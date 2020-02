DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- GAZETECİ DENİZ YÜCEL\'E İDDİANAME HAZIRLANDI; TAHLİYE KARARI ÇIKTI

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

Alman \"Die Welt\" gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel\'e hakkında hazırlanan iddianame ile birlikte tahliye edildi. İddianamede Yücel\'e 4 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Deniz Yücel, geçen yıl 14 Şubat\'ta gözaltına alınmış, 27 Şubat\'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından, \"Terör örgütü propagandası yapmak\" ve \"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik\" suçlarından tutuklanmıştı. Yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan Yücel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı iddianameyi tamamladı. İddianamede, Yücel hakkında, \"Terör örgütü propagandası yapmak\" ve \"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik\" suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianameyi kabul eden İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi Yücel\'in tahliyesine karar verdi.

Yücel\'in avukatı Veysel Ok da, twitter hesabından yaptığı açıklamada, \" Ve nihayet müvekkilim Deniz Yücel hakkında tahliye kararı çıktı\" dedi.

Görüntü Dökümü:

----------

-Silivri Cezaevinden arşiv görüntüler

16.02.2018 - 14.21 Haber Kodu : 180216092_

=================================

2- HELİN PALANDÖKEN DAVASI ÖNCESİ ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

* Baba Nihat Palandöken,

\"Bizim acımız son olsun. Katil en ağır cezaya çarptırılısın bunu herkes istiyor. Mahkemede çıkacak kararın tüm ülke insanlığına örnek olmasını istiyoruz\"

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Pendik\'te lise öğrencisi Helin Palandöken\'in silahla öldürülmesine ilişkin görülen ilk duruşma öncesi Kartal\'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde protesto eylemi düzenlendi.

\"Kadın Meclisleri\" üyelerince, adliyenin C Blok önünde yapılan açıklamaya yaklaşık 100 kişi katıldı. Grubun arasında, ölen lise öğrencisi Palandöken\'in babası Nihat Palandöken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi ve CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da yer aldı. Baba Palandöken, \"Bizim acımız son olsun. Katil en ağır cezaya çarptırılısın. Bunu herkes istiyor. Mahkemede çıkacak kararın tüm ülke insanlığına örnek olmasını istiyoruz\" dedi.

Bireysel silahlanma ve erkek şiddetine kurban verdikleri Helin Palandöken için burada olduklarını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi de, lise öğrencisi Palandöken\'in bu şiddete maruz kalan tek mağdur kadın olmadığını hatırlattı. İlgezdi, \"Daha katili ceza almadan en az o günden bugüne 100 kadınımızı daha kurban verdik. Biz bunu biliyoruz\" ifadelerini kullandı.

Tanal da yaptığı açıklama, \"Kadına yönelik şiddete karşı dik durmak, mücadele etmek her insanın, her adalet arayışçısının görevidir. Kadına karşı şiddete dur demek için yaşamı savunmalıyız. Medeni Kanunumuzun kabul edilişinin yıl dönümü olması sebebiyle iktidara sesleniyorum; kadınlara yönelik şiddetten dolayı meclise vermiş olduğumuz kanun teklifinde, hiçbir indirimden yararlanmasın bu caniler. Bunu bir an önce yasalaştıralım. Kadın cinayetlerini durduralım. Helin\'e adalet istiyoruz\" şeklinde konuştu.

Grup yapılan açıklamaların ardından duruşmanın yapılacağı Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi salonuna geçti.

Görüntü Dökümü:

------------

-Toplanan grubun görüntüsü

-Açılan pankart ve dövizler

-CHP İstanbul milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi açıklama

-CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal açıklama

-Baba ile röp.

-Arkadaşı ile röp.

-Genel ve detay görüntüler



16.02.2018 - 13.22 Haber Kodu : 180216069

================================

(geniş haber)

3- \"KOLSUZ AGOP\" İÇİN CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ\'NDE TÖREN

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL DHA

Türkiye\'nin yetiştirdiği en önemli cildiye uzmanlarından \"Kolsuz Agop\" olarak tanınan Prof. Dr. Agop Kotoğyan için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi\'nde tören düzenlendi.

İstanbul\'da geçtiğimiz salı günü hayatını kaybeden Prof. Dr. Agop Kotoğyan için doğduğu, 1956 yılında öğrenci olarak girdiği ve 1962\'den itibaren de 42 yıl boyunca aralıksız olarak görev yaptığı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hastanesi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kotoğyan ailesinin yanı sıra Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi\'nin başta dekanı ve başhekimi olmak üzere çalışanları ile meslektaşları, sevenleri katıldı. 79 yaşında ölen Agop Kotoğyan\'ın naaşının bulunduğu masanın önündeki bir masaya da biri cübbeli olmak üzere iki fotoğrafı ve büyük bir Türk Bayrağı konuldu.

AİLE TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Törende taziyeleri Agop Kotoğyan\'ın eşi Suzan ve oğlu Garen Kotoğyan, kızı Darpin ile damadı Alen Voskeriçyan, torunları Aksel ve Ares Voskeriçyan, kız kardeşleri Oremsima Kotoğyan ile Maryam Gülgün kabul etti. Torunları tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

HERKESİ DUYGULANDIRAN MEKTUBU KIZ KARDEŞİ OKUDU

Aile adına oğlu Garen ile kız kardeşi Oremsima Kotoğyan birer konuşma yaptı. Garen Kotoğyan , Sağlık Bakanı Demircan başta olmak üzere törene katılan herkese teşekkür etti.

\"CİĞERİM AGOP! ÇOK ÇALIŞTIN ÇOK YORULDUN\"

Oremsima Kotoğyan da duygusal bir konuşma yaptı. Bütün aile olarak ağabeyine \'Ciğerim Agop\' dediklerini aktaran Kotoğyan, ağabeyi Agop Kotoğyan\'ın emekli olduğu 2004 yılında annesinin duygularını dile getirmek için okuduğu bir mektubu, bugün de törende okudu. Törene katılan herkesi duygulandıran mektupta şu ifadeler yer aldı: Babam da okuma yazma bilmezdi. Sen hep okudun, hep çok çalıştın. Biz fukaraydık. Senin yaptığın şu çok zor yolculukta yanına yetecek kadar azık koymadık, koyamadık. Bak burada da açıklıyorum, herkes duysun. Oğlum sana yeterince yardım edemedik. Ben ve baban, hep üzüldük buna. Ama sen bizim yüzümüzü hiç kara çıkarmadın. Her zorluğun üstesinden geldin. Garip kuşun yuvasını yapan Allah uçmak istediğini anlayınca sana kanat taktı. Ciğerim Agop! Çok çalıştın çok yoruldun. Sana \'biraz istirahat et\' diyeceğim ama biliyorum ki beni dinlemeyeceksin. Şimdi biraz hastayım ama sen biliyorsun ki her zaman yanındayım. Bilesin ki anacığın seninle iftihar ediyor. Baban da sana şimdi yukarıdan bakıyor ve seviniyordur. Ciğerim benim! Seni o kara gözlerinden öpüyorum



SAĞLIK BAKANI DEMİRCAN TÖRENDE KONUŞTU

Törende konuşan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise Agop Kotoğyan\'ı sağlığında şahsen tanımanın nasip olmadığını ancak son dönemde öğrendikleriyle hakkında çok şey söylenebileceğini belirtti.

Kotoğyan\'ın hayatını etik değerler üzerine kurduğunu aktaran Bakan Demircan,

\"Bu coğrafyanın insanıydı, bu toprağın insanıydı. Bu medeniyet havzasının insanıydı. Bu duruşunu da ömrünün sonuna kadar göstermiş bir tıp büyüğümüzdü. Gerçekten büyük hizmetler vermiş bir bilim adamıydı. Böyle bir büyük insanı, insanın biyolojik ömrüyle kısa sürede anlamak, anmak bence işi biraz küçültüyor. İnsan fani bir varlıktır ancak insanın ömrü biyolojik olarak da sınırlı değildir. İnsanın gerçek ölümü unutulduğu zaman ölmüş olur. Agop Hoca ömrünü uzatmış bir insandır. Hayırla yad edilecek ve anılacaktır\" ifadelerini kullandı.

MESLEKTAŞLARI AGOP HOCALARINI ANLATTI

Konuşmacılar arasında yer alan meslektaşları da uzun yıllar birlikte çalıştıkları \'Agop Hocaları\'nı anlattı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran, Agop Kotoğyan\'ın çok değerli bir insan olduğunu ve herkesin de çok sevip saygı duyduğu bir insan olduğunu ifade etti. Duran, \"Böyle insanlar kolay yetişmiyor\" dedi. Hastanenin Başhekimi Doç.Dr. Zekai Kutlubay da hem öğrencisi hem asistanı hem de uzmanı olduğunu aktararak, \"Agop Hoca, bütün iyi vasıflarının yanı sıra çok iyi bir insandı. Hoşgörülüydü ve iyi bir akademisyendi\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Agop Kotoğyan\'ın cenazesi Başhekimlik binasından alkışlar arasında uğurlandı. Kotoğyan\'ın yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Cenaze törenine katılanlar

-Tabuttan görüntüler

-Kız kardeşinin konuşması

-Oğlunun teşekkür konuşması

-Başhekimi Doç.Dr. Zekai Kutlubay

-Prof. Dr. Alaattin Duran

-Sağlık Bakanın konuşması

-Alkışlarla cenaze aracına konması

-Genel ve detaylar

16.02.2018 - 13.28 Haber Kodu : 180216073

=============================

4- CHP\'DEN, ENİS BERBEROĞLU İÇİN \"MİLLET VEKİLİNE YAZIYOR\" KAMPANYASI

Özgür Deniz KAYA-Harun UYANIK / İSTANBUL (DHA)

CHP İstanbul İl Başkanlığı, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar\'a ilettiği iddia edilen tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu için \"Millet vekiline yazıyor\" adıyla bir çalışma başlattı.

BERBEROĞLU\'NUN EŞİ \"AÇIK GÖRÜŞ\" NEDENİYLE ETKİNLİĞE KATILAMADI

CHP İstanbul İl Başkanlığı\'nda düzenlenen etkinliğe; CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekilleri Barış Yarkadaş ve Sibel Özdemir, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ile Enis Berberoğlu\'nun avukatı Yiğit Acar katıldı. Programa katılması beklenen Enis Berberoğlu\'nun eşi Oya Berberoğlu ise açık görüş günü olduğu için katılımcılar arasında yer alamadı.

KAFTANCIOĞLU: MİLLET İRADESİ GASP EDİLDİ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, \"Mesleğini çok iyi bir şekilde icra eden gazeteci ve İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu haksız bir şekilde tutuklu. Milletin iradesi gasp edilmiş durumda. Bizler \"millet vekiline yazıyor\" diyerek bugün ilk defa başlatacağımız bir defterle, bugünden itibaren il başkanlığına uğrayan herkesin düşüncelerini bu deftere aktarmasını isteyeceğiz. Özgürlükte buluşacağımız ilk günde, bu defterde yazılanları kendisiyle paylaşacağız\" dedi.

Kaftancıoğlu, \"Tek adam diktatörlüğünde özgürlüklerimizin nasıl elimizden alındığını hepimiz yaşıyoruz. Ama halkın iradesiyle seçilmiş, halkın iradesine baskı unsuru olan bir uygulamayı, seçilmiş milletvekillerinin tutuklu olmasını kabul etmiyoruz. Berberoğlu\'nun işlediği iddia edilen suçtan, ki böyle bir suçun olmadığı kendi hukuk sistemlerinde dahi ispatlanmış, hâlâ içeride tutuklu bulunuyor olmasının hukukla ve mantıkla açıklanması mümkün değildir. Halkın iradesi hiçbir şekilde gasp edilemez. Umarım en kısa sürede bu defteri kendisine vereceğimiz anı yaşarız\" ifadelerini kullandı.

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TORUN: BERBEROĞLU, HUKUKİ DEĞİL SİYASİ TUTUKLUDUR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise \"Enis Berberoğlu\'nun cezası müebbetle başladı, 5 yıla kadar indi. Bu, aslında suçsuzluğunun da ispatı. Bugün yazılı ve görsel basında gündeme gelen bir konuyu gündeme getirdiği diye bir milli irade gasbıyla karşı karşıyayız. Berberoğlu hukuki değil siyasi tutukludur. Hukuk sistemine göre değil, siyasi otoritenin iradesine göre tutukludur. En kısa süre içerisinde özgürlüğüne kavuşacağına eminiz. İçinde bulunduğumuz tek adam yönetimi bunu engelleyemeyecek. Vicdanlı hakimler önümüzdeki süreçte hukuku teslim ederek en kısa sürede Enis Bey\'i özgürlüğüne kavuşturacaklar\" dedi.

YARKADAŞ: BİZİMLE ÖZGÜRLÜK TÜRKÜLERİ SÖYLEMESİ GEREKİYORDU

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ise, \"Enis Berberoğlu tam 248 gündür haksız, hukuksuz ve adaletsiz bir şekilde cezaevinde yatıyor. Berberoğlu\'nun aslında derhal tahliye edilmesi gerekirdi. Ancak hakimler öyle bir baskı altındalar ki verdikleri kararları bile uygulayamayacakları haldeler. Normalde bizimle burada özgürlük türküleri söylemesi gerekiyordu. Hukuk kanuna göre değil, \'saray ne der\', ona göre karar veriyor\" diye konuştu.

Etkinlik, Berberoğlu\'nun tutuklu bulunduğu gün sayısının CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu\'nun panoya yazmasının ardından sona erdi.



Görüntü Dökümü:

-CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun\'un konuşması

-CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu\'nun konuşması

-CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş\'ın konuşması

-Genel ve detay

16.02.2018 - 13.19Haber Kodu : 180216068_

============================

5- BAKAN İSMET YILMAZ: CAMİLERİMİZ VATANIN TAPUSUDUR

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA

Üsküdar\'da yapımı tamamlanan Şemsi Sivasi Mescidi\'nin açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, \"Camilerimiz vatanın tapusudur. Camilerde ezanlar okunduğu, ay yıldızlı al-beyaz bayrak dalgalandığı sürece bu topraklarda ilelebet hür yaşayacağız\" dedi.

İsmet Yılmaz, Üsküdar Kısıklı Mahallesi\'nde yapımı tamamlanan Şemsi Sivasi Mescidi\'nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılış programına Bakan Yılmaz\'ın yanı sıra İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Mustafa Güler ile hayırseverler ve mahalle sakinleri katıldı.

Kuran-ı Kerin okunmasının ardından konuşan İsmet Yılmaz, camilerin yeryüzünde Allah\'ın evleri olduğunu, camilerin bulunduğu bölgeye huzur ve güven getirdiğini söyledi.

15 TEMMUZ ÖRNEĞİ

İsmet Yılmaz, \"Camiler hem ibadet hem eğitim hem de kültür mekanlarıdır. Aynı zamanda hayatın da odak noktasıdır. Herede cami görsek biliriz ki orada islam orada yaşanır, orada müminler vardır. Camiler insana hizmetin Hak\'a hizmet olduğunu öğreten barış ve kardeşliğin milli birlik ve beraberliğin pekiştirildiği yerlerdir. Bunun en güzel örneğini 15 Temmuz\'da gördük. Tüm camilerimizden gelen sela sesleri aynı hedefe yöneltti\" dedi.

\"ALLAH BİRLİĞİMİZİ DİRLİĞİMİZİ DAİM ETSİN\"

\"Camilerimiz vatanın tapusudur\" diyen Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, \"Camiler de ezanlar okunduğu, ay yıldızlı al-beyaz bayrak dalgalandığı sürece bu topraklarda ilelebet hür yaşayacağız. Allah, birliğimizi, dirliğimizi daim etsin\" diye konuştu.

Bakan Yılmaz, camiye adı verilen Şemsi Sivasi\'nin milletin önemli değerlerinden biri olduğunu dile getirdi.

CUMA NAMAZIYLA İBADETE AÇILDI

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz\'ın yaptırdığı dua sonrası Bakan Yılmaz, beraberindekilerle kurdelesini keserek hizmete soktuğu Şemsi Sivasi Mescidi\'nde cuma namazını kıldı.

Görüntü Dökümü

-------------------

-Bakan Yılmaz\'ın konuşması

-Dua edilmesi

-Açılı kurdelesinin kesilmesi

-Bakanın camiye girişi

-Genel ve detaylar