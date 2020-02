DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- OLAYLI DERBİYLE İLGİLİ 5 KİŞİYE TUTUKLAMA İSTEMİ

Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye gönderilen şüphelilerden 5\'i tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, Fenerbahçe Ülker Stadı\'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakada, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş\'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında emniyette işlemleri tamamlanan 25 şüpheli sabah saatlerinde Kartal\'daki Anadolu Adalet Sarayı\'na götürüldü.

25 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı. Savcı şüphelilerden 5\'ini tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkemeye sevk edilenler arasında Şenol Güneş\'in yaralanmasına sebebiyet verdiği iddia edilen S.D.\'nin de olduğu öğrenildi. Ayrıca 15 şüpheliye de adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edilmesine karar verildi. Diğer 5 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest kaldı.

2- ATAŞEHİR\'DE YANGIN: 1 ÖLÜ, 3 YARALI (2)

*Aile kahvaltısı sırasında çıkan yangında anne öldü. Baba, oğul ve gelin yaralandı

Ataşehir\'de bir binada çıkan yangından 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Neriman Sokak\'ta bulunan 3 katlı binanan en üst katındaki dairede Recep Meşe, eşi Seva Sevgi Meşe, gelini Hatice Meşe, oğlu İbrahim Meşe mutfakta kahvaltı yaptıkları sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek evde bulunanları merdivenle kurtardı. Baba Recep Meşe, oğlu İbrahim Meşe ve ağır yaralı olarak kurtulan gelin Hatice Meşe ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anne Sevgi Meşe\'nin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde çalışmaları devam ediyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

3- ABD BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE HAREKETLİ DAKİKALAR

ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde kendini yakma girişiminde bulunan bir kişi polis ekipleri tarafından engellendi.

Sarıyer\'de bulunan Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosluğu önüne saat 11.20 sıralarında gelen Y.İ .(29) \"Fethullah Gülen\'i getirsinler. Benim kardeşim Ogün cezaevinde. Kendimi yakacağım\" diye bağırdı. Kendini yakma girişiminde bulunan kişiyi gören Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekipleri ikna girişiminde bulundu. Y.İ\'nin bir anlık dalgınlığından yararlanan polis ekipleri bu kişiyi etkisiz hale getirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

4- SİLİVRİ\'DE DEHŞET: KADINI VURUP İNTİHAR ETTİ

Silivri\'de kadını vuran kişi aynı silahla intihar etti.

Silivri\'deki olay bir sitede sabah saatlerinde meydana geldi. Mustafa B., siteye girerek evli ve iki çocuğu bulunan Şennur T.,isimli kadına silahla ateş etti. Daha sonra silahı kendisine doğrultan Mustafa B., kafasına ateş ederek intihar etti. Ağır yaralanan Şennur T., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

(ek bilgilerle yeniden)

5- BAKAN KAYA\'DAN MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİNDE OKUYAN KIZLARA DESTEK

*Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya

\"Aile Bakanlığı olarak öncelikle liselerde mühendislik fakültelerini kız öğrencilerimize tanıtıyoruz. Bu fakülteleri tercih ettiklerinde kız öğrencilerimize burs veriyoruz. Üniversiteyi bitirdiklerinde de alanlarında istihdam desteği sağlıyoruz.\"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, kız çocuklarının bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında bilgi sahibi olması ve kariyer planı yapmalarının son derece önemli olduğunu söyledi. Kaya, \"Mühendislik alanında da kızlarımızın oranı yüzde 29\'larda, 28\'lerde. Biz bu oranları yeterli bulmuyoruz. Öncelikle liselerde mühendislik fakültelerini kız öğrencilerimize tanıtıyoruz. Bu fakülteleri tercih ettiklerinde kız öğrencilerimize burs veriyoruz. Üniversiteyi bitirdiklerinde de alanlarında istihdam desteği sağlıyoruz\" diye konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Beyoğlu\'nda bir otelde düzenlenen \'Uluslararası Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Kız Çocukları Günü\' programına katıldı. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından yapılan \'Tam Yetkili Temsilciler\' konferansında her yıl Nisan Ayı\'nın 4\'üncü Perşembe gününün \'Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Kız Çocukları Günü\' olarak belirlenmesi sebebiyle düzenlenen programda Bakan Kaya\'nın yanı sıra BTK Kurul Üyesi Figen Kılıç, Revna Demirören, HP Türkiye Genel Müdürü Filiz Akdede ile ortaokul ve liselerde eğitim gören kız çocukları yer aldı.

\"KIZ ÇOCUKLARININ ORTAÖĞRETİMDE OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 83\"

Programda konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, kız çocuklarının bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında bilgi sahibi olması ve kariyer planı yapmalarının son derece önemli olduğunu söyledi. Bakan Kaya, kız çocuklarının okullaşma oranına da değindi. Kaya,\" Son 16 yılda özellikle kız çocuklarımızın hem okullaşma oranlarında hem üniversite eğitiminde devamlarında yükseköğrenim düzeylerinde sağladığımız başarı sayesinde 2002 yılında yüzde 45 olan kız çocuklarının ortaöğretimde okullaşma oranı bugün yüzde 83\'lere ulaşmış durumda. Bunu büyük bir memnuniyetle ifade ediyoruz ama yeterli de bulmuyoruz. Yüzde 100\'leri hedefliyoruz. Bunun için de gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bugün yükseköğretimdeki kız çocuklarımızın okuma oranı tam 3.2 katlık bir artış gösterdi. 2002\'de yüzde 13 olan kız çocuklarının üniversite katılım oranı yüzde 44.4\'e yükselmiş durumda. Bu oranla şu anda erkeklerin önündeyiz kızlar\" dedi.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİNDE OKUYAN KIZ ÖĞRENCİLERE DESTEK

Fatma Betül Sayan Kaya, bilgi teknolojileri alanında lisans eğitimi gören kız çocuklarının oranının yüzde 28\'lerde olduğunu aktardı. Bakan Kaya,\" Mühendislik alanında da kızlarımızın oranı yüzde 29\'larda, 28\'lerde. Biz bu oranları yeterli bulmuyoruz. Bu oran artırmak için çok önemli çalışmalara yapıyoruz. Öncelikle kızlarımızı destekliyoruz . Aile Bakanlığı olarak öncelikle liselerde mühendislik fakültelerini kız öğrencilerimize tanıtıyoruz. Bu fakülteleri tercih ettiklerinde kız öğrencilerimize burs veriyoruz. Üniversiteyi bitirdiklerinde de alanlarında istihdam desteği sağlıyoruz. Türkiye\'nin mühendis kızları projesini gerçekleştirdik. Özellikle liselerde kız öğrencilerimize mühendislik alanını tanıtıyoruz\" diye konuştu.

YÜZDE 40\'LIK ARTIŞ

Son 3 yılda desteklerle birlikte mühendislik okuyan kız öğrencilerin oranında yaklaşık yüzde 40\'lık bir artış sağlandığının altınız çizen Bakan Kaya, \"Yine de bu artışları yeterli bulmuyoruz. Yüzde 50\'lere ulaşana kadar bu desteklerimizi artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz. Aile Bakanlığı olarak bu artış için de bir hedef koyduk. Bu sene 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nde kadının güçlendirilmesi strateji belgesi eylem planımızı kamuoyuyla paylaştık. 2023 yılına kadar bilgi ve iletişim sektöründe 200 bin kadınımızın yetiştirilmesi hedefini koyduk. İnşallah 200 bin kadınımızı bu sektörde eğitimle destekleyeceğiz. Biz inanıyoruz ki bu alanda nice kadınlarımız yetişecek ve geleceğin güçlü Türkiye\'sinin inşasında adına kadınlarımızı en ön safta yer alacak\" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIN DİJİTAL MEDYA KULLANIMI

Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, internetin kolayca erişilebilir hale gelmesinden çocukların çok fazla etkilendiğini söyledi. Kaya, \"Çocuklarımızın dijital dünyanın olumsuz etkilerinden korunması ve sağlıklı bir şekilde gelişimlerini tamamlamaları son derece önemli. Bu konudaki çalışmalarımızı bakanlığımız bünyesinde son 1 yıl içerisinde oluşturduğumuz sosyal medya çalışma grubuyla yürütüyoruz. İnternet ortamında çocuklarımızın maruz kaldığı zararlı içerikleri ayrıca ihmal, istismar gibi olayları ilgili kurumlarla çok sıkı bir iş birliği içerisinde takip ediyoruz. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu ve ilgili diğer kuruluşların da yer aldığı etkinlikler kapsamında dijital oyunların çocuklarımızın gelişimlerine etkilerini değerlendiriyoruz. Bilinçli medya kullanımı, aile ve internet konularında eğitimler veriyoruz. Programımız kapsamında bugüne kadar 40 bin ailemize farkındalık eğitimi verdik\" şeklinde konuştu.

6- KEPENK KAPATAN TEKEL BAYİLERİ BAKIRKÖY MEYDANINDA AÇIKLAMA YAPTI

Tekel Bayileri saat 22.00\'da uygulanan alkol satış yasağının 00.00\'a kadar uzatılması talebiyle kepenk kapattı.

Türkiye\'nin bir çok yerinde yapılan kepenk kapatma eylemi ile ilgili olarak Birleşik Esnaflar Derneği Bakırköy Özgürlük Meydanı\'nda bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Tekel Bayi sahibi ve çalışanlarından oluşan grup, 2013 yılından beri uygulanan 6487 sayılı kanunla düzenlenen alkollü içeceklerin satışına ve pazarlanmasına ilişkin yasanın geri çekilmesini istedi. \"Haksız ceza ve rekabete dur demek için kepenk kapatıyoruz\" yazılı pankart ve çeşitli dövizler açan grup, \'Esnafız haklıyız kazanacağız\' sloganları attı. Grup adına Basın açıklamasını Birleşik Esnaflar Derneği Başkanı Hüseyin Ataçer okudu.

\"1 GÜNLÜK KEPENK KAPATMA EYLEMİMİZ BAŞARI İLE SÜRÜYOR\"

Ataçer, \"6487 sayılı kanunla düzenlenen alkollü içeceklerin satışına ve pazarlanmasına ilişkin yasa 2013 yılından bu yana uygulanmaktadır. Yasanın uygulanması ile birlikte tekel bayisi esnafımızın yaşadığı baskı ve ağır para cezaları nedeniyle kamuoyu bilgilendirilmek ve yetkili kurumlara sesimizi duyurmak amacıyla tüm Türkiye çapında uyguladığımız ve tarihe altın harflerle yazılacak olan 1 günlük kepenk kapatma eylemimiz başarı ile sürüyor. 5 yıldır uygulanan bu yasanın mağdurları başta Tekel bayileri olmak üzere büfeciler, kuruyemişçiler, bakkal ve şarküterilerdir. Zaten var olan ağır vergi yükü, fonlar ve harçlarla ezilen küçük esnafımız bu yasa ile getirilen yasaklar yüzünden ağır para cezası ile iflasın, yıkımın eşiğine gelmiştir\" dedi.

\"ALKOL YASAĞININ 24/6 SAATLERİNE ÇEKİLMESİNİ İSTİYORUZ\"

Ataçer talep ve dileklerini ise şöyle sıraladı: \"Alkol yasağının 24/6 saatlerine çekilmesini, kesilen para cezalarının iptal edilmesini ve tahsil edilen para cezalarının yasal faizi ile geri ödenmesini, haksız rekabet koşullarının küçük esnafın lehine düzenlenmesini, fon, harç ve ağır vergi yükünün makul seviyelere çekilmesini, AVM ile zincir marketlerin şehir merkezlerinin dışına çıkarılmasını ve esnaf odalarının bağımsız demokratik olmalarını istiyoruz.\"

7- OYUNCU HAKAN YILMAZ VE EŞİ OTELDEKİ O SALDIRIYI MAHKEMEDE ANLATTI

Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz\'ın Etiler\'de bir otelin lobisinden darp edilmeleriyle ilgili dava başladı. Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi.

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya şikayetçi Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz katıldı. \"Tehdit\", \"Basit Yaralama\" ve \"Hakaret\" suçlarından 2 yıldan 5 yıl 6 ay hapis talep edilen sanıklar Deniz Vural, Mahsar Algül ve Erdal Gökçe ise duruşmaya gelmedi.

\"ALKOLLÜ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM\"

Duruşmada ifade veren Hakan Yılmaz sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek \"Olay tarihinde doğum günü nedeniyle eşim ve arkadaşlarımla eğlendik. Daha sonra eşim ile otelde kalmaya karar verdik. Resepsiyonda işlemler yaptığımız sırada arkamdan bir kişi geçerken ayağıyla tekme attı. Ben dönüp baktım. Olaya anlam veremedim. Bu kişinin alkollü olabileceğini veya kaza olabileceğini düşündüm. Tekrar önüme döndüm. Bu kişi tekrar yanıma gelerek \'Beni tanıdın mı?\' diye sordu. Bende tanımadığımı söyledim. \'Sen beni nasıl tanımazsın\' tarzında ısrarlı konuşmaya başladı. Ben tanımadığımı, işlemleri yapmak için müsaade etmesini istedim. İki kişi daha geldi. Denizhan isimli kişi \'gel dışarıda ben sana kendimi tanıtacağım\' tarzında beni çekiştirdi. Erdal isimli kişiyle birlikte bana saldırdı. Elleri ve tekme ile vurdu. Deniz Vural bana \'Seni de karını da harcarım\' şeklinde tehdit içeren sözler söyleyip küfür etti. Erdal da sizi harcarız şeklinde sözler söyleyip küfür etti. Erdal isimli şahıs Deniz\'e reis diye hitap ediyordu. Ben sanıklarla başlangıçta herhangi bir polemiğe girmedim. Eşim ile konuşurken ülke değerleri ve siyasi bir parti ile ilgili aşağılayıcı konuşmam veya değerlendirmem olmadı.Sanıklara yönelik de bir siyasi partiyi kastederek herhangi bir konuşmam olmamıştır\" dedi.

\"ÜÇ SANIK EŞİME SALDIRDI\"

Şikayetçi Elif Yılmaz da sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek \"Resepsiyonda işlemleri yaptığımız sırada sanık Deniz, eşime beni tanıdın mı tarzında soru yöneltti. Eşimin tanımadığını söylemesi üzerine \'beni nasıl tanımazsın?\' diye karşılık vererek \'gel sana kendimi tanıtayım\' tarzında konuştuğunu fark edince eşimin yanına giderek araya girmeye çalıştım. O sırada 3 sanık eşime saldırdılar. Tüm sanıklar \'Sizi harcıyacağız sizi gebertiriz\' tarzında tehdit içerir sözler sarf edip sinkaflı küfürler etti. Arbede sırasında bankoya sıkıştık. Sanık Deniz vurmak için ulaşamayınca banko üzerinde bulunan metal küreyi alıp bize doğru fırlattı. Küre benim başıma isabet etti\" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada otel çalışanı olan 6 kişi de tanık olarak dinlendi. Gördükleri olayları anlattılar. Mahkeme, sanıkların ifadelerinin alınması ve dosyada bulunan kamera görüntülerinin bilirkişiye verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR

Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz duruşma çıkışında basın açıklaması yaptı. Hakan Yılmaz, \"İlk davamız vardı, avukatımızla birlikte katıldık. Şikayetimizi belirttik\" dedi. Avukat Süleyman Canacankatan ise \"Arkadaşlar daha önce söylediğimiz gibi bu şahsileştirmenin dışında tutmaya çalışıyoruz. Bu iş Hakan bey tarafından tamamen toplumsal bir ödev olarak ele alınıyor. Yani toplumda birtakım kişilerin yapmış olduklarının yanına kar kalmaması, bu kişilerin yargı önüne çıkartılıp hak ettikleri cezayı almaları açısından her iki müvekkilim de bugün üzerlerine düşen görevi yerine getirmişlerdir. Her ikisi de mahkemeye çıkarak şikayetçi olduklarını belirterek olayı samimi bir şekilde anlatmışlardır. Her iki müvekkilim de yorum yapmak istemiyor. Yorum yapmaktan çekiniyorlar. Söz yargıda mahkemenin vereceği kararın her türlüsüne saygılıyız\" dedi.

\"Karşı tarafın karşılıklı küfürleşme olduğuna dair iddiası var\" şeklindeki soruya ise Hakan Yılmaz, \"Bana bir küfür edildiyse mutlaka abir karşılık vermişimdir\" dedi. Avukat ise müvekkilinin karşılık vermiş olması durumunda kendilerine göre suç teşkil etmeyeceğini belirtti. Yılmaz, davadan önce karşı tarafın irtibat kurup kurmadığına yönelik soruya \"Birebir bir özür ve başka bir şey olmadı\" dedi. Avukat Canacankatan ise dostane irtibat kurulduğunu ancak şikayetten vazgeçme bir durumun sözkonusu olmadığını ifade etti.

8- KADIKÖY\'DE TRAFİK KAZASI

Kadıköy\'de kaza yapan aracın sürücüsü yaralandı.

Bostancı Şemsettin Günalyay Caddesi\'ndeki kaza saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Maltepe\'den Kadıköy\'e ilerleyen İlfan Erdem (66) direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç park halindeki araca çarptıktan sonra yan yattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine verdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yaralı kadını araçtan çıkardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



9 - İSTANBUL BOĞAZI\'NDA YUNUSLARIN DANSI



İstanbul Boğazı\'nda yunus sürülerinin bata çıka geçişleri izleyenleri büyüledi. Sabah saatlerinde boğazda aniden beliren yunuslar, dalgalar arasında adeta süzülerek ilerledi. Yunusların seyrine doyumsuz geçiş anları kameralara yansıdı. Bir süre dalgalar arasında ilerleyen yunus sürüsü daha sonra gözden kayboldu.

