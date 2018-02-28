DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 



1- ÖZEL ANAOKULUNDA SKANDAL GÖRÜNTÜLER

Haber: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Tuzla\'daki özel bir anaokulunda çocuklar öğretmen tarafından dövüldü. Kız çocuklar ile erkek çocuklar çıplak halde topluca tuvalete götürüldü. Özel anaokulunda yaşananları çocuğu da aynı okulda okuyan temizlik görevlisi ortaya çıkardı. Temizlik görevlisinin çektiği görüntülerde bir öğretmenin çocuklara bağırdığı bir çocuğa ise vurduğu görülüyor.

Görüntüler üzerine veliler önceki gün okul yönetimi hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulundu.

Görüntü Dökümü:

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-Anaokulunda çekilen görüntüler

-Öğretmenin çocuklara bağırması ve vurması

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2- METEOROLOJİ\'DEN İSTANBUL\'A UYARI

Gülseli KENARLI - İSTANBUL DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kuvvetli buzlanma ve don uyarısı yaptı.

Meteoroloji\'den yapılan açıklamada, İstanbul\'da bugün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmurun yağmurun öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği belirtildi. Kentte akşam saatlerinde aralıklarla hafif karla karışık yağmurun başlayacağı sabah ilk saatlere kadar ise hafif kar yağışı görüleceği kaydedildi.

Hava sıcaklığının düşeceği belirtilen açıklamada, \"İstanbul\'da bu gece ve yarın sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı ve sıfırın altında 2 ila 5 derecelere kadar düşmesi beklendiğinden kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Başta ulaşım olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Buzlanma ve don olayının bu gece ve yarın Trakya\'da şiddetli olmak üzere Marmara bölgesinin genelinde de etkili olması beklenmektedir\" denildi.

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3- (Geniş haber) - FETÖ\'NÜN DOĞAN MEDYA CENTER\'İ İŞGAL DAVASINDA SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI



Özden ATİK / İSTANBUL, DHA

FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gün Hürriyet, CNN Türk, DHA ve Kanal D\'nin de bulunduğu Doğan Medya Center binasının darbeci askerler tarafından basılmasına ilişkin 19 sanıklı davada, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, tutuklu 3 eski rütbeli asker hakkında \"Anayasayı ihlal\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve \"Haberleşmenin engellenmesi\" suçundan 7,5\'er yıla kadar hapis talep etti.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Erdal Şeker, Mehmet Akif Aslan ve Süleyman Ahmet Kaya getirildi. Doğan Holding, Başbakanlık, TBMM ve Savunma Bakanlığı\'nın avukatları da müşteki sıfatıyla duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, Başsavcıvekili Mehmet Salih Sol esas hakkındaki mütalaasını bildirdi. Savcı 110 sayfalık mütalaa hazırladığını belirterek duruşmada sanıklar hakkında talep ettiği cezaları okudu.

3 YÜZBAŞIYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Mütalaada, eski yüzbaşı olan tutuklu sanıklar Erdal Şeker, Mehmet Akif Aslan ve Süleyman Ahmet Kaya hakkında \"Anayasayı ihlal\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti. Mütalaada, bu üç sanık hakkında \"Haberleşmenin engellenmesi\" suçundan 1,5 yıldan 7,5\'er yıla kadar hapis istendi.

BİR SANIĞA KASTEN ADAM ÖLDÜRMEDEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Mütalaada, tutuklu sanık Süleyman Ahmet Kaya hakkında ayrıca Vedat Bağcerci\'nin öldürülmesi eyleminden \"Kasten öldürme\" suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi. Diğer sanık Mehmet Akif Aslan hakkında ise \"Konut dokunulmazlığını ihlal\" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapsi talep edildi. Savcı, tutuksuz yargılanan 16 sanığın ise üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair delil bulunamadığından beraatlerini ve haklarındaki adli kontrol kararlarının kaldırılmasını istedi. Mütalaanın ardından duruşmaya ara verildi.

SON SAVUNMALAR 21 MART\'A KALDI

Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, sanıklara ek savunma hakkının verildiğini belirtti. Mütalaaya karşı söz alan sanık Süleyman Ahmet Kaya, \"Savcının hakkımdaki somut delilleri tarafıma bildirmesini talep ediyorum. Vedat Bağcerci\'nin şehit edilmesine yönelik hangi somut delilleri varsa bildirilmesini talep ediyorum\" dedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların Erdal Şeker, Mehmet Akif Aslan ve Süleyman Ahmet Kaya\'nın tutukluluk hallerinin devamına ve sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı karşı savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 21 Mart\'a ertelendi.

Görüntü Dökümü:

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-İşgal girişimiyle ilgili arşiv görüntüler

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4- TARİHİ CAMİNİN BAHÇESİNİ SU BASTI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA

Eminönü\'nde bulunan tarihi Ahi Çelebi Camii\'nin bahçesi su altında kaldı.

İstanbul\'da sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak yağmur nedeniyle Eminönü\'nde bulunan tarihi Ahi Çelebi Camii\'nin bahçesini su bastı. Biriken su caminin içine de sızdı. Caminin imamının suyun içinde terlikle güçlükle yürümeye çalıştığı görüldü.

Camiye gelenler ise sular altında kalan bahçeyi geçmek için bankların üzerinden yürümek zorunda kaldı.

HALILAR ISLADI

Cami cemaatinden olduğunu belirten Ahmet Yılmaz, cami bahçesinde suyun dün akşam birikmeye başladığını belirterek, \"Cemaatimiz camiye gelemiyor. Sabah gelenler geri döndü. Lağım suları da karıştı. Öğle vakti yaklaştı ama sular yükselmeye devam ediyor. İtfaiye ve İSKİ\'yi aradığımız halde araç gönderilmedi. Gönderildiği söyleniyor ama saat 06.00\'dan bu yana gelmedi. Halılarımız pis suları çekti. Bu durumdan biz ve cemaatimiz memnun değil\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Caminin bahçesinden görüntüler

- Caminin imamının yürümesi

- Camiye gelenlerin banklar üzerinde yürümeye çalışması

- Yılmaz ile röportaj

- Caminin bahçesindeki su birikintisi

- Caminin içinden görüntüler

- Detaylar

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5- (geniş haber) - BEBEK\'TE İSTİNAT DUVARA EVİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/ İSTANBUL DHA

Beşiktaş Bebek\'te sağanak yağmur nedeniyle bir binanın istinat duvarı hemen önündeki bir evin üzerine çöktü. Çökme nedeniyle evin içi toprak dolarken o sırada yatakta uyuyan bir kişi ise şans eseri yara almadan kurtuldu.

İstanbul\'da etkili olan yağmur nedeniyle Beşiktaş Bebek Mahallesi Bağ sokakta bir binanın istinat duvarı saat 11.00 sıralarında hemen önündeki bir evin üzerine çöktü.

EVİN İÇİ BİRANDA TOPRAKLA DOLDU

Çökme sonucu evin içi biranda toprak ve molozlarla doldu. Çökme sırasında yatak odasında uyuyan Sibel Sucu (22) ise toprakla dolan odadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Zabıta ve İtfaiye ekipleri geldi. Zabıta ekipleri hasar gören evi boşaltarak evin girişine şerit çekerek kapattı.

ÇÖKME SIRASINDA YEĞENİM YATAKTA UYUYORDU

Yeğenin yaşadığı panikle olay yerine gelen Murat Kırmızı, \"Üst kattaki komşunun istinat duvarı komple aşağıya indi. O sırada burada yeğenim yatıyordu. Biz komşumuzu defalarca uyarmamıza rağmen ve kendi çabalarımızla önlem almamıza rağmen halde bu olay başımıza geldi. Burada diğer komşularımız da var onlar da mağdur. Herkes şikayet içinde. Allahtan can kaybımız yok sadece ona şükrediyoruz. O sırada burada kuzenim uyuyordu\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Zabıta ekiplerinden görüntü

-Evden görüntü

-Binadan kopan parçaların evin içine girmesi

-Toprak ve molozlar dolan ev

-Toprak dolan yatak odasından görüntü

-Mutfaktan görüntü

-Murat Kırmızı ile röp

-İtfaiye ve zabıta ekiplerinin evi kapatması

-Genel ve detaylar

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6- (ek görüntüyle) KADIKÖY\'DE TOPRAK KAYMASI: 4 KATLI BİNA BOŞALTILDI, OTOMOBİLLERİ AĞAÇLARA BAĞLADILAR

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de 4 katlı binanın yanındaki inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle bina boşaltılırken otoparkta askıda kalan 2 otomobil oluşan çukura düşmemesi için ağaçlara bağlandı.

Kadıköy\'deki olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Acıbadem Faik Ali Sokak\'taki inşaat alanında sağanak yağmurun da etkisiyle toprak kayması oldu. İnşaatın hemen yanındaki 4 katlı binadakiler korkuyla evlerini terk etti. Binanın otoparkında bulunan 2 otomobil ise oluşan çukura düşmek üzereyken askıda kaldı. Çevredekiler araçları çukura yuvarlanmaması için iplerle ağaca bağladı. Olay yerine gelen itfaiye araçları vinç yardımıyla kurtardı.

Görüntü Dökümü

--------

-İnşaattaki toprak kayması

-Askıda kalan araçlar

-Araçların iple bağlanması

-Binanın boşaltılması

-Bina sakinleri ile röp.

-İtfaiyenin gelmesi

-Arçların kurtarılması

-Detaylar

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7- FETÖ ŞÜPHELİSİ DİŞ DOKTORU KARI KOCANIN HAPSİ İSTENDİ



Haber: Ümit TÜRK / İSTANBUL, DHA

Fetullahçı Terör Örgütü\'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında örgüt üyeliği iddiasıyla yargılanan diş hekimi karı kocanın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Diş hekimi karı kocanın 15\'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapılan duruşmaya tutuklu sanık Ali İlker Baştan ile eşi tutuksuz sanık Esma Kuriş Baştan katıldı. Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütaalasını mahkemeye sundu. Mütalaada sanık karı kocanın, \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçundan 7,5\'er yıldan 15\'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti.

Daha sonra söz verilen tutuklu sanık Ali İlker Baştan, cezaevinde bulunduğu için hakkındaki suçlamalara yönelik yeterli çalışma yapamadığını, söz konusu suçlamalarda yer alan kişilerle olan ilişkilerinin hasta doktor ilişkisi içinde olduğunu, hastalarının raporlarını alması durumunda bu konuya açıklık getirebileceğini söyleyerek tahliye talebinde bulundu.

Tutuksuz sanık Esma Kuriş Baştan ise, hem bir hekim hem de bir eş olarak eşinin sağlık durumunun kötüye gittiğini gözlemlediğini, bu nedenle de mahkeme heyetinden eşinin tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanığın tahliye talebini reddederek, mütalaaya karşı beyanda bulanmaları için sanık ve sanık avukatlarına süre verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İddianamede, şüpheli Ali İlker Baştan\'ın İstanbul Çengelköy\'de bulunan Özel Vizyonnet Diş Kliniği\'nin sahibi olduğu, eşi Esma Kuriş Baştan\'ın da buranın ortağı doktor olarak çalıştığı belirtildi. Kliniğin örgüt lehine faaliyetlerde bulunmak amacıyla kullanıldığı öne sürülen iddianamede, şüpheli Ali İlker Baştan\'ın örgütün elebaşı Fetullah Gülen\'in özel diş doktoru olduğu ve sürekli Amerika\'ya gittiği iddia edildi.

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8- (ek görüntüyle)

KADIKÖY\'DE TOPRAK KAYMASI: 4 KATLI BİNA BOŞALTILDI, OTOMOBİLLERİ AĞAÇLARA BAĞLADILAR

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de 4 katlı binanın yanındaki inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle bina boşaltılırken otoparkta askıda kalan 2 otomobil oluşan çukura düşmemesi için ağaçlara bağlandı.

Kadıköy\'deki olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Acıbadem Faik Ali Sokak\'taki inşaat alanında sağanak yağmurun da etkisiyle toprak kayması oldu. İnşaatın hemen yanındaki 4 katlı binadakiler korkuyla evlerini terk etti. Binanın otoparkında bulunan 2 otomobil ise oluşan çukura düşmek üzereyken askıda kaldı. Çevredekiler araçları çukura yuvarlanmaması için iplerle ağaca bağladı. Olay yerine gelen itfaiye araçları vinç yardımıyla kurtardı.

Görüntü Dökümü

--------

-İnşaattaki toprak kayması

-Askıda kalan araçlar

-Araçların iple bağlanması

-Binanın boşaltılması

-Bina sakinleri ile röp.

-İtfaiyenin gelmesi

-Arçların kurtarılması

-Detaylar

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(geniş haber)

9 - BEBEK\'TE İSTİNAT DUVARA EVİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/ İSTANBUL DHA

Beşiktaş Bebek\'te sağanak yağmur nedeniyle bir binanın istinat duvarı hemen önündeki bir evin üzerine çöktü. Çökme nedeniyle evin içi toprak dolarken o sırada yatakta uyuyan bir kişi ise şans eseri yara almadan kurtuldu.

İstanbul\'da etkili olan yağmur nedeniyle Beşiktaş Bebek Mahallesi Bağ sokakta bir binanın istinat duvarı saat 11.00 sıralarında hemen önündeki bir evin üzerine çöktü.

EVİN İÇİ BİRANDA TOPRAKLA DOLDU

Çökme sonucu evin içi biranda toprak ve molozlarla doldu. Çökme sırasında yatak odasında uyuyan Sibel Sucu (22) ise toprakla dolan odadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Zabıta ve İtfaiye ekipleri geldi. Zabıta ekipleri hasar gören evi boşaltarak evin girişine şerit çekerek kapattı.

ÇÖKME SIRASINDA YEĞENİM YATAKTA UYUYORDU

Yeğenin yaşadığı panikle olay yerine gelen Murat Kırmızı, \"Üst kattaki komşunun istinat duvarı komple aşağıya indi. O sırada burada yeğenim yatıyordu. Biz komşumuzu defalarca uyarmamıza rağmen ve kendi çabalarımızla önlem almamıza rağmen halde bu olay başımıza geldi. Burada diğer komşularımız da var onlar da mağdur. Herkes şikayet içinde. Allahtan can kaybımız yok sadece ona şükrediyoruz. O sırada burada kuzenim uyuyordu\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Zabıta ekiplerinden görüntü

-Evden görüntü

-Binadan kopan parçaların evin içine girmesi

-Toprak ve molozlar dolan ev

-Toprak dolan yatak odasından görüntü

-Mutfaktan görüntü

-Murat Kırmızı ile röp

-İtfaiye ve zabıta ekiplerinin evi kapatması

-Genel ve detaylar

