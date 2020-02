DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- ESENLER\'DE İLKOKULDAKİ \"BOMBA\" ALARMI: ESKİ BİR EL BOMBASI BULUNDU

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

Esenler\'de \"bomba\" paniğinin yaşandığı ilkokulda eski bir el bombası bulundu.

Ressam Şevket Dağ İlkokulu\'nun bahçesinde \"bomba\" bulunduğu ihbarı üzerine polis alarma geçti. Okula gelen polis, öğrencileri tahliye etti. Haberi alan veliler de okula gelerek çocuklarını aldı. Polisin yaptığı inceleme sonucu bahçede eski bir el bombası olduğu tespit edildi. Okula, bomba uzmanı ekip çağrıldı.

Okulun bahçesinde 2005 yılında bir düzenleme çalışması yapıldığı ve o zaman Esenler\'deki askeri alandan da okula toprak getirildiği belirtildi. El bombasının o toprağın içinde okula getirildiği değerlendiriliyor.

11.05.2018 - 14.14 Haber Kodu : 180511095

=======================

2- BAKAN SOYLU\'DAN SEÇİM GÜVENLİĞİ AÇIKLAMASI

* İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

\"264 bin 526 emniyet personeli, 195 bin 695 jandarma, 50 bin 793 güvenlik korucusu ve 19 bin 993 gönüllü güvenlik korucusuyla beraber toplam 531 bin 7 personel seçim günü görev başında olacak\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 24 Haziran seçimlerinde \"264 bin 526 emniyet personeli, 195 bin 695 jandarma, 50 bin 793 güvenlik korucusu ve 19 bin 993 gönüllü güvenlik korucusuyla beraber toplam 531 bin 7 personel seçim günü görev başında olacak\" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, \"Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı\"na katıldı. Bakan Soylu, 24 Haziran seçimlerindeki güvenlik çalışmaları konusunda \"Mevzuat itibarıya birtakım yenilikler var. Ayrıca yaşanan gelişmelerden, yapılan açıklamalardan anlıyoruz ki dünyanın hemen her yerinden, uluslararası toplum tarafından da yakından takip edilen bir seçim. Dolayısıyla her zamankinden daha ağır bir sorumluluk bizi beklemektedir. Haliyle her zamankinden daha büyük bir dikkat, daha fazla bir özen göstermek durumundayız\" dedi. Bakan Soylu, \"Seçim güvenliğini üç noktada ele alıyoruz. Birincisi kampanya ve propaganda döneminin güvenliği. İkincisi seçim günü oy verme güvenliği ve üçüncüsü de seçim akşamı oy sayımının güvenliği, sonuçların, listelerin, evrak ve oy pusulalarının ilgili yerlere sağlıklı ve seçim hukukuna uygun bir şekilde iletilmesi\" diye konuştu.

DİJİTAL SUÇLAR

Kampanya döneminde alınacak tedbirlere değinen bakan Soylu, \"Miting alanları, toplanma alanları, stand çalışmaları, broşür dağıtımı Ramazan nedeniyle iftar programları tedbirlerini kapsayacak. Ayrıca dijital ortamdaki güvenliği de tesis etmek maksadıyla, özellikle sosyal medyada terör örgütü propagandası veya başka türlü provakasyonların ortaya getirilmesi, dijital seçim çalışmalarını engellemeye yönelik siber suçların takibini yapmak maksadıyla da, ilgili birimlerimiz görevleri başında olacaktır. Elbette ki burada dikkat edeceğimiz en önemli konu, güvenliği bahane edip ifade özgürlüğünün önüne geçmemektir. Hayatımızın genel gidişatını yönetme yetkisini, ne kadar vergi vereceğimizi, nasıl bir kanun anlayışıyla yaşayacağımızı belirleyecek kişileri seçiyoruz. Bu önemli bir karardır. Esas olan özgürlüğü temin etmektir. Güvenlik, özgür bir ifade ve tercih ortamını sağlamak için vardır. Bu itibarla bizim temel sorumluluğumuz, birilerinin başkalarının özgürlük alanına müdahil olamayacağı, tercihlerin özgürce yapılabileceği güvenli bir ortamı tesis etmektir\" şeklinde konuştu.

\"TEDBİRLERİ DIŞARIDAN İZLEYECEK, KONTROL EDECEK BİRİMLER OLUŞTURACAĞIZ\"

\"Kampanya döneminde basına açık ve kapalı toplantılarda güvenlik tedbirlerini alırken, üçüncü bir göz kullanacağız\" diyen Bakan Soylu, \"Alınan tedbirleri dışarıdan izleyecek, kontrol edecek birimler oluşturacağız\" dedi.

ÇOCUKLARIN BROŞÜR DAĞITMASI

Soylu, ayrıca seçim kampanyalarında 18 yaşından küçüklerin seçim broşürü, seçim materyali, afiş gibi malzemeleri dağıtmasına izin vermeyeceklerini belirtti. Çalışmalarda bazen aşırı tepkiler gösterildiğini, gerginlikler yaşanabildiğini ifade eden Bakan Soylu, \"Mahallenin küçük çocuklarının ellerine siyasi parti broşürleri tutuşturup onları tanımadıkları insanların önüne, evine, kapısına yollamak, çocuklarımız açısından bir risk içeriyor. Çocuklarımızı koruma adına böyle karar almış olduk\" dedi.

\"531 BİN 7 PERSONEL SEÇİM GÜNÜ GÖREV BAŞINDA OLACAK\"

Bakan Soylu \"Seçim günü tedbirleri kapsamında da kolluk birimlerinin bütün izinleri kaldırılacak. Hali hazırda 264 bin 526 emniyet personeli, 195 bin 695 jandarma, 50 bin 793 güvenlik korucusu ve 19 bin 993 gönüllü güvenlik korucusuyla beraber toplam 531 bin 7 personel seçim günü görev başında olacak\" diye konuştu.

74 HELİKOPTER 18 İHA KULLANILACAK

74 helikopter, 18 İHA ve 6 insanlı keşif uçağı ile 765 TOMA\'nın gerek seçim günü gerekse kampanya döneminde kullanılacağını belirten Bakan Soylu, \"Bu süreçte emniyet birimlerindeki daha küçük dronelar da bu süreçte kullanılacak. Güvenlik, acil durum merkezi, izleme merkezleri, jandarma istihbarat ve emniyet istihbarat birimleri, güvenlik kamera sistemleri entegre şekilde yer alacak\" dedi.

\"SİLAHLA SEÇİM SANDIKLARININ YANINA GİDİLEMEYECEK\"

Soylu, \"Özellikle seçim günü, üzerinde silah bulunan kişilerin seçim sandıklarının bulunduğu binalara girişlerine izin verilmeyecektir. Aynı şekilde üzerinde propaganda etkisi olan rozet, amblem vs. bulunduran kişilere de sandık mahalline girmelerine, her seçimde olduğu gibi bu seçimde de müsaade edilmeyecektir. Güvenlik kameraları ve aydınlatma konusu hassasiyet göstereceğimiz konuların başında gelmektedir. Mevcut güvenlik kameralarının sağlıklı çalışmasına, sandık kurullarının olduğu, oy torbalarının depolanacağı yerlerin aydınlatılmasına ilişkin tedbirler alınacaktır. Yaz olması münasebetiyle havanın geç kararacağı göz önüne alınmaktadır. Ama seçim sonuçlarının sayım ve dökümü maalesef ilerleyen saatlere kadar devam etmektedir. Biz işimizi kış tutacağız, yaz çıkarsa bahtımıza. Erken biterse havanın aydınlığında seçim sayımı ve teslim işleri bitirilecek\" diye konuştu.

\"BAŞARIYI 24 HAZİRAN\'DA BÜTÜN ARKADAŞLARIMIZLA BİRLİKTE TEKRARLAYACAĞIMIZA İNANIYORUM\"

Bakanlık olarak 16 Nisan referandumunda iyi bir sınav verdiklerini belirten Bakan Soylu, \"Gerek kolluk birimlerimiz gerekse idari birimlerimizle hem kampanya döneminde hem de seçim günü akşamına kadar, bakanlığımız, özgür ifade ortamını ve seçim güvenliğini temin etme hususunda ülkenin her köşesinde başarılı olmuştur. İnşallah bu başarıyı 24 Haziran\'da bütün arkadaşlarımızla birlikte tekrarlayacağımıza inanıyorum. İnanıyorum ki bütün vatandaşlarımız, huzur içinde, kardeşlik içinde sandığa gidecekler, iradelerini sandığa yansıtacaklar ve bir bayram havası içinde geçecek olan bu seçim döneminin sonunda, kazanan, herşeyden önce demokrasimiz ve ülkemiz, kazanan asil milletimiz olacaktır\" dedi.



======================

3- BAKAN AĞBAL\'DAN YASA DIŞI BAHİS AÇIKLAMASI

*Maliye Bakanı Naci Ağbal,

\"Esas olan, yasa dışı bahis oynatmayı ve oynamayı engellemek ve cezalandırmak olmalıdır. Sürekli ve çok taraflı bir mücadele içinde olmalıyız\"



Haber-Kamera: Enver ALAS - Cansel KİRAZ - İSTANBUL DHA

Maliye Bakanı Naci Ağbal, \"Yasadışı eylemleri önlemek için elimizden gelen tüm çabayı gösterelim; ancak yeni gelişen hizmet kanallarını da yok etmeyelim. Esas olan, yasa dışı bahis oynatmayı ve oynamayı engellemek ve cezalandırmak olmalıdır. Sürekli ve çok taraflı bir mücadele içinde olmalıyız\" diye konuştu.

Maliye Bakanı Ağbal, Beşiktaş\'ta bir otelde, Türkiye Bankalar Birliği(TBB) ile Mali Suçları Araştırma Kurulu(MASAK) ortaklığında düzenlenen \'Türk Bankacılık Sektöründe Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Çalıştayı\'na katıldı. Çalıştayda Bakan Ağbal\'ın yanı sıra TBB Başkanı Hüseyin Aydın, MASAK Başkanı Osman Dereli, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ile bankacılık sektörünün üst düzey yöneticileri de yar aldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Bakan Ağbal, son yıllarda yaygınlaşan illegal bahis ve kumar konusunda yürütülen mücadele kapsamında, vermiş oldukları katkıdan dolayı Türkiye Bankalar Birliği\'ne ve sektör temsilcilerine teşekkür etti. Ağbal, \"Hakikaten gençlerimizi zehirleyen, tamamen suç örgütlerinin, illegal örgütlerin organize ettiği ve yönlendirdiği, kaynaklarımızın yurt dışına bir şekilde bu sistem kullanılarak aktarıldığı bir mesele üzerinde ilk andan itibaren gerek Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu\'muz gerek Bankalar Birliği\'miz ve bankalarımız tam bir iş birliği içerisine girdiler\" dedi.

\"YASA DIŞI OLAN İLLEGAL BAHİSLE ETKİN BİR ŞEKİLDE MÜCADELE EDECEĞİZ\"

BDDK ve bankaların işbirliği içinde ileriye dönük bir eylem planı geliştirme kararı aldıklarını aktaran Ağbal, \"O konuda da bankalarımızdan son derece olumlu geri dönüşler aldık. Her bankamız, kendisi illegal bahisle ilgili yürüttüğü mücadeleyi, geliştirdiği yöntemleri bizlerle paylaştı. İleriye dönük olmak üzere de hangi tedbirleri alacağını ifade etti. Böylelikle tüm bankalarımız, bu uygulamaları yaygınlaştıracak. Böylelikle gerçekten bu yasa dışı olan illegal bahisle de etkin bir şekilde mücadele edeceğiz. Hem bankalarımızın yapacağı çalışmada hem de bakanlık olarak; Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı\'yla beraber yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde bu konuda da etkin sonuçlar alacağımıza inanıyorum\" diye konuştu.

\"KANTARIN TOPUZUNUN KAÇMAMASI LAZIM\"

Maliye Bakanı Naci Ağbal şunları söyledi: Çalıştay sırasında konulara baktığımız zaman şüpheli işlem bildirimleri, uyum düzeylerinin takibi konuları yine terörün finansmanının önlenmesine ilişkin konular var. Bunlar son derece önemli konular. Burada kantarın topuzunun kaçmaması lazım. \'Biz banka olarak şüpheli işlem bildiriminde bulunalım ama ondan sonra MASAK baksın\' yaklaşımını ben de doğru bulmuyorum. Burada özellikle uyum görevlilerimize büyük görevler düşüyor. Bir ülkede şüpheli işlem bildirimi sayısı önemlidir ama tek başına bir ölçü değildir. Burada daha çok bankacılarımızın genel anlamda önleyici tedbirleri geliştirmeleri kanaatimce daha önemlidir. Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu\'muzun yine Bankalar Birliği\'mizin regülasyon olarak yaptığı önleyici düzenlemeler şüpheli işlem bildirimlerinden kanaatimce daha önemlidir. Bu konuda da gerçekten olumlu adımlar atılıyor.\"

BANKALAR BİRLİĞİ VE MASAK\'TAN \'İLLEGAL BAHİS İLE MÜCADELEDE KARARLILIK\' MESAJI

Çalıştayda TBB Başkanı Hüseyin Aydın ile MASAK Başkanı Osman Dereli de illegal bahis ile mücadele üzerine yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Hüseyin Aydın, şüpheli işlem bildirimleri ile ilgili son dönemde karşılaşılan önemli bir konunun yasadışı bahis ve kumar olduğunu bu konularda şüpheli işlemlerin tespitinde ve engellenmesinde bankalar düzenlemelere uyum için azami ölçüde hassasiyet gösterdiğini ifade etti. Yasa dışı bahisle mücadele konusunda kayda değer bir çaba ve işbirliği olduğunu belirten Aydın, ancak farklı yasal düzenlemelerden dolayı ciddi güçlüklerle karşılaşıldığının altını çizdi. Aydın, \" Bankalardan, şüpheli işlem bildirimi tarihini izleyen 7 iş günü sonunda resmi bir erteleme kararı verilmeden, müşterilerin hesaplarının ve diğer bankacılık ürünlerinin kullanıma kapatılması istenmektedir. Bu durumda bankalar ve işlemi yapanlar Bankacılık Kanunu\'na göre hukuki, idari yaptırımlarla karşılaşabilecektir\" dedi.

\"YASA DIŞI BAHİS OYNATANLAR BANKALARIN ALDIĞI ÖNLEMLERİ DOLANMAYA ÇALIŞIYOR\"

Yasa dışı bahis oynatanların teknolojiyi iyi kullanarak bankaların aldığı önlemleri \'dolanmaya\' çalıştıklarını aktaran Hüseyin Aydın, illegal bahis ile mücadeleye ilişkin şunları söyledi: Yasadışı eylemleri önlemek için elimizden gelen tüm çabayı gösterelim; ancak yeni gelişen hizmet kanallarını da yok etmeyelim. Esas olan, yasa dışı bahis oynatmayı ve oynamayı engellemek ve cezalandırmak olmalıdır. Sürekli ve çok taraflı bir mücadele içinde olmalıyız. Terör, kumar ve uyuşturucu listesinin bankalarla paylaşılması, müşteri riskleri ve riskli müşterilere ilişkin veri tabanı oluşturularak anlık sorgulama yapılabilmesine imkan sağlanması mücadeleye çok olumlu bir katkı yapacaktır. Şüpheli işlemlere ilişkin bilgi paylaşımında yasal kısıtların kaldırılmasını öneriyoruz. Hesaplara uygulanan bloke işlemlerinde bankaları ve bankacıları sorumluluk altında bırakmayacak düzenlemelere ihtiyaç vardır. MASAK düzenlemeleri ve denetimlerinin banka dışındaki tüm yükümlü grupları kapsamasına, düzenleme ve denetimde arbitraj olmamasına dikkat etmeliyiz. Yasa dışı bahisle ilgili soruşturma ve yargı süreçlerinin hızlandırılmasının ve cezaların ağırlaştırılmasının caydırıcı bir rol oynayacağına inanıyoruz.\"

YASA DIŞI BAHİSİN ENGELLENMESİNE YÖNELİK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Hüseyin Aydın, yasa dışı bahis ödemelerinin engellenmesine yönelik olarak TBB ve bankalar tarafından alınması gereken önlemleri almaya ve etkin bir şekilde uygulamaya gayret ettiklerini belirterek, bu çerçevede atılacak adımları da açıkladı. Aydın, \"Alternatif işlem kanallarından yapılan işlemlere standartlar getirilmiştir. Ödeme araçları ve ödeme kuruluşları ile olan işlemler dikkatli şekilde kontrol edilecektir. Kredi kartlarında artı bakiye uygulamasında standartlar belirlenecektir. Hesap açılış standartları belirlenecektir\" diye konuştu.

MASAK BAŞKANI DEREL: HANGİ YOLU TIKARSAK BAŞKA YOLLAR BULDULAR

MASAK Başkanı Osman Dereli ise konuşmasında illegal bahis ve kumar suçlarıyla mücadelede 2017 yılının ikinci yarısından itibaren önemli çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Dereli, \"Geçen yıl, Eylül Ayı\'nda çıkan 7258 sayılı kanunda yapılan düzenlemeyle bu illegal bahis ve kumar suçlarından elde edilen fonlara \'CMK128\' kapsamında el koyma kararı çıktı. Bu kararın çıkmasıyla birlikte biz de mücadelemizi son süreçte artırdık. Tabii biz mücadelemizi artırdıkça \'cebe havale\' yöntemi yaygınlaştı. Önceden klasik banka havalesi yöntemi vardı. Sonra BDDK Başkanlığımız cebe havalede bazı kısıtlamalara gitti. Bu sefer \'QR Kod\' yaygınlaştı. Hangi yolu tıkarsak başka yollar buldular. Şimdi cebe havale için yapmış olduğumuz kısıtlamaların benzerini \'QR Kod\' uygulaması için de yapmamız gerekiyor\" dedi.

\"BAHİSLE ALAKALI HESAPLARIN BİLGİLERİ OLACAK\"

Osman Dereli, \"Gerçek isimlerini kullanmayan, kod isimlerini kullanan kişilerin yoğun bir şekilde ATM\'lerde kartsız işlem uygulaması gerçekleştirdiğini belirterek, \"Bu konuyu da önümüzdeki süreçte sizlerle beraber yakın bir şekilde çalışacağız\" diye konuştu.

================

4 - MALİYE BAKANI AĞBAL\'DAN \'ÖZELLEŞTİRME\' AÇIKLAMASI: BU KONUDA HAZIRLIKLAR VAR

Haber - Kamera: Enver ALAS - Cansel KİRAZ / İSTANBUL DHA

Maliye Bakanı Naci Ağbal, özelleştirmeye alınabilecek yeni varlıklarla ilgili \"Özelleştirme İdaresi Başkanlığı\'mız ilgili bakanlıklarla kamu idareleriyle birlikte özelleştirme portföyüne alınabilecek varlıklar konusunda çalışmalar yapıyor. Bu konuda hazırlıklarımız var. Ama takdir edersiniz ki bununla ilgili açıklamayı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı çıktıktan sonra daha doğru olur diye düşünüyorum\" dedi.

Maliye Bakanı Ağbal, Beşiktaş\'ta bir otelde Türkiye Bankalar Birliği(TBB) ile Mali Suçları Araştırma Kurulu(MASAK) ortaklığında düzenlenen \'Türk Bankacılık Sektöründe Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Çalıştayı\'na katıldı. Bakan Ağbal, çalıştaydaki konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

\'YENİ ÖZELLEŞTİRMELER OLABİLİR\' SİNYALİ

Basın mensuplarını \"Özelleştirmeye alınabilecek yeni varlıklar olabilecek\" yönündeki ifadelerinin hatırlatılması üzerine Bakan Ağbal, \"Özelleştirme İdaresi Başkanlığı\'mız ilgili bakanlıklarla kamu idareleriyle birlikte özelleştirme portföyüne alınabilecek varlıklar konusunda çalışmalar yapıyor. Bu konuda hazırlıklarımız var. Ama takdir edersiniz ki bununla ilgili açıklamayı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı çıktıktan sonra daha doğru olur diye düşünüyorum. Gerçekten özelleştirme uygulamalarını biz serbest piyasa ekonomisinin gelişmesinin bir aracı olarak görüyoruz. Birçok alanda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı olarak hazırlıklarımız var. Onları Özelleştirme Yüksek Kurulu\'nun gündemine getireceğiz. Orada kabul edilenleri sizlerle paylaşacağız\" yanıtını verdi. Bakan Ağbal, \"Ne zaman olur\" sorusuna ise \"Yakın bir zamanda yapacağız\" şeklinde yanıt verdi.

VARLIK BARIŞI

Bir gazetecinin \"Varlık barışıyla ilgili bunun daha öncekilerden farkı ne olacak? Şimdiki hedef nedir?\" şeklindeki bir soruya Bakan Ağbal, şöyle yanıt verdi: Bu defa varlık barışı uygulamasını önemli görüyoruz. Aslında biz geçen sene yurtdışından getirilen varlıklarla ilgili bir düzenleme yapmıştık. Onun süresi bitmişti. Ama önümüzdeki süreçte özellikle uluslararası bilgi ve paylaşım başlıyor. Yurtdışında varlığı olup da bir önceki yıl varlık barışında varlıklarını Türkiye\'ye getiremeyenlerin bu konuda beklentileri var. Biz yurt dışındaki bu varlıkları Türkiye\'ye getirmek isteyen kesimler açısından bu düzenlemeyi getirdik. İçeride de küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz bilançolarını güçlendirmek istiyorlar. Ama tereddütleri var. Bu varlık barışıyla bütün bu işletmelerimize diyoruz ki \'Herhangi bir çekinceniz olmasın. Paranızı, altınızı getirin. İşletmenizin aktifine dahil edin\'. Hiçbir şekilde vergi almayalım. Böylelikle sizin bilançolarınız güçlensin. Burada hem yararlananın kazandığı hem Türkiye ekonomisinin kazandığı bir çözüm. Bunun önümüzdeki dönemde ekonomide ciddi bir hareketlenme getireceği söyleyebilirim.\"

Ağbal, varlık barışından ne kadar bir miktar beklentileri olup olmadığıyla ilgili olarak ise \"İyi bir miktar bekliyoruz\" ifadelerini kullandı.

PİYASALARIN FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ

Bakan Ağbal\'a kur seviyeleriyle rekorların kırılması hatırlatılarak, piyasada da faiz artırımı beklentisi olduğu ve bu konunun önceki gün gerçekleşen Ekonomi Koordinasyon Kurulu\'nun toplantısında gündeme gelip gelmediği soruldu. Ağbal, \"Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamada gerek mali disiplinin devamı vurgulandı. Para politikasındaki duruşumuzun aynı şekilde devam edeceği hususu özellikle vurgulandı. Orta ve uzun vadede büyüme odaklı politikalara vurgu yapıldı. Dolayısıyla biz ekonomi politikalarına bütünsel bir yaklaşımla bakıyoruz. Tek bir araca, çözüme odaklanmak doğru bir yaklaşım değil. Ekonomi yönetiminde şu anda ilgili teknik ekipler ve ilgili kurumlar çalışmalarını yürütüyor. Bunları takip ediyoruz. Bu çalışmaların sonuçlarına bağlı olarak da her türlü kararı alırız Ekonominin istikrarı herşeyin üstünde gelir\" dedi.

KONUT FAİZİNDE İNDİRİM UYGULAMALARI

Bir gazetecinin, \"Konut faizinde indirim oldu. Kamu bankalarında görev zararı uygulaması olacak mı?\" sorusunu ise Bakan Ağbal, \"Bir görev zararı uygulaması olduğunu sanmıyorum\" şeklinde yanıtladı.

================

5- BEYOĞLU\'NDA İBRETLİK GÖRÜNTÜLER

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA

Beyoğlu\'nda sokakta yaşayan 4 gencin bonzai kullandıktan sonra kendilerinden geçmiş haldeki ibretlik görüntüsüne kimse aldırış etmedi.

Dolapdere Caddesi Taksim Meydanı tarafında üzeri beyaz örtüyle kaplı, yerde hareketsiz yatan bir kişi, çevredekiler tarafından farkedildi. Bir seyyar satıcı, \"Bu ceset değil. Yatıyorlar burada. Kimsesiz, gariban bunlar. Belediye bunları toplayıp bir kampa almıyor. bunlara sahip çıkılmıyor, evleri yok, sokakta yaşıyorlar\" dedi.

BONZAİ HAZIRLARKEN GÖRÜNTÜLENDİ. KAMERAYI GÖRÜNCE UZAKLAŞTI

Birkaç saat sonra yine aynı yerde bonzai kullanımı sonrası kendinden geçen ve yerde yatan 4 genç görüldü. Bir başkası da aynı yerde bonzai hazırlarken görüntülendi. Kamerayı görünce de uzaklaştı. Bu arada kaldırımda yürüyen kişiler bazıları yolunu değiştirirken, çoğu kişi de yerde yatanlara aldırış etmedi, yoluna devam etti.

==================

6- DUBAİ\'DEN GELEN GEMİDEN 2 MİLYON 500 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ÇIKTI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL-DHA

Dubai\'den İstanbul\'a gelen gemide yapılan aramada 2 milyon 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü\'nce alınan istihbarat üzerine Dubai\'den İstanbul\'a getirilecek konteynerler takibe alındı. Dubai\'den yola çıkan bir gemi rotası boyunca takip edildi. İstanbul\'da Haydarpaşa Limanı\'na yanaşan gemi ekiplerce incelendi.

Konteynerlerin gümrük işlemleri tamamlanmadan sahte evraklar ibraz edilerek gümrüklü sahadan çıkarmaya çalışılması üzerine araçlar durduruldu. Dedektör köpeği \"Rocky\"nin tepki vermesi üzerine araçlar X-Ray taramasına alındı. Yapılan detaylı incelemede Ambarlı\'da bulunan özel bir firmaya ait konteyner garajında aynı firmaya ait 2 konteynerin daha bulunduğu tespit edildi.

Toplam 5 konteynerde yapılan aramalarda 2 milyon 500 bin paket kaçak sigara ile gümrük işlemleri yapılmaksızın sokulmaya çalışılan 18 bin örtü ve 500 kıyafet ele geçirildi.

SİGARA PAKETİ ÜZERİNDE NECATİ ŞAŞMAZ\'IN FOTOĞRAFLARI

Ele geçirilen sigaranın piyasa değerinin yaklaşık 23 milyon lira olduğu belirtildi. Ele geçirilen kaçak sigara paketlerinin bazılarında \"Murad Alamdar\" yazarken oyuncu Necati Şaşmaz\'ın fotoğraflarının da olması dikkat çekti.

