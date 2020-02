DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- ATATÜRK HAVALİMANI\'NDA \"POLNET\" ARIZASI : PASAPORT KUYRUĞU OLUŞTU

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL DHA

Emniyet Bilgi Sistemi \'POLNET\'te meydana gelen arıza nedeniyle Atatürk Havalimanı\'nda pasaport kuyrukları oluştu.

Bu sabah saatlerinden itibaren oluşan arızanın giderilmeye çalışıldığı aktarılırken, pasaport kontrol noktalarında kuyruk oluştu. Arıza nedeniyle pasaport işlemleri manuel olarak gerçekleştiriliyor. Pasaport polisi de tüm bankolarda çalışarak yolcuların uçağa yetişmesini sağlamaya çalışıyor.

Görüntü Dökümü

-Pasaport sırasından görüntü

-Pasaport polisinden görüntü

-Genel ve detay görüntü

21.03.2018 - 12.46 Haber Kodu : 180321064

===================

2- İSTANBUL\'DA RENKLİ NEVRUZ KUTLAMASI

* Etkinliğe katılanlar, Nevruz ateşinden atladı, yumurta tokuşturup demir dövdü.

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA

İstanbul Valiliği\'nce Topkapı Kültür Park\'ta düzenlenen Nevruz Bayramı kutlamaları, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe katılanlar, Nevruz ateşinden atladı, yumurta tokuşturup demir dövdü. İstanbul Valisi Vasip Şahin, \"Bugünlerin kıymetini bilerek, bugünlerden aldığımız ortak duyguyla gelecek hedeflerimizi gerçekleştirmiş oluruz\" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne ait Topkapı Kültür Park\'ta düzenlenen resmi Nevruz Bayramı kutlamaları, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. Törene Vali Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri\'nin İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

NEVRUT ATEŞİ\'NDEN ATLADILAR

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz\'ın konuşmasının ardından kutlamalar çeşitli folklor, dans gösterileri ile devam etti. Törenin sonunda Vasip Şahin ile Mevlüt Uysal yumurta tokuşturup, demir dövdü. Protokol üyeleri daha sonra yakılan Nevruz ateşinin bulunduğu yere gelerek, burada bir müddet ateş üzerinden atlayanları izledi.

VALİ ŞAHİN\'İN NEVRUZ BAYRAMI MESAJI

İstanbul Valisi Şahin, kutlamaların ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada herkesin Nevruz bayramını kutlayarak şunları söyledi:

\"Milletimize, ülkemize, gönül coğrafyamıza tüm kardeşlerimize başarılara, mutlulukla ve barışa vesile olur. Bugün hepimizin bir arada olduğu, birlikte sevindiğimiz milli birlik ve beraberliğimizin tekrar perçinlendiği bir gün. Bugünlerin kıymetini bilerek geleceği bugünlerden aldığımız ortay duyguyla gelecek hedeflerimizi gerçekleştirmiş oluruz.\"

İBB Başkanı Mevlüt Uysal ise, \"Milletimizin ve Türk dünyasının bayramı Nevruz, kardeşlik, birlik ve beraberlik demektir. İnşallah baharın gelişiyle de Türk coğrafyasına kardeşlik, sevgi, birlik ve beraberliğin gelmesine vesile olur\" ifadelerini kullandı.

PİLAV VE AYRAN İKRAMI

Öte yandan katılımcılar da kendi aralarında Nevruz Bayramının simgelerinden olan renkli yumurtaları tokuşturdu, ateş üzerinden atladı. Kutlama sonunda ise davetlilere pilav ve ayran ikram edildi.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Törene katılan protokol

-İstiklal Marşı

-Vali Şahin ve Başkan Uysal yan yana

-Mehter dinletisi

-Halk oyunları gösterisi

-Halk müziği konseri

-Protokolün Yumurta tokuşturması ve demir dövmesi

-Ateş üzerinden atlayanlar

-Vali Şahin\'in mesajı

-Mevlüt Uysal\'ın mesajı

-Genel ve detaylar

21.03.2018 -13.09 Haber Kodu : 180321073

====================

3- BAKAN ÖZLÜ\'DEN YERLİ OTOMOBİL AÇIKLAMASI:

*\"CEO atamasını bu ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Şirket kurma aşamasını da gelecek ay tamamlamayı planlıyoruz\"



Haber: Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İSTANBUL DHA

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, \"Bir CEO ataması yapacağız. Bir de şirket kuracağız. CEO atamasını bu ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Şirket kurma aşamasını da gelecek ay tamamlamayı planlıyoruz\"

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Olağan Genel Kurul Toplantısı\'na katıldı. Bakan Faruk Özlü toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

YERLİ OTOMOBİL İÇİN ŞİRKET GELECEK AY KURULACAK

Bakan Özlü bir gazetecinin yerli otomobilde gelinen son noktanın ne olduğunu sorması üzerine şunları kaydetti:

\"Yerli otomobilde teknik ve mali analiz çalışması bitmek üzere. Bir CEO ataması yapacağız. Bir de şirket kuracağız. CEO atamasını bu ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Şirket kurma aşamasını da gelecek ay tamamlamayı planlıyoruz\"

\"HESAPLAMA YÖNTEMLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİ STANDARTLARINDA OLACAK\"

Bakan Özlü, Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) sanayi üretim endeksi hesaplamalarında değişiklik yapmasının nedeninin sorulması üzerine, \"Onu TÜİK\'e sorsanız daha iyi. TÜİK hesaplama yöntemini Avrupa Birliği standartlarına uygun hale getiriyor. Hesaplama yöntemlerimiz Avrupa Birliği standartlarında olacak\" dedi.

BÜYÜME TAHMİNİ

Bakan Özlü, 2018 yılı büyüme tahmini ve sanayide ne gibi gelişmelerin olacağının sorulması üzerine, \"2018\'de büyüme devam edecek. Orta vadeli planda bir büyüme hedefimiz var. Ama 2018 için de bunun üzerinde bir büyüme bekliyoruz\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

---------------------

- Özlü\'nün soruları yanıtlaması

21.03.2018 - 12.39Haber Kodu : 180321062

================

4 - BAKAN ÖZLÜ, OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI\'NA KATILDI

* Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü,

\"Otomotiv sanayi sektör cirosunu nasıl 2\'ye katlayabileceğimize ilişkin görüş, önerileri ve taleplerinizi bekliyoruz\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHA

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Olağan Genel Kurul Toplantısı\'na katıldı. Bakan Özlü toplantıda yaptığı konuşmasında gelecek hafta açıklanacak büyüme rakamlarına dikkat çekerek, \"Türkiye ekonomisi açısından 2018 yılı, sıçramanın devam edeceği bir yıl olacaktır. Önümüzdeki hafta, 2017 yılına ait büyüme rakamları açıklanacak. Ben yüzde 7,5 bir büyüme bekliyorum. Türkiye\'nin sanayisinin gücüyle büyüdüğünü ifade etmek isterim. Son bir yılda, sanayi üretimimiz, yüzde 12,8 artış gösterdi. Yüksek sanayi performansımız, 2018 yılında da, artarak devam edecektir. Sanayinin gücüyle büyümek, ayakları yere basan, gerçekçi, organik ve sürdürülebilir bir ekonomi demektir\" dedi.

\"ARAZİ Mİ İSTİYORSUNUZ, ÜRETİM YERİ Mİ İSTİYORSUNUZ\"

Bakan Özlü, salonda bulunanlara hitaben, \"Otomotiv sanayisi sektör ciromuzun veya ihracatımızın artırılmasını, 2 katına çıkarılmasını arzu ediyoruz. Bunu daha önce de ifade ettim, burada da tekrarlamak istiyorum. Özellikle yeni başkanımız bu yönde çalışmalar yaparsa, otomotiv sanayisi sektörümüzün cirosunu 2 katına çıkarılması için devlet neler yapmalı.. Yani biz neler yapmalıyız ki siz Ford Otosan yanına bir Ford Otosan daha koyun, Hyundai Assan\'ın yanına bir Hyundai Assan daha koyun, TOFAŞ\'ın yanına bir TOFAŞ daha koyalım.. Dolayısıyla otomotiv sanayisi sektör ciromuzun 2 katına çıkarılması için devletten ne bekliyorsunuz, bize bunları ifade etmenizi istiyoruz. Yeni başkanımızın yeni fikirlerle yeni raporlarla ortaya çıkmasını istiyoruz. Gerçekten devlet, hükümet ne yapmalı bunları bize açıkça söyleyin. Maliye Bakanımızın başkanlığında bir toplantı yaptık. Ekonomi bakanımız ve ben katıldık. Orada mesela bir çok sorun çözüldü. Yine benzeri toplantılar yapmaya hazırız. Ama sizlerden otomotiv sanayi sektör cirosunu nasıl 2\'ye katlayabileceğimize ilişkin görüş, önerileri ve taleplerinizi bekliyoruz. Devlet, biz ne yapmalıyız? Yani arazi mi istiyorsunuz, üretim yeri mi istiyorsunuz, ilave teşvikler mi istiyorsunuz veya sermaye mi istiyorsunuz? Ne istiyorsanız bunları bize söyleyin. Biz bunları çalışacağız ve otomotiv sanayisi sektör ciromuzu 2 katına çıkarmayı istiyoruz. Biz üzerimize düşen ne varsa yapacağız yapmaya hazırız\" şeklinde konuştu.

OSD\'NİN YENİ BAŞKANI

Olağan Genel Kurul sonucunda OSD\'nin yeni yönetim kurulu başkanı, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün oldu.

Görüntü Dökümü:

------------------

- Özlü\'nün açıklamaları

- Detaylar

21.03.2018 - 13.03 Haber Kodu : 180321070_

====================

5- CHP İSTANBUL\'UN 2019 YEREL SEÇİM SLOGANI BELLİ OLDU

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL DHA

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP\'nin 2019 yerel seçimlerinde kullanacağı sloganın \"Halk için, halkla beraber, hep birlikte halkın İstanbul\'unu kuracağız\" olacağını açıkladı. Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal\'ın \"Metroda birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak\" sözüne ilişkin, \"Aslında bilinçaltarında olan, şu anda uygulamada olan ayrımcı politikalarını söylemiş oldu\" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB\'nin Saraçhane\'deki binası önünde CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci ve partililerin katılımıyla bir açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Uysal\'ın \"Bizim şu anda birinci önceliğimiz metro. Metroda da birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacakö sözlerine ve Ümraniye Belediyesi\'nin kesin hesap raporlarında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin konuştu.

BİLİNÇALTLARINDA OLAN AYRIMCI POLİTİKALARI SÖYLEMİŞ OLDU

Kaftancıoğlu, \"Aslında bilinçaltlarında olan, şu anda uygulamada olan ayrımcı politikalarını söylemiş oldu. Şu anda uygulamada olan metro aktarma istasyonlarında, örneğin Başakşehir\'de halkımız aktarma yaparken ücret ödemiyor ama Beşiktaş sınırları içinde metro aktarması yapılırken ücret ödeniyor. İstanbulluları yaşadıkları yerlere, kimliklerine, düşüncelerine, inançlarına, verdikleri oylara göre ayrıştıramazsınız. Bu belediyecilik değil, bilinçaltı zihniyetinizin tezahürüdür\" dedi. Kaftancıoğlu, \"Bizler için kimin nereye oy verdiği değil, haklının hakkının aranacağı şeffaf, hesap verebilir ve halkın vergileriyle toplanmış paralara sahip çıkacağımız, talan etmeyeceğimiz ve birilerine peşkeş çekmeyeceğimiz halkın İstanbul\'un da buluşacağız\" diye konuştu.

İSTANBUL\'U KARADAN OY, HAVADAN RANT OLARAK GÖRENLERİN HİÇBİR ŞEY OLMADIĞINI ANLATACAĞIZ

Kaftancıoğlu, \"İstanbul\'u karadan oy olarak görüp havadan rant olarak görenlerin, kendilerine oy verenlere de yaptığı hiçbir şey olmadığını hep birlikte anlatacağız. Sultanbeyli yerel seçimlerde yüzde 62, genel seçimlerde yüzde 65 oy vermiş bir ilçemiz. Buzlu camların arkasından fark etmiyorlar belki, gidip görsünler. Sultanbeyli\'de yaşayanlar planlanmamış bir ulaşımla balık istifi gibi taşınıyorlar\" ifadelerini kullandı.

TOPLANTILAR HER HAFTA BİR İLÇEDE YAPACAK

Önümüzdeki haftadan itibaren İstanbul il yönetim kurulu toplantılarının her hafta bir ilçede yapılacağını kaydeden Kaftancıoğlu, \"Ümraniye\'de yapılan usulsüzlüklerden dolayı önümüzdeki hafta İstanbul İl yönetim toplantımız Ümraniye\'de olacak. İl yönetimimiz sokak sokak gezerek İstanbul\'un acı gerçeklerini anlatarak, yaşanabilir İstanbul\'u halk için, halkla beraber AKP\'ye rağmen kurabiliriz\" dedi. Kaftancıoğlu sözlerine şöyle devam etti:

\"Bizlerin belediyelerinde her geçen gün soruşturmalar, müfettişler var. Hiç itirazımız yok. Ama o müfettişler biraz da Ümraniye Belediyesi\'ne uğrasınlar. 2015 yılında Ümraniye Belediyesi\'nin yıllık bütçesi kanuna aykırı bir şekilde Ümraniye belediye meclis grubundan bir oldu bittiyle geçirilmiştir. CHP grubu konuyu kaymakamlığa ve yerel mahkemeye taşıdı. Bu itiraza bir yanıt verilmedi. Yerel mahkeme ilçemizin açtığı davayı redle sonuçlandırdı. Bir üst mahkemeye başvuruldu, istinaf mahkemesine. Memleketteki bu kanunsuzluğa rağmen, kanun bilen vicdanlı hakimlerimiz de var. Bu işlemin kanunsuz olduğuna karar verip, iptal edilmesine karar verdi. İstinaf mahkemesinin verdiği kararla, Ümraniye Belediye Meclisi, hukuken aslında feshedilmiş durumdadır. Şu anda yetkisiz, görevde olmaması gereken, yaptıklarıyla suç işlemiş bir belediye başkanı ne yazık ki.\"

Kaftancıoğlu, açıklamasının sonunda \"Halkın İstanbul\'unda buluşmak ve nefes almak üzere, baharın geldiğini müjdeleyen bahar bayramı nevruzda, İstanbul\'a baharı getirmek üzere hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü:

------------------

-CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu\'nun açıklamaları

-Genel ve detay

==================

6- \"KAVGA EDİYORMUŞ\" GİBİ YAPARAK SOYDULAR

*5 olayda yaklaşık 100 bin lira çalan zanlıların sahte kavgası güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da yol ortasında \'kavga ediyormuş\' gibi yaparak aralarına aldıkları vatandaşların paralarını çalan 2 şüpheli yakalandı. Genellikle yabancı uyruklu kişileri kendilerine kurban olarak seçen şüphelilerin 5 olayda yaklaşık 100 bin lira çaldığı öğrenildi. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polis kayıtlarına göre \"tantanacılık\" olarak adlandırılan olaylarla ilgili aynı çete üyesi olduğu öğrenilen 2 kişi daha önce yakalanarak tutuklanmıştı.

KAVGA EDİYORMUŞ GİBİ YAPIP PARA ÇALMIŞLAR

Fatih, İskenderpaşa mahallesi, Macar kardeşler caddesi üzerinde 16 Şubat 2018 tarihinde meydana gelen olayda, yolda yürüyen Abdülkadir Ö.(34) isimli mağdurun yanına yaklaşan iki kişi, sözde kavga etmeye başladı. Birbirlerini iterek mağdurun yanına yaklaşan iki şüphelinin onu aralarına alarak birkaç saniye içinde şüphelinin cebindeki 2 bin 500 doları ile 605 eurosunu çaldığı öğrenildi. Şüphelilerin ayrılmasının ardından cebindeki paraların çalındığını fark eden mağdurun polise haber vermesi üzerine soruşturma başlatıldı.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Asayiş şube müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını kullanarak şüphelilerin kimliklerini tespit etti. 12 Mart 2018\'de düzenlenen operasyonla şüpheliler Recep İ.(26) ile Mehmet Ç.(27) gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önceden resmi belgede sahtecilik, yağma, hırsızlık gibi suçlardan polise geliş kayıtları olduğu tespit edildi.

5 OLAYDA 100 BİN LİRA ÇALMIŞLAR

Yapılan soruşturmada şüphelilerin Beyazıt bölgesinde 12 Ocak 2018\'de yabancı uyruklu mağdur S.A.Ö\'nün 1000 dolarını, Kumkapı bölgesinde 5 Şubat ve 15 Şubat 2018 tarihlerinde yine yabancı uyruklu iki mağdurdan toplam 10 bin 500 dolar ile 22 Ocak 2018\'de Beyazıt\'ta E.K. adlı mağdurun cebinden 10 bin dolar çaldıkları öğrenildi. Şüphelilerin bu yöntemlerle toplamda yaklaşık 100 bin lira çaldığı tespit edildi.

Polis kayıtlarına \"tantanacılık\" olarak adlandırılan olaylarla ilgili daha önceden de Azat A. ile Ağit T. adlı kişilerin yakalandığı ve tutuklandığı belirtildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

-GÜVENLİK KAMERASI

-Kavga anı

-Kaçmaları

-Mağdurun kovalaması

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

-Detaylar

21.03.2018 - 12.38 Haber Kodu : 180321061

================