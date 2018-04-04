DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- BÜYÜKÇEKMECE\'DE \"HİDROJEN SİYANÜR\" ALARMI...

* Boş araziye dökülen kimyasal madde nedeniyle 9 koyun 10\'dan fazla tavuk öldüğü öne sürüldü.

* Koyun ve tavuklar kireçlenerek gömüldü.

* AFAD ekipleri, bölgede hidrojen siyanür maddesi tespit ettiği öğrenildi.

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Büyükçekmece\'de boş bir araziye dökülen kimyasal madde nedeniyle koyun ve tavuklar öldü. Bölge karantiya alındı. AFAD ekipleri, araziye dökülen sıvıdan numune alarak incelemelerde bulundu. İlk bulgulara göre suda, hidrojen siyanür maddesi tespit edildi. Alana yakın bir ev de geçici olarak boşaltıldı.

Kamiloba Mahallesi TEM Otoyolu\'nun bitişiğindeki araziye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kimyasal bir madde döküldü. Alana yayılan sıvı madde nedeniyle bölgede otlayan 9 koyun ve 10\'un üzerinde tavuk zehirlenerek öldü. Hayvanlarının öldüğünü gören Halim Binici durumu Büyükçekmece Belediyesi\'ne bildirdi. Bölgeye AFAD ve İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi. Alanı güvenlik çemberine alan ekipler, özel kıyafetlerini giyerek incelemelerde bulundu. Kimyasal sıvıdan numune alan ekipler, bulguları incelemek üzere laboratuvara götürdü. Araziye yakın bölgede bulunan bir evde yaşayanlar da geçici olarak tahliye edildi.

AFAD\'ın yaptığı incelemelerde kimyasal maddenin siyanür hidrojen siyanür olduğu tespit edildi.

Ölen hayvanlar ise kepçe ile kazılan çukura kireçlenerek gömüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Ölen hayvanlar

-Halim Binici ile röp.

-Özel kıyafetlerini giyip inceleme yapan ekipler

-Hayvanların gömülmesi

-Genel ve detaylar

04.04.2018 - 12.33 Haber Kodu : 180404070

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2- 7 İLDEKİ SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU: ALAATTİN ÇAKICI\'NIN ADAMI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN 33 KİŞİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kırıkkale Cezaevinde hükümlü olarak bulunan Alaattin Çakıcı liderliğindeki suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 33 kişi adliyeye sevk edildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kırıkkale Cezaevinde hükümlü olarak bulunan Alaattin Çakıcı liderliğindeki suç örgütüne yönelik 22 Mart\'ta İstanbul, Kocaeli, Düzce, Balıkesir, Ankara, Kırıkkale ve Bursa\'da yaptığı operasyonlarda 33 şüpheliyi gözaltını almıştı. Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 6 tabanca, 2 pompalı tüfek, 393 mermi ve fişek ile 1 telsiz ele geçirilmişti.

Polis ekipleri gözaltındaki şüpheliler hakkında, \'Örgüte üye olmak\', \'Örgüt propagandası Yapmak\', \'Örgüte yardım etmek\', \'Kasten öldürmeye teşebbüs\', \'Kasten yaralama\', \'Nitelikli yağma\', \'Tehdit\' ve \'Ruhsatsız silah\' suçlarından işlem yapıldı. Vatan Caddesi\'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlanan 33 şüpheli Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı\'na sevk edildi. Şüphelilere yapılan baskınlarda ele geçirilen tabanca ve tüfekler basın mensuplarına gösterildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Sergiden görüntü

-Tabancalardan görüntü

-Tüfeklerden görüntü

-Genel ve detaylar

04.04.2018 - 12.07 Haber Kodu : 180404055_

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3- KÜÇÜKÇEKMECE\'DE ARAÇ İÇİNDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL (DHA)

Küçükçekmece\'de bir özel okul önünde park etmiş araç içinde başından silahla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu.

Olay sabah saatlerinde Atakent Mahallesi, 4. Cadde üzerinde meydana geldi. Özel okulda çalışan servis minibüsü şoförleri araçlarını park ettiği alandaki bir araç içinde hareketsiz yatan bir kişi gördü. Durumdan şüphelenen bir servis sürücüsü okulun güvenliklerine haber verdi. Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 ekipleri araç içindeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Araç çevresine güvenlik şeridi çekilirken, olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde ve araçta incelemelerde bulundu Polis ekipleri yaptığı incelemelerde bu kişinin başından vurulduğunu ve araç içinde kovanlar olduğunu tespit etti. Aracın bagajında da engelli arabası olduğu görüldü. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından henüz ismi öğrenilemeyen kişinin cesedi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayın intihar olabileceği üzerinde dururken, başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Araçtan görüntü

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

-Cesedin araca konulması

-Diğer detaylar

04.04.2018 - 12.08 Haber Kodu : 180404056

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4- BAKAN ÖZLÜ: ANADOLU\'DA BİNLERCE KÜÇÜK EİNSTEİN, BİNLERCE KÜÇÜK AZİZ SANCAR VAR

* Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü,

\"Yapay zekanın Einstein\'larını el üstünde tutacağız. Kesinlikle biliyorum ve inanıyorum ki Anadolu\'da binlerce küçük Einstein, binlerce küçük Aziz Sancar var\"

* Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,

\"Geleceğin teknolojilerini kurgularken yazılım, nesne, şebeke gibi unsurların güvenliğine daha fazla odaklanmalıyız. Bu noktada siber güvenliğin önemi ve geleceğin savaş alanı olduğunun farkına varmamız gerekiyor\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü İstanbul\'da düzenlenen teknoloji zirvesinin açılışına katıldı.

Haliç Kongre Merkezi\'nde düzenlenen açılış töreninde iki bakanın yanı sıra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Sayan da yer aldı.

Açılış töreninde bir açıklama yapan Bakan Faruk Özlü, \"Belki bir zamanların bilim kurgu konusu olan teknolojiler artık günümüzün değişmez gerçeği haline gelmiştir. Biz geleceği konuşurken teknolojinin bugününü gözden geçirmezsek eksikliklerimizi, zaaflarımızı görmezsek sadece geleceği değil, bugünü de kaybedebiliriz\" dedi. Özlü, \"Yeni sınai mülkiyet uygulamaları, algoritmalar, kodlamalar, akıllı fabrikaları robotlar, sensörler ve üç boyutlu yazıcılar gibi kavramlar artık odaklanmamız gereken kavramlardır. Bu yüzden hükümet olarak ve bakanlık olarak teknolojik dönüşümü tüm politikalarımızın merkezine koyduk. Bilim merkezi, teknoloji üssü, ileri sanayi ülkesi Türkiye hedefini belirlerken bu gerçeklerden yola çıktık. İleri sanayi ülkesi olma hedefimizi, teknoloji üssü bir ülke olma hedefimizle birleştirdik. Bu zirvenin vurgularından biri olan \'Türkiye yapar\' sesini güçlü bir şekilde haykırmak istiyoruzö şeklinde konuştu.

Özlü, \"Yapay zekanın Einstein\'larını el üstünde tutacağız. Kesinlikle biliyorum ve inanıyorum ki Anadolu\'da binlerce küçük Einstein, binlerce küçük Aziz Sancar var\" dedi.

\"YAPAY ZEKALI MAKİNELER İNSAN IRKININ SONUNU GETİREBİLİR\"

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ise Stephen Hawking\'in yapay zeka ile ilgili görüşlerini hatırlatarak, \"Yapay zekalı makineler insan ırkının sonunu getirebilir. Geleceğin teknolojilerini kurgularken yazılım, nesne, şebeke gibi unsurların güvenliğine daha fazla odaklanmalıyız. Bu noktada siber güvenliğin önemi ve geleceğin savaş alanı olduğunun farkına varmamız gerekiyor. Bu konuda Bakanlık olarak hassasiyetle çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Özellikle bu yıl içinde kamuda siber güvenlik alanında detaylı ve geniş kapsamlı tedbir, kontrol ve denetim mekanizmalarının oluşturuyoruz. Bakanlık olarak şuna da inanıyoruz; hangi teknoloji önümüze gelirse gelsin, yüksek kalitede haberleşme altyapısının sunuluyor olması hem gerekli hem kaçınılmaz bir durum. Bunu sağlamak için de 15 yıldır sürekli sektörü geliştiriyoruz, sektörün önünü açıyoruz. Sektörün üzerindeki maili yükleri azalttığımız gibi yer seçim belgesi yönetmeliğini de yayınladık\" diye konuştu.

\"E-DEVLETTE KULLANICI SAYIMIZ 37 MİLYONU AŞMIŞ DURUMDA\"

Bakan Arslan, \"Dünyanın en iyi haberleşme altyapılarından birine sahip olan bir Türkiye\'ye ulaştık. Fiber uzunluğumuz 325 bin kilometreyi aştı, geniş bant abone sayımız 68 milyonu aşmış durumda, bunun 56 milyon 500 bini mobil geniş bant abonesi. Sabitte 2 milyon 200 bini aşan fiber abonemiz var, bilişim sektörü büyüklüğümüz ise 94 milyar Türk Lirası. E-devlet ve siber güvenliğe ilişkin mevzuat ve stratejiler ortaya koyduk. \'Akılı Ulaşım Sistemleri\' stratejimizi yakın zamanda devreye alacağız. E-devlette kullanıcı sayımız 37 milyonu aşmış durumda. E-devlet üzerinden hizmet veren kurum sayısı 428 ve hizmet sayısı 3 bin 61\'e ulaştı. Tüm kamu hizmetlerinin 2018 yılı sonuna kadar e-devlet üzerinden sunulmasına yönelik yoğun bir çalışma yürütmekteyiz. Bunu hükümet olarak önemsiyoruz ve gerekli çalışmaları yapıyoruz. 2016 itibarıyla e-devlette yaptığımız yatırımın miktarı 203 milyon Türk Lirası. Ancak buna karşın sadece 2016 yılında elde ettiğimiz tasarruf rakamları 1 milyar 900 milyon dolar. 2017\'ye yönelikte benzer çalışmalar yapılıyor, inanıyorum ki 2017 yılında bu alanda elde ettiğimiz tasarruf miktarı 2 milyar doların üzerine çıkacaktır\" şeklinde konuştu.

YERLİ BAZ İSTASYONU

Ahmet Arslan, \"Bu altyapıyı kurarken, Ar-Ge ve yerli ürün faaliyetleri kapsamında ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmalar yapıyoruz. Bir taraftan, evrensel hizmet sahalarında yerli olarak geliştirilen ULAK baz istasyonu ve küresel tedarikçilerin ürettiği baz istasyonlarını birlikte kullanımını sağlarken, diğer taraftan evrensel sahalarında yazılım tabanlı yeni nesil sanallaştırma teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara da olanak sağlıyoruz. Bu doğrultuda, binin üzerinde yerli ürünümüz ULAK baz istasyonunu kullanmak üzere fabrika kabul işlemlerini tamamlamak üzereyiz. Ayrıca, işletmecilerin kendilerinin kurduğu ticari sahalar için de 625 adet ULAK baz istasyonu siparişi verilmiş ve bunların bu sene içinde teslimi gerçekleştirileceğini paylaşmak isterim\" diye konuştu.

Bakan Arslan, \"Bir ülkenin ekonomik olarak ilerlemesinin yolunun teknolojiden geçtiğinin farkındayız. Bu doğrultuda da ülke olarak milli teknolojik altyapıyı oluşturma gayreti içindeyiz. Bu altyapının kurulması noktasında da işbirliklerini önemsiyoruz\" dedi.

\"TÜRKİYE\'NİN SEKTÖRDE GELDİĞİ NOKTANIN HAKKI TESLİM EDİLİYOR\"

Arslan, \"Dünyanın her yerinde Türkiye\'nin sektörde geldiği noktanın hakkı teslim ediliyor. Ve Türkiye\'nin operatörlerinin dünyada ne kadar başarılı işbirlikleri ve uygulamalar yaptıklarını da müşahede ediyoruz. Muhatap ülkelerin ilgili Bakanlıkları \'Türkiye bizimle de işbirliği yapsın, Türkiye\'nin operatörleri bizimle de işbirliği yapsın\' dileklerini ifade ediyorlar. Bu, operatörlerimizin Türkiye\'deki çalışmalarının ve dünyadaki işbirliklerinin başarısından kaynaklanıyor\" ifadelerini kullandı.



Görüntü Dökümü:

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- Özlü\'nün konuşması

- Arslan\'ın konuşması

- Detaylar

04.04.2018 - 12.28 Haber Kodu : 180404066

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(ek bilgilerle yeniden)

5- RACİ ŞAŞMAZ\'IN ŞİKAYETİ ÜZERİNE İNŞAAT FİRMASI YÖNETİCİLERİNE GÖZALTI

- Raci Şaşmaz: İncelemelerde şirketimin ve bize güvenen şahısların nitelikli dolandırılması, güvenin kötüye kullanması suçları başta olmak üzere elde ettiğimiz güçlü bulguları adli makamlarla paylaştık ve yasal gereğinin yapılmasını talep ettik.

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL (DHA)

Fikirtepe\'deki kentsel dönüşüm projelerini, mali sorunlar nedeniyle durduran Pana Yapı\'nın Yönetim Kurulu Başkanı Tayyar Raci Şaşmaz\'ın \"Beni dolandırdırdılar\" şikayeti üzerine harekete geçen polis, 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin satış yapıyormuş gibi daireleri kendi akrabalarının üzerlerine geçirdikleri iddia edildi. Dolandırıcılığın boyutlarının milyonlarca dolar olduğu belirtildi.

RACİ ŞAŞMAZ ŞİKAYETÇİ OLDU

Pana Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Raci Şaşmaz, birlikte iş yaptıkları inşaat firmasının üst düzey yöneticilerini dolandırıcılıkla suçlayarak savcılığa başvurması üzerine polis tarafından soruşturma başlatılmıştı. Raci Şaşmaz, isimlerini verdiği şüphelilerin şirketlerin içini boşaltarak kendilerine ve yakınlarına maddi kazanım sağladıklarını iddia etti.

POLİS BU SABAH 8 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından bu sabah yapılan operasyonda haklarında dolandırıcılık şikayeti bulunan 8 kişi gözaltına alındı. Evlerinden alınan şüpheliler suçlamalarla ilgili sorgulanmak üzere Gayrettepe\'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Olayla ilgili 3 kişinin ise evlerinde bulunamadığı gözaltına alınmaları için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

ŞAŞMAZ: EMNİYET GEREĞİNİ YAPTI

Bu arada PANA İnşaatın sahibi Tayyar Raci Şaşmaz, dolandırıcılık ile ilgili savcılığa yaptıkları suç duyurusunun ardından, emniyet tarafından gerçekleştirilen gözaltılarla ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Şaşmaz\'ın açıklaması şöyle:

\"İş yaptığımız şirkette yaptırdığım hukuki ve mali denetlemeler sonucu ortaya maalesef vahim bir sonuç çıkmıştır. Bu sonuç üzerine şirketimin eski üst düzey yöneticileri K.U, Y.U ve N.T başta olmak üzere nitelikli dolandırıcılık suçunu işlemiş olduğunu düşündüğüm kişiler hakkında emniyete ve savcılığa şikayette bulundum. Fikirtepe\'de kentsel dönüşüm projeleri yapan ve 2,5 yıl boyunca finansal yatırımcılarından olduğum bu şirketin yöneticilerinin suistimalinin tespit ve detaylandırılması altı ay süren yoğun hukuki ve mali incelemeler sonucu ancak oluşturulabilmiştir. İncelemelerde şirketimin ve bize güvenen şahısların nitelikli dolandırılması, güvenin kötüye kullanması suçları başta olmak üzere elde ettiğimiz güçlü bulguları adli makamlarla paylaştık ve yasal gereğinin yapılmasını talep ettik. Şüphelilerin İstanbul-Fikirtepe\'de bir takım ada temsilcileri ile birlikte bu defa yeni projeler için halen rant peşinde olduklarına dair bir takım bulgular da tespit etmiş bulunmaktayız. Başka kişilerin de mağdur edilmemesi için bu duyuruyu yapma gereği duydum. Şüphelilerce, tüm hukuksuz eylemlere ve arsa sahiplerinin manipule edilerek şahsım ve konuyla hiçbir ilişkisi bulunmayan şirketlerimin hedef gösterilmeye çalışılmasına rağmen, taahhütlerin yerine getirilebilmesi için tarafımdan gereken tüm özveri hukuksal çerçevede yapılacaktır. Aldığımız önlemler ve çalışmalarımız, kullanılan ismimizin insanların güvenini ne kadar hakettiğini bir kez daha ortaya koyacaktır. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımla arz ederim\"

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6- BEŞİKTAŞ\'TA UYUŞTURUCU SERASINA ÇEVRİLEN VİLLAYA OPERASYON



Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir villaya uyuşturucu operasyonu düzenledi. Villanın sera gibi kullandıldığı ortaya çıktı.

Ekipler, uyuşturucu madde ticareti yapan bir kişiyi gözaltına aldı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 16 Mart\'ta Arnavutköy Mahallesi\'nde bulunan bir villaya uyuşturucu operasyonu düzenledi. Polis yaptığı operasyonda villanın bazı odaları ile bahçesine uyuşturucu serası yapıldığını tespit etti. Operasyonda B.A. isimli şüpheli gözaltına alındı. Villada yapılan aramalarda 6 kilo satışa hazır esrar, 120 kök hint keneviri, 10 aydınlatma paneli, 9 elektrik düzenleyici regülatör, 15 vantilatör, reflektör ve uyuşturucu madde imalatı için kullanılan düzenekler ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.A. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



Görüntü Dökümü

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POLİS KAMERASI

-Sera bahçeden görüntü

-Sera bahçenin fotoğrafları

-Genel ve detaylar



04.04.2018 - 12.35 Haber Kodu : 180404071



