DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- İNANILMAZ KAZA KAMERADA... SALİSELERLE KURTULDU

* Sarıyer\'de mazgala takılan kadın sendeleyerek yola düştü. Başını bir otomobile çarpan talihsiz kadın, geri geri gelen servis aracının altında kalmaktan ise son anda kurtuldu.

* İnanılmaz kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Sarıyer\'de bir kadın yoldaki mazgala takılıp düştü. Kadın geri manevra yapan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan 7 Şubat\'ta Sarıyer İstinye\'de meydana geldi. Seyirci koordinatörü Hanife Doğan oturduğu siteden çıkıp okuldan gelen yeğenini servis aracından almak için yolun karşısına geçmek istedi. Bir süre önce kırılan ayağında bileklik olan kadın terlik giyerek yola çıktı. Hanife Doğan\'ın terliği mazgala takıldı. Bir anda dengesini kaybeden kadın düşerek yolda park halindeki otomobile başını çarptı. Tam da o anda geri manevra yapan okul servisi yerdeki Hanife Doğan\'ın üstüne doğru gelmeye başladı. Olayı gören komşu bir kadının bağırmasıyla minibüs son anda durdu. Çevredekiler ve servis aracının sürücüsü Doğan\'ın yardımına koştu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

\"ÇOK KORKTUM, HAYATIMIN SON BEŞ YILI GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN GEÇTİ\"

Olayı anlatan Hanife Doğan, \"Çok panikledim çok korktum hayatımın son beş yılı gözümün önünden film gibi aktı geçti. Sağ olsun bir komşumuz olayı görünce bağırıp servisi durdurdu. Herkes çok korktu, çok panikledi. Bacaklarımı kaybedebilirdim. Belki şuan tekerlekli sandalyede olabilirdim\" dedi. \"Ölüm teğet geçti\" diyen Doğan, \"İki hafta rüyamda sürekli kazayı gördüm\" diye konuştu.

Görüntü dökümü

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

-Hanife Doğan\'ın yolun sağına soluna bakması

-Yolun karşısına geçmek için hareketlenmesi

-Yürürken mazgala takılması

-Dengesini kaybederek düşmesi ve terliklerin ayağından çıkması

-O anda geri manevra yapan servis aracının yerdeki kadının üstüne gelmesi

-Olayı gören komşu kadının bağırması

-Servis aracının son anda durması

-Hanife Doğan\'ın yardımına koşanlar

AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Hanife Doğan ile röportaj

-Olayın yaşandığı yer

-Genel ve detay görüntüler

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2- MEGAKENT\'İN TRAFİK RAPORU

- İBB\'nin verilerine göre;

- Son 3 yılda trafik indeksi değerlerinde yüzde 17 oranında düşüş gözlemlendi.

- 2015 yılında sabah zirve saatlerde yüzde 35 seviyelerinde olan trafik indeksi, 2018 yılında yüzde 31\'e, akşam zirve saatlerde ise yüzde 58\'den yüzde 48\'e geriledi.

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nden geçen günlük ortalama araç sayısında, 2017 yılında bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 12\'lik azalma olduğu tespit edildi.

- Ağır tonajlı araçların Yavuz Sultan Selim Köprüsü\'nü kullanmasıyla 2017 yılında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nden geçen toplam araç sayısında bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 12 azalma görüldü.

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA - Alişan KOYUNCU - Harun UYANIK / İSTANBUL (DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından araştırmaya göre, trafiğe kayıtlı araç sayısının 4 milyonu aştığı mega kentte, Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü\'nü kullananların sayısının artmasıyla, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nü kullananların oranı yüzde 12 azaldı.

Aynı araştırmaya göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergâhlarındaki trafik akışını hızlandı. Akşam saatlerinde D-100 Karayolu\'nda yaklaşık yüzde 41, TEM Otoyolu\'nda ise yaklaşık yüzde 32 oranında seyahat süreleri kısaldı.

İBB Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından 2015-2018 yılları arasındaki trafik yoğunluk değişimleri ve ulaşım projelerinin İstanbul trafiğine etkileri araştırıldı. Kent genelindeki trafik ölçüm sensörleri kullanılarak yapılan çalışmanın sonuçlarına göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergâhlarında, Atatürk Havalimanı-D-100 Kozyatağı ve TEM Mahmutbey-TEM Kozyatağı arasındaki trafik verileri ele alındı. Trafiğin akıcı seyrettiği 10.00-15.00 saatleri ile sabah-akşam en yoğun saatler, çift yönlü olarak karşılaştırılarak incelendi.

AVRASYA TÜNELİ VE YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ AKIŞI HIZLANDIRDI

Araştırma sonuçlarında, İstanbul trafiğinin omurgasını oluşturan D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu\'nda seyahat sürelerinin kısaldığı görüldü. Ayrıca Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü\'nün, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergâhlarındaki trafik akışını hızlandırdığı, seyahat sürelerini kısalttığı belirtildi. Akşam saatlerinde D-100 Karayolu\'nda yaklaşık yüzde 41 oranında, TEM Otoyolu\'nda ise yaklaşık yüzde 32 oranında seyahat sürelerinin kısaldığı ifade edildi.

İSTANBUL\'DA 4 MİLYONDAN FAZLA TAŞIT VAR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, İstanbul\'da 2017 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydedilen araç sayısı 216 bin 376 artarak 4 milyonu geçti. İBB\'nin araştırmasının sonuçlarına göre; Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 2016\'da hizmete girdikten sonra, trafik yoğunluğunun zirve yaptığı saatlerde sürücülerin ortalama seyahat sürelerinde yüzde 41\'e varan oranlarda kazanç sağladıkları ve hedeflerine daha kısa sürelerde ulaştıkları görüldü.

YOLCULUK SÜRESİ MAHMUTBEY GÜZERGÂHINDA 30 DAKİKA KISALDI

Araştırmaya göre, D-100 Karayolu Kozyatağı-Havalimanı güzergâhında, 2015 yılında akşam saatlerinde yaklaşık 2 saati bulan yolculuk süreleri, her geçen yıl azalarak, 2018 yılı ilk çeyreğinde 2015 yılına kıyasla 49 dakika kısaldı. TEM Otoyolu Kozyatağı-Mahmutbey güzergâhında ise akşam saatlerinde, zamandan 30 dakika kazanç sağlandı.

TRAFİK İNDEKSİ YÜZDE 17 ORANINDA AZALDI

Araştırmaya göre, 2015-2018 yılları arasında, trafikte akıcılığın artması ile birlikte trafik indeksi değerlerinde yüzde 17 oranında düşüş gözlemlendi. 2015 yılında sabah zirve saatlerde yüzde 35 seviyelerinde olan trafik indeksi, 2018 yılında yüzde 31\'e, akşam zirve saatlerde ise yüzde 58\'den yüzde 48\'e geriledi. 2015-2018 yılları arasında kent trafiğinde özellikle akşam saatlerindeki belirgin iyileşme, trafik indeks değerlerinde de gözlemlendi.

HAFTANIN EN YOĞUN GÜNLERİ BELLİ OLDU

Haftanın günlerine göre yapılan \"Trafik İndeks Karşılaştırması\" sonuçlarına göre, haftanın ilk iş günü olan pazartesi sabah saatlerinde ve cuma günleri akşam saatlerinde trafik yoğunluğunun en yüksek olduğu, pazar günlerinde ise en düşük düzeyde seyrettiği görüldü. Öte yandan 2015 yılında pazartesi sabah zirve saatlerde yüzde 51 seviyesinde olan trafik indeksi 2018 yılında yüzde 41\'e; cuma akşam zirve saatlerde ise yüzde 68 seviyesinden yüzde 56\'ya geriledi.

ESKİ KÖPRÜLERİ KULLANANLARIN SAYISI YÜZDE 12 AZALDI

Araştırmaya göre, araçların Avrasya Tüneli\'ni kullanmaya başlamasıyla, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nden geçen günlük ortalama araç sayısında, 2017 yılında bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 12\'lik azalma olduğu tespit edildi. Ağır tonajlı araçların Yavuz Sultan Selim Köprüsü\'nü kullanmasıyla 2017 yılında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nden geçen toplam araç sayısında bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 12 azalma görüldü.

2017 yılında, bir önceki yıla kıyasla İstanbul\'da trafiğe kayıtlı araç sayısında yüzde 5 oranında artış görülmesine rağmen, kıtalararası geçiş yapan araç sayılarında yüzde 3\'lük bir azalma tespit edildi. Bu sayede, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu\'nda trafikteki bekleme süreleri azaldı.

Görüntü Dökümü:

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-Avrasya Tüneli girişi, TEM otoyolu ve D-100 Karayolu\'ndan görüntüler

-Metrobüs ve yolcu detayları

-Sürücü ve yolcularla röportaj

-İstanbul trafiğinin havadan görüntüleri

15.05.2018 - 12.06 Haber Kodu : 180515055_

15.05.2018 - 12.04 Haber Kodu : 180515054

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3- TELEFONLA ARADIKLARI YAŞLILARI \'\"TORUNUNUM. BAŞIM BELADA\" DİYEREK DOLANDIRIYORLARDI



Haber-Kamera: Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA)

İSTANBUL\'da telefonla aradıkları yaşlı kişilere kendilerini torunu ya da yeğeni olarak tanıtan ardından da \'başlarının belada olduğunu\' söyleyip dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde telefonla aradıkları yaşlı kişileri dolandıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, şüphelilerin adreslerini tespit etti. Polis, İstanbul ve Karabük\'te 9 adrese eşzamanlı olarak düzenlediği baskında aralarında organize suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Mustafa D. \'nin (40) de bulunduğu 9 şüpheliyi yakaladı.

ESKİ TELEFON REHBERİ KİTAPLARINDAN NUMARALARI BULUYORLAMIŞ

Şüphelilerin telefon rehberi kitabını kullanarak, 65 yaşının üstündeki kişileri hedef seçtiği, sabit hatlı ev telefonlarından aradıkları yaşlılara kendilerini, \"Babaanne, ben torununum. Başım belada, acil para lazım. Arkadaşımı gönderiyorum, parayı ona verirsin\" dedikleri ya da kendilerini yeğeni olarak tanıtıp aynı yöntemi kullandıklarını tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 1 Ağustos 2017\'den itibaren aynı yöntemle 58 kişiden 1 milyon 50 bin lira dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı.

30 CEP TELEFONU 40 CEP TELEFONU HATTI

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada tabanca, tüfek, 5 telefon rehberi, 30 cep telefonu, 40 cep telefonu hattı, 2 dizüstü bilgisayar ile dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen 4 bin dolar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüphelilerin yaşlılardan para almaya geldikleri anlar, dolandırdıkları kişilerin evlerine gelişi ve çıkışları güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Şüphelilerin evlere gelişleri

-Apartmanlara girişleri

-Çıkışları

-Sokaklardan görüntüler

-Polis kamerası

-Polisin operasyonları

-Yapılan aramalar

-Ele geçirilen malzemeler

-Aktüel görüntüler

-Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

-Ele geçirilen malzemeler

-Telefeon rehberi kitapları

-İşaretli numaralar

-Genel ve detaylar



15.05.2018 - 12.38 Haber Kodu : 180515064_2

15.05.2018 - 12.33 Haber Kodu : 180515063_1-

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4- VALİ ŞAHİN, \"HAREZMİ EĞİTİM ŞENLİĞİ\"NDE KONUŞTU

Haber: Cansel KİRAZ- Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHA

İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci\'nin katılımıyla 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde \'Harezmi Eğitim Şenliği\' düzenlendi. Harezmi Eğitim Modeli\'nin uygulandığı 50 okuldan 258 öğretmen ve 1400 öğrencinin de katıldığı etkinlikte, eğitim modelinin faydaları anlatıldı.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2016- 2017 Eğitim- Öğretim yılında hayata geçirilen \'Harezmi Eğitim Modeli\'yle öğrencilerin teknolojiyi kullanarak üretim yapabilmeleri, bilimsel araştırma yöntemlerinin belirlenmesi ve öğrencilerin, farklı branşlardaki en az 3 öğretmen rehberliğinde hayatın içinden sorunları belirlediği derslerin detayları aktarıldı.

\"HER BİR BİLİM TEK BAŞINA DERİNLEŞMEDE YETERLİ OLMUYOR\"

Programda konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, Harezmi Eğitim Modeli\'nin multidisipliner olduğunu belirterek, şunları söyledi:

\"Birçok bilimin temel bilgilerinin bilerek ve ondan istifade ederek yeni bir şeyleri öğrenme çabası olarak önemli bir proje. Bu bizim aslında baktığınızda klasik bilginlerimizin de metodu. Herhangi bir klasik bilim adamının biyografisini okuduğunuzda mutlaka matematik, astronomi okumuştur. Bunların temeli oluşturulduktan sonra onun üzerine yapacağı bilimi kurmuştur. Bugün modern dünyada tekrar buna dönüş var. Bundan önceki dönemde 50 yıldır, 70 yıldır insanların daha çok belli branşta derinleşmesi öngörülürdü. Bir doktor eğer kalp uzmanıysa, böbrekle ilgili hiçbir bilgisinin olmadığını söyleyebiliyordu. Kendi bilim dalında daha derinleşebilmek adına sadece o bölümle ilgileniyordu ama daha sonra insanlık şunu fark etti; her bir bilim tek başına derinleşmede ya da olaylara vukufiyet sağlamada yeterli olmuyor\" dedi.

\"TÜRKİYE GENELİNDE UYGULANACAĞINA İNANIYORUM\"

Vali Şahin, şöyle devam etti:

\"Anladığım kadarıyla biraz buna benzetiyorum; önce soruna genel bir bakış, sorunu anlama sonra o soruna yönelik olarak sorular oluşturabilme. Niçin, neden sorusu olmasaydı herkes alim olurdu. Bir soruyu sorabilmek o konuda en az asgari, yarım bir bilgiye sahip olmak demektir. Hiç bilgisiz olduğun konuda bile iyi soru sorabilen aslında onun mantığına hakimdir. Bu model öğrencilerimize iyi soru sormayı öğretirse, doğru soru sormayı öğretirse ondan sonrası çorap söküğü gibi gelecektir. Tabii bu sadece çözümü bulmak yeterli değil çözümü bulduktan sonra hayata uygulamak önemlidir. Bu modelin inşallah başarıyla Türkiye genelinde uygulanacağına inanıyorum. Projeler, konusundaki proje yarışmasında Türkiye 1\'incisi olan bir proje oldu. Bakanlığın talimatıyla da 14 ilde de pilot olarak uygulanmaya başlandı. Eğitim sistemimize yeni bir soluk aldıracağına inanıyorum\"

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ise, uygulanan eğitim modeline dair, \"258 öğretmen ve1400 öğrencimizle beraber uygulamış olduk. Bu model, bizim sistem eğitimi, kodlama eğitimi gibi teknoloji eğitimlerini bugün eğitim sistemimizde \'doğru bir şekilde nasıl yapabiliriz?\'in bir arayışıdır. Süreç esnasında, bu modele katılan öğrencilerin akademik başarısının arttığını ve bir müfredatın nasıl doğru bir şekilde öğrencilerle beraber yazıldığını göstermesi bakımından çok önemli olduğunu düşünüyoruz\" ifadelerini kullandı.

Programın ardından İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci eğitim modelinin uygulandığı atölye ve sınıfları gezdi, öğrencilerden oluşturdukları projelere dair bilgi aldı.

Görüntü Dökümü

-İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci\'nin görüntüsü

-Programa katılan öğrencilerin görüntüsü

-İstanbul Valisi Vasip Şahin\'in konuşması

-İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci\'nin konuşması

- Atölyelerin gezilmesi

-Vali Şahin ile İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci\'nin sınıfları gezmesi

-Genel ve detaylar

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5 - DENİZ AKKAYA\'YA \"TEHDİT\" SUÇUNDAN BİN 500 LİRA PARA CEZASI

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Manken Deniz Akkaya, eski sevgilisi Murat Varol\'a tehdit mesajı gönderdiği iddiasıyla yargılandığı davada, bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, daha önce de Deniz Akkaya\'ya aynı cezayı vermişti.

Mahkemenin verdiği karar İstinaf Mahkemesi tarafından suçun uzlaşma kapsamına alındığı ve uzlaşmak isteyip istemediklerinin sorulması için bozulmuştu. Tarafların uzlaşmamaları nedeniyle dava bugün yeniden görüldü. İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Deniz Akkaya ile taraf avukatları katıldı. Kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin 15 bin lira olduğunu belirten Deniz Akkaya, söz konusu mesajları kabul ettiğini belirterek önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyledi.

BERAATİNİ İSTEDİ

Deniz Akkaya\'nın avukatı da, \"Müvekkilim Deniz Akkaya eski sevgilisinden sürekli tehdit alıp tehditlerin korkusuyla \'öldürürüm seni\' diye herkesin günlük hayatta kullandığı bir mesaj çekmiştir. Keza karşı taraf da ceza almıştır. Müvekkilim ciddi anlamda korkudan dolayı karşı tarafa böyle bir mesaj çekmiştir. \'Seni öldürürüm\' derken iki kişinin arasındaki tartışmadan başka bir şey değildir. Başındaki korkudan dolayı kendini korumak için böyle bir ifade kullanmıştır. Müvekkilim bu mesaj sonrası bile karşı taraf şiddet eylemlerine devam etmiştir. \'Seni öldürürüm\' cümlesi herkesin günlük hayatta kullandığı bir cümledir. Beraatına karar verilsin\" dedi. Son sözü sorulan Deniz Akkaya da \"Beraatımı istiyorum\" dedi. Murat Varol\'un avukatı ise, taraflar arasında uzlaşmanın sağlanamadığını belirterek \"Dava ile ilgili karar verilmesini talep ediyoruz\" dedi.

BİN 500 LİRA PARA CEZASI VERİLDİ

Mahkeme, daha önce bin 500 lira para cezası alan Deniz Akkaya\'nın yine aynı para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Duruşma çıkışında basın mensuplarının sorularına karşı Deniz Akkaya, \"Eski mevzu\" diyerek açıklama yapmaktan kaçındı. Deniz Akkaya, avukatıyla birlikte adliyeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

-Akkaya\'nın görüntüsü

-Detaylar



15.05.2018 - 11.41 Haber Kodu : 180515046

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6- AFİFE ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Haber: Orhan SENCER - Kamera: / İSTANBUL, (DHA)

Türkiye\'nin en uzun soluklu tiyatro ödülü 22. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, görkemli bir törenle sahiplerini buldu. \"Yılın En Başarılı Oyunu\" ödülünü İstanbul Devlet Tiyatrosu\'nun sahnelediği \"Romeo ve Juliet\" kazanırken, \"Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu\" Özlem Zeynep Dinsel, \"Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu\" Murat Akkoyunlu seçildi.

Haliç Kongre Merkezi\'nde dün akşam Ece Dizdar ve Engin Hepileri\'nin sunumuyla gerçekleşen ödül töreninde, 2017-2018 tiyatro sezonundaki performansları ve Türk tiyatrosuna verdikleri emekleriyle öne çıkan isimlere toplam 15 dalda ödül verildi. Törende konuşan Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün, 22 yıldır kesintisiz devam eden Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri ile Afife Jale\'nin ismini yaşatmaktan büyük gurur duyduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

\"Tek amacı tiyatro olan ve Türk tiyatrosunun gelişiminde öncü rol üstlenen Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri bu sene de birbirinden değerli oyunları ve oyuncuları desteklemeye devam etti. Jüri üyelerimizle bu sezon 188 yeni oyun izledik. Birbirinden yetenekli oyuncularımızın çok değerli performanslarına tanık olduk. Hepimiz için oldukça zorlu bir değerlendirme süreci olmasına karşın tiyatromuzun yükselişini görmek büyük bir mutluluk oldu. Tiyatromuzun bu dinamik, üretken ve büyüyen yapısıyla kendini sürekli yenilediğini görmek bizleri umutlandırıyor\"

Şeffaf değerlendirme süreci ve kendini sürekli yenileyen yapısı ile Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri\'nin 22 yıldır Türk tiyatrosuna güç verdiğini belirten Tangün, \"Yapı Kredi, \'kültür-sanat bankası\' olma geleneğinin bir parçası olan Afife Tiyatro Ödülleri ile 22 yıldır tiyatro emekçilerini onurlandırıyor. Herkesin büyük bir samimiyet ve özveriyle çalıştığı bu süreçte Yapı Kredi, sistemin eksiksiz şekilde işlemesi için şeffaf bir değerlendirme altyapısı geliştirdi. Tiyatro sanatçılarından alınan yorumlar doğrultusunda kendini her yıl daha da geliştiren bu yapı, tiyatromuzdaki değişimlere paralel bir şekilde zenginleşti. Tek varlık nedeni Türk tiyatrosunu desteklemek olan Türkiye\'nin en uzun soluklu ve en prestijli bu ödül törenini 22 senedir kesintisiz bir şekilde sürdüren Yapı Kredi\'ye ve Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu\'na jüri adına teşekkür ediyorum. Sezon boyunca birbirinden başarılı performansları izlememizi sağlayan tüm tiyatrolarımıza, tiyatromuza coşkulu alkışlarıyla güç veren seyircilerimize şükranlarımı sunuyorum. 22. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri\'nde aday olan ve ödül kazanan tüm tiyatroları ve sanatçılarımızı yürekten tebrik ediyorum\" diye konuştu.

22. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri\'nin kazananları şöyle:

Yılın En Başarılı Oyunu:

İstanbul Devlet Tiyatrosu - Romeo ve Juliet

Yılın En Başarılı Yönetmeni:

Emrah Eren - Bir Baba Hamlet

Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu:

Özlem Zeynep Dinsel - Yuva

Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu

Murat Akkoyunlu - Bir Baba Hamlet

Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu:

Canan Atalay - Mutluyduk Belki Bugüne Kadar

Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu:

Ali Yoğurtçuoğlu - Kayıp El

Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı:

M. Nurullah Tuncer - Romeo ve Juliet

Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı:

Candan Seda Balaban - Hayvan Çiftliği

Yılın En Başarılı Sahne Müziği:

Tolga Çebi - Nora - Bir Bebek Evi

Yılın En Başarılı Işık Tasarımı:

Akın Yılmaz - Bayrak

Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı:

Erkan Akbulut - Dönüşüm

-ÖZEL ÖDÜLLER-

22. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri\'nde, Türk tiyatrosunu geliştiren ve dönüşümünde öncü olan oyun yazarlarına verilen Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü\'nün bu seneki sahibi \"Yuvaö isimli oyunuyla, Sami Berat Marçalı oldu. Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen Haldun Dormen Özel Ödülü\'nü ise bu yıl Bir Baba Hamlet isimli oyun aldı. Tiyatronun gelişimine destek vermiş iş ve sanat dünyasından önemli kişilere verilen Yapı Kredi Özel Ödülü\'ne usta oyuncu Tijen Par layık görüldü. Tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü\'nün ise bu seneki sahibi Yücel Erten oldu.

Görüntü Dökümü:

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-Ödül töreninden görüntüler

-Ödüllerin takdim edilmesi

-Detaylar

15.05.2018 - 12.26 Haber Kodu : 180515060

15.05.2018 - 12.29 Haber Kodu : 180515061

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