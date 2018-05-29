DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PUTİN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Haber: Taner YENER - İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; bugün gerçekleşen görüşmede, Suriye\'nin yanı sıra, başta enerji olmak üzere iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ele alındı. İki lider, Suriye\'de siyasi çözümün önünün açılması için Astana mekanizmasıyla elde edilen kazanımların önemine işaret etti. Sürecin Birleşmiş Milletler çerçevesinde sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için rejimin ve muhalefetin yapıcı davranmaya özen göstermesi gerektiğini belirten iki lider, Suriye\'nin toprak bütünlüğünün önemini de vurguladılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye\'yle ilgili siyasi süreçte, PYD/YPG ve söz konusu terör örgütünün güdümündeki gruplara yer verilmemesi gerektiğine de değindi. İki lider, Suriye\'nin İran ile İsrail arasında bir çatışma sahası haline dönüşmemesi gerektiğini belirttiler. Görüşmede, Akkuyu Nükleer Santral Projesi\'nin yanı sıra TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi\'ndeki ilerlemelerin de memnuniyet verici olduğu ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu Başkanı Putin, giderek daha da gelişmekte olan ikili ekonomik ilişkilerde yerli paraların kullanımının önemine de vurgu yapıldı.



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2- 18 YIL ÖNCE ÇALINAN ŞAMDANLAR 3 MÜZE GEZDİ

Haber: Çağatay KENARLI/İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri 18 Nisan\'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik Bayrampaşa, Fatih, Kadıköy ve Kartal\'da düzenlediği operasyonda 268 parça eser ele geçirmişti. Ele geçirilen eserler arasında bulunan 4 şamdan incelenmek üzere Türk İslam Eserleri Müzesine gönderildi. Yapılan ilk incelemede 2 şamdanın kendilerine ait olmadığı, vakıf camilerinden çalınmış olabileceği değerlendirilerek Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesine gönderildi.

2000 YILINDAN ÖNCE FOTOĞRAFLI KAYIT OLMADIĞI İÇİN BENZERLİKLE TESPİT

Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesinin verdiği ön inceleme raporunda 2000 yılından önce vakıf camilerinde bulunan eserlerin fotoğraflı kayıtlarının olmadığı, şamdanların Beşiktaş Defterdar İbrahim Paşa Camisi\'nden çalınan şamdanlarla benzerlik gösterdiği belirtildi. Bunun üzerine tarihi eser olan şamdanlar vakıf malı olduğu için İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi\'ne teslim edildi.



Görüntü Dökümü

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POLİS KAMERASI

-Polis ekiplerinin operasyonundan görüntüler

-Şamdanların görüntü ve fotoğrafları

-Genel ve detaylar

29.05.2018 - 13.31 Haber Kodu : 180529070

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(geniş haber)

3- SARIYER\'DE KİLİSE BAHÇESİNDE KURTARMA OPERASYONU

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM /İSTANBUL (DHA)

Sarıyer\'de kilisenin bahçesindeki su kuyusuna düşen kadını itfaiye kurtardı

Olay Sarıyer Yeniköy Köybaşı Caddesi\'nde bulunan Aya Nikola Rum Ortodoks kilisesinin bahçesinde 11.00 sıralarında meydana geldi.

Kilisede görevli Costas Sinodinos\'un eşi Tina Sinodinos henüz bilinmeyen bir nedenle kilise bahçesindeki yaklaşık 30 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Kilise çalışanları durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kuyuya düşen kadını kurtarmak için çalışma başlattı.

BİR İTFAİYE ERİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Kurtarma çalışmaları sırasında kuyuya inen bir itfaiye erinin fenalık geçirdi. Yukarı çekilen itfaiye eri baygınlık geçirince sağlık ekipleri müdahale etti. Müdahalenin ardından itfaiye eri ambulansla hastaneye götürüldü.

KUYUYA DÜŞEN KADIN 1 SAAT SÜREN ÇALIŞMALAR SONUCU KURTARILDI

Kuyuya düşen Tina Sinodinos ise yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda kuyudan çıkartıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sinodinos sedyeye konularak hastaneye götürüldü. Sinodinos\'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kurtarma çalışmalarından görüntü

-Rahatsızlanan itfaiye eri

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Kuyudan kurtarılan kadın

-Sağlık ekiplerinin kadına müdahalesi

-Sedyeye konulan kadının ambulansla hastaneye götürülmesi

-Genel ve detaylar

29.05.2018 - 12.31 Haber Kodu : 180529053

29.05.2018 - 13.13 Haber Kodu : 180529062



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(özel görüntülerle)

4- 10 METREDEN YEŞİLLİK ALANA DÜŞTÜLER: 2 YARALI

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Üsküdar\'da içinde 2 kişinin bulunduğu araç kontrolden çıkarak bariyerleri yıktı. Yaklaşık 10 metreden yeşillik alana uçan araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 12.30 sıralarında Küplüce Mahallesi Rençber Sokak üzerinde meydana geldi. Adem Eyiyürekli\'nin kullandığı 34 KKH 09 otomobil bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak sokak üzerindeki demir bariyerleri yıktı. Bariyerleri aşan otomobil yaklaşık 10 metre yükseklikten yeşillik alana uçtu. Kaza da araçta bulunan Adem Eyiyürekli ve arkadaşı Hacı Yusuf Altınibik araçta sıkıştı.

CAN PAZARI YAŞANDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi sıkıştıkları yerde yaptı. İtfaiye tarafından sedyeyle yola çıkarılaran yaralılar ambulansa konuldu.

ÖĞLE YEMEĞİNE GİDECEKLERDİ

Ambulansa bindirilen yaralılar hastaneye kaldırılırken, itfaiye ve polis ekipleri aracın yanma ihtimaline karşı tedbir aldı. Çevredeki vatandaşlar bir ses duyduklarını ve bir anda aracın bariyerleri aşarak aşağıya uçtuklarını söyledi.

Görüntü Dökümü:

-Araçta sıkışan yaralıların görüntüsü(ÖZEL)

-Yaralıların kurtarma çalışmaları (ÖZEL)

-Araçtan çıkarılmaları(ÖZEL)

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi(ÖZEL)

-Yaralıların ambulansa taşınması

-Ambulansa konulması

-Yıkılan demir bariyerler

-Aracın görüntüsü

-Çevredeki vatandaşlarla röp

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Genel ve detay görüntüler



29.05.2018 - 13.29 Haber Kodu : 180529068



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5- KIRMIZI IŞIK DEHŞETİ KAMERADA: 30 METRE SÜRÜKLEDİ, 10 AY HAPİS CEZASI ALDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Tuzla\'da kırmızı ışıkta geçerek çarptığı otomobili 30 metre sürükleyerek sürücüsünün yaralanmasına neden olan TIR şoförü Afer Demir 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezası ertelenen Afet Demir\'in ehliyetinin 8 ay süreyle geri alınmasına karar verildi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Tuzla\'da kırmızı ışıkta geçerek çarptığı otomobili 30 metre sürükleyen ve sürücüsü Kerem Ali Bakacak\'ın yaralanmasına neden olan TIR şoförü Afer Demir\'in, \"Taksirle yaralanmaya neden olmak\" suçundan 1.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı. İstanbul Anadolu 33. Adalet Sarayı\'nda görüle davanın karar duruşmasına, müşteki Kerem Ali Bakacak\'ın avukatı Şahnise Göral katıldı. Kararını açıklayan hakim Ali Can Karakuş, sanığı, \"Taksirle yaralama\" suçundan 12 ay hapis cezası ile cezalandırdı. \"İyi hal\" indirimi ile 10 aya düşen sanığın cezasının 1 yıl süre ile ertelenmesine karar verildi. Hakim Karakuş, sanığın ehliyetinin de 8 ay süre ile geri alınmasına hükmetti.



Görüntü Dökümü:

GÜVENLİK KAMERASI

-TIR\'ın müştekinin aracına çarpma anı

-TIR\'ın müştekinin aracını sürüklemesi

29.05.2018 - 12,41 Haber Kodu : 180529056

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6- FATİH SULTAN MEHMET TÜRBESİ\'NDE İSTANBUL\'UN FETHİNİN 565. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMASI

Haber-Kamera: Enver ALAS/ İSTANBUL DHA

İstanbul\'un fethinin 565. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Fatih Camii avlusundaki Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi\'nde tören düzenlendi.

Restorasyon çalışmaları devam eden türbede gerçekleşen programa İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Fatih Belediye Başkanı Hasan Süver, Fatih Kaymakamı Ahmet Ümit, İstanbul İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Daysal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile protokol üyeleri katıldı.

İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz\'ın Kur\'an-ı Kerim okuduğu programda, başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere şehitler için dua edildi. Daha sonra beraberindekilerle türbeyi gezen Vali Şahin, sona gelen restorasyon çalışmaları hakkında da yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan türbenin önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle tekrar ziyarete açılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Vali Şahin\'in türbeye gelişi

-Protokol üyelerinin ziyaret etmesi

-Kur\'an okunması

-Dua edilmesi

-Türbeden görüntüler

-Çalışmalar hakkında bilgi alması

-Türbeye ziyarete gelenler

-Genel ve detaylar

29.05.2018 - 13.16 Haber Kodu : 180529063