DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- BAKAN TÜFENKCİ\'DEN \'ZEYTİN DALI HAREKATI\' AÇIKLAMASI

Haber: Cansel KİRAZ - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İstanbul\'da katıldığı bir açılışta yaptığı konuşmada, \"Afrin\'de yuvalanan terör örgütlerine karşı orada yapmış oldukları zulümlere karşı orada hem insanlık adına oluşturulan dramlara karşı yapmış olduğumuz bu operasyon inşallah başarıyla neticelenecek ve Mehmetçiklerimiz, güvenlik güçlerimiz sağ salim ülkemize gelmiş olacak\" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Yeşilköy CNR EXPO\'da düzenlenen İMOB 14. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı\'nın açılışına katıldı. Bakan Tüfenkci burada, Afrin\'deki terörist gruplara yönelik düzenlenen \'Zeytin Dalı Harekatı\'yla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Bülent Tüfenkci, \"Bildiğiniz gibi Afrin\'de Mehmetçiklerimiz güvenlik güçlerimiz bir operasyon gerçekleştiriyor ve ilk şehidimizi de dün akşam verdik. Bu vesileyle bütün şehitlerimize bu vatan için canını veren bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah\'tan rahmet diliyoruz\" ifadesini kullandı.

\"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN, TERÖR KORİDORU OLUŞTURMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ\"

Tüfenkci, \"15 Temmuz sonrası hatırlarsanız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan; \'Terör nereden gelirse gelsin, hangi kaynaktan gelirse gelsin, yurt içinde ve yurt dışından kaynaklansın bunların inine gireceğiz ve bunların kökünü kazıyana kadar da mücadelemiz en sert şekilde devam edecek\' diye ifade etmişti. O günden beri de hem sokaktaki terörü hem kırsaldaki terörü hem yurt içinde hem de yurt dışındaki terör odaklarının üzerine hiç çekinmeden gittik gidiyoruz. Netice itibariyle güney sınırlarımızda hemen güney sınırlarımızda yuvalanmaya çalışan PYD gibi PKK gibi DEAŞ gibi terör örgütlerinin bir terör koridoru oluşturmasına da asla müsaade etmeyeceğimizi her platformda hem muhataplarımıza hem de dünyaya ilan ettik. Netice itibariyle Afrin\'de yuvalanan terör örgütlerine karşı orada yapmış oldukları zulümlere karşı orada hem insanlık adına oluşturulan dramlara karşı yapmış olduğumuz bu operasyon inşallah başarıyla neticelenecek ve Mehmetçiklerimiz, güvenlik güçlerimiz sağ salim ülkemize gelmiş olacak. Tabi biz Suriye\'nin toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu her daim ifade ettik. Suriye\'ye veya başka terör örgütüne yapmış olduğumuz operasyonlarda asla sivil unsurların veya oradaki masumların zarar görmesini istemediğimiz için El Bab\'da da olduğu gibi azami dikkat gösteriyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Bakan Bülent Tüfenkci\'nin konuşması

-Genel ve detaylar

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2- (HAVADAN) ABDİ İPEKÇİ SPOR SALONU\'NUN YIKIMI BAŞLADI



Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Özgür Deniz KAYA / İstanbul DHA

Zeytinburnu\'nda 30 yıla yakın önemli karşılaşmalara sahne olan Abdi İpekçi Spor Salonu\'nda yıkım başladı. Türkiye Basketbol Federasyonu Ragıp Buluç, Ziya Tanalı ve Ercan Yener\'in mimarlığında, temelleri 1979 yılında atılan ve aynı yıl suikast sonucu öldürülen gazeteci Abdi İpekçi\'nin adı verilen spor salonunun yerine yenisinin inşa edileceğini açıkladı.

Yıkılan salon arazisinde, Basketbol Gelişim Merkezi adıyla yeni bir tesis inşa edileceği belirtildi. Unutulmaz müsabakalara imza atılan arazide; salonun yanı sıra alt yapılar için antrenman ve maç sahaları, A Milli Takımları için antrenman salonları, etkinlik ve seminer salonları, kamp merkezi, müze ve halka açık özel alanlar bulunacak. Yeni tesisin inşaatı, Abdi İpekçi Spor Salonu\'nun yıkım ve tahliye çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlatılacak.

İLK MAÇ 1989\'DA YAPILDI

Abdi İpekçi Spor Salonu, unutulmaz maçlara da ev sahipliği yaptı. 3 Haziran 1989 günü Amerikan Harlem Wizards ve Washington Generals takımlarının yaptığı gösteri maçıyla hizmete açılan tesis; ilk olarak 1989-1990 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi maçlarına ev sahipliği yaptı. 12 bin 500 seyirci kapasiteli salon, Türk takımlarının Avrupa sahnesinde çıktığı birçok kritik maça sahne oldu. 12 Dev Adam efsanesinin doğuşuna tanıklık eden 2001 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) ile birçok turnuva ve müsabakaya ev sahipliği yapan salonda, A Milli Takım\'ın o turnuvada kazandığı gümüş madalya başarısına ev sahipliği yaptı.

2007 yılında Anadolu Efes ile Minnesota Timberwolves arasında gerçekleştirilen özel müsabaka; bir Türk takımının ilk kez bir NBA takımıyla karşılaştığı maç olarak tarihteki yerini aldı. 2016 yılında ülkemizi Avrupa\'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonlarından Euro Cup\'ta temsil eden Galatasaray\'ın Fransız ekibi Strasbourg\'u final serisinin ikinci maçında 78-67 yenerek elde ettiği kupa, 1996\'da Milano\'daki finalde Koraç Kupası\'nı kazanan Anadolu Efes\'in ardından bir Türk takımının Avrupa kupalarında kazandığı ikinci şampiyonluk olarak tarihe geçti.

KÜLTÜR-SANAT ETKİNLİKLERİNE DE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Sporun yanı sıra birçok kültür-sanat etkinliğine de kapılarını açan Abdi İpekçi Spor Salonu, basketbol dışında voleybol ve yüzme gibi branşlarda da zaman zaman hizmet verdi. Salon, 2004 yılında Türkiye\'de gerçekleştirilen ünlü şarkı yarışması Eurovision\'a kapılarını açtı. 30 yıla yakın hizmet süresi boyunca Disney On Ice, Cirque de Soleil, WWE Smack Down gibi dünyaca ünlü organizasyonlara da ev sahipliği yaptı.

TÜRKOĞLU: DÜNYATA ÖRNEK OLABİLECEK BİR TESİS PLANLIYORUZ

Abdi İpekçi Spor Salonu\'nun tahliye ve yıkım işlemlerinin başlatıldığını söyleyen Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, \"Abdi İpekçi Spor Salonu, oyuncusundan antrenörüne, salon personelinden taraftara kadar tüm basketbol ailesine unutulmaz hatıralarla dolu, 30 yıla yakın süreli bir hizmet verdi. Ümit ediyorum yerini alacak bu yeni ve modern basketbol gelişim merkezinde de nice başarılar ve nice unutulmaz hatıralarla kucaklaşıyor olacağız\" dedi.

Türkoğlu, \"Milli takımlarımıza ve gençlerimize Avrupa\'da ve dünyada örnek olabilecek bir tesis kazandırmak istiyoruz. Tüm sporcularımızın, hakemlerimizin, antrenörlerimizin ve diğer profesyonellerin kamp ve seminerlerini tek çatı altında toplayacak bu projeyle, Türk basketboluna tesis anlamında katacağımız değerin nesilden nesile yaratacağı etkiyi görmek için sabırsızlanıyoruz. Basketbol Gelişim Merkezi, başta milli takımlarımız olmak üzere tüm basketbol ailesine en üst seviyede hizmet sunacağı gibi, halka açık özel alanlarıyla da basketbolun Türk halkıyla kucaklaşması misyonumuzda önemli rol oynayacak\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Abdi İpekçi Spor Salonu\'ndaki yıkımın havadan görüntüsü

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3- İSTANBUL\'DA SİLAH OPERASYONU, KURUSIKIDAN BOZMA TABANCALAR ELE GEÇİRİLDİ



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

Fatih\'te bir metal atölyesine düzenlenen baskında çok sayıda tabanca ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde Fatih\'te bir metal atölyesine baskın düzenledi. Atölyede yapılan aramalarda kurusıkıdan bozma 182 tabanca, çeşitli silah parçaları, şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Silah kaçakçılığı suçundan kaydı bulunan ve gözaltına alınan B.Ç.\'nin, gerçek mermi atabilir hale getirdiği tabancaları, 2 bin ila 8 bin lira arasında piyasaya sürdüğü öğrenildi. Polisteki sorgusu tamamlanan ve adliyeye sevk edilen B.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin atölyeye düzenlediği baskın da polis kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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(POLİS KAMERASI)

-Polis ekiplerinin arama yapması

-Ekiplerin silahları ele geçirmesi

-Kutularındaki silahlar

-Genel ve detaylar



(AKTÜEL)

-Ele geçirilen tabancalar

-Mermi ve fişeklerin görüntüsü

-Namlu üst kapakları

-Silah yapımında kullanılan malzemeler

-Genel ve detay görüntüler



23.01.2018 - 12.23 - Haber Kodu : 180123063

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4- SÖZCÜ GAZETESİ DAVASI: GAZETECİ FEHMİ KORU TANIK OLARAK DİNLENDİ

\"TEMELİ OLMAYAN BİR KUŞKUYU İFADE ETMİŞTİM\"

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

Sözcü Gazetesi sahibi ve çalışanları hakkında açılan davada gazeteci Fehmi Koru tanık olarak dinlendi. Koru, 2010 yılında kaleme aldığı ve iddianameye delil olarak giren \"Sözcü gazetesi cemaat projesi mi?\" yönündeki yazısına ilişkin, \"Cemaate biraz bu konuda bir komploculuk atfederek böyle bir gazete ile irtibatlı olabilir mi diye temeli olmayan bir kuşkuyu ifade etmiştim\" dedi.

Sözcü Gazetesi\'nin sahibi Burak Akbay, muhabiri Gökmen Ulu, internet çalışanı Mediha Olgun ile muhasebe sorumlusu Yonca Yücekaleli hakkında \"Silahlı terör örgütünü yönetme\", \"Silahlı terör örgütü propagandası yapmak\" ve \"Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etme\" suçlarından açılan üçüncü celsesi görüldü. Duruşmada tutuksuz sanık Yonca Kaleli hazır bulundu. Diğer sanıklar duruşmaya katılmadı.

RAHMİ TURAN: SÖZCÜ\'NÜN KURULMASINI ERTUĞRUL AKBAY\'A BEN TEKLİF ETTİM

Duruşmada ilk olarak Sözcü Gazetesi Başyazarı Rahmi Turan tanık olarak dinlendi. Turan, Sözcü Gazetesi\'nin yayın hayatına nasıl başladığını anlattı. Gözcü Gazetesi kapatılınca hazır kadroyla yeni bir gazete kurmak için arkadaşı olan Ertuğrul Akbay\'a haber verdiğini anlatan Turan, \"Bak kardeşim Gözcü kapanıyor. Şuan ki tirajı 120 bin civarı. Sizin de makineleriniz var. Teknik alt yapınız hazır. Gözcü de de ekibiniz var. Bu ekibi alarak devam edebilirsiniz. Teklifi ben yaptım. Neden? Arkadaşlarım işsiz kalmasın diye. Burak Akbay\'la üçümüz konuştuk. Gözcü\'nün bir harfini değiştirip yeni bir isim koyduk\" dedi.

\"SÖZCÜ FETÖ İLE İLİŞKİLENDİRİLİNCE TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR..\"

Sözcü\'nün FETÖ ile ilişkilendirildiğini duyunca \"Tüylerim diken diken oluyor. Acı acı gülümsüyorum\" ifadesinde bulunan Turan, gazetenin sahibi Burak Akbay\'ı doğduğu günden beri tanıdığını söyledi. Akbay\'ın Sarıyer\'deki Dost Koleji\'ni bitirdiğini sonrasında da İsviçre\'ye gittiğini anlatan Turan, \"Bugün \'FETÖ okullarında okudu\' demek, uzaydan uydurma geliyor. Bu iddiaların hiçbirinin doğru olmadığı kanaatindeyim\" diye konuştu.

\"SÖZCÜ HEP MUHALİFTİ...\"

Sözcü\'nün muhalif bir çizgisinin olduğunu belirten Turan, \"Bütün iktidarlara muhaliftir. AKP geldikten sonra da muhalefete devam etti. 2007\'ye kadar Gözcü vardı, o da AKP ye muhalifti\" dedi. Gazetenin önünü kesmek için FETÖ iftirası atıldığını düşündüğünü dile getiren Turan, mahkeme başkanının \"17/25 Aralıktan sonra FETÖ yayınları ile Sözcü yayınları arasında benzerlik iddiası için ne dersiniz?\" sorusuna da, \"Sözcü çizgisine hep aynı devam etti. 17/25 ten önce de sonra da aynıydı yayınlarımız. Onların manşetleri ile paralellik arz ediyor acaba aynı yerden talimat mı alıyor? demişti savcı, \'Ben 55 yıllık gazeteciyim. Hiç kimseden talimat alarak manşet atacak değilim. Patron da dahildir. Arkadaşlarım da benim yanımda yetişti. Ada\'dan Z\'ye her şeyini biliyorum\" şeklinde konuştu.

FEHMİ KORU: ERTUĞRUL AKBAY, OĞLUNUN YURTDIŞINDA \'GÜZEL İNSANLARLA TANIŞTIĞINI\' SÖYLEMİŞTİ

Duruşmada \"tanık\" olarak dinlenen gazeteci Fehmi Koru, gazetenin kuruluşu, felsefesi ve çalışanları hakkında kişisel bilgilere sahip olmadığını dile getirerek, \"2010 yılındaki bir yazımdan hareketle başka şeyler yazıldı. O sebeple 2016 Ağustos\'ta savcılığa çağrıldım. Orada anlattığım gibi bir gezi sırasında Ertuğrul Akbay bana, oğlunun yurt dışında öğrenci olduğunu, orada güzel insanlarla tanışarak dini hassasiyetlere sahip olarak yetiştiğini söylemişti\" diye konuştu. Bugünden geriye baktığında Ertuğrul Akbay\'ın bunları, o dönemin şartları içinde mübalağalı bir övünme meselesi olarak söylediğini düşündüğünü dile getiren Koru, Ertuğrul Akbay\'ın söz konusu ifadelerinin o günün şartları içinde söylendiği ve gerçek olmadığı hissine kapıldığını anlattı.

\"O DÖNEMLER FETÖ YOKTU CEMAAT VARDI\"

Mahkeme başkanının, \"Güzel insanlar kim, cemaat veya FETÖ geçti mi?\" sorusuna Koru, \"Bu 1990\'ların ilk yıllarında olan bir konu. O zaman FETÖ yok, cemaat olarak adlandırılan bir grup vardı. \'Güzel insanlar\' sözünü ben oraya çektim. Başka yurtdışında bu tür çalışmaları olan insanlar olmadığını düşünerek oraya çektim\" yanıtını verdi.

KORU: \'GÜZEL İNSANLAR\' İFADESİNİ BEN CEMAAT OLARAK YORUMLADIM

Koru, ifadesinde \"Burak Akbay\'ın İsviçre\'de cemaate ait bir evde kaldığı\" cümlesinin hatırlatılması üzerine de \"İfademde öyle bir şey geçiyorsa bu yanlış. Yazımda o kanaate sahip olduğum için o dönemde cemaatle irtibatlı \'güzel insanlar\'la tanışmak olduysa, ev sohbetleri olmuşsa o yöne işaret edecek bir cümle kurdum. O zaman FETÖ yoktu, \'güzel insanlar\' ifadelerini ben cemaat olarak yorumladım\" dedi.

\"TEMELİ OLMAYAN BİR KUŞKUYLA SÖYLEDİM...\"

Burak Akbay\'ın avukatı İsmail Yılmaz da tanığın, \"Taha Kıvanç\" adıyla 2010 yılında yazdığı yazısında, \"Sözcü gazetesi cemaat projesi mi?\" diye ithamda bulunduğunu hatırlatarak, bu yazının bir bilgiye dayalı yazılıp yazılmadığını sordu. Fehmi Koru da, \"Taha Kıvanç\" adıyla günlük konulara esprili yaklaşan kulis yazıları yazdığını anlatarak, \"O yazıdan öyle bir paralellik kurabildiğim için \'güzel insanlar\' arasında münasebet kurabildiğim için cemaate biraz bu konuda bir komploculuk atfederek böyle bir gazete ile irtibatlı olabilir mi diye temeli olmayan bir kuşkuyu ifade etmiştim\" ifadelerini kullandı.

Tanık beyanlarının ardından söz alan avukat Celal Ülgen, Burak Akbay hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasını, muhabir Gökmen Ulunun da gazete tarafından Afrin\'deki \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı takip etmek için hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını istediklerini talep etti.

BURAK AKBAY HAKKINDAKİ YAKALAMA KARARININ DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Duruşmaya verilen kısa aranın ardından mahkeme heyeti, Sözcü Gazetesi\'nin sahibi sanık Burak Akbay hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının devamına karar verdi. Diğer sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin de devamına hükmeden heyet, muhabir Gökmen Ulu\'nun yurtdışına çıkış yasağının da devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Görüntü Dökümü:

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-Davayla ilgili arşiv görüntü

23.01.2018 - 12.17 - Haber Kodu : 180123060

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5- (Ek Bilgilerle) İDO VE BUDO\'DA SEFER İPTALLERİ

* İDO 9, BUDO 11 seferini iptal etti.

Haber-Kamera: İstanbul DHA

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle, bugün yapılması planlanan bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İDO\'nun iptal ettiği seferler şöyle:

07.45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü

07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

10.15 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü

10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

10.45 Bursa-Armutlu-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

12.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

BUDO\'nun iptal edilen seferleri ise şöyle:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

07.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

Görüntü Dökümü: (ARŞİV)

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-İDO iskelesinden görüntüler

23.01.2018 - 12.00 - Haber Kodu : 180123057