uçakla saat 14.45\'de Washington\'a hareket etti.



Görüntü Dökümü: (ARŞİV)

-Kılıç\'ın İstanbul\'a gelmesi

-Detaylar

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(ek bilgi ve görüntülerle)

5- \"KURT KAPANI-17\" DENETİMİ

*150 noktada 2 bin polisin katıldığı denetimlerde İstanbul\'da bütün giriş ve çıkışlar kara, hava ve denizden kontrol edilyor.

Haber: Erhan TEKTEN Kamera: Murat SOLAK İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan\'ın talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde 39 ilçede \'Kurt Kapanı -17\' denetlemeleri başladı. İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personelinin katımıyla 150 noktada 2 bin polisin katıldığı denetlemelerde İstanbul\'da bütün giriş çıkışlar karadan, havadan ve denizden kontrol ediliyor. Vatandaşların can ve mal güvenliği ile huzur ve sükunun sağlanması amacıyla, meydana gelebilecek muhtemel asayiş ve terör olaylarını önleme amacıyla yapılan kapsamlı denetlemelerde Fatih\'te Millet Caddesi\'nde polisler şüpheli araçları durduruyor. Araç ve üst arama yapan polis ekileri GBT kontrolünde bulunuyor. Aramalarda dedektör köpekleri de yer alırken bir polis helikopteri havadan denetimlere katıldı. Saat 14.00\'da başlayan denetlemeler saat 16.00\'a kadar devam edecek.



Görüntü dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-Denetimlerden görüntü

-Polis helikopteri

-Dedektör köpeği

-Özel harekat polisleri

-Detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Durdurulan araçlar

-Polislerin aramaları

-Yayaların aranması

-Genel ve detaylar



31.05.2018 - 14.31 Haber Kodu : 180531077

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6- HAMZAÇEBİ\'DEN KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA MAHALLELİYE DESTEK



Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN, Gökhan ÇELİK/ İSTANBUL DHA

CHP Genel Sekreteri M. Akif Hamzaçebi, Gaziosmanpaşa\'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı alınan Yenidoğan Mahallesini ziyaret etti. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Hamzaçebi, \"Bu yerler vatandaşın tapulu mülkü. Buradaki insanlar 60 yıldır, 70 yıldır burada oturuyor. Doğma büyüme buradalar. Onları yerlerinden, yurtlarından etmeye kimsenin hakkı yoktur. Buna izin vermeyeceğiz\" dedi.

Ellerinde, \"Vatandaşa zulüm yapmayın\", \"Barınma Haktır\", \"Rant değil hizmet istiyoruz\" yazılı dövizler taşıyarak \"Hak, hukuk adalet\" sloganları atan Yenidoğan Mahallesi sakinleri, önceden yıkım yapılan bir bölgede buluştu. Mahalleliye, CHP Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da destek verdi.

CHP Genel Sekreteri M. Akif Hamzaçebi, \"Türkiye Büyük Millet Meclisi, tatile girmeden önce bir kanun kabul etti. Kanunun çok önemli bir maddesi vardı, adı imar barışı. Yani \'İmar mevzuatına aykırı yapılar nedeniyle hükümet vatandaşla barışmak istiyor\' dediler. Onun adına barış diyenler, İstanbul Gaziosmanpaşa\'da Yenidoğan,Yıldıztabya\'da vatandaşla kavga ediyorlar. İki gün önce bir vatandaşımızın evine zorla giriyorlar, kavga ediyorlar. Burada vatandaşın rızası dışında bir kentsel dönüşüm projesi yapmak istiyorlar. Daha önce 100 bin kişinin yaşadığı mahalleyi riskli alan ilan ettiler. Vatandaş karşı çıktı dava açtı onu iptal ettirdiler. Sonra Bakanlar Kurulu kararıyla \'Acele Kamulaştırma Kararı \'aldılar. Yetmedi tek tek binalarla ilgili riskli yapı ilan etmeye başladılar. Ama bunları yaparken vatandaşlardan rıza almadılar. Bu yerler vatandaşın tapulu mülkü. Buradaki insanlar 60 yıldır, 70 yıldır burada oturuyor. Doğma büyüme buradalar. Onları yerlerinden yurtlarından etmeye kimsenin hakkı yoktur. Buna izin vermeyeceğiz. 24 Haziran\'da buna teşebbüs edenleri vatandaş sandıkta bırakacak\" diye konuştu

CHP İstanbul İl başkanı Canan Kaftancıoğlu da \"Çocukluğunuzun, anılarınızın geçtiği yerden gönderilmek isteniyorsunuz. Yıllardır hep birlikte yaşadığınız yerler ne yazık ki birileri tarafından rant uğruna şantiyeye çevrilmek isteniyor.\" dedi.

Semt sakinlerinden 70 yaşındaki Hanife Güler ise, yürütülen kentsel dönüşüm projesinde adil paylaşım yapılmadığını belirterek, \"Diğer komşularımızı kandırdılar ve buradan gönderdiler. Şimdi benim bir gecekondum kaldı. Beni kandıramıyorlar çünkü bunlardan ilk şikayetçi olan benim. Bizim hakkımızı versinler. Müteahhit geliyor benim evime 2 daire veriyor, bu adamlar da 1+1 bir daire veriyor bir de üzerine 70 bin lira para istiyorlar\" ifadelerini kullandı.

1974 yılından beri aynı mahallede oturduğunu söyleyen Makbule Ekinci ise vaat edilen projelerde güvence olmadığını belirtti. Adil paylaşımın şart olduğuna dikkat çeken Ekinci, \"Bu can bu bedende olduğu sürece, bize güvence ve özgürlük verilmediği sürece, benden rıza alınmadığı sürece ben buna izin vermem\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Hamzaçebi açıklaması

- Kaftancıoğlu açıklama

- Vatandaşlar ile röportajlar

- Yıkılan evlerden görüntüler

- Genel ve detay görüntüler

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7- MHP\'Lİ ADAN: \'MHP\'YE KÜRT SEÇMEN OY VERMEZ\' İFADESİ SUÇTUR

*MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan,

\"\'Milliyetçi Hareket Partisi\'ne Kürt seçmen oy vermez\' ifadesi esasen suçtur. Ayrılıkçı, ırkçı bir dildir. Savcılar mutlaka göreve talip olmalı, bunlar hakkında tahkikat açmalıdır\"

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ, İSTANBUL DHA

MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, \"\'Milliyetçi Hareket Partisi\'ne Kürt seçmen oy vermez\' ifadesi esasen suçtur. Ayrılıkçı, ırkçı bir dildir. Savcılar mutlaka göreve talip olmalı, bunlar hakkında tahkikat açmalıdır\" dedi.

Adan, İstanbul İl Başkanı Birol Gül ile MHP İstanbul 2\'inci Bölge milletvekili adayları ile Şişli\'de basın toplantısı düzenledi.

\"TARİHİMİZE KARA BİR LEKE ŞEKLİNDE GEÇECEK BİR FİTNE GRUBU VARDIR\"

Celal Adan, \"İnanıyorum ki 24 Haziran bize yeni bir şahlanışın müjdesiyle gerçekleşecektir. İnanıyorum ki, bu seçimler milletimiz için yeniden dirilişin ışığıyla parlayacak ve bu memleketin ufkunda bir yıldız gibi yol gösterici olacaktır. Taraflardan birisi kader ortaklığı yapmış, milletin selameti devletin bekası için bir araya gelmiş Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti\'den teşekkül eden Cumhur İttifakı\'dır. Bir tarafta devlet var diğer tarafta el ele verip Demirtaş\'ı çıkartmak isteyen, Kandil\'deki teröristlere kazandıkları takdirde OHAL\'i kaldıracaklarını söyleyerek selam yollayan sözde ismi \'Millet\' olsa da zillet ve illet ortaklığı olarak tarihimize kara bir leke şeklinde geçecek bir fitne grubu vardır\" dedi.

SAVCILARI GÖREVE ÇAĞIRDI

\"Kandil\'deki teröristler bir savaş ittifakı olarak gördükleri Cumhur\'un birliğine saldırıyorlar ve bu ittifakın mimarı olarak Milliyetçi Hareket Partisi\'ni hedef seçiyorlar\" diyen Celal Adan, \"Bir başka çıkar, muhtemel çatı adaylarına dair kurdukları hayal yıkılınca \'Milliyetçi Hareket Partisi\'ne Kürt seçmen oy vermez\' diyerek alçak iftiralarda bulunmaktadır. Televizyonlarda zaman zaman PKK\'nın sözcüleri kendilerini saklayarak \'Milliyetçi Hareket Partisi\'ne Kürt seçmen oy vermez\' ifadesi esasen suçtur. Ayrılıkçı, ırkçı bir dildir. Savcılar mutlaka göreve talip olmalı, bunlar hakkında tahkikat açmalıdır\" şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYA ANKETLERİ

Adan, sözlerine şu şekilde devam etti:

\"Milliyetçi Hareket Partisi\'nin Türkiye\'den bir isteği vardır. 24 Haziran seçimlerinde karar verecek olan, mühür sahibi olan milletimizdir. Mühür sahibi olan Türk milletinden Milliyetçi Hareket Partisi\'ni iktidara taşımasını istiyoruz. Türkiye\'de iktidar olamanın kilidi de anahtarı da İstanbul\'da saklıdır.\"

Sosyal medyada yapılan anketlerin bir algı oluşturmaya çalıştığını söyleyen Adan, \"Biz açık ve net söylüyoruz, bunlar sahtekardır. Bugün İstanbul\'un her tarafında Milliyetçi Hareket Partisi İstanbullular tarafından kucaklanmaktadır\" dedi.

Adan, Muharrem İnce\'nin Erdoğan\'a yönelik FETÖ iddialarına ilişkin bir soruya, \" Cumhurbaşkanı cevabını verdi, benim burada söyleyebileceğim herhangi bir şey yok\" yanıtını verdi. \'AK Parti ile ortak bir miting yapacak mısınız?\' sorusunu ise Adan, \" O henüz şekillenmemiş\" şeklinde yanıtladı

Görüntü Dökümü:

- MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan\'ın konuşması

- Genel ve detaylar

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8- DOĞU PERİNÇEK: BİZİM İKİNCİ TURA KALACAĞIMIZ KESİN

* Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek,

\"Bizim ikinci tura kalacağımız kesin. Göreceksiniz Türkiye\'yi biz yöneteceğiz\"

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ, İSTANBUL (DHA)

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, Perpa İş Merkezi\'nde buranın yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

\"ÜRETİCİLERİN TÜRKİYESİNİ KURACAĞIZ\"

Doğu Perinçek, \"Yerli üreticiyi destekleyeceğiz. Üreticiyi tekrar Türkiye\'nin efendisi yapacağız. Tekrar çarşılarımızı Türkiye\'nin efendisi yapacağız. Bu bir mecburiyet, seçenek değil. Çiftçimizin, işçimizin, sanayicimizin, tüccarımızın dönemi geliyor. Türkiye\'yi sıcak para komisyoncuları yönetmeyecek, büyük bankalar, tefeciler yönetmeyecek. Üreticilerin Türkiyesini kuracağız\" dedi.

Perinçek\'e \'İkinci tura kalamazsanız oyunuzu Muharrem İnce\'ye mi Erdoğan\'a mı vereceksiniz?\' sorusu soruldu. Doğu Perinçek, \"Bizde bir değişim yok. Biz aynı yerde duruyoruz. Üreticiyi desteklemek ve Türkiye\'nin güvenliğini korumak noktasında duruyoruz. Hiçbir değişiklik yok\" şeklinde yanıt verdi.

MUHARREM İNCE\'YE \'DEMİRTAŞ\' ÇAĞRISI

Perinçek, CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'ye de seslendi. Doğu Perinçek, \"Selahattin Demirtaş\'ı, yani PKK\'nın adamını cumhurbaşkanı yardımcısı yapan bir projenin içinde olmayı kimse bizden istemesin. Ben Muharrem İnce\'ye şunu öneriyorum; derhal bu yanlışı bıraksın. Kamuoyu önüne çıksın, desin ki \'Biz Selahattin Demirtaş\'ı cumhurbaşkanı yardımcısı yapmayacağız. PKK\'yı hükümete sokmayacağız\'. Bizim ikinci tura kalacağımız kesin. Göreceksiniz Türkiye\'yi biz yöneteceğiz. Tekrar çağrıda bulunuyorum. Selahattin Demirtaş gibi PKK elemanlarını cumhurbaşkanı yardımcısı yapmak gibi Türkiye için son derece tehlikeli bir sevdadan derhal vazgeçsin\" dedi.

Görüntü dökümü

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- Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek\'in konuşması

- Katılımcıların görüntüsü

- Genel ve detaylar