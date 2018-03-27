DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 



1- ÜNİVERSİTELİ KIZIN ÖLDÜĞÜ KAZADA HAFRİYAT KAMYONU ŞOFÖRÜNE 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

- Kaza anı güvenlik kamerasına yansımıştı



Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Kadıköy\'de Özge Kandemir\'in ölümü, arkadaşı Büşra Özsayın\'ın da yaralanması ile sonuçlanan kazaya ilişkin davada savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı, hafriyat kamyon şoförü tutuksuz sanık Aydın Yanık\'ın, \"Taksirle bir kişinin ölümü bir kişinin de yaralanması\" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davaya tutuksuz sanık Aydın Yanık katıldı. Tarafların avukatları mazeret bildirerek duruşmaya katılmadılar. Daha önce 3 bilirkişi raporunun geldiği dava dosyasına, bu raporlardaki çelişkinin giderilmesi için mahkeme tarafından bir önceki celse talep edilen ek bilirkişi raporu, dava dosyasına konuldu. İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen ek rapora göre kazanın oluşumunda sürücü Aydın Yanık birinci derecede, maktul Özge Kandemir ve müşteki Büşra Özsayın ikinci dereceden etkili olduğu belirtiliyor. Esas hakkındaki mütalaasını sunan duruşma savcısı, şoför Aydın Yanık\'ın gerekli özen ve göstermeyerek kazanın oluşumuna sebebiyet verdiğini belirterek, sanığın, \"Taksirle bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına\" neden olmak suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Sanık Yanık ise olayda kusurunun bulunmadığını belirterek, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını yapmak için süre istedi.

Mahkeme, Aydın Yanık\'a esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını yapmak üzere süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 7 Ekim 2016 tarihinde Özge Kandemir (22) ve arkadaşı Büşra Özsayın\'ın (22) Kadıköy Caferağa Mahallesi Mühürdar Sokak ile Tuğlacı Eminbey Sokağı arasında yaya vaziyette yürüdükleri, Özge Kandemir\'in çantasının bu sırada sola dönüş yapan Aydın Yanık\'ın yönetimindeki kamyonun kasasına takıldığı, Kandemir\'in kamyonun tekerleğinin altına doğru sürüklendiği anlatılıyor. Etrafta bulunan vatandaşların sürücüyü uyardıkları belirtilen iddianamede, Kandemir\'i kurtarmak amacıyla tekrar hareket eden sürücünün ikinci defa Kandemir\'in üzerinden geçtiği, bu suretle hayatını kaybetmesine neden olduğu belirtiliyor. İddianamede aynı olayda Büşra Özsayın\'ın da yaralandığı kaydedilerek sanığın, \"Taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına neden olmak\" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.



Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili arşiv görüntü

27.03.2018 - 13.42 Haber Kodu : 180327090

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2- MİLLİ EĞİTİM BAKANI YILMAZ: KIZLARIMIZIN YÜKSEK ÖĞRETİMDE OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 44

* Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz,

\"Kızlarımızın yüksek öğretimde okullaşma oranı yüzde 44, erkeklerin yüzde 40\'tır. Yüksek öğretimde okullaşmada Avrupa\'da birinciyiz, öğrenci sayısı bakımından ise Rusya\'dan sonra ikinciyiz\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul Üniversitesi Ukrayna Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı açılış törenine katıldı. Törende konuşan Yılmaz, \"Kızlarımızın yüksek öğretimde okullaşma oranı yüzde 44, erkeklerin yüzde 40\'tır. Yüksek öğretimde okullaşmada Avrupa\'da birinciyiz. Öğrenci sayısı bakımından ise Rusya\'dan sonra ikinciyiz\" dedi.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi\'nde gerçekleştirilen törene, Bakan Yılmaz\'ın yanı sıra Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanı Lilia Hrynevych, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi katıldı.

Törende bir konuşma yapan Bakan İsmet Yılmaz, \"Eğitim programının, ortak tarih, kültür ve coğrafyayı paylaşan Ukrayna ile Türkiye arasındaki ilişkileri daha da ileriye götüreceğine inanıyorum. Hangi alanda olursa olsun bütün çalışmaların amacı çocuklara kalkınmış, refah içinde ve güçlü bir Türkiye bırakmak. Bunun ancak eğitimle yapabilir\" dedi.

\"NİTELİKLİ BİLİM ADAMLARINI YETİŞTİREN KURUMLAR DA ÜNİVERSİTELERİMİZDİR\"

Yılmaz, \"Milli Eğitim Bakanlığı olarak kaliteli bir eğitim ve herkes için eğitimde fırsat eşitliğinin değişmez hedefimiz olarak belirliyoruz. Hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştiren eğitim sistemini hedefliyoruz. Eğitim ülkemizin hem bilgi ekonomisine geçiş için hem de demokrasinin kökleşmesi için olmazsa olmazdır. Ülkemizin her alanda hedeflerine ulaşabilmesi ve tam bağımsız olabilmesi, mutlaka ve mutlaka nitelikli bilgiye ve o bilgiyi ürüne çevirecek nitelikli bilim adamlarına sahip olmaktan geçiyor. Nitelikli bilgiyi üreten ve nitelikli bilim adamlarını yetiştiren kurumlar da üniversitelerimizdir\" şeklinde konuştu.

\"KIZLARIMIZIN YÜKSEK ÖĞRETİMDE OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 44\"

Bakan Yılmaz, \"Türkiye\'de 18 milyona yakın öğrenci temel eğitim ve orta öğretimde, 7 milyondan fazla öğrenci yüksek öğretimde. Merkezi hükümet bütçesinin yüzde 18\'inden fazlasını, milli gelirin ise yüzde 6,2\'sinden fazlasını eğitime ayırıyoruz. OECD ülkelerinin ortalaması, milli gelirden eğitime ayrılan pay, yüzde 5,2. Türkiye, beşeri sermayesini kendisine güç olarak dönüştürmeyi başarmış ender ülkelerden biridir. Eğitimin nihai çıktısı milli gelirdir. Son 10 yıllık süre içerisinde OECD ülkeleri arasında milli gelirini en çok artıran ülke Türkiye\'dir. Okullaşma oranını artırmak istiyoruz. Yüksek öğretimde okullaşma oranımız yüzde 42 net, brüt okullaşma oranımız yüzde 100\'ün de üzerinde. Kızlarımızın yüksek öğretimde okullaşma oranı yüzde 44, erkeklerin yüzde 40\'tır. Yüksek öğretimde okullaşmada Avrupa\'da birinciyiz, öğrenci sayısı bakımından ise Rusya\'dan sonra ikinciyiz\" diye konuştu.

\"HEM İLİŞKİLERİMİZ DAHA İYİ GELİŞECEK HEM DE HALKLARIMIZ DAHA İYİ TANIŞACAK\"

Bakan Yılmaz\'dan sonra söz alan Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanı Lilia Hrynevych \"Bu ilk program ama her büyük yol küçük adımlardan başlar. Burada eğitim alacak öğrenciler sadece Ukrayna dili öğrenmeyecekler, bunun yanı sıra bizim kültürümüzü daha iyi keşfetme imkanına sahip olacaklar. Dolayısıyla bundan sonra hem ilişkilerimiz daha iyi gelişecek hem de halklarımız daha iyi tanışacak ve yeni ortak projelere yol açılacak\" dedi.

\"UKRAYNA\'DA MİLLİ GELİRİN YÜZDE 60,5\'İNİN EĞİTİME AYRILIYOR\"

Ukrayna ve Türkiye\'nin kesişen yolları olduğunu söyleyen Hrynevych,\"İki ülke arasında çok güçlü bir köprü olmalı. Köprülerin kurulmasında beşeri sermaye çok önemli. 2 yılda çok büyük mesafe katedildi ve bürokratik süreçlere rağmen programı iki yılda açabildik. Ukrayna\'da Türkçe eğitimi veriliyor. Ukrayna\'daki üniversitelerde yaklaşık 2 bin 700 Türk öğrenci eğitim görüyor. Aynı zamanda Ukrayna\'dan Türkiye\'ye eğitim için gelen öğrencilerin sayısı artmaya devam ediyor. Bu yıl sayı 500\'e çıktı. Ukrayna dili programı açıldıktan sonra ortaklaşa programlar yapabilir, çift diploma programlarına geçebiliriz\" şeklinde konuştu.

Hrynevych, \"Ukrayna\'da milli gelirin yüzde 60,5\'inin eğitime ayrılıyor. Çok büyük bir rakam gibi gelebilir, ama genel olarak milli gelir düşük olduğu için o kadar büyük rakamlar değil. Yeni teknolojileri geliştirmek ve beşeri sermayeyi hazırlamak gerekiyor\" şeklinde konuştu.

İKİ BAKAN KURDELE KESTİ

Konuşmaların ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi\'nde Ukrayna Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı bölümünün açılışı Bakan Yılmaz ve Hrynevych tarafından yapıldı. Törenden sonra iki bakan basına kapalı olarak bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüntü Dökümü:

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- Hrynevych\'in açıklamaları

- Yılmaz\'ın açıklamaları

- Kurdele kesilmesi

- Detaylar

27.03.2018 - 12.58 Haber Kodu : 180327080

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- (polis kamerası görüntüsü)

3- İSTANBUL\'DA SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU: 8 GÖZALTI



*Pirincin içinden mermi çıktı

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda silah ve tehdit soruyla çek-senet tahsilatı yaptığı iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah ve tehdit soruyla çek-senet tahsilatı yaptığı iddia edilen bir şebekeyle ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmada Anadolu yakasında bulunan 8 şüpheliyi tespit etti. Polis, 20 Mart\'ta Tuzla\'da şüphelileri yakalamak için düzenlediği operasyonda M.T., K.K., Ö.C.A., M.A.A., M.I., M.T., R.G. ve E.S.\'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda Ceska Zbrojovka CZ 25 marka otomatik silah, pompalı tüfek, 4 tabanca, 200 mermi, 2 sahte kimlik, 157 gram uyuşturucu madde ve 400 bin lira değerinde 3 senet ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan detaylı sorgulamasında K.K.\'nın \'Hırsızlık\', Ö.C.A.\'nın ise 29 Eylül 2017\'de Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu\'ndan firar ve \'Uyuşturucu madde ticareti\' suçundan arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binasına götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

PİRİNÇTEN MERMİ ÇIKTI

Evlerde yapılan aramalar polis kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde polisin silahları bulması ve bir kaptaki pirincin içinden mermilerin çıkması yer alıyor.



Görüntü Dökümü

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EK GÖRÜNTÜ

-POLİS KAMERASI

-Aramalardan görüntü

-Silahların bulunması

-Pirincin içinden çıkan mermiler

-Detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Silahlardan görüntü

-CZ 25 otomatik silah

-Uyuşturucu madde ve mermiler

-Senetlerden görüntü

-Şüphelilerin sağlık kontrolüne sevk edilmesi

-Genel ve detaylar

27.03.2018 - 11.27 Haber Kodu : 180327041

27.03.2018 - 12.17 Haber Kodu : 180327067

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4- BAŞAKŞEHİR\'DE MARKET SOYGUNU

- Soyguncular kaçarken güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber- Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL(DHA),

Başakşehir\'de bir markete giren silahlı üç kişi, market sahibini ve 5 yaşındaki oğlunu tehdit ederek kasadan bir miktar para alarak kaçtı. Soyguncuların markete giriş ve çıkış anları bir binanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay saat 09.00 sıralarında Şahintepe Mahallesi, Pınar Sokak üzerindeki bir markette meydana geldi. Market sahibi Suriye uyruklu Aziz Kalo yanındaki 5 yaşındaki oğluyla ile birlikte kasada oturduğu sırada içeri 3 kişi girdi. Yüzlerini kapüşonlarıyla gizleyen soyguncular, yanlarında getirdikleri pompalı tüfekle market sahibi Kalo\'yu tehdit etti. Market sahibi ve küçük oğlu büyük korku yaşadı. Kasayı açtıran hırsızlar bir miktar para alarak kaçtı. Yaşanan olayı anlatan binanın sahibi, \"Uyuyordum içeride kiracımın bağırtılarına uyandım. 3 hırsız içeri girmiş ellerinde pompalı tüfek ve silah varmış. Sonra kaçıp gitmişler\" diye konuştu.

GÜVENLİK KAMERASINA TAKILDILAR

Silahlı 3 soyguncunun markete giriş ve çıkışları bir binanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde soyguncuların kapüşonlarıyla yüzlerini gizledikleri görülüyor. Marketten içeri giren soyguncular bir süre sonra dışarı çıkarak kaçıyor. Market sahibi ve oğuluda dışarı çıkarak soyguncuların arkasından bakıyor.

Görüntü Dökümü

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GÜvenlik kamera görüntüleri

Bir vatandaş ile roportaj

marketten görüntü

Market sahibi ve oğlundan görüntü

Diğer detaylar

27.03.2018 - 11.54 Haber Kodu : 180327058

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5- ORTAKLARINI KAÇIRIP FİDYE İSTEYEN 3 KİŞİ YAKALANDI

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA

İstanbul\'da birlikte oto alım satımı yaptıkları ortakları Niyazi D.(54)\'yi kaçırarak ormanda dövdükleri daha sonra ailesinden 20 bin lira fidye istedikleri iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin, satmak için aldıkları bir otomobilin çalındığını, bunun sorumlusu olarak ortaklarını suçladıkları öğrenildi.

EVİNİN KAPISININ ÖNÜNDE KAÇIRILDI

Edinilen bilgiye göre, Bayrampaşa\'da 24 Mart 2018 tarihinde evinde otururken sigara içeceğini söyleyerek kapısının önüne çıkan Niyazi D., evinin önünden kaçırıldı. Niyazi D.\'nin oğlunun babasından haber alamadıklarını söyleyerek polise başvurması üzerine soruşturma açıldı.

20 BİN LİRA FİDYE İSTENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler Niyazi D.\'yi bulmak için operasyon sürdürürken, şüpheliler Niyazi D.\'nin ailesini arayarak \"Hemen 20 bin lira hazırlayın. Yoksa beni bir daha göremezsiniz\" dedi.

POLİS PUSU KURARAK YAKALADI

Bu gelişme üzerine fidyecilerle polis arasında müzakere başladı. Aileden teklifi kabul etmiş gibi yaparak parayı vermek için randevu yeri vermeleri istendi. Bayrampaşa\'da verilen randevu yerine parayı almaya gelen Hasan D.(32), Nurettin K.(26) Sefer G.(31) polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin yanında bulunan Niyazi D., de kurtarıldı.

MAĞDUR \"BENİ ORTAKLARIM KAÇIRDI\"

Gasp Büro Amirliğinde ifade veren Niyazi D., \"Birlikte oto alım satım işi yapıyorduk. Benim bulduğum bir araç başkasına sattığımızın ertesi günü çalındı .Arkadaşlarım otomobili benim çaldığımı söyleyerek beni suçluyorlardı. Beni evimin önünden kaçırdılar. Arnavutköy\'de ormanlık alana götürürek soyup dövdüler. Öldürecekler, diye çok korktum. Onları otomobili çalmadığım konusunda ikna edemedim\" dedi.

Poliste yapılan işlemleri sırasında şüphelilerin, birbirlerini suçlayarak aslında alacakları olan parayı tahsil etmeye çalıştıklarını söyledikleri öğrenildi. Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

-Emniyetten çıkışları

-Detaylar

27.03.2018 - 12.33 Haber Kodu : 180327076

