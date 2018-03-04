DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- ÇERKES CENGİZ GÖZALTINA ALINDI

*Organize polisi tarafından gözaltına alınan ve \'Çerkes Cengiz\' olarak tanıtan Cengiz Şıklaroğlu adliyeye sevk edildi

*Hayvanat bahçesi açma belgesi olan Şıklaroğlu\'nun beslediği Yavru aslan ve bazı hayvanlar kameralar tarafından görüntülendi.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kendisini \'Çerkes Cengiz\' olarak tanıtan Cengiz Şıklaroğlu\'nu gözaltına aldı.

Beykoz\'daki bir adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Şıklaroğlu işlemleri için Beykoz Asayiş Büro Amirliği\'ne götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan Şıklaroğlu, Beykoz Adliyesi\'ne sevk edildi.

YAVRU ASLAN KAMERADA

Şıklaroğlu, sosyal medya hesabından evinde beslediği aralarnda aslan, yılan, timsahın da olduğu bazı hayvanların fotoğraflarını çekip paylaşıyordu. Baskın sonrası Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri de eve gelip hayvanlarla ilgili incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde Şıklaroğlu\'nun hayvanat bahçesi açma belgesi olduğu anlaşıldı. Hayvanlarla ilgili gerekli izinlerin alındığını tespit eden polis, herhangi bir işlem yapmadan ayrıldı. Evin çevresinde bulunan bir köpek ile yavru aslan ve bazı hayvanlar kameralar tarafından görüntülendi.

Adliyeye sevk edilen Şıklaroğlu, çıkışta \"Ben örgüte silah yardımı yapmadım. Hiçbir suçum yok. Kardeşlerim hepinize söylüyorum. Abdestsiz sokağa çıkmayın. Yakında kıyamet kopacak. Ispartalı seni de gül bahçesine gömeceğim\" diye bağırdı. Şıklaroğlu hayvanat bahçesiyle ilgili bir soruya ise \"Her şey yasal\" yanıtını verdi.

Görüntü Dökümü:

-Emniyetten çıkışı

-Evden görüntü

-Hayvanlardan görüntü

-Sosyal medya hesabından paylaşktığı hayvan fotoğraf ve görüntüleri

-Detaylar

04.03.2018 - 14.15 Haber Kodu : 180304074

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(ek görüntülerle geniş haber)

2-EYÜP\'TE PARKIN DUVARI ÇÖKTÜ 5 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Haber-Kamera: Murat SOLAK / İSTANBUL DHA

Eyüp\'te yoğun yağış nedeniyle bir parkın duvarı çöktü, duvarın yanına parkeden araçlarda maddi hasar meydana geldi.

İstanbul\'da sabah saatlerinde aniden bastıran yağmur, Eyüp\'te bir parkın duvarının çökmesine neden oldu. İdris Köşkü Caddesi üzerinde bulunan İdris Bitlis Parkı\'nın yeni yapılan duvarı, yağmur sularının etkisiyle çökerek, caddede park halinde bulunan 4 aracın üzerine devrildi, bir kamyonet de çökmenin etkisiyle yan yatarak başka bir araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çökmenin yaşandığı caddeye şerit çekerek caddeyi trafiğe kapattı. Ekiplerin araçları kurtarma çalışması sürüyor.Aracı devrilen duvardan hasar gören Yusuf Demir, \" Biz aracımızı park ettik. Geldiğimizde bu durumla karşılaştık. Sağanak yağmurun ardından toprak kaymasıyla duvar devrildi. 6 araç hasarlı şu anda\" dedi.



Görüntü Dökümü

-İstinat duvarının çökmesiyle zarar gören araçlar

-Olay yerinden görüntü

-Yusuf Demir röp

-Ekiplerin çalışması

-Genel ve detaylar

04.03.2018 - 13.49 Haber Kodu : 180304065

04.03.2018 - 14.14 Haber Kodu : 180304073

04.03.2018 - 15.18 Haber Kodu : 180304090

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3- BAKIRKÖY\'DE \"8 MART\" MİTİNGİ YAPILDI

*Mitingne HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da katıldı

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

8 Mart Kadınlar Platformu tarafından Bakırköy Özgürlük Meydanı\'nda \"8 Mart\" isimli miting düzenlendi. Mitinge HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu ve HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Emek Partisi Eş Genel Başkanı Selma Gürkan\'ın yanı sıra çoğunluğu kadınlardan oluşan kalabalık bir grup katıldı. Mitinge ayrıca DİSK, KESK, Halkevleri, İlerici Kadınlar Meclisi ve bazı sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Miting öncesinde Özgürlük Meydanı\'na çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. İncirli Caddesi ve meydana giden yollar ise polis bariyerleriyle ayrıldı. Meydana girmek isteyenlerin üzeri ve çantaları tek tek aranarak içeri alındı.

HÜKÜMETİ ELEŞTİRDİ

Mitinginde ilk olarak tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve Sebahat Tuncel\'in gönderdikleri mektup okundu.

Ardından HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan bir konuşma yaptı. Hükümeti eleştiren Buldan, \"Sizler Afrin\'e girerken, Afrin\'i temizlemeye giderken \'Türkiye\'yi korumak adına gittik\' diyorsunuz. Ancak siz bu ülkede bir tane çocuğu bile koruyamayacak durumdasınız. Bizler kapımıza gelen her cenazeden, her tabuttan rahatsızız. Siz bu ülkeyi ağlayan anneler ülkesi yaptınız\" dedi.

\"BİZİM DE İTTİFAKIMIZ VAR\"

Buldan, \"Bugünlerde herkes bir ittifak yapma peşinde. Biz Halkların Demokratik Partisi olarak bugün buradan sizlerle birlikte yapacağımız ittifakı da açıklıyoruz. AKP hükümetine MHP ile ortak hareket ettiği cumhur ittifakına bir gönderme yapıyoruz. Bizim de ittifakımız var. Ancak bizim ittifakımız bir seçim ittifakı değil, seçimden sonra da devam edecek olan bir ittifak gerçekleştiriyoruz. Bu ittifakın adı \'kadın ittifakı, Türkiyeli kadınlarla yapılan ittifaktır\'. Bu ittifakın adı, \'Türk\'ü, Kürt\'ü, Ermenisi, Süryanisi, Lazı, Çerkes\'i ister asker olsun, ister sivil olsun yaşamını yitiren tüm annelerin ittifakıdır. Barış ittifakıdır, kadın ittifakıdır, özgürlük ittifakıdır. Bu ittifakın adı kalıcı bir ittifaktır. Şimdiden herkese hayırlı olsun diyoruz\" şeklinde konuştu.

Pervin Buldan\'ın konuşmasının ardından miting sona erdi.

Görüntü Dökümü:

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- Mitingden görüntüler

- Mektupların okunması

- Buldan\'ın konuşması

- Detaylar

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4- CAMİ BAHÇESİNİ VE GİRİŞİNİ SU BASTI; CEMAAT CAMİYE GİREBİLMEK İÇİN DUVARLARA TIRMANDI

Haber-Kamera: Özgür EREN -Ersan SAN İSTANBUL DHA

Eminönü\'nde tarihi Ahi Çelebi Camisini bu sabah etkisini arttıran yağış nedeniyle yine su bastı. Caminin bahçesi ve giriş bölümü tamamen sular altında kaldı. Caminin halılarının bir kısmııslandı. Cami imamı öğlen saatlerinde camiye geldiğinde pantalon paçalarını sıvayıp terliklerini giyerek camiye girebildi. Öğlen namazını kılmak için camiye gelen vatandaşların bazıları da ıslanmamak için duvarlara tırmanarak camiye girebildi. Bazı vatandaşlar ise geri dönmek zorunda kaldı.

İmam cemaatin ayaklarının ıslanmaması için bahçeden cami girişine kadar taş döşeyerek kendince çözüm bulmaya çalıştı.

Camiye namaz kılmak için gelen Mustafa Esen \'Burayı sürekli su basıyor, biz bu durumdan şikyetçiyiz. Bizim caminin hocası ilgileniyor ama sesini duyan yok. Millet camiye giremiyor, namazını kılamıyor, gelen geri dönüyor. Belediyeye söylüyoruz, kimse bizim sesimizi duymuyor. Hep yağmur yağdığından böyle oluyor. Tuvalet pislikleri de buraya geliyor\' diye konuştu.

Cemaat ve cami imamı bu duruma çözüm bulunması için yetkililerden yardım talep etti.

Görüntü Dökümü

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-Camiden detay görüntü

-Caminin bahçesinin su dolması

-Cami imamının terlikle suda yürümesi

-Cemaatin duvarlara tırmanarak camiye girişi

-Bazı cemaatin geri dönmesi

-Mustafa Esen ile röportaj

-Caminin halıları ve camiden detay görüntü

-İmamın bahçeye taş koyup yol açması

04.03.2018 - 15.23 Haber Kodu : 180304077

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(gündüz görüntüleri)-

5-HEYBELİADA\'DA 3 AHŞAP BİNA ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN-Cemil ÖZDEMİR-Cem TURSUN-İstanbul DHA

Heybeliada\'da Refah Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan ve yazlık olarak kullanıldığı öğrenilen ahşap bir binada çıkan yangın iki binaya da sıçramıştı. Yangın sonucu 3 bina kül olmuştu. Yangının boyutu gündüz çekilen görüntülerde net olarak ortaya çıktı. Yanan binalar küle dönerken ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.



Görüntü Dökümü:

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GÜNDÜZ GÖRÜNTÜSÜ

-Yanan binalar

-Ekiplerin çalışması

-Detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

-Deniz yoluyla gelen itfaiye ekipleri

-Gemiden detaylar

-Alev alev yanan binalar

-İtfaiye ekipleri

-Vatandaşların müdahaleleri

-Yangını söndüren vatandaşlarla röp

- Leyla Aktaş Rosenberger röp

-Söndürülen binalar

-Dumanlar

-Soğutma çalışmaları

-Genel ve detaylar



04.03.2018 - 15.23 Haber Kodu : 180304091

03.03.2018 - 20.39 Haber Kodu : 180303180

03.03.2018 - 20.46 Haber Kodu : 180303181

03.03.2018 - 21.11 Haber Kodu : 180303184

03.03.2018 - 22.17 Haber Kodu : 180303188

03.03.2018 - 22.47 Haber Kodu : 180303192

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6- FIRINDAN HIRSIZLIK KAMERADA

Haber: Özgür EREN İSTANBUL DHA

Hırsızlık olayı, Bağcılar Merkez Mahallesi\'nde bulunan bir ekmek fırınında meydana geldi. Geçen hafta yaşanan olayda 2 kişi fırının önüne gelip cama vuruyor. Kimsenin olmadığını anlayan şüpheliler yan kapıdan içeri girdi. Hırsızlık şüphelisi önce yerine sabitlenmiş sadaka kutusunu almaya çalıştı. Başarılı olamayan şüpheli daha sonra çekmecelere yöneldi. Tek tek çekmeceleri açan hırsız çekmeceden bir miktar parayı alarak kayıplara karıştı. Bu hırsızlık anı ise fırının güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası iki kişinin fırının camına vurması

-Güvenlik kamerası bir kişinin sadaka kutusunu almaya çalışması

-Güvenlik kamerası şüphelinin çekmeceleri açması

-Güvenlik kamerası kişinin çekmeceden para alıp fırından çıkması



04.03.2018 - 14.35 Haber Kodu : 180304083

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